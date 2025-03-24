Creador de presentaciones con IA para diapositivas profesionales

Convierte guiones, diapositivas o artículos en videos de presentación profesionales con HeyGen. Nuestro creador de presentaciones con IA combina diseños de diapositivas limpios, narraciones realistas y subtítulos automáticos para que puedas publicar contenido de capacitación, ventas y cursos sin grabar ni hacer ediciones complejas. Produce videos alineados con tu marca que informen, convenzan y escalen.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Presentaciones de ventas convertidas en videos fáciles de compartir

Presentaciones de ventas convertidas en videos fáciles de compartir

Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.

Módulos de capacitación y onboarding

Módulos de capacitación y onboarding

Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.

Anuncios de producto y demostraciones de funciones

Anuncios de producto y demostraciones de funciones

Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.

Charlas de conferencias y adelantos de ponentes

Charlas de conferencias y adelantos de ponentes

Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.

Contenido del curso y resúmenes de lecciones

Contenido del curso y resúmenes de lecciones

Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.

Actualizaciones internas y mensajes ejecutivos

Actualizaciones internas y mensajes ejecutivos

Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.

Por qué HeyGen es el mejor creador de presentaciones con IA

HeyGen transforma diapositivas estáticas en presentaciones de video atractivas que mantienen la atención y comunican con claridad. Empieza con un PPT, un esquema o una entrada de blog, luego deja que la IA construya las escenas, agregue la narración y aplique una marca consistente para que tu mensaje llegue siempre.

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Producción más rápida, calidad constante

Dedica solo unos minutos a una presentación de diapositivas en lugar de días. HeyGen automatiza el tiempo de cada escena, las transiciones y los subtítulos mientras conserva tu contenido principal.

Claridad con presentador, configuración mínima

Elige un presentador realista o una voz en off que vaya con tu tono, agrega notas del orador o guiones y genera una presentación de diapositivas hablada lista para compartir.

Reutiliza y localiza a gran escala

Duplica proyectos, traduce locuciones y subtítulos, o cambia los elementos visuales para crear versiones localizadas sin tener que reconstruir todo desde cero.

Importa diapositivas, guiones o URLs

Empieza desde archivos PPTX existentes, Google Slides, guiones escritos o incluso la URL de un blog en vivo. HeyGen extrae automáticamente encabezados, estructura y puntos clave, y luego los convierte en escenas visuales listas para la narración.

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Online learning interface with a smiling man, content upload, and course chapters.

Generación de guiones con IA y sugerencias de tiempos

Convierte el contenido de tus diapositivas en guiones fáciles de escuchar con resúmenes automáticos y sugerencias de ritmo. La IA recomienda la duración de cada escena y las transiciones para que cada idea tenga el tiempo suficiente para conectar. Puedes editar las líneas fácilmente, ajustar el tono o pegar tus propias notas del presentador para tener control creativo total.

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A content creation app displaying a Q3 result overview with text, a generated summary, and a photo of a man.

Presentadores realistas y locuciones multilingües

Elige entre avatares de presentadores con apariencia natural o genera narraciones de voz en varios idiomas y acentos. El ritmo del habla, el énfasis y las pausas están optimizados para la claridad, lo que hace que los temas complejos sean más fáciles de seguir.

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Three diverse individuals with open mouths in separate rounded video frames on a blue background.

Plantillas con tu marca, subtítulos y llamados visuales a la acción

Aplica los colores, fuentes, logotipos y estilos de diseño de tu marca para que cada presentación de diapositivas se vea consistente y profesional. Agrega subtítulos, cintillos y llamados animados para resaltar puntos clave o datos. Estos elementos visuales guían la atención y hacen que la información sea más fácil de entender.

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A smiling Black man with graphic overlays for brand fonts, colors, and an interactive text box displaying "Hey Maya! We have a special offer just for you!"

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de presentaciones con IA

Crea un video de presentación terminado en cuatro pasos sencillos, con controles que mantienen el proceso rápido y predecible.

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Paso 1

Sube o pega tu contenido

Importa una presentación de diapositivas, sube un documento o pega la URL de un blog o un esquema para empezar la conversión.

Paso 2

Revisa el guion y el ritmo

HeyGen propone un guion corto y la duración de cada escena; edita las líneas o las notas del hablante para que coincidan con tu voz y tu audiencia.

Paso 3

Elige presentador, elementos visuales y marca

Elige un presentador o una voz, aplica tu kit de marca y agrega capturas de pantalla, íconos o recursos visuales de stock donde haga falta.

Paso 4

Genera y exporta

Renderiza tu video de presentación de diapositivas, descarga archivos listos para la plataforma o crea versiones localizadas con voces en off y subtítulos traducidos.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de presentaciones con IA?

Un creador de presentaciones con IA es un generador de videos con IA que convierte presentaciones de diapositivas, esquemas o artículos en presentaciones de video narradas, combinando guion hablado, elementos visuales y subtítulos en un solo video exportable.

¿Necesito PowerPoint o habilidades de diseño para usar esto?

No. HeyGen automatiza el diseño, el tiempo y la narración. Puedes subir un archivo PPTX existente o pegar texto y dejar que la IA cree una presentación de diapositivas estructurada.

¿Puedo usar mis recursos de marca existentes?

Sí. Aplica tu logo, colores, fuentes y plantillas para que todos los videos generados coincidan con los lineamientos de tu marca.

¿Qué formatos de entrada son compatibles?

Los formatos más comunes incluyen PPTX, Google Slides, DOCX, PDF y texto sin formato o URLs. También puedes subir imágenes y capturas de pantalla como material visual de apoyo.

¿Puedo editar el guion generado con IA antes de crear el video?

Sí. HeyGen ofrece guiones editables y tarjetas de escena para que puedas ajustar el texto, el énfasis y los llamados a la acción antes de renderizar.

¿Qué idiomas están disponibles para los voice overs?

HeyGen es compatible con muchos idiomas para narración y subtítulos. Puedes crear versiones localizadas cambiando la configuración de idioma y volviendo a generar las locuciones usando la función de video translator.

¿Los subtítulos se generan automáticamente?

Sí. Los subtítulos se crean automáticamente a partir del guion y se alinean con el tiempo del habla, y puedes exportar archivos SRT para usarlos en otras herramientas.

¿Puedo incluir el video del presentador junto con las diapositivas?

Sí. Elige un avatar de presentador o sube un clip corto del presentador para aparecer junto al contenido de las diapositivas y crear una experiencia híbrida de presentador en cámara y presentación de diapositivas.

¿Cuánto debe durar un video de presentación de diapositivas?

La mayoría de los videos tipo presentación funcionan mejor cuando duran entre 1 y 10 minutos, según la profundidad del tema. HeyGen te ayuda a dividir contenido más largo en módulos más cortos.

¿Puedo actualizar un video después de publicarlo?

Sí. Vuelve a abrir el proyecto, edita el guion o las diapositivas y genera un nuevo video. Conservas las versiones para que las actualizaciones sean rápidas y controladas.

¿Qué formatos de exportación están disponibles?

Exporta archivos MP4 optimizados para web y redes sociales, en formatos verticales u horizontales, y archivos de subtítulos como SRT para accesibilidad y distribución.

¿Mi contenido está seguro mientras se procesa?

Sí. Los archivos que subes, los guiones que generas y los videos renderizados se procesan de forma segura, y tú mantienes el control sobre cómo se comparten y dónde se almacenan.

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