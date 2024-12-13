Medios de Comunicación Atractivos® (AGM) es una agencia de marketing de servicio completo dedicada a ayudar a las empresas a prosperar mediante estrategias innovadoras que impulsan los ingresos y expanden la presencia en el mercado. Especializada en comercio electrónico, redes sociales y marketing por correo electrónico, AGM ha construido un historial impresionante. Uno de sus logros destacados es su trabajo con NaturalSlim®, una marca de salud y bienestar fundada por Manuel Suarez y su padre, Frank Suarez.



La marca ha crecido exponencialmente y tiene más de 10 millones de seguidores en redes sociales, en gran parte gracias a la experiencia de AGM. Buscando extender el alcance de NaturalSlim más allá de su audiencia establecida en América Latina, AGM recurrió a la tecnología de video AI de HeyGen para superar los desafíos de localización, optimizar los flujos de trabajo y mejorar las campañas de los clientes.

Superando obstáculos de localización

Expandir la presencia de NaturalSlim en los mercados europeos y de habla inglesa presentó un desafío único. Frank Suarez, el rostro de NaturalSlim, era conocido por sus vídeos educativos sobre salud y metabolismo. Estos vídeos fueron fundamentales para generar confianza en la audiencia, pero estaban predominantemente en español.

“Escucharlo directamente de la boca de la persona—eso es diferente. Ahí es donde se construye el ‘conocer, gustar y confiar’”, dijo Jimmy Stearns, Director Creativo Senior en AGM.

Los métodos tradicionales de traducción, como las superposiciones de texto, carecían de la autenticidad necesaria para atraer eficazmente a nuevas audiencias. Herramientas como Google Translate y ChatGPT demostraron ser inconsistentes, requiriendo una extensa revisión, lo que ralentizaba la producción. “Nos llevó tres días solo para sacar un video de ocho minutos,” dijo Jimmy.

Habilitando una traducción y participación sin interrupciones

AGM adoptó la tecnología de video con inteligencia artificial de HeyGen para abordar estos desafíos. Inicialmente atraídos por sus avatares innovadores, AGM rápidamente se dio cuenta de que las verdaderas capacidades revolucionarias eran las de traducción de la plataforma. Jimmy recordó, “Cuando se lo mostré a Manuel, inmediatamente vio el potencial y dijo, ‘Empecemos a explorarlo.’”

HeyGen permitió a AGM traducir la extensa biblioteca de contenido de NaturalSlim a más de 10 idiomas nuevos, incluyendo ruso, portugués, francés y alemán. Las traducciones conservaron la voz, el tono y la semejanza de Frank Suarez, lo cual fue crucial para preservar la autenticidad de su mensaje.

“La capacidad de mantener la semejanza, la voz y todo, incluso los avatares de movimiento, es lo que distingue a HeyGen”, dijo Jimmy. “Nos otorgó la capacidad de tener un alcance global con servicios de traducción que se sienten naturales, no generados por IA.”

Además de las traducciones, AGM utilizó los avatares de HeyGen para crear contenido cautivador en las redes sociales. Estos “detenedores de pulgares”, como los llamaba Jimmy, capturaban la atención de los espectadores y aumentaban la participación. Esta combinación de traducción y visuales llamativos ayudó a AGM a introducir NaturalSlim y otros clientes en nuevos mercados globales mientras mantenían sus identidades de marca únicas.

Expandiendo el alcance de NaturalSlim

Las herramientas de HeyGen mejoraron significativamente la eficiencia del flujo de trabajo de AGM y los resultados con los clientes. Las traducciones con sonido natural eliminaron la necesidad de una extensa corrección de pruebas y la dependencia de traductores tercerizados, permitiendo a AGM producir y publicar contenido más rápidamente, reduciendo el tiempo de producción de videos de tres días a unas horas.

Los resultados fueron transformadores. NaturalSlim expandió con éxito su alcance a los mercados europeos, conectando con millones de clientes potenciales. El contenido localizado tuvo eco en el público, fomentando la confianza e impulsando la participación. “El branding es simplemente increíble”, dijo Jimmy, reflexionando sobre el impacto de alcanzar nuevas audiencias con los vídeos educativos de Frank Suarez. La escalabilidad mejorada de las herramientas de HeyGen también permitió a AGM reutilizar contenido en múltiples idiomas sin aumentar los recursos.

La asociación entre AGM y HeyGen resalta el poder de la IA en el marketing global. Al aprovechar las herramientas de traducción y avatares de HeyGen, AGM superó importantes desafíos de localización, amplió el alcance de sus clientes y optimizó sus flujos de trabajo. A medida que AGM continúa innovando y explorando nuevas aplicaciones para la tecnología de HeyGen, la agencia está bien posicionada para establecer nuevos estándares en el marketing digital y ayudar a sus clientes a prosperar en un mundo interconectado.