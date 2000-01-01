Crea vídeos de marketing 3 veces más rápido que con la producción tradicional
Lanzamientos de productos, contenido para redes sociales, creatividades publicitarias, testimonios de clientes… crea vídeos de marketing profesionales en cuestión de minutos, sin estudios, sin equipos de rodaje y sin tener que esperar a los talentos. Escala tu contenido en todos los canales y en cualquier idioma desde una única fuente.
El problema de marketing
Descubre cómo equipos de marketing como el tuyo escalan la creación de contenido e impulsan el crecimiento con una innovadora plataforma de texto a vídeo con IA.
La presión por crear contenido de marketing
Tu calendario de contenidos no da tregua. Los lanzamientos de producto necesitan vídeos. Los canales sociales exigen contenido diario. Las campañas requieren creatividades localizadas para cada mercado. Pero la producción de vídeo tradicional implica reservar estudios, coordinar al talento, esperar semanas para las ediciones… y fundirte el presupuesto en una sola grabación. Cuando el contenido por fin está listo, la oportunidad ya ha pasado. Tus competidores publican vídeo a diario mientras tú sigues en preproducción. ¿Y pedir a la dirección que hable ante la cámara? Suerte con esa pesadilla de agenda.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a tu equipo de marketing en una máquina de producción de vídeo. Escribe un guion —o deja que la IA lo genere a partir de tu briefing—, elige un avatar de IA y crea vídeos profesionales en cuestión de minutos. Demostraciones de producto, vídeos explicativos, contenido para redes sociales, creatividades para anuncios… todo sin cámaras, estudios ni coordinación de talento. ¿Necesitas la misma campaña en 12 mercados? Traduce a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Lanza vídeos al ritmo que marca tu calendario de marketing.
Todo lo que necesitan los equipos de marketing para crear a gran escala
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a vídeo con IA más innovadora.
Producción rápida de vídeo
Pasa de un simple briefing a un vídeo terminado en cuestión de minutos, no de semanas. Sin reservas de estudio, sin coordinación de talento, sin colas de postproducción. Tu equipo de marketing controla todo el flujo de trabajo —de la idea a la exportación— sin depender de recursos externos.
• Genera vídeos en minutos
• No necesitas estudio ni equipo
• Control creativo total interno
Exportación multicanal
Un solo vídeo, todos los formatos. Exporta en 16:9 para YouTube, 9:16 para TikTok y Reels, 1:1 para el feed de Instagram. Deja de rehacer contenido para cada plataforma: crea una vez y expórtalo a todas.
• Relaciones de aspecto 16:9, 9:16, 1:1
• Optimizado para cada plataforma
• Exportación por lotes para mayor eficiencia
Localización de campañas globales
Lanza campañas en todo el mundo sin producciones separadas para cada mercado. La traducción de vídeo con IA localiza tus creatividades a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Tu campaña en alemán suena alemana, no doblada.
• La clonación de voz preserva la voz de la marca
• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales
• Una única fuente, distribución global
Contenido de estilo UGC
Contenido con apariencia auténtica sin necesidad de coordinar con influencers. Crea vídeos estilo UGC que se sientan nativos en las redes sociales: testimonios, reacciones a productos y vídeos tipo “talking head” informales que realmente funcionan.
• Estilos de avatar variados
• Entrega auténtica y natural
• Escala sin costes de influencers
Coherencia de marca
Consolida tu identidad visual en todos tus vídeos. Brand Kit aplica los colores, fuentes, logotipos y avatares aprobados.Glosario de marca garantiza que los nombres de productos y los eslóganes se pronuncien correctamente, siempre y por todos los miembros del equipo.
• Recursos de marca centralizados
• Controles de pronunciación
• Resultados coherentes en todo el equipo
Vídeo personalizado a gran escala
Convierte un solo vídeo en miles de versiones personalizadas. Las variables dinámicas te permiten adaptar nombres, empresas y detalles para acciones de alcance personalizadas que impulsan la interacción sin necesidad de producir manualmente un vídeo para cada destinatario.
