Campañas de vídeo localizadas que conectan en todos los mercados
Lanza campañas de vídeo multilingües en mercados de todo el mundo sin necesidad de equipos de producción locales ni retrasos por traducción. Una sola creación de vídeo se convierte en más de 175 versiones localizadas con clonación de voz de sonido nativo y sincronización labial. Escala tu marketing internacional sin aumentar el presupuesto.
- Actualiza el contenido al instante cuando cambien los productos
El problema de marketing
El cuello de botella del marketing global
Tu producto se vende en 15 países, pero las campañas de marketing solo se lanzan en inglés. Los mercados internacionales reciben contenido genérico con subtítulos, con suerte. Sabes que el contenido en idioma nativo funciona mejor, pero crear campañas de vídeo localizadas implica una producción distinta para cada mercado. La localización de vídeo tradicional cuesta entre 3.000 y 8.000 dólares por idioma. Una campaña en 10 mercados cuesta entre 30.000 y 80.000 dólares antes de invertir en medios. Los equipos regionales esperan meses a que la central cree el contenido y luego varias semanas más para la traducción. Cuando por fin se lanza tu campaña en español, la campaña en inglés ya está desfasada. El doblaje suena robótico. Los subtítulos obligan a ver el vídeo con sonido. Tus campañas internacionales rinden por debajo de lo esperado no porque el mensaje sea incorrecto, sino porque la forma de entregarlo se percibe como ajena.
La solución de HeyGen
HeyGen transforma una campaña de vídeo en versiones localizadas ilimitadas con clonación de voz de sonido nativo y sincronización labial. Crea tu campaña una sola vez en tu idioma principal. Con un solo clic se traduce a español, francés, alemán, japonés, mandarín, árabe y a más de 170 idiomas adicionales. Tu avatar habla el idioma nativo con fluidez en cada mercado, sin doblajes forzados. La clonación de voz reproduce el tono y el estilo de presentación en cada idioma. La sincronización labial ajusta el movimiento de la boca al audio traducido. Personaliza por mercado: precios regionales, moneda local, ofertas específicas para cada mercado. Lanza todos los mercados a la vez. Sin despliegues escalonados. Las actualizaciones se publican al instante en todos los mercados.
Todo lo que necesitan los equipos de marketing para crear a gran escala
Localización en más de 175 idiomas
Transforma campañas de vídeo en versiones en el idioma nativo para cualquier mercado global. Español, francés, alemán, portugués, japonés, mandarín, coreano, árabe, hindi y más de 165 idiomas adicionales. Clonación de voz natural, no una locución robótica. Tu campaña suena como una producción profesional en cada mercado. Las opciones de dialecto regional garantizan la adecuación al mercado: español latinoamericano para México, español europeo para España.
Más de 175 idiomas y dialectos regionales
Síntesis de voz natural por idioma
Emoción y énfasis preservados
Selección de acento regional
Clonación de voz con autenticidad cultural
La clonación de voz mantiene las características vocales de tu presentador en todos los idiomas: mismo tono, misma energía y la misma personalidad de marca, adaptadas de forma natural a cada lengua. La versión en español conserva la expresividad. La versión en japonés respeta la formalidad del entorno empresarial. La versión en francés mantiene la sofisticación. Cada localización se percibe culturalmente auténtica, sin dar la sensación de ser una simple traducción.
Clonación de voz en todos los idiomas
Mantener la personalidad del presentador globalmente
Adaptación cultural de la prestación
Sensación local auténtica según el mercado
Tecnología de sincronización labial
La sincronización labial avanzada hace que los movimientos de la boca del avatar coincidan con el audio traducido en cada idioma. Las palabras en español se ajustan a los movimientos labiales en español. Las frases en japonés se corresponden con la articulación japonesa. Los espectadores perciben un habla natural, no un doblaje con desajustes evidentes. Esto es fundamental para generar confianza en la audiencia y ofrecer una presentación profesional a nivel global.
