Crea vídeos de lanzamiento de productos que impulsen las ventas
Convierte los lanzamientos de productos en contenido de vídeo que genere ingresos. Crea en minutos vídeos de anuncio profesionales para Instagram, LinkedIn, YouTube y TikTok. No necesitas cámara, equipo ni conocimientos de edición.
- Actualiza el contenido al instante cuando cambien los productos
El problema de marketing
Descubre cómo equipos de marketing como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran el crecimiento con una innovadora plataforma de texto a vídeo con IA.
El cuello de botella en el lanzamiento de productos
Tu producto está listo. La fecha de lanzamiento está fijada. Pero tu vídeo de anuncio no lo está. Coordinar la producción de vídeo implica contratar talento, alquilar equipo y esperar semanas para las ediciones. Cuando por fin se aprueba tu vídeo, los competidores ya han captado la atención del mercado.
Escalar en todo tu porfolio de productos multiplica estos problemas. Veinte nuevos SKU significan veinte rodajes de vídeo distintos a 5.000 $ cada uno. Las agencias presupuestan entre 4 y 6 semanas por vídeo. Los product managers no pueden esperar tanto. Los presupuestos de marketing no dan para tanto. Y cuando las especificaciones del producto cambian antes del lanzamiento, tienes que volver a empezar desde cero.
La solución de HeyGen
El creador de vídeos de lanzamiento de productos de HeyGen convierte tu briefing de producto en vídeos de anuncio profesionales en cuestión de minutos. Escribe la descripción de tu producto, elige un presentador con avatar de IA y genera contenido listo para el lanzamiento sin cámaras ni estudios. Tu vídeo se exporta automáticamente en todos los formatos: vertical para Instagram y TikTok, cuadrado para los feeds sociales y horizontal para YouTube.
¿Lanzas cincuenta productos? Genera cincuenta vídeos en una sola sesión con la creación por lotes. ¿Lanzamiento global? Traduce tu vídeo de anuncio a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. ¿Han cambiado las especificaciones del producto? Edita tu guion y regenera el vídeo en cinco minutos. Tu contenido de lanzamiento se mantiene actualizado sin retrasos de producción ni costosos re-rodajes.
Todo lo que necesitan los equipos de marketing para crear a gran escala

Capacidad de lanzamiento multiproducto
Lanza todo tu catálogo de productos con contenido en vídeo. La creación masiva de HeyGen genera vídeos de anuncio para un número ilimitado de SKUs a partir de una única carga de archivo CSV. Las distintas categorías de productos cuentan con diferentes presentadores, manteniendo una imagen de marca coherente en todo tu porfolio.
Vídeos de lanzamiento optimizados para cada plataforma
Crea una vez y publícalo en todas partes. Exporta en vertical 9:16 para Instagram y TikTok, en cuadrado 1:1 para los feeds sociales y en horizontal 16:9 para YouTube y LinkedIn. Sin redimensionar manualmente. Cada formato mantiene una calidad profesional con el encuadre adecuado.
Lanzamientos globales multilingües
Lanza simultáneamente en todos los mercados. Traduce tu vídeo de anuncio a más de 175 idiomas con clonación de voz que suena nativa. La tecnología de sincronización labial ajusta el movimiento de la boca al audio traducido. Personaliza detalles regionales como precios y disponibilidad para cada mercado.
Presentadores de productos con avatares de IA
Elige entre más de 120 avatares de IA diferentes o crea avatares personalizados a partir de fotos. Presentadores expertos en tecnología para lanzamientos de software. Caras amigables para productos de consumo. Avatares de estilo ejecutivo para anuncios B2B. Tu avatar siempre está disponible y ofrece un resultado perfecto en cada ocasión.
Plantillas de vídeo de lanzamiento
Plantillas prediseñadas para escenarios habituales de lanzamiento de productos. Lanzamiento de nuevas funciones de software. Presentación de una nueva línea de productos. Lanzamiento de una edición limitada. Presentación de una colección de temporada. Elige una plantilla, añade los detalles del producto y genera el vídeo.
Actualizaciones de lanzamiento instantáneo
¿Han cambiado las especificaciones del producto? ¿Se ha actualizado el precio? Edita el guion y regenera el contenido en cuestión de minutos. Sin regrabaciones, sin retrasos de producción. Prueba distintos enfoques de mensaje. Haz tests A/B para ver qué narrativa de producto conecta mejor con tu audiencia.
Del briefing al vídeo publicado en 3 pasos
Introducir detalles del producto
Escribe la descripción de tu producto, sus características clave, el precio y la disponibilidad. O bien, sube briefings de producto o notas de prensa ya existentes. Para lanzamientos con varios productos, sube un archivo CSV con todos los detalles de las SKU para crear los productos por lotes.
Diseña tu vídeo de lanzamiento
Selecciona un presentador de avatar de IA que encaje con la categoría de tu producto. Elige el escenario de fondo. Añade imágenes del producto, logotipos y colores de tu marca. Previsualiza exactamente cómo se verá tu vídeo de anuncio.
Generar y distribuir
Haz clic en generar. En cuestión de minutos tendrás un vídeo de marketing profesional. Expórtalo en cualquier relación de aspecto para cada canal. ¿Necesitas alcance global? Tradúcelo a cualquier idioma con un solo clic. Lanza contenido al ritmo de tu calendario de marketing.
Diseñado para todas las necesidades de marketing
Lanzamientos de software y productos SaaS
Anuncia nuevas funciones, actualizaciones importantes y lanzamientos de la plataforma con vídeos que muestren las novedades. Los productos técnicos obtienen explicaciones claras mediante grabaciones de pantalla que enseñan las funciones en acción.
