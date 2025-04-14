Elige entre una amplia biblioteca de plantillas con temática de bebé que cubren revelaciones de género, anuncios de fecha de parto y anuncios de recién nacido. Escoge entre paletas de colores florales, acuarela, rosa y azul, además de docenas de otros estilos únicos diseñados para sentirse cálidos y personales, con opciones de diseño para publicaciones verticales en redes sociales, correos familiares en formato panorámico y todo lo que hay en medio. El generador de video con IA se encarga automáticamente de la estructura de las escenas, las transiciones y el ritmo para que el video se vea profesional sin necesidad de edición manual. A diferencia de una tarjeta estática o un gráfico hecho en Canva, cada plantilla produce un anuncio animado de bebé completo, con movimiento y sonido.