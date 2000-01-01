Lanzamientos globales de productos Lanza productos de forma simultánea en todos los mercados internacionales con campañas en el idioma nativo. Sin regiones esperando durante meses: cada mercado sale al mismo tiempo desde el primer día con campañas profesionales y naturales que impulsan el reconocimiento global. Caso de uso: una empresa SaaS lanza una funcionalidad de su plataforma a nivel global. La localiza a 12 idiomas que cubren sus mercados principales. Todos los mercados lanzan simultáneamente. La adopción global es 3 veces más rápida que con lanzamientos escalonados.



Entrada en mercados regionales Entra en nuevos mercados con credibilidad gracias a vídeos de testimonios que generan confianza mediante historias de clientes en su idioma nativo. Caso de uso: una marca de comercio electrónico se expande a los mercados europeos. Localiza sus contenidos al alemán, francés, italiano y español. Lanza simultáneamente en toda Europa. Los ingresos en Europa alcanzan el 40 % de los ingresos en EE. UU. en un plazo de 6 meses.



Campañas estacionales y festivas Adapta las campañas de temporada a las festividades regionales y a los eventos culturales. Black Friday para EE. UU., Singles Day para China, Diwali para India. Cada región recibe campañas de temporada culturalmente relevantes, adaptadas a sus festividades locales y a las estaciones de su hemisferio. Caso de uso: Una marca de moda crea campañas de temporada. Las localiza según las estaciones, festividades y eventos culturales de cada región. Los ingresos globales de temporada aumentan un 55 % gracias a campañas relevantes para cada mercado regional. Resultado verificado: las marcas de comercio electrónico registran un 48% más de conversiones con contenido de vídeo localizado frente a páginas solo en inglés.



Localización para comercio electrónico y venta minorista Escala el vídeo marketing de comercio electrónico en mercados internacionales. Vídeos de producto localizados por región que muestren precios locales, métodos de pago y información de envío. Aumenta la confianza de los compradores con información de compra relevante para cada mercado local. Caso de uso: Una marca de electrónica de consumo localiza las demostraciones de sus productos a 15 idiomas que cubren los marketplaces de Amazon en todo el mundo. Los ingresos internacionales crecen un 67 % interanual.