Sincronización labial en más de 175 idiomas
Movimiento natural de la boca según el idioma
Elimina el efecto de eco
Presentación profesional a nivel global
Personalización regional
La localización va más allá de la traducción. Adapta el contenido a cada mercado: precios por región, moneda local, ofertas específicas para cada país, direcciones de oficinas regionales, colaboraciones locales y requisitos de cumplimiento normativo. Tu campaña para EE. UU. muestra precios en dólares y la oficina de Nueva York. La campaña en español muestra precios en euros y la oficina de Madrid. Cada mercado recibe contenido relevante y adecuado a su contexto local.
Precios y divisas por región
Ofertas específicas del mercado
Información de contacto local
Adaptación de eventos culturales
Lanzamientos simultáneos en múltiples mercados
Lanza campañas en todos los mercados el mismo día. Sin despliegues escalonados. ¿Lanzamiento global de producto? Todos los mercados salen a la vez con campañas en el idioma local. ¿Promoción de Black Friday? Todas las regiones se activan al mismo tiempo. Ventaja competitiva de velocidad en cada mercado.
Lanzamientos globales en el mismo día
Sin retrasos regionales
Todos los mercados simultáneamente
Impulso global en aumento
Del briefing al vídeo publicado en 3 pasos
Crea tu campaña maestra
Desarrolla tu campaña de vídeo en tu idioma principal. Redacta el guion de tu mensaje, selecciona un avatar de IA, diseña los elementos visuales y añade los recursos de tu marca. Esto se convierte en la base para todas las versiones localizadas. La IA de HeyGen te ayuda a estructurar el mensaje para adaptarlo a cada cultura.
Adaptar a los mercados objetivo
Selecciona los mercados objetivo y los idiomas. Español para España y Latinoamérica. Francés para Francia y Quebec. Alemán para la región DACH. Portugués para Brasil. Japonés, mandarín, árabe y cualquier combinación de más de 175 idiomas. HeyGen genera automáticamente versiones en el idioma nativo con clonación de voz y sincronización labial. Añade personalizaciones específicas para cada mercado: precios regionales, ofertas locales, información de contacto.
Lanza y optimiza a nivel global
Lanza campañas localizadas en todos los mercados de forma simultánea. Sube el contenido a plataformas sociales por región. Activa publicidad de pago en los idiomas locales. Haz un seguimiento del rendimiento por mercado. Optimiza en función de los datos específicos de cada mercado. Actualiza las campañas globalmente cuando sea necesario
Diseñado para todas las necesidades de marketing
Lanzamientos globales de productos
Lanza productos de forma simultánea en todos los mercados internacionales con campañas en el idioma nativo. Sin regiones esperando durante meses: cada mercado sale al mismo tiempo desde el primer día con campañas profesionales y naturales que impulsan el reconocimiento global.
Caso de uso: una empresa SaaS lanza una funcionalidad de su plataforma a nivel global. La localiza a 12 idiomas que cubren sus mercados principales. Todos los mercados lanzan simultáneamente. La adopción global es 3 veces más rápida que con lanzamientos escalonados.
Entrada en mercados regionales
Entra en nuevos mercados con credibilidad gracias a vídeos de testimonios que generan confianza mediante historias de clientes en su idioma nativo.
Caso de uso: una marca de comercio electrónico se expande a los mercados europeos. Localiza sus contenidos al alemán, francés, italiano y español. Lanza simultáneamente en toda Europa. Los ingresos en Europa alcanzan el 40 % de los ingresos en EE. UU. en un plazo de 6 meses.
Campañas estacionales y festivas
Adapta las campañas de temporada a las festividades regionales y a los eventos culturales. Black Friday para EE. UU., Singles Day para China, Diwali para India. Cada región recibe campañas de temporada culturalmente relevantes, adaptadas a sus festividades locales y a las estaciones de su hemisferio.
Caso de uso: Una marca de moda crea campañas de temporada. Las localiza según las estaciones, festividades y eventos culturales de cada región. Los ingresos globales de temporada aumentan un 55 % gracias a campañas relevantes para cada mercado regional.
Resultado verificado: las marcas de comercio electrónico registran un 48% más de conversiones con contenido de vídeo localizado frente a páginas solo en inglés.
