Clónate a ti mismo con la inteligencia artificial y crea vídeos sin tener que grabar cada vez. Convierte texto en vídeo que parece y suena como tú, utilizando una versión digital que transmite mensajes de manera consistente a través de contenidos, actualizaciones y comunicaciones.
Los líderes utilizan flujos de trabajo de clones de IA para compartir actualizaciones regulares sin programar grabaciones, manteniendo la comunicación oportuna y coherente.
Los educadores se clonan una vez y generan lecciones, explicaciones y actualizaciones editando texto en lugar de grabar sesiones repetidamente, creando esencialmente una versión AI de su estilo de enseñanza.
Crea mensajes de ventas personalizados o repetibles que parezcan haber sido grabados individualmente, sin el costo de tiempo.
Los equipos de formación imparten instrucciones a través de un rostro conocido mientras actualizan los guiones a medida que los procesos cambian.
Los creadores mantienen un calendario de publicaciones constante al generar videos a partir de guiones incluso cuando no están frente a la cámara.
Las empresas transmiten el mismo mensaje del mismo presentador a través de las regiones utilizando guiones traducidos y un solo clon con el traductor de vídeo.
Por qué HeyGen es la mejor herramienta de clonación de IA de ti mismo
HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en minutos. Comienza con una idea general, un guion pulido o incluso algunos puntos clave. HeyGen genera escenas de diálogo realistas con controles avanzados, permitiéndote pasar de palabras a un video terminado sin necesidad de un flujo de trabajo de producción tradicional.
Crea un clon único y reutilízalo en varios vídeos. Actualiza los guiones en lugar de configurar una cámara cada vez para crear una versión de inteligencia artificial de ti mismo.
Tus vídeos clonados mantienen la misma voz de IA, apariencia y entrega a través de canales, equipos e idiomas.
El flujo de trabajo de clonación de IA de uno mismo está diseñado para contenido repetible, no para experimentos únicos o videos novedosos, asegurando eficiencia al crear un video de IA.
Avatar de foto de IA y animación de personajes
Anima retratos, fotos de cuerpo entero y avatares con gestos realistas. Este generador de imágenes analiza expresiones y añade animación facial realista utilizando IA avanzada, creando resultados de vídeo convincentes.
Creación rápida de vídeo a partir de fotos
Sube una imagen, añade tu guion y haz clic en generar video. HeyGen se encarga del resto. Convierte fotos en impresionantes videos en segundos con alta calidad de video. Esta es la herramienta ideal de imagen a video para aquellos que necesitan una creación de video rápida a gran escala.
Voz, música y subtítulos en un solo flujo
Genera vídeos utilizando voces y música incorporadas. Crea avatares parlantes con subtítulos sincronizados al audio. Añade capas de audio sin necesidad de herramientas separadas. Soporta múltiples formatos de vídeo y resoluciones.
Estilos Flexibles y Control de Movimiento
Personaliza la duración del vídeo, la relación de aspecto y el ritmo. Guía las transiciones con comandos basados en texto como “barrido lento” o “zoom en el sujeto”. Esta herramienta generadora de vídeos te brinda control total sin necesidad de aprendizaje previo.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar la herramienta para clonarte con inteligencia artificial
Crea vídeos con tu clon de IA en cuatro pasos sencillos diseñados para uso repetido.
Proporciona una breve referencia visual y de voz. HeyGen crea un avatar de IA que te representa con precisión.
Escriba o pegue el texto que desea que se entregue. El sistema prepara automáticamente el ritmo y la entrega.
Selecciona el diseño visual, el tono y el idioma. El clon se adapta manteniendo tu identidad de forma coherente.
Renderiza el vídeo y descárgalo o compártelo. Actualiza el guion en cualquier momento para generar una nueva versión.
Clonarte con IA significa crear una versión digital de ti que puede entregar videos a partir de texto con un generador de videos IA. Te permite aparecer en pantalla sin tener que grabar cada video manualmente.
No. Creas el clon una vez, luego generas nuevos vídeos editando el texto. Esto elimina la necesidad de repetir filmaciones y tomas.
El clon de IA está diseñado para parecerse y sonar como tú, con una entrega natural y un movimiento constante adecuado para el uso en videos profesionales, lo que lo hace perfecto para YouTube.
Sí. Un clon puede hablar varios idiomas mientras mantiene la misma apariencia y características de voz.
Sí. Muchos equipos utilizan flujos de trabajo de clones de IA para educación, formación, actualizaciones de liderazgo y creación de contenido.
Puedes editar el guion y regenerar el vídeo en cualquier momento sin tener que reconstruir los diseños o volver a grabar el material.
No. El proceso está basado en texto y diseñado para usuarios no técnicos.
Los fundadores, educadores, creadores, equipos de ventas y organizaciones que necesitan una comunicación en video constante se benefician más de las herramientas de clonación de IA.
Transforma tus ideas en videos profesionales con la ayuda de la IA.