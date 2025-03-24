Creador de presentaciones con IA para diapositivas profesionales

Convierte guiones, diapositivas o artículos en videos de presentación profesionales con HeyGen. Nuestro creador de presentaciones con IA combina diseños de diapositivas limpios, narraciones realistas y subtítulos automáticos para que puedas publicar contenido de capacitación, ventas y cursos sin grabar ni hacer ediciones complejas. Produce videos alineados con tu marca que informen, convenzan y escalen.
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Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.
Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.
Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.
Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.
Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.
Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.
Por qué HeyGen es el mejor creador de presentaciones con IA
HeyGen transforma diapositivas estáticas en presentaciones de video atractivas que mantienen la atención y comunican con claridad. Empieza con un PPT, un esquema o una entrada de blog, luego deja que la IA construya las escenas, agregue la narración y aplique una marca consistente para que tu mensaje llegue siempre.
Dedica solo unos minutos a una presentación de diapositivas en lugar de días. HeyGen automatiza el tiempo de cada escena, las transiciones y los subtítulos mientras conserva tu contenido principal.
Elige un presentador realista o una voz en off que vaya con tu tono, agrega notas del orador o guiones y genera una presentación de diapositivas hablada lista para compartir.
Duplica proyectos, traduce locuciones y subtítulos, o cambia los elementos visuales para crear versiones localizadas sin tener que reconstruir todo desde cero.
Importa diapositivas, guiones o URLs
Empieza desde archivos PPTX existentes, Google Slides, guiones escritos o incluso la URL de un blog en vivo. HeyGen extrae automáticamente encabezados, estructura y puntos clave, y luego los convierte en escenas visuales listas para la narración.
Generación de guiones con IA y sugerencias de tiempos
Convierte el contenido de tus diapositivas en guiones fáciles de escuchar con resúmenes automáticos y sugerencias de ritmo. La IA recomienda la duración de cada escena y las transiciones para que cada idea tenga el tiempo suficiente para conectar. Puedes editar las líneas fácilmente, ajustar el tono o pegar tus propias notas del presentador para tener control creativo total.
Presentadores realistas y locuciones multilingües
Elige entre avatares de presentadores con apariencia natural o genera narraciones de voz en varios idiomas y acentos. El ritmo del habla, el énfasis y las pausas están optimizados para la claridad, lo que hace que los temas complejos sean más fáciles de seguir.
Plantillas con tu marca, subtítulos y llamados visuales a la acción
Aplica los colores, fuentes, logotipos y estilos de diseño de tu marca para que cada presentación de diapositivas se vea consistente y profesional. Agrega subtítulos, cintillos y llamados animados para resaltar puntos clave o datos. Estos elementos visuales guían la atención y hacen que la información sea más fácil de entender.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de presentaciones con IA
Crea un video de presentación terminado en cuatro pasos sencillos, con controles que mantienen el proceso rápido y predecible.
Importa una presentación de diapositivas, sube un documento o pega la URL de un blog o un esquema para empezar la conversión.
HeyGen propone un guion corto y la duración de cada escena; edita las líneas o las notas del hablante para que coincidan con tu voz y tu audiencia.
Elige un presentador o una voz, aplica tu kit de marca y agrega capturas de pantalla, íconos o recursos visuales de stock donde haga falta.
Renderiza tu video de presentación de diapositivas, descarga archivos listos para la plataforma o crea versiones localizadas con voces en off y subtítulos traducidos.
Un creador de presentaciones con IA es un generador de videos con IA que convierte presentaciones de diapositivas, esquemas o artículos en presentaciones de video narradas, combinando guion hablado, elementos visuales y subtítulos en un solo video exportable.
No. HeyGen automatiza el diseño, el tiempo y la narración. Puedes subir un archivo PPTX existente o pegar texto y dejar que la IA cree una presentación de diapositivas estructurada.
Sí. Aplica tu logo, colores, fuentes y plantillas para que todos los videos generados coincidan con los lineamientos de tu marca.
Los formatos más comunes incluyen PPTX, Google Slides, DOCX, PDF y texto sin formato o URLs. También puedes subir imágenes y capturas de pantalla como material visual de apoyo.
Sí. HeyGen ofrece guiones editables y tarjetas de escena para que puedas ajustar el texto, el énfasis y los llamados a la acción antes de renderizar.
HeyGen es compatible con muchos idiomas para narración y subtítulos. Puedes crear versiones localizadas cambiando la configuración de idioma y volviendo a generar las locuciones usando la función de video translator.
Sí. Los subtítulos se crean automáticamente a partir del guion y se alinean con el tiempo del habla, y puedes exportar archivos SRT para usarlos en otras herramientas.
Sí. Elige un avatar de presentador o sube un clip corto del presentador para aparecer junto al contenido de las diapositivas y crear una experiencia híbrida de presentador en cámara y presentación de diapositivas.
La mayoría de los videos tipo presentación funcionan mejor cuando duran entre 1 y 10 minutos, según la profundidad del tema. HeyGen te ayuda a dividir contenido más largo en módulos más cortos.
Sí. Vuelve a abrir el proyecto, edita el guion o las diapositivas y genera un nuevo video. Conservas las versiones para que las actualizaciones sean rápidas y controladas.
Exporta archivos MP4 optimizados para web y redes sociales, en formatos verticales u horizontales, y archivos de subtítulos como SRT para accesibilidad y distribución.
Sí. Los archivos que subes, los guiones que generas y los videos renderizados se procesan de forma segura, y tú mantienes el control sobre cómo se comparten y dónde se almacenan.
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