Convierte tus noticias más importantes en un video de anuncio de bebé que detenga el scroll y haga llorar a la gente. Sube una foto, escribe un mensaje y crea un video listo para compartir en minutos, sin cámaras, sin software de edición y sin ninguna experiencia en producción.
Por qué las marcas eligen HeyGen para crear videos de anuncio de bebé
Da vida al instante a cualquier foto
Convierte una sola foto de tu ultrasonido, del cuarto del bebé o de los futuros papás en un video animado con narración. Sube tu imagen y la plataforma la anima con movimientos suaves, música y un mensaje de voz personalizado. Con la tecnología de imagen a video, no necesitas grabar nada, ni tripié, ni equipo de producción. Tu foto se convierte en un video profesional en menos de cinco minutos, listo para enviar a tu familia y compartir en todas tus redes.
Narración personalizada con tu propia voz
Graba tu anuncio con tus propias palabras y escúchalo de vuelta con una narración cálida y natural. La clonación de voz con IA captura tu tono y ritmo a partir de una breve muestra de audio, para que el video suene como tú, incluso si nunca apareces en pantalla. Elige entre estilos de narración natural o clona tu propia voz para personalizar cada versión del anuncio que compartas con tus seres queridos.
Plantillas lindas para cada estilo de anuncio
Elige entre una amplia biblioteca de plantillas con temática de bebé que cubren revelaciones de género, anuncios de fecha de parto y anuncios de recién nacido. Escoge entre paletas de colores florales, acuarela, rosa y azul, además de docenas de otros estilos únicos diseñados para sentirse cálidos y personales, con opciones de diseño para publicaciones verticales en redes sociales, correos familiares en formato panorámico y todo lo que hay en medio. El generador de video con IA se encarga automáticamente de la estructura de las escenas, las transiciones y el ritmo para que el video se vea profesional sin necesidad de edición manual. A diferencia de una tarjeta estática o un gráfico hecho en Canva, cada plantilla produce un anuncio animado de bebé completo, con movimiento y sonido.
Agrega subtítulos para ver sin sonido
La mayoría de las personas ve los videos sin sonido, especialmente en redes sociales. Los subtítulos integrados agregan texto legible a tu anuncio para que el mensaje llegue aunque el volumen esté activado o no. El generador de subtítulos sincroniza automáticamente los subtítulos con tu narración, con opciones de estilo para que coincidan con la apariencia y el estilo de tu video.
Comparte al instante en todos tus canales
Exporta tu video de anuncio de bebé en el formato correcto para cada plataforma con un solo clic. Descarga una versión vertical para Instagram Reels y TikTok, una versión en pantalla ancha para YouTube o correo electrónico, y un formato cuadrado para Facebook. El generador de reels da formato a tu contenido con las dimensiones y relaciones de aspecto correctas de manera automática, para que tú te enfoques en compartirlo, no en volver a formatearlo.
Casos de uso del creador de videos para anunciar a tu bebé
Calling every relative one by one takes hours, and the news never lands the same way twice. With a baby announcement video maker, write your message once, produce a single video, and send it to your entire family at the same time. Everyone gets the same emotional reveal moment, in a format they can save, replay, and share. No phone tree, no forgotten cousins, and no spoilers before grandma finds out.
Planning a gender reveal party involves coordination, props, and timing. If you want to share the moment with people who cannot attend, a video announcement captures the reveal in a way that travels. Use text to video to build a short, styled reveal video from your ultrasound photo and a short script, add a dramatic music swell and a color-themed reveal in pink or blue, and send it to anyone who could not be there in person.
Organic social posts about major life events perform well, but only if the video quality matches the moment. A polished baby announcement video stands out against low-quality clips in every feed. The AI video generator produces scroll-stopping content formatted for vertical platforms, so your post looks intentional and emotional instead of rushed and shaky.
Some announcements deserve a more personal touch. Create individual versions of your video for close friends, your partner's coworkers, or your own family with slightly different intros or messages for each group. Script to video lets you swap out text and regenerate a new version in under a minute, so personalizing the same announcement for different audiences takes minutes, not hours.
Announcement videos are not just for sharing. They are memories. A short, beautifully produced video captures the exact moment you told the world, with music, visuals, and words that reflect how you felt. The AI video editor lets you trim, refine, and add finishing touches so the final video is something worth keeping for years.
Telling your team or manager you are expecting is a big moment and a video makes it warmer than an email and less awkward than a room announcement. Produce a short, professional video with a clear message and a lighthearted tone, use faceless video tools if you prefer not to appear on camera, and share it to your Slack channel or email it directly to your manager before the big meeting.
Cómo funciona un creador de videos para anunciar a tu bebé
Crea tu video de anuncio de bebé en cuatro pasos que te llevan de una pantalla en blanco a un video listo para compartir en minutos.
Agrega la imagen o el mensaje de texto alrededor del cual quieres crear el video. Sube una foto de ultrasonido, una foto del cuarto del bebé o escribe un breve guion de anuncio. La plataforma lee tu contenido y prepara la estructura de la escena automáticamente.
Elige un tema visual que vaya con tu anuncio. Selecciona colores, diseños y música que coincidan con el ambiente que quieres crear. Las plantillas se encargan automáticamente del ritmo, las transiciones y el encuadre.