Lanzamientos de comercio electrónico y productos de consumo
Lanza nuevas colecciones, productos de temporada o ediciones limitadas con atractivos vídeos de presentación de productos. Genera vídeos individuales para cada SKU o vídeos de resumen por colección.
Lanzamientos de soluciones B2B y empresariales
Presenta nuevas soluciones B2B con vídeos profesionales de anuncio. Avatares de estilo ejecutivo exponen con claridad las propuestas de valor a los responsables de la toma de decisiones.
Lanzamientos de aplicaciones móviles
Impulsa las descargas con vídeos de lanzamiento de la app que muestren las funciones clave. Crea una sola pieza y úsala como avance en App Store, teaser en redes sociales y vídeo para tu landing page.
Lanzamientos de hardware y productos físicos
Muestra productos físicos con vídeos que combinan un presentador con IA y fotografía de producto. Explica las características y demuestra casos de uso sin necesidad de complejas sesiones de fotos.
Ediciones limitadas y lanzamientos exclusivos
Crea sensación de urgencia en torno a productos de edición limitada. Los vídeos de lanzamiento enfatizan la escasez, muestran los elementos únicos y fomentan la acción inmediata antes de que se agote el stock.
Resultado verificado: Vision Creative Labs ayudó a sus clientes a pasar de 1-2 vídeos al año a 50-60 al día con HeyGen.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde formación global hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite a cualquiera (sí, a ti) crear contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más valoran nuestros clientes:
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué son los vídeos de lanzamiento de productos?
Los vídeos de lanzamiento de producto son vídeos de marketing que anuncian y presentan nuevos productos. Muestran sus características, explican sus beneficios y generan expectación en torno a las nuevas versiones. HeyGen crea vídeos profesionales de anuncio utilizando avatares de IA y síntesis de voz, sin necesidad de cámaras ni estudios.
¿Cómo puedo crear un vídeo de lanzamiento de producto sin grabar nada?
Escribe los detalles de tu producto en HeyGen. Elige un presentador con avatar de IA. Selecciona el estilo visual y añade los elementos de tu marca. Haz clic en generar y HeyGen creará en pocos minutos un vídeo final de anuncio de producto. No necesitas cámaras ni conocimientos de edición.
¿Cuánto debería durar un vídeo de lanzamiento de producto?
Instagram y TikTok: 15-45 segundos. LinkedIn: 45-90 segundos. YouTube: 60-180 segundos. Sitio web: 60-90 segundos. Los vídeos más cortos generan mayores tasas de finalización en las plataformas sociales.
¿Puedo traducir vídeos de lanzamiento de productos para lanzamientos globales?
Sí. Crea tu vídeo en tu idioma principal y luego tradúcelo a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Lanza simultáneamente en todos los mercados con contenido en el idioma nativo.
¿Qué pasa si los detalles del producto cambian antes del lanzamiento?
Edita el guion con la información actualizada y regenera el vídeo en cuestión de minutos. No se necesitan nuevas grabaciones. Muchos equipos de producto crean vídeos iniciales al principio y luego los actualizan con los detalles finales justo antes del lanzamiento.
¿Puedo mostrar mi producto real en el vídeo?
Sí. Sube fotos de productos, capturas de pantalla o grabaciones de demostración. Combina el presentador con avatar de IA con tus recursos visuales del producto para lograr una narración completa sobre tu producto.
¿Puedo personalizar vídeos para espectadores individuales?
Sí. HeyGen admite la personalización dinámica con campos variables para nombres, empresas y detalles personalizados. Crea una plantilla y luego genera miles de versiones personalizadas para marketing basado en cuentas, prospección de ventas o campañas de interacción con clientes. Videoimagem produjo más de 50.000 vídeos personalizados para AB InBev utilizando este enfoque.
¿Con qué rapidez puedo crear vídeos de marketing?
HeyGen admite vídeos de distintas duraciones para adaptarse al diseño de tu formación. La mayoría de los módulos de cumplimiento funcionan bien en un rango de 3 a 10 minutos para enfoques de microaprendizaje, pero puedes crear contenidos más largos para temas más completos. Para formaciones extensas (más de 20 minutos), plantéate dividir el contenido en capítulos o módulos para mejorar la implicación del alumnado y el seguimiento.
¿En qué se diferencia HeyGen de la producción de vídeo tradicional?
La producción tradicional de vídeos de marketing requiere coordinar talento, reservar estudios, días de rodaje y edición en postproducción: normalmente de 2 a 4 semanas y entre 5.000 y más de 20.000 dólares por cada vídeo terminado. HeyGen genera una calidad comparable en cuestión de minutos y por una fracción del coste. Cuando cambian las campañas o el contenido necesita actualizaciones, simplemente vuelves a generarlo en lugar de volver a grabar. Los equipos de marketing afirman crear contenido 3 veces más rápido y reducir drásticamente los costes de producción.
¿En qué se diferencia HeyGen de contratar una agencia de vídeo?
Las agencias tradicionales cobran entre 5.000 y 15.000 dólares por vídeo y tardan de 2 a 4 semanas. HeyGen genera una calidad equivalente en cuestión de minutos, por una fracción del coste y con vídeos y revisiones ilimitados.
¿Es el vídeo con IA adecuado tanto para marketing como para formación?
Por supuesto. Muchas organizaciones utilizan vídeo con IA tanto para marketing externo como para iniciativas internas de formación, incluidas campañas de vídeo localizadas para llegar a audiencias en diferentes regiones.
Empieza hoy a crear vídeos de marketing
Deja de esperar semanas por contenido que debería estar listo mañana. Genera vídeos de marketing profesionales en cuestión de minutos, localízalos al instante para mercados globales y escala tu producción de contenido sin aumentar tu equipo ni tu presupuesto. Únete a los equipos de marketing de HubSpot, Ogilvy y Publicis que ya han transformado su forma de crear.
