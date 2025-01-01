Coursera es una de las plataformas de aprendizaje en línea líderes en el mundo, comprometida a proporcionar acceso universal a una educación de clase mundial. Con más de 100 millones de estudiantes, más de 7,000 cursos y alianzas con más de 300 universidades y empresas líderes, Coursera ha redefinido la manera en que las personas aprenden en la era digital.

Pero a medida que la plataforma se expandía globalmente, surgió un desafío crítico: cómo ofrecer experiencias de aprendizaje verdaderamente localizadas y emocionalmente resonantes para los estudiantes a través de idiomas y culturas sin comprometer la autenticidad o incurrir en costos de producción insostenibles.

Mustafa Furniturewala, CTO en Coursera, supervisa el equipo de ingeniería y los esfuerzos de IA en Coursera. Su trabajo se centra en desarrollar herramientas de IA generativa (como el doblaje de IA, la clonación de voz, la sincronización labial, etc.) y asegurar que los avances tecnológicos sirvan a la misión principal de crear una educación personalizada, accesible y efectiva para todos, en cualquier lugar.

“Coursera tiene la misión de ofrecer experiencias de aprendizaje a nivel mundial y a gran escala”, dijo Mustafa. “Y para hacerlo efectivamente, tenemos que eliminar las barreras del idioma, personalizar el aprendizaje y preservar la calidad e intención de la instrucción original. Ahí es donde la IA generativa, y específicamente HeyGen, ha sido transformadora.”

Ofreciendo experiencias inmersivas dirigidas por instructores

Antes de usar HeyGen, Coursera había implementado con éxito la inteligencia artificial para escalar las traducciones de texto y audio. Pero la localización de videos seguía siendo un obstáculo formidable.

“Comenzamos con texto”, dijo Mustafa. “Eso era manejable, pero cuando se trató de traducir contenido de video con el tono del instructor, la emoción y sincronizar los labios con el nuevo idioma, simplemente no era factible. Era demasiado caro y demasiado complejo para hacerlo a gran escala.”

El avance se produjo cuando Mustafa y su equipo descubrieron HeyGen, específicamente la clonación de voz y la sincronización labial. Coursera implementó HeyGen para generar versiones localizadas de los vídeos dirigidos por instructores en francés, español, alemán y otros idiomas, preservando no solo lo que se dice, sino cómo se dice.

“Lo más sorprendente fue lo natural que se sintió”, dijo Mustafa. “Pudimos tomar un video de un instructor hablando inglés y hacer que pareciera que estaba hablando español, manteniendo su tono, cadencia y expresión emocional.”

Esa autenticidad era innegociable para Coursera. El equipo siempre había desconfiado del contenido generado por IA que parecía robótico o desconectado. “No estamos simplemente entregando información. Estamos creando experiencias inmersivas dirigidas por instructores”, explicó Mustafa. “Si se pierde la emoción, el aprendizaje se resiente.”

La capacidad de HeyGen para ofrecer calidad a gran escala sin sacrificar la emoción o la presencia del instructor era justo lo que Coursera había estado esperando.

Dando vida al “momento mágico” con HeyGen

Mustafa reflexionó sobre cómo lo que antes requería grandes inversiones y tiempo, ahora sucede con agilidad. “Siempre pensamos que la traducción de vídeos a gran escala necesitaría una inversión masiva en producción o tecnología”, dijo. “Cuando el equipo fue capaz de construir esto en cuestión de unos pocos sprints o semanas, nos sorprendió lo rápido que pudimos alcanzar este tipo de escala.”

Para los instructores, ver su voz y emoción preservadas en los vídeos traducidos fue impactante. “Se sentía como ellos”, dijo Mustafa. “Los vídeos traducidos todavía parecían y sonaban como nuestros profesores, solo que en otro idioma.”

El logro técnico estuvo a la altura de la respuesta emocional. “El momento mágico para nosotros fue cuando vimos un video doblado con sincronización labial perfecta y emoción preservada”, recordó Mustafa. “Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que esto no es solo una herramienta, es una plataforma para escalar el aprendizaje sin perder lo que lo hace humano.”

HeyGen no solo mejoró la logística, sino que desbloqueó nuevas posibilidades creativas y operativas. Los ingenieros y creadores de contenido de Coursera ahora pueden decir: “Yo hice esto”, no solo porque crearon el material educativo, sino porque también lo tradujeron y localizaron por sí mismos, sin depender de la ayuda de terceros.

“Eso fue impactante”, dijo Mustafa. “El video estaba en un idioma completamente diferente, pero aún así transmitía el contexto, la emoción y la claridad instructiva del original. Se sentía natural.”

Mejorar los tiempos de visualización y las tasas de finalización

Desde la implementación de HeyGen, Coursera ha logrado avances medibles en la participación de los estudiantes, la accesibilidad de la plataforma y los resultados educativos.

Resultados clave:

Aumento del 40% en el tiempo de visualización de vídeos – En regiones como América Latina, el contenido de vídeo localizado incrementó significativamente el tiempo total de visualización.

– En regiones como América Latina, el contenido de vídeo localizado incrementó significativamente el tiempo total de visualización. Aumento del 25% en las tasas de finalización de cursos – Los estudiantes tenían más probabilidades de terminar los cursos cuando el contenido en video se ofrecía en su lengua materna.

– Los estudiantes tenían más probabilidades de terminar los cursos cuando el contenido en video se ofrecía en su lengua materna. Localización auténtica y escalable – Coursera ahora ofrece contenido de video traducido en múltiples formatos e idiomas sin costosas regrabaciones.

Mustafa anima a otros equipos a empezar con poco. “Comenzamos con un vídeo. Eso fue todo lo que se necesitó para ver el impacto”, dijo. “Una vez que lo experimentas, es obvio lo que esto puede desencadenar.”

También enfatizó lo rápido que evoluciona la tecnología de IA, y en particular HeyGen. “Este campo avanza rápidamente. Si no estás experimentando ahora, más tarde estarás atrasado. HeyGen se ha convertido en una parte crítica de nuestra infraestructura.”