Sin HeyGen El cuello de botella en el lanzamiento de productos

Tu producto está listo. La fecha de lanzamiento está fijada. Pero tu vídeo de anuncio no lo está. Coordinar la producción de vídeo implica contratar talento, alquilar equipo y esperar semanas para las ediciones. Cuando por fin se aprueba tu vídeo, los competidores ya han captado la atención del mercado.

Escalar en todo tu porfolio de productos multiplica estos problemas. Veinte nuevos SKU significan veinte rodajes de vídeo distintos a 5.000 $ cada uno. Las agencias presupuestan entre 4 y 6 semanas por vídeo. Los product managers no pueden esperar tanto. Los presupuestos de marketing no dan para tanto. Y cuando las especificaciones del producto cambian antes del lanzamiento, tienes que volver a empezar desde cero.



