Creación de vídeos con IA
¿Quieres transformar tu contenido escrito en videos profesionales sin necesidad de filmar?
La herramienta de Texto a Vídeo impulsada por IA de HeyGen puede hacer esta transición sin problemas accesible. Simplemente ingresa tu texto, elige un avatar y voz de IA, y genera videos de alta calidad en minutos—sin necesidad de cámaras, actores o software de edición. Deja que nuestro generador de videos de IA maneje los detalles complejos. HeyGen ayuda a mercadólogos, educadores y empresas a convertir blogs, guiones y presentaciones en contenido de video atractivo generado por IA sin esfuerzo, mientras también aprovechan los beneficios del contenido de video generado por IA. Con más de 300 avatares de IA, más de 175 idiomas y más de 400 plantillas de video para elegir, crear videos que se comunican efectivamente con tu audiencia global nunca ha sido tan fácil.
Mejores prácticas para convertir texto en video
Para aprovechar al máximo la herramienta en línea de Texto a Video con IA de HeyGen, esfuérzate en adaptar tu contenido de manera estratégica para captar la atención de los espectadores:
- Escribe guiones claros y concisos – Mantén tu texto estructurado para una narración fluida.
- Elige el Avatar y la Voz de IA adecuados – Selecciona entre más de 300 avatares y más de 300 voces para el tono perfecto.
- Utiliza Visuales Atractivos y Animaciones – Mejora tu video con gráficos, subtítulos y transiciones.
- Traducción para Alcance Global – Convierte automáticamente tu texto a varios idiomas para audiencias internacionales.
Impulsa el compromiso con contenido de video generado por IA
Aunque el contenido basado en texto no siempre capta la atención, los videos tienen ese poder cautivador. Con el creador de videos AI de HeyGen, transforma tu información escrita en videos llamativos y compartibles que te ayudan a aumentar el compromiso, la retención y las conversiones de la audiencia. La herramienta gratuita de generación de video de texto a video de HeyGen no es solo un autoconvertidor, ofrece características personalizables de creación de video que incluyen avatares con sincronización labial y plantillas profesionales. Ya sea creando contenido para redes sociales, formación o marketing, HeyGen simplifica la producción de video, haciéndola escalable.
¿Cómo funciona?
Convierte texto en video en 4 pasos fáciles
Crea vídeos profesionales en minutos: solo tienes que escribir, elegir y generar.
Tipos de Avatar
Infinitas maneras de representar tu avatar.
Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.
Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.
Avatar IV
Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.
Avatar de Vídeo
Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.
Foto Avatar
Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.
Avatar Generativo
Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.
Avatar Interactivo
Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.
Traductor de IA
Habla todos los idiomas.
Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.
La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace la herramienta “Crear vídeo a partir de texto”?
La herramienta de texto a video de HeyGen convierte contenido escrito como guiones, entradas de blog o anuncios en videos de calidad profesional utilizando avatares generados por IA y doblajes.
¿Para quién es más adecuada esta herramienta?
Esta herramienta es ideal para mercadólogos, educadores, equipos de RR. HH., creadores de contenido y profesionales de soporte al cliente que buscan escalar la producción de videos sin necesidad de filmar o editar.
¿Cómo creo un video usando solo texto?
Simplemente pegue su guion en la herramienta, elija entre una amplia gama de avatares y opciones de voz, personalice el fondo y los visuales, y luego genere su video con un solo clic.
¿Qué tipos de avatares y voces están disponibles?
HeyGen ofrece más de 300 avatares de IA fotorrealistas y más de 300 estilos de voz en múltiples tonos, acentos e idiomas. Puedes seleccionar el que mejor represente a tu marca o audiencia.
¿Puedo personalizar los elementos visuales en mi vídeo?
Por supuesto. Puedes personalizar tu vídeo con plantillas de marca, subtítulos, imágenes de fondo, música e incluso subir tus propios medios para que coincidan con la identidad de tu marca.
¿Es posible generar vídeos en alta resolución?
Sí. Las opciones de exportación incluyen resolución HD (1080p) y 4K, asegurando que tus vídeos sean adecuados para uso profesional y público en diversas plataformas.