Alternativas a HeyGen

Compara las mejores herramientas de vídeo con IA en 2025

Explora las mejores alternativas en creación de vídeos y avatares con inteligencia artificial. Compara HeyGen con plataformas como Synthesia, Colossyan y VEED y descubre por qué más creadores están cambiando a una manera más inteligente y rápida de escalar contenido.

Con la confianza de

más de 85,000 clientes.

#1 Producto de más rápido crecimiento según G2

¿Por qué destaca HeyGen?

Compara lo que realmente diferencia a HeyGen de otras plataformas de vídeo con IA.
No todas las herramientas de vídeo con IA están construidas de la misma manera. Desde el realismo del avatar hasta la escalabilidad global, HeyGen supera a la competencia en los aspectos más importantes.

→ Más que simples cabezas parlantes

La mayoría de las plataformas ofrecen presentadores genéricos. HeyGen te proporciona más de 500 avatares, incluyendo formatos realistas, estilizados, basados en fotos y generados por usuarios. Con sincronización facial y soporte de gestos, nuestros avatares no solo hablan. Ellos actúan.

✅ Más de 500 opciones de avatares (reales, estilizados, UGC)
✅ Sincronización facial expresiva y movimiento
❌ La mayoría de los competidores solo admiten estilos de presentadores corporativos

video thumbnail

🟦 Avatares

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Avatares
Número de Avatares
más de 500más de 100más de 7020+
Avatares expresivos
Avatares Personales
Avatares de Foto
Avatares estilizados o de contenido generado por usuarios
Ángulos de cámara flexibles

🟪 Voces e Idiomas

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Voces de IA
Idiomas admitidos
175 o másmás de 130más de 70más de 40
Voces de IA
más de 2000más de 800más de 300más de 120
Clonación de voz
Clonación de Voz Multilingüe
Director de Doblaje
Espejo de voz
Traducción de vídeo (con sincronización labial)

🟨 Creación de vídeos

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Funciones de Creación de Vídeos
AGENTE
Doc-to-Video
URL-to-Video
Grabación de pantalla
Animación de zoom de IA
Traducción Automática de Guiones
Eliminación del fondo de avatar
Disparadores visuales y animaciones
Biblioteca de Medios Integrada
MillasPlantillasLimitadoMás de 2M
Formatos de exportación (MP4/WebM)
MP4

🟩 Herramientas de colaboración y equipo

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Capacidades
Colaboración en Vivo
Comentando
Analítica
Kit de Marca
Espacios de trabajo

🟧 Acceso a la Plataforma y Precios

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Comparativa de Precios
Precio de salida
0$ (Plan Gratuito)29 dólares al mes19 dólares al mes12 dólares al mes
Planes de pago
29 dólares al mes29 dólares al mes19 dólares al mes12 dólares al mes
Vídeo Ilimitado
Desde 29 dólares
Desde $70Desde 29 dólares
Acceso a la API
Clonación de voz
Todos los planes de pagoPlan solo para creadoresPlan de negocios
Avatares Personales
Todos los planes (Gratis + De pago)Solo para creadores
Exportación de SCORM
Calificación G2
⭐️ 4.8 / 5⭐️ 4.7 / 5⭐️ 4.3 / 5⭐️ 4.5 / 5
background image

Alternativas a HeyGen

HeyGen frente a las mejores herramientas de vídeo IA

Obtén una comparación lado a lado de cómo HeyGen se mide frente a herramientas populares como Synthesia y DeepBrain.

altalt

Colossyan is an AI video generator that allows users to create videos from text.

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


video thumbnail
altalt

Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

video thumbnail
altalt

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

video thumbnail
altalt

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

video thumbnail
altalt

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

video thumbnail
altalt

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

video thumbnail

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

background image

Preguntas Frecuentes sobre Alternativas a HeyGen

Las principales alternativas incluyen Synthesia, DeepBrain, Elai.io y Colossyan, cada una con características únicas para la generación de videos impulsados por inteligencia artificial.

HeyGen ofrece más de 500 avatares, compatibilidad con más de 175 idiomas y una sincronización labial superior, lo que la convierte en una de las soluciones más escalables para la creación de contenido global. Mientras que otras plataformas como Synthesia o Colossyan pueden centrarse más en avatares personalizados o casos de uso específicos (como la capacitación corporativa o la comunicación interna), HeyGen se destaca por su velocidad, versatilidad y alcance multilingüe.

Plataformas como HeyGen, Synthesia y Colossyan son excelentes opciones para presentaciones profesionales. Ofrecen bibliotecas de plantillas listas para usar, avatares realistas con IA y opciones de narración en varios idiomas, lo que facilita la creación de contenido empresarial de alta calidad sin necesidad de producción de video tradicional.

Sí, muchas plataformas—incluida HeyGen—ofrecen pruebas gratuitas o videos de demostración para que puedas explorar funciones clave como avatares, narraciones y plantillas antes de comprometerte.


Los factores clave a considerar incluyen:

  • Variedad de avatares – Diversidad de personajes, estilos y nivel de realismo
  • Compatibilidad con idiomas – Cantidad de idiomas y opciones de voz disponibles
  • Personalización – Posibilidad de cargar guiones, ajustar avatares o usar elementos de tu marca
  • Precios – Planes que se ajusten a tu presupuesto y frecuencia de uso
  • Facilidad de uso – Interfaz intuitiva y eficiencia en el flujo de trabajo según tus objetivos (por ejemplo, marketing, capacitación o contenido para redes sociales)

Testimonios

Qué dicen los clientes sobre nosotros

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo