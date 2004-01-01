Formación en seguridad de la OSHA Fabricación, construcción, almacenamiento y cualquier sector con requisitos de seguridad laboral. Comunicación de riesgos, bloqueo y etiquetado (lockout/tagout), protección contra caídas, entrada en espacios confinados, manejo de carretillas elevadoras, requisitos de EPI. Cree formación conforme a OSHA con registro documentado de finalización para las inspecciones. Caso de uso: Una empresa manufacturera con tres turnos crea un vídeo de formación sobre bloqueo y etiquetado (lockout tagout) para cumplir con la OSHA. Lo despliega en inglés y en español. Todos los turnos lo completan según su propio horario. Un inspector de la OSHA solicita la documentación. El responsable genera un informe de finalización que muestra un 100% de cumplimiento en menos de dos minutos.

Formación sobre privacidad y seguridad HIPAA Proveedores de atención sanitaria, consultas médicas, hospitales, compañías de seguros y cualquier entidad sujeta a la normativa que gestione información sanitaria protegida. Norma de privacidad HIPAA, norma de seguridad, notificación de brechas de seguridad, derechos del paciente. Requisito anual de formación HIPAA cumplido mediante contenido en vídeo con seguimiento. Caso de uso: Una consulta médica con varias sedes crea una formación sobre privacidad HIPAA. Se despliega para todo el personal clínico y administrativo en cinco centros. El LMS registra la finalización, demostrando que todos los empleados han cumplido los requisitos anuales de HIPAA antes de la fecha límite.

Formación para la prevención del acoso Obligatorio en la mayoría de los estados para todos los empleadores. Acoso sexual, discriminación, represalias, creación de un entorno de trabajo respetuoso, procedimientos de denuncia, responsabilidades de los mandos. Requisitos específicos de cada estado cubiertos con contenido personalizable. Caso de uso: Una cadena de comercios con 50 establecimientos en California y Nueva York crea una formación sobre prevención del acoso que cumple los requisitos específicos de ambos estados. Se realiza un seguimiento de la finalización para demostrar que todos los supervisores han completado las dos horas de formación obligatoria de California.

Cumplimiento en Privacidad de Datos y Ciberseguridad Requisitos del RGPD para operaciones en Europa, políticas de protección de datos, concienciación sobre phishing, seguridad de contraseñas, notificación de incidentes. Empresas tecnológicas, servicios financieros, cualquier organización que gestione datos de clientes. Caso de uso: una empresa SaaS crea una formación sobre cumplimiento del RGPD para empleados europeos. Incluye principios de protección de datos, derechos de las personas, procedimientos de notificación de brechas de seguridad y seguimiento de la finalización de la formación para la documentación de cumplimiento normativo.

Cumplimiento normativo en servicios financieros Prevención del blanqueo de capitales, Ley de Secreto Bancario, Conozca a su Cliente (KYC), cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), normativas sobre valores, prevención del uso de información privilegiada. Bancos, cooperativas de crédito, firmas de inversión y compañías de seguros que cumplen los requisitos de la regulación financiera. Caso de uso: Un banco regional crea una formación sobre prevención de blanqueo de capitales (AML) para todos los cajeros y el personal de atención al cliente. Se actualiza trimestralmente con nuevos casos prácticos y cambios normativos. El seguimiento mediante SCORM proporciona la documentación de los exámenes para las revisiones regulatorias.