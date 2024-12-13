Avatar de IA

Imágenes a Video

Transforma tus fotos en videos dinámicos con transiciones suaves, texto y música. HeyGen facilita la creación de historias visuales profesionales que capturan la atención, especialmente con nuestra capacidad de convertir imágenes en video.

video thumbnail

Avatar de Foto IA

Transforma imágenes estáticas en videos dinámicos sin esfuerzo.

Avatar IV de HeyGen te permite fusionar fotos en videos impresionantes, completos con animaciones, transiciones y sonido. Ya sea para recuerdos personales, estrategias de marketing o presentaciones, este generador de imágenes a video te ayuda a convertir imágenes estáticas en contenido cautivador. Nuestro creador de videos con IA simplifica el proceso de creación de videos, asegurando que tus videos sean tanto atractivos como personalizables.

se muestran varios avatares de stock en un sitio webse muestran varios avatares de stock en un sitio web

Avatar de Foto IA

Mejores prácticas para crear vídeos a partir de imágenes

Sigue estos consejos para crear videos visualmente impresionantes y aprende cómo Sintetizar Videos a partir de Imágenes puede mejorar tus proyectos:

  • Elige imágenes de alta calidad: Utiliza imágenes nítidas y de alta resolución para obtener los mejores resultados.
  • Añadir transiciones significativas: Las transiciones suaves entre imágenes realzan la narrativa y mantienen a los espectadores interesados.
  • Incorporar música de fondo: Empareja tus visuales con una banda sonora apropiada para un impacto emocional.
  • Usa superposiciones de texto: Añade subtítulos o títulos para resaltar puntos clave o añadir contexto a tu historia.
el modelo avatar iv de heygen se muestra en una pantallael modelo avatar iv de heygen se muestra en una pantalla

Avatar de Foto IA

Mejorando el contenido con transformaciones de imagen a video

Los vídeos generados por IA a partir de imágenes son excelentes para preservar recuerdos, mostrar portafolios profesionales o resaltar características de productos. Permiten crear narrativas fluidas que capturan la atención y dejan un impacto duradero. El creador de vídeos de IA de HeyGen ofrece todas las características esenciales necesarias para hacer que tus imágenes resalten, posibilitando una presentación clara y atractiva.

Con la plataforma fácil de usar de HeyGen, equipada con herramientas avanzadas para la generación de videos a partir de imágenes, cualquiera puede crear videos de calidad profesional que resuenen con el público. Mejora tus creaciones con música, texto y efectos para crear narrativas memorables que impresionen a los espectadores.

una pantalla de teléfono muestra a una mujer con un botón de reproducción rojo en su narizuna pantalla de teléfono muestra a una mujer con un botón de reproducción rojo en su nariz

¿Cómo funciona?

Convierte fotos en avatares parlantes con Avatar IV

Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando la más reciente tecnología Avatar IV de HeyGen.

Paso 1

Sube tu foto

Seleccione una imagen de calidad donde el rostro se vea claramente. Los formatos compatibles incluyen PNG, JPG, HEIC o WebP (hasta 200MB).

video thumbnail

Paso 2

Añade tu guion o audio

Escribe tu guion o sube/graba tu voz. Avatar IV sincronizará perfectamente el habla y los movimientos de labios.

video thumbnail

Paso 3

Selecciona una voz y genera un vídeo

Elige una voz de IA o utiliza tu audio subido. Luego, crea un vídeo de avatar parlante realista en segundos.

video thumbnail

Paso 4

Comparte tu vídeo de avatar en cualquier lugar

Publica tus vídeos en redes sociales, herramientas internas o canales de clientes—tu vídeo avatar está listo para interactuar a gran escala.

video thumbnail

Descubre más herramientas de IA

Convierte texto en vídeos de avatares realistas con voz y expresiones naturales.

altalt

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


video thumbnail
altalt

Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

video thumbnail
altalt

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

video thumbnail
altalt

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

video thumbnail
altalt

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

video thumbnail
altalt

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

video thumbnail

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

Preguntas frecuentes

¿Qué puedo hacer con la herramienta de Imágenes a Video de HeyGen?

Puedes subir una serie de imágenes y convertirlas rápidamente en videos atractivos potenciados por inteligencia artificial con transiciones personalizadas, música y subtítulos opcionales—no se necesitan habilidades de edición.

¿El programa admite múltiples formatos de imagen?

Sí, HeyGen admite formatos comunes como JPG, PNG y SVG. Solo sube tus imágenes y la herramienta las integrará perfectamente en tu vídeo.

¿Puedo añadir música o voz en off al vídeo?

¡Por supuesto! Puedes elegir pistas de fondo de la biblioteca integrada de HeyGen o subir las tuyas propias. También puedes añadir doblajes de voz generados por IA utilizando las herramientas de doblaje de voz de HeyGen.

¿Qué tan personalizables son las transiciones y los tiempos?

Puedes personalizar cada estilo de transición (por ejemplo, desvanecimiento, deslizamiento) y ajustar la duración de la visualización de cada imagen, dándote control total sobre el ritmo y la fluidez.

¿Puedo usar esta herramienta para campañas de marketing o redes sociales?

Sin duda. La herramienta es ideal para crear presentaciones promocionales, clips para redes sociales, vídeos de presentación de productos y contenido educativo de manera rápida y masiva.

Testimonios

Qué dicen los clientes sobre nosotros

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo