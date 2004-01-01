Crea vídeos de formación en cumplimiento que cumplan los requisitos normativos
Convierte la formación obligatoria en contenido de vídeo rastreable con exportación SCORM para tu LMS. Actualiza al instante cuando cambien las normativas. Despliega el contenido en más de 175 idiomas. Mantén registros de auditoría que demuestren que cada empleado ha completado la formación obligatoria.
El cuello de botella en los contenidos de L&D
El desafío de la formación en cumplimiento normativo
La formación en cumplimiento normativo es un requisito legal, está sujeta a plazos estrictos y resulta difícil de gestionar a gran escala. Cientos de empleados incumplen las fechas límite, las normativas cambian más rápido de lo que se pueden actualizar los materiales y las auditorías ponen de manifiesto lagunas en los registros de finalización. Las sesiones presenciales no funcionan bien entre turnos y ubicaciones, la formación solo en inglés deja atrás a los equipos internacionales y las presentaciones en PowerPoint tienen tasas muy bajas de finalización. Los formadores externos cuestan miles de euros al año, mientras que el seguimiento manual consume horas y aumenta el riesgo en auditorías, la responsabilidad legal y la exposición a sanciones.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte los requisitos de cumplimiento en vídeos de formación profesional con seguimiento SCORM integrado para una documentación lista para auditorías. Sube tu contenido, selecciona un avatar de IA profesional y genera vídeos que se exportan directamente a tu LMS con datos de finalización, marcas de tiempo y control de versiones. Cuando cambien las normativas, actualiza el guion y regenera el vídeo en cuestión de minutos, con la nueva versión disponible automáticamente para las personas usuarias. ¿Necesitas formación de cumplimiento normativo en varios idiomas? Traduce contenidos sobre prevención del acoso, OSHA o HIPAA a más de 175 idiomas con clonación de voz natural y sincronización labial, ofreciendo formación legalmente conforme con una única y coherente trazabilidad de auditoría.
Todo lo que necesitan los equipos de L&D para formar a gran escala
Exportación SCORM y registros de auditoría
Exporta los vídeos de cumplimiento como paquetes SCORM 1.2 o 2004 que se integran con cualquier LMS: Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors o cualquier otra plataforma de formación. Tu LMS registra automáticamente la finalización, el tiempo dedicado, las puntuaciones de las evaluaciones y las fechas de finalización. Cuando los auditores soliciten documentación, extrae los informes de finalización directamente desde tu sistema.
Compatible con SCORM 1.2 y 2004
Seguimiento automático de finalización
Registros de auditoría con marca de tiempo
Documentación de control de versiones
Actualizaciones regulatorias instantáneas
La normativa no espera a tu calendario de producción. OSHA actualiza un estándar. Una sentencia judicial cambia los requisitos de la formación sobre acoso. Edita tu guion de formación con los nuevos requisitos y regenera el vídeo en cinco minutos. Súbelo a tu LMS y sustituirá automáticamente la versión anterior. Tu formación de cumplimiento normativo se mantiene actualizada sin semanas de retrasos en producción.
Los cambios en los scripts se despliegan en cuestión de minutos
No es necesario volver a grabar
Seguimiento de versiones para el cumplimiento normativo
Actualizar todos los idiomas simultáneamente
Formación en cumplimiento normativo multilingüe
En muchas jurisdicciones la ley exige que la formación se imparta en idiomas que los empleados entiendan. Un solo vídeo de cumplimiento normativo se convierte en versiones ilimitadas en distintos idiomas. Traduce la formación de OSHA al español para tu centro de Texas, al portugués para los trabajadores brasileños y al vietnamita para tu equipo de California. La clonación de voz garantiza una locución natural, no una síntesis de voz robótica. Cada versión en un idioma incluye el mismo seguimiento SCORM.
Más de 175 idiomas disponibles
Clonado de voz natural por idioma
La sincronización labial coincide con los movimientos de la boca
Seguimiento SCORM por versión de idioma
Contenido profesional de cumplimiento
Nadie termina presentaciones de PowerPoint de 40 diapositivas sobre prevención del acoso. Los vídeos se completan 3 veces más que las formaciones basadas en documentos. Presentadores profesionales con avatar imparten el contenido obligatorio en un formato atractivo y fácil de ver. Los empleados comprenden mejor los requisitos y recuerdan la formación durante más tiempo.
Presentación con entrega profesional
Mayor finalización que los documentos
Mejor retención del conocimiento
Ejemplos basados en escenarios cuando sea necesario
De la necesidad de formación al curso publicado en 3 pasos
Sube tu contenido de cumplimiento
Empieza con el material de cumplimiento que ya tengas. Sube presentaciones en PowerPoint de formaciones anteriores, pega textos de documentos de políticas o utiliza el esquema de contenidos de tu formador externo. Para los temas habituales de cumplimiento, toma como referencia los requisitos existentes. Las normas de la OSHA son públicas. Las directrices de la EEOC sobre prevención del acoso están documentadas. Los requisitos de la HIPAA están definidos.
Seleccionar presentador profesional
Elige entre más de 120 avatares de IA profesionales adecuados para temas serios de cumplimiento normativo. Presentadores de perfil empresarial para formaciones sobre acoso. Avatares centrados en la seguridad para contenidos de OSHA. Profesionales sanitarios para formación sobre HIPAA. Añade el logotipo y la imagen de marca de tu empresa. Incluye los avisos legales obligatorios.
Publicar con seguimiento SCORM
Exporta como paquete SCORM. Súbelo a tu LMS junto con el resto de la formación obligatoria. Define los requisitos de finalización. Asígnalo a los grupos de empleados requeridos. Tu LMS se encarga de la matriculación, el seguimiento, los recordatorios y la documentación. Cuando los auditores soliciten pruebas, genera los informes de finalización.
Formación en cumplimiento para cada requisito normativo
Formación en seguridad de la OSHA
Fabricación, construcción, almacenamiento y cualquier sector con requisitos de seguridad laboral. Comunicación de riesgos, bloqueo y etiquetado (lockout/tagout), protección contra caídas, entrada en espacios confinados, manejo de carretillas elevadoras, requisitos de EPI. Cree formación conforme a OSHA con registro documentado de finalización para las inspecciones.
Caso de uso: Una empresa manufacturera con tres turnos crea un vídeo de formación sobre bloqueo y etiquetado (lockout tagout) para cumplir con la OSHA. Lo despliega en inglés y en español. Todos los turnos lo completan según su propio horario. Un inspector de la OSHA solicita la documentación. El responsable genera un informe de finalización que muestra un 100% de cumplimiento en menos de dos minutos.
Formación sobre privacidad y seguridad HIPAA
Proveedores de atención sanitaria, consultas médicas, hospitales, compañías de seguros y cualquier entidad sujeta a la normativa que gestione información sanitaria protegida. Norma de privacidad HIPAA, norma de seguridad, notificación de brechas de seguridad, derechos del paciente. Requisito anual de formación HIPAA cumplido mediante contenido en vídeo con seguimiento.
Caso de uso: Una consulta médica con varias sedes crea una formación sobre privacidad HIPAA. Se despliega para todo el personal clínico y administrativo en cinco centros. El LMS registra la finalización, demostrando que todos los empleados han cumplido los requisitos anuales de HIPAA antes de la fecha límite.
Formación para la prevención del acoso
Obligatorio en la mayoría de los estados para todos los empleadores. Acoso sexual, discriminación, represalias, creación de un entorno de trabajo respetuoso, procedimientos de denuncia, responsabilidades de los mandos. Requisitos específicos de cada estado cubiertos con contenido personalizable.
Caso de uso: Una cadena de comercios con 50 establecimientos en California y Nueva York crea una formación sobre prevención del acoso que cumple los requisitos específicos de ambos estados. Se realiza un seguimiento de la finalización para demostrar que todos los supervisores han completado las dos horas de formación obligatoria de California.
Cumplimiento en Privacidad de Datos y Ciberseguridad
Requisitos del RGPD para operaciones en Europa, políticas de protección de datos, concienciación sobre phishing, seguridad de contraseñas, notificación de incidentes. Empresas tecnológicas, servicios financieros, cualquier organización que gestione datos de clientes.
