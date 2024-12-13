Añade fácilmente texto y subtítulos a tus vídeos

Con la herramienta de texto a video impulsada por IA de HeyGen, crear videos mejorados con texto puede ser rápido, efectivo y económico. Esta herramienta simplifica la adición de superposiciones de texto, subtítulos y subtítulos, facilitando la producción de videos que se destacan, alcanzan a un público más amplio y mejoran la accesibilidad.

Al añadir subtítulos y transcripciones, HeyGen garantiza que los videos puedan ser comprendidos incluso cuando se ven sin sonido o por personas con discapacidad auditiva. Los subtítulos en varios idiomas amplían el alcance a hablantes no nativos, ayudando a que el contenido se globalice sin costes de producción adicionales.

Los motores de búsqueda pueden leer texto pero no contenido de video. Agregar subtítulos y transcripciones con HeyGen mejora la capacidad de descubrimiento por los motores de búsqueda, haciendo que los videos sean más accesibles en línea y aumentando el alcance de la audiencia.