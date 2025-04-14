Sí, y la personalización es lo que genera el impacto emocional. El video lleva tus propias palabras, las fotos que tú eliges, tu voz si la clonas y un estilo visual acorde a la ocasión. El resultado no se ve como una plantilla. Se ve como un homenaje pensado y producido con intención. Para quienes lo reciben, el hecho de que creaste algo específicamente para ellos importa mucho más que si hubo una cámara de por medio. La opción de avatar de foto con IA también te permite convertir una foto tuya en un presentador que habla y narra, para un resultado todavía más personal.