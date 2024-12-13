→ Más que simples cabezas parlantes

La mayoría de las plataformas ofrecen presentadores genéricos. HeyGen te proporciona más de 500 avatares, incluyendo formatos realistas, estilizados, basados en fotos y generados por usuarios. Con sincronización facial y soporte de gestos, nuestros avatares no solo hablan. Ellos actúan.

✅ Más de 500 opciones de avatares (reales, estilizados, UGC)

✅ Sincronización facial expresiva y movimiento

❌ La mayoría de los competidores solo admiten estilos de presentadores corporativos