• Campos de personalización dinámica
• Generación por lotes
• Segmentación individual de espectadores
Del briefing al vídeo publicado en 3 pasos
Empieza con tu mensaje
Pega tu guion, sube un briefing o deja que el generador de guiones con IA cree contenido a partir de los objetivos de tu campaña. Olvídate del bloqueo de la página en blanco: empieza desde tus materiales de marketing existentes.
Elige tu creativo
Elige entre más de 200 avatares de IA diversos que encajen con tu marca y tu audiencia. Selecciona voces, fondos y estilos visuales, o crea un clon de portavoz para mantener una presencia de marca coherente en todos tus contenidos.
Generar y distribuir
Haz clic en generar. En cuestión de minutos tendrás un vídeo de marketing profesional. Expórtalo en cualquier relación de aspecto para cada canal. ¿Necesitas alcance global? Tradúcelo a cualquier idioma con un solo clic. Lanza contenido al ritmo de tu calendario de marketing.
Diseñado para todas las necesidades de marketing
Vídeos de lanzamiento de productos
Lanza contenido el día uno, no el día treinta. Vídeos de producto que explican las funciones, demuestran el valor y fomentan la adopción, producidos en horas, no en semanas. Actualízalos al instante cuando cambien las funciones.
Caso de uso: Generar vídeos de anuncio de producto para la web, el correo electrónico y las redes sociales simultáneamente el día del lanzamiento.
Contenido para redes sociales
Alimenta al algoritmo sin quemar a tu equipo. Contenido social diario para TikTok, Instagram, LinkedIn y YouTube: calidad constante en una fracción del tiempo de producción.
Caso de uso: producir una semana de vídeos para redes sociales en una sola sesión por la tarde.
Creatividad publicitaria
Prueba más conceptos y encuentra a los ganadores más rápido. Genera variaciones de anuncios para hacer tests A/B sin tener que hacer sesiones de fotos separadas para cada creatividad. Distintos ganchos, distintos avatares, distintos enfoques, todo desde un único flujo de trabajo.
Caso de uso: Crea 10 variaciones de anuncios para pruebas creativas en el mismo tiempo que tardarías en producir una sola pieza tradicional.
Resultado verificado: Attention Grabbing Media redujo el tiempo de producción de 3 días a solo unas horas mientras se expandía a más de 10 nuevos idiomas.
Testimonios de clientes
Prueba social a gran escala. Crea contenido tipo testimonio que genere confianza sin tener que coordinar horarios con clientes ni gestionar la logística de las grabaciones.
Caso de uso: Producir vídeos de historias de clientes que destaquen casos de uso y resultados en distintos sectores.
Contenido explicativo y tutorial
Ayuda a tus clientes a entender tu producto con vídeos tutoriales y explicativos. Actualiza al instante cuando tu producto cambie, sin necesidad de volver a grabar.
Caso de uso: Crear una biblioteca de explicadores de funcionalidades que se mantenga actualizada con cada novedad del producto.
Campañas de marketing global
La misma campaña para todos los mercados. Adapta las creatividades para audiencias internacionales sin necesitar presupuestos de producción independientes para cada región.
Caso de uso: lanzar campañas de producto en 12 mercados simultáneamente con creatividades de vídeo en idioma nativo.
Resultado verificado: Vision Creative Labs ayudó a sus clientes a pasar de producir 1-2 vídeos al año a 50-60 al día con HeyGen.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde formaciones globales hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite que cualquiera (sí, tú) cree contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les gustan a nuestros clientes:
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué es la creación de vídeos con IA para marketing?
La creación de vídeos con IA utiliza inteligencia artificial para generar vídeos de marketing profesionales sin los requisitos de la producción tradicional. HeyGen combina avatares de IA, síntesis de voz y edición automatizada para convertir guiones en contenido de vídeo pulido, sin necesidad de cámaras, estudios ni equipos de rodaje. Los equipos de marketing pueden producir vídeos de producto, contenido para redes sociales y creatividades publicitarias en cuestión de minutos en lugar de semanas.
