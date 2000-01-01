Workday es la plataforma de IA para la gestión de personas, dinero y agentes. La plataforma Workday está construida con IA en su núcleo para ayudar a los clientes a elevar a las personas, impulsar el trabajo y avanzar en sus negocios de manera constante. Es utilizada por más de 11,000 organizaciones alrededor del mundo y en distintas industrias, desde negocios medianos hasta más del 60% de las empresas Fortune 500.
Como líder global, Workday produce una amplia y creciente biblioteca de contenido multimedia, gran parte del cual debe ser localizado para diversos públicos internacionales. Con más de 50 idiomas soportados y solicitudes de los interesados que comúnmente abarcan de 10 a 15 idiomas por proyecto, la escala y complejidad de la localización presentaron desafíos crecientes.
"Estábamos produciendo mucho contenido—videos de marketing, comunicaciones internas, seminarios web de larga duración—y necesitábamos traducirlo a todos estos diferentes idiomas," dijo Justin Meisinger, Gerente de Programa en el Equipo de Producción de Globalización en Workday. "Pero la antigua manera de hacerlo simplemente no era escalable."
El desafío no era solo la escala. "Cuando trabajas con docenas de idiomas, mantener todo alineado con la voz de tu marca es increíblemente difícil. No se trata solo de traducir palabras, se trata de preservar el tono, la intención y la claridad." La introducción de HeyGen transformó el enfoque de Workday hacia el vídeo.
Reimaginando el flujo de trabajo de localización
Antes de HeyGen, Workday dependía exclusivamente de procesos manuales, lo que ralentizaba la producción y limitaba los proyectos que el equipo podía apoyar. "No solo era costoso, sino que limitaba nuestra capacidad de decir sí al negocio", dijo Meisinger. "Estábamos constantemente equilibrando la capacidad frente a la demanda."
El flujo de trabajo de localización tradicional se construía en torno a traductores humanos, actores de voz y especialistas en postproducción, y tomaba semanas o incluso meses. El proceso incluía a traductores trabajando en guiones, revisores comprobando la precisión, talentos de voz grabando en estudios de sonido y a un equipo entero ensamblando todo.
“Tenemos un enorme portafolio de contenido y, cuando algo cambia, normalmente es una pequeña ventana de tiempo la que tenemos para cambiar un puñado de vídeos y distribuirlos de manera oportuna,” dijo Johanna Stussy, Estratega de Producto en Workday.
Este modelo de gran consumo de recursos también venía con un precio elevado. "Estábamos gastando cientos de miles de dólares al año en localización", dijo Meisinger. "Y a veces teníamos que rechazar proyectos, especialmente videos largos como seminarios web, porque simplemente no era factible con los recursos que teníamos."
Creando ese momento mágico con video de IA
La introducción de HeyGen representó un avance significativo. Workday comenzó explorando HeyGen como una forma de acelerar el paso inicial de la traducción, pero rápidamente descubrió que podía hacer mucho más. "HeyGen ha sido mágico para nosotros", compartió Meisinger. "Puede traducir un video en minutos, y podemos traer a nuestros lingüistas directamente a HeyGen para que revisen y hagan pequeños ajustes para mantener nuestra voz de marca."
“El momento mágico fue definitivamente los avatares personalizados y la capacidad de cambiar el contenido en minutos,” dijo Johanna. “Puedo tener un video, ellos pueden enviarme un video, y yo podría renderizarlo en tres idiomas para que lo revisen el mismo día.”
Una razón clave para elegir HeyGen fue su funcionalidad basada en términos, la cual se integra con el conjunto predefinido de traducciones aprobadas de Workday para términos clave. "Esto nos permite subir nuestra base de términos, así que cuando la IA traduce contenido, ya está utilizando el lenguaje correcto", dijo. "Eso es algo que no hemos visto en ningún otro lugar."
Otro gran atractivo fue la avanzada capacidad de audio de HeyGen. Incluso cuando no se disponía de las pistas de audio originales, HeyGen podía aislar la voz de un hablante de la música de fondo y volver a sintetizarla en otro idioma, lo que de otro modo requeriría de un equipo de producción completo.
"El momento mágico para mí fue cuando subí un video de mí mismo, y unos minutos después, HeyGen escupió un video de mí hablando alemán. Tomé ese video y se lo mostré a mis compañeros de trabajo alemanes, y me preguntaron, '¿Hablas alemán?' Así que, creo que eso lo hizo parecer verdaderamente mágico”, dijo Meisinger.
Finalmente, HeyGen destacó como un socio que compartía los valores de Workday en torno a la innovación y la integridad. "También somos una compañía de IA, por lo que nos preocupamos profundamente por el uso ético de la IA", enfatizó Meisinger. "HeyGen nos brindó el control y la flexibilidad que necesitábamos, sin comprometer nuestros principios."
Permitiendo al equipo de Workday decir “Yo hice esto”
HeyGen ha cambiado por completo la forma en que Workday maneja la localización. "Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos", dijo Meisinger. "Es como si hubiéramos aumentado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."
“Para traducir un curso, se tardaría de 4 a 6 semanas en promedio”, dijo Johanna. “Hoy puedo traducir los medios de uno de nuestros cursos en semanas, y a veces incluso días dependiendo del proyecto. Eso antes era impensable.”
Al integrar HeyGen en su cadena de localización, Workday ha redefinido su estrategia de vídeo global, haciéndola más rápida, inteligente y ética. El resultado es un proceso escalable y de alta calidad que está preparado para satisfacer las demandas de una audiencia internacional en crecimiento.
- Velocidad y escala: Reducción del tiempo de localización de semanas a minutos, con 10–15 idiomas por vídeo, incluyendo seminarios web de dos horas.
- Eficiencia de costos: Ahorros significativos mediante tarifa plana; aumento del 100% en la capacidad sin añadir personal.
- Integridad de marca y ética: Totalmente alineado con los estándares de terminología de Workday y el uso ético de la IA, evitando prácticas engañosas como el doblaje labial.
Reflexionando sobre la experiencia, Meisinger enfatizó el orgullo profesional que conlleva realizar un trabajo de alta calidad y eficiente. "Es importante para mí desde un punto de vista profesional poder hacer esto. No solo porque me hace quedar bien, sino porque puedo irme a casa al final del día y sentir que entregué un producto de calidad y me hice más eficiente", compartió.
Para otros equipos que estén considerando la IA para la localización, Workday tiene un mensaje sencillo: "Simplemente pruébenlo. Es gratis para testear. Podrían sorprenderse de cuánto mejora su flujo de trabajo."
“Inclínate hacia ello, pruébalo y sé curioso. Definitivamente encontré algunas cosas buenas que fueron inesperadas y que ahorran tiempo, que agregaron valor a nuestro flujo de trabajo,” dijo Johanna.