Localización para comercio electrónico y venta minorista
Escala el vídeo marketing de comercio electrónico en mercados internacionales. Vídeos de producto localizados por región que muestren precios locales, métodos de pago y información de envío. Aumenta la confianza de los compradores con información de compra relevante para cada mercado local.
Caso de uso: Una marca de electrónica de consumo localiza las demostraciones de sus productos a 15 idiomas que cubren los marketplaces de Amazon en todo el mundo. Los ingresos internacionales crecen un 67 % interanual.
Publicidad de pago en distintos mercados
Amplía la publicidad de pago en redes sociales y canales digitales a nivel internacional con anuncios de vídeo localizados. Anuncios en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube en los idiomas locales. Prueba creatividades publicitarias en distintos mercados. Escala los anuncios ganadores a nivel regional.
Caso de uso: una marca DTC lanza anuncios en 10 mercados. Crea 5 conceptos y los localiza a 10 idiomas. Los prueba en todos los mercados. El ROAS internacional mejora un 40 % y el CAC se reduce un 35 %.
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas
¿Qué es la creación de vídeos con IA para marketing?
El marketing de vídeo localizado adapta el contenido de vídeo a idiomas, regiones y culturas específicas. Más allá de la traducción, incluye matices culturales, personalización regional, locución nativa y relevancia local. Muchas marcas combinan la localización con formatos orientados al rendimiento como anuncios de vídeo UGC para impulsar resultados en campañas internacionales de pago.
¿Qué son las campañas multilingües?
Las campañas multilingües son iniciativas de marketing que se lanzan simultáneamente en varios idiomas. En lugar de hacer marketing solo en inglés, las campañas multilingües llegan a audiencias diversas con contenido en su idioma nativo. HeyGen genera vídeos de campañas multilingües a partir de un único contenido de origen, utilizando clonación de voz para garantizar una locución natural en cada idioma.
¿A cuántos idiomas puedes localizar?
HeyGen admite más de 175 idiomas, incluidos español, francés, alemán, italiano, portugués, mandarín, japonés, coreano, árabe, hindi, ruso, turco y más de 165 adicionales. Las opciones de dialectos regionales garantizan una comunicación adecuada a cada mercado. El español de Latinoamérica es diferente del español de España. El portugués de Brasil es diferente del portugués de Portugal.
¿Funciona la clonación de voz en todos los idiomas?
Sí. La clonación de voz de HeyGen funciona en los más de 175 idiomas compatibles. La clonación de voz captura las características vocales del presentador y se adapta de forma natural a cada idioma de destino. La calidad se mantiene constante en todos los idiomas, con una locución natural y humana.
¿Qué es el lip-sync y por qué es importante?
La sincronización labial ajusta los movimientos de la boca del avatar al audio hablado en cada idioma. Una buena sincronización labial crea una experiencia de visualización natural. Una mala sincronización labial transmite un doblaje de baja calidad y reduce la credibilidad. La sincronización labial de HeyGen garantiza movimientos de boca naturales que se ajustan al audio en todos los idiomas.
¿Puedes lanzar campañas en todos los mercados simultáneamente?
Sí. HeyGen permite realizar lanzamientos globales verdaderamente simultáneos. Crea una campaña maestra, localízala a todos los idiomas objetivo el mismo día y lánzala en todos los mercados a la vez. Lanzamientos de productos, campañas de temporada y ofertas promocionales se publican en todo el mundo al mismo tiempo.
¿Podéis personalizar las campañas por mercado más allá de la simple traducción?
Sí. La personalización regional incluye precios en la moneda local, ofertas específicas para cada mercado, ubicación de oficinas regionales, menciones de socios locales, cumplimiento de la normativa local, adaptación cultural de las imágenes y referencias a eventos de la región.
¿Con qué rapidez puedo crear vídeos de marketing?
HeyGen admite vídeos de distintas duraciones para adaptarse al diseño de tu formación. La mayoría de los módulos de cumplimiento funcionan bien en un rango de 3 a 10 minutos para enfoques de microaprendizaje, pero puedes crear contenidos más largos para temas más completos. Para formaciones extensas (más de 20 minutos), plantéate dividir el contenido en capítulos o módulos para mejorar la participación del alumnado y el seguimiento.