¿Cómo puedo crear vídeos de marketing sin un equipo de producción?
Escribe tu guion o deja que el generador de guiones con IA de HeyGen lo cree a partir de tu briefing. Elige un avatar de IA como presentador en pantalla, selecciona una voz y un estilo visual, y genera tu vídeo. Todo el proceso lleva solo unos minutos y no requiere experiencia en producción. Para mantener la coherencia de marca, clona a tu portavoz para que su gemelo digital pueda representar tu marca en todos tus contenidos.
¿Puedo crear vídeos para redes sociales para varias plataformas?
Sí, HeyGen exporta en varios formatos de aspecto desde un único proyecto. Crea el contenido una sola vez y luego expórtalo en 16:9 para YouTube, 9:16 para TikTok e Instagram Reels, y 1:1 para las publicaciones del feed de Instagram. No hace falta recrear el contenido para cada plataforma ni gestionar varios flujos de producción.
¿Cómo funciona un vídeo de marketing multilingüe?
Crea tu vídeo de marketing en tu idioma principal y luego utiliza la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que la voz de tu marca suene natural en cada idioma) y sincronización labial (para que los movimientos de la boca coincidan con el audio traducido). Lanza campañas globales a partir de un único vídeo original.
¿Puedo crear contenido de estilo UGC con HeyGen?
¿Cómo mantengo la coherencia de marca en todos mis vídeos?
¿Puedo personalizar vídeos para espectadores individuales?
Sí. HeyGen admite la personalización dinámica con campos variables para nombres, empresas y detalles personalizados. Crea una sola plantilla y luego genera miles de versiones personalizadas para marketing basado en cuentas, prospección de ventas o campañas de interacción con clientes. Videoimagem produjo más de 50.000 vídeos personalizados para AB InBev utilizando este enfoque.
¿Con qué rapidez puedo crear vídeos de marketing?
¿En qué se diferencia HeyGen de la producción de vídeo tradicional?
La producción tradicional de vídeos de marketing requiere coordinar talento, reservar estudios, días de rodaje y edición en postproducción: normalmente de 2 a 4 semanas y entre 5.000 y más de 20.000 dólares por cada vídeo terminado. HeyGen genera una calidad comparable en cuestión de minutos y por una fracción del coste. Cuando cambian las campañas o el contenido necesita actualizaciones, simplemente regeneras el vídeo en lugar de volver a grabarlo. Los equipos de marketing informan de que crean contenido 3 veces más rápido y con unos costes de producción drásticamente inferiores.
¿Puede todo mi equipo de marketing usar HeyGen?
Sí. HeyGen para Empresas incluye espacios de trabajo en equipo donde responsables de marketing, creadores de contenido y diseñadores pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen los elementos de marca aprobados accesibles para todos. Los controles de administración te permiten gestionar permisos, supervisar el uso y garantizar la coherencia de la marca en todo el trabajo del equipo.
¿Qué tipos de vídeos de marketing puedo crear?
HeyGen admite prácticamente cualquier formato de vídeo de marketing: lanzamientos de productos, vídeos explicativos, contenido para redes sociales, creatividades publicitarias, testimonios de clientes, tutoriales paso a paso, comunicados de empresa, promociones de eventos, vídeos para email y mucho más. Si puedes escribir el guion, HeyGen puede producirlo, en cualquier idioma y para cualquier canal.
¿Está seguro mi contenido de marketing?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como en reposo. Para equipos de marketing de empresa que gestionan materiales de campaña sensibles o información de productos aún no lanzados, HeyGen ofrece espacios de trabajo dedicados con integración SSO y gestión centralizada de accesos. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
Explorar más soluciones
Empieza hoy mismo a crear vídeos de marketing
Deja de esperar semanas por contenido que debería estar listo mañana. Genera vídeos de marketing profesionales en cuestión de minutos, localízalos al instante para mercados globales y escala tu producción de contenido sin aumentar tu equipo ni tu presupuesto. Únete a los equipos de marketing de HubSpot, Ogilvy y Publicis que ya han transformado su forma de crear.