Agrega una narración con tu propia voz clonada o elige una voz de IA natural. Activa los subtítulos automáticos para que el mensaje se entienda perfecto incluso con el sonido apagado. Ajusta el tiempo y el estilo de los subtítulos para que combinen con el look de tu video.
Descarga tu video terminado en todos los formatos que necesites. Comparte versiones verticales en redes sociales, envía la versión en pantalla ancha a tu familia por correo y guarda el archivo original para el álbum de tu bebé.
Un creador de videos para anunciar la llegada de tu bebé es una herramienta que convierte una foto, un guion o un mensaje corto en un video final listo para compartir, sin necesidad de grabar ni editar. Subes tu contenido, eliges un estilo visual y una narración, y la plataforma arma el video automáticamente. La versión de HeyGen usa IA para encargarse del armado de escenas, la voz en off, los subtítulos y el formato de exportación, para que el resultado final se vea profesional y muy personal en menos de cinco minutos.
El resultado se crea a partir de tu contenido específico. Tú proporcionas la foto, las palabras y la voz. La plataforma aplica esos elementos a la plantilla que elijas y genera un video que refleja tu momento, no un clip genérico de stock. Puedes clonar tu propia voz para la narración, escribir un guion completamente personalizado y elegir estilos visuales que coincidan con el tono que quieres, ya sea algo emocional y tranquilo o brillante y de celebración.
Ninguna. El flujo de trabajo está diseñado para personas que nunca han abierto un programa de edición. Solo subes tu foto o escribes tu guion, eliges un estilo y la plataforma se encarga de todo lo demás. Sin edición de línea de tiempo, sin keyframes, sin configuraciones de exportación. La mayoría de las personas terminan su primer video en el primer intento.
Sí. Sube cualquier foto de tu carrete y la plataforma la anima para convertirla en una escena de video en movimiento. La función de imagen a video funciona con ultrasonidos, fotos del cuarto de bebés, retratos de futuros papás o cualquier imagen que quieras usar como centro del anuncio. Puedes agregar varias fotos en diferentes escenas para crear videos de anuncio más largos.
Usa clonación de voz con IA para grabar una muestra de audio corta y la plataforma replicará tu voz para la narración. Esto significa que el video suena como tú, con tu cadencia y calidez, sin que tengas que grabar todo el guion. También puedes elegir entre una biblioteca de voces naturales con IA si prefieres un estilo de narración diferente.
Sí. Escribe un mensaje de introducción o de cierre un poco diferente para cada grupo al que quieras llegar: tu familia cercana, tus amigos, los familiares de tu pareja o tu lugar de trabajo, y la herramienta de guion a video genera una nueva versión en menos de un minuto. Terminas con un conjunto de videos de anuncio personalizados que comparten la misma calidad de producción central.
HeyGen ofrece un plan gratis sin necesidad de tarjeta de crédito que te permite generar videos y explorar todas las funciones principales. Los planes de pago desde $24 al mes desbloquean la clonación de voz, videos de mayor duración y acceso completo a la biblioteca de estilos y plantillas, lo cual es muy útil si quieres producir varias versiones o exportaciones en mayor resolución para impresión o exhibición. Es una de las formas más accesibles de crear en línea un video de anuncio de nacimiento con acabado profesional sin contratar a un diseñador ni comprar software.
Puedes exportar tu video de anuncio de bebé en formato vertical para Instagram Reels, TikTok y YouTube Shorts, en formato horizontal para correo electrónico y Facebook, y en formato cuadrado para uso general en redes sociales. La plataforma se encarga automáticamente de todo el recorte y los ajustes de relación de aspecto. Puedes agregar subtítulos al video en las exportaciones como texto incrustado o como un archivo SRT separado, según dónde planees compartirlo.
Sí. Mucha gente usa un video de anuncio de bebé como anuncio e invitación al mismo tiempo. Usa el formato de video de invitación para incluir los detalles del evento, la fecha y un mensaje personal junto con tu anuncio, luego compártelo directamente desde la plataforma a cualquier canal. El resultado se siente mucho más memorable que un mensaje de texto o una invitación digital estándar.
Un video crea una experiencia emocional que una foto no puede. El movimiento, la música, la narración y el ritmo hacen que el anuncio se sienta como un momento especial, no solo como una actualización de estado. La gente tiene más probabilidades de ver, comentar y compartir un video que una imagen estática, lo que significa que el anuncio llega de forma orgánica a más personas y deja una impresión más fuerte en todos los que lo ven.
Una plantilla de Canva produce un gráfico estático o una imagen animada básica, lo cual funciona para una tarjeta digital pero no tiene el mismo impacto que un video completo. Un video de anuncio de bebé incluye narración, transiciones entre escenas, música y movimiento que una tarjeta estática no puede replicar. Para compartir información adorable sobre el nacimiento en redes sociales, un video supera de forma constante a un gráfico en alcance, guardados e impacto emocional, y toma prácticamente el mismo tiempo crearlo en línea.
Sí. Escribe esos detalles directamente en tu guion y aparecerán tanto en la narración como en el texto en pantalla. Incluye la fecha de nacimiento, peso, estatura, nombre y cualquier otra información que quieras compartir. El generador de guiones de video puede ayudarte a estructurar los detalles en un anuncio natural y fluido si no estás seguro de cómo empezar. El resultado es un tierno y completo video de anuncio de nacimiento con toda la información que tu familia y tus amigos quieren saber, listo para compartir en el momento de celebrar.
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