Caso de uso: una empresa SaaS crea una formación sobre cumplimiento del RGPD para empleados europeos. Incluye principios de protección de datos, derechos de las personas, procedimientos de notificación de brechas de seguridad y seguimiento de la finalización de la formación para la documentación de cumplimiento normativo.
Cumplimiento normativo en servicios financieros
Prevención del blanqueo de capitales, Ley de Secreto Bancario, Conozca a su Cliente (KYC), cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), normativas sobre valores, prevención del uso de información privilegiada. Bancos, cooperativas de crédito, firmas de inversión y compañías de seguros que cumplen los requisitos de la regulación financiera.
Caso de uso: Un banco regional crea una formación sobre prevención de blanqueo de capitales (AML) para todos los cajeros y el personal de atención al cliente. Se actualiza trimestralmente con nuevos casos prácticos y cambios normativos. El seguimiento mediante SCORM proporciona la documentación de los exámenes para las revisiones regulatorias.
Formación de cumplimiento para nuevas incorporaciones
Asegúrate de que cada empleado complete las políticas obligatorias durante la incorporación utilizando vídeos de incorporación de empleados con seguimiento automático del cumplimiento.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde formación global hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite a cualquiera (sí, a ti) crear contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más gustan a nuestros clientes:
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Esto cumple los requisitos de formación de la OSHA?
Sí. La OSHA exige una formación adecuada, comprensión del idioma y documentación.La formación en vídeo con seguimiento SCORM cumple estos requisitos. Muchas organizaciones también amplían la formación en cumplimiento normativo mediantevídeos de formación interna continuados para reforzar la seguridad y el conocimiento de la normativa.
¿La formación en vídeo cumple los requisitos legales para la prevención del acoso?
La mayoría de las leyes estatales sobre formación en acoso exigen contenido interactivo, pero no obligan a que la formación sea presencial. La formación en vídeo con ejemplos de situaciones reales y preguntas de evaluación cumple los requisitos de interactividad. California, Nueva York, Connecticut, Delaware, Illinois y Maine aceptan la formación sobre acoso basada en vídeo.
¿Cómo funciona el seguimiento SCORM para la documentación de cumplimiento?
SCORM envía datos de finalización a tu LMS, incluyendo quién lo completó, cuándo, el tiempo dedicado, las puntuaciones de las evaluaciones y qué versión se utilizó. Tu LMS almacena esto de forma permanente, creando el rastro de auditoría que demuestra que la formación obligatoria se ha realizado.
¿Podéis actualizar los vídeos cuando cambien las normativas?
Las leyes federales y estatales a menudo exigen formación en los idiomas que entienden los empleados. Cree su vídeo de cumplimiento en inglés, tradúzcalo al español, vietnamita, mandaríno a cualquier idioma que hable su plantilla. Cada versión de idioma tiene su propio seguimiento SCORM.
¿Qué pasa con los empleados que no hablan inglés?
Las leyes federales y estatales a menudo exigen formación en los idiomas que entienden los empleados. Crea tu vídeo de cumplimiento en inglés y tradúcelo al español, vietnamita, mandarín o a cualquier idioma que hable tu plantilla. Cada versión de idioma tiene su propio seguimiento SCORM.
¿Cuánto deberían durar los vídeos de formación en cumplimiento?
Depende de los requisitos normativos. California exige dos horas de formación para supervisores sobre acoso. La mayoría de los estados aceptan una hora para la formación de empleados. Para el cumplimiento general, mantén los módulos individuales por debajo de 20 minutos. Divide en capítulos los requisitos de mayor duración.
¿Con qué plataformas de LMS funciona esto?
Cualquier LMS que sea compatible con SCORM 1.2 o 2004, que son prácticamente todos. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard y cientos más
¿Cómo demuestras la formación a los auditores?
Tu LMS almacena todos los datos de finalización. Cuando los auditores soliciten pruebas, genera informes de finalización desde tu LMS. Estos muestran los nombres de los empleados, las fechas de finalización, el tiempo dedicado, las puntuaciones de las evaluaciones y qué versión de la formación se completó.
Empieza a crear vídeos de formación hoy mismo
Deja de esperar meses para obtener contenidos que ya están desactualizados antes de publicarse. Genera vídeos de formación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin necesidad de volver a grabar. Únete a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya han transformado su forma de formar.
