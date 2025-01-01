Creado para empresas, diseñado para escalar
HeyGen para Negocios está desarrollado especialmente para organizaciones. Ya sea que su empresa tenga 100 o 100.000 empleados, HeyGen ofrece a los equipos una forma compartida, gobernada y escalable de crear y localizar vídeos rápidamente, convirtiéndola en el mejor generador de vídeos con IA para negocios.
Desde formaciones globales hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite a cualquiera (sí, a ti) crear contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les gustan a nuestros clientes:
¿Qué es HeyGen para Empresas?
El único plan de HeyGen diseñado específicamente para equipos. Consigue colaboración en el espacio de trabajo, 5 veces más capacidad de generación y acceso exclusivo a los modelos de vídeo con IA más avanzados, todo con facturación centralizada.
5 veces más uso de generación para imágenes de IA, audio y más.
Genere vídeos de hasta 60 min de duración
Crea 5 avatares personalizados y compra complementos para avatares.
Añadir miembros del equipopara colaborar en el espacio de trabajo
"HeyGen ha permitido que nuestros redactores tengan el mismo nivel de creatividad en el proceso que tengo yo cuando se trata de medios para contar historias visuales."
Steve Sowrey
Diseñador de Medios de Aprendizaje en Miro
La creación de vídeos acaba de convertirse en tu superpoder
Dale a tu equipo todo el poder de HeyGen, con privacidad, gobernanza y seguridad integradas. Amplía tu espacio de trabajo fácilmente con asientos flexibles, créditos y controles administrativos.
Crea al instante con resultados de calidad de estudio
Transforma guiones, PDFs y presentaciones de diapositivas en vídeos realistas con avatares en cuestión de minutos. Sin cámaras, sin líneas de tiempo de edición ni sobrecarga de producción. Solo contenido rápido y profesional que todo el equipo puede generar.
Localiza globalmente en cualquier idioma, en cualquier lugar
Alcance todos los mercados con traducciones de calidad nativa, sincronización labial precisa y revisión de texto integrada en más de 175 idiomas y dialectos. HeyGen ayuda a equipos globales a conquistar nuevos públicos en minutos, no meses.
Personaliza vídeos a escala con impacto humano
Haga que cada espectador se sienta reconocido. Cree vídeos auténticos e individualizados que ayudan a los equipos de ventas, marketing y formación a construir conexiones más fuertes en cada punto de contacto, sin la necesidad de grabación manual.
Integración perfecta con sus flujos de trabajo existentes
HeyGen se conecta de forma integrada con aplicaciones populares como Zapier, HubSpot, Make y n8n para llevar las ventajas de los vídeos de IA directamente a tus flujos de trabajo. Aprovecha la facilidad de generar vídeos de alta calidad sin la molestia de cambiar entre herramientas
Inicio de sesión único (SSO) y gobernanza preparada para empresas
Mantenga la identidad de la marca y el control con espacios de trabajo en equipo, roles personalizados, autenticación única (SSO), uso compartido y herramientas administrativas centralizadas. Expanda de forma segura con SOC 2 Tipo II, GDPR y gobernanza de IA integrada desde el primer día.
Acceso a los modelos de vídeo más recientes
Estar a la vanguardia de la generación de videos con IA con acceso exclusivo a Avatar IV, Sora y Veo 3.
Avatar IV
Capacidades extendidas de generación de vídeo con la tecnología de avatar más avanzada.
Sora 2
Disfruta del revolucionario modelo Sora de OpenAI para la generación de vídeos de última generación.
Veo 3
Utiliza Veo 3 de Google para obtener contenido de vídeo generado por IA de altísima calidad.
"Empezamos con un vídeo. Fue todo lo que hizo falta para ver el impacto. Una vez que lo experimentas, se hace evidente lo que esto puede desbloquear"
Mustafa Furniturewala
CTO en Coursera
Precios sencillos diseñados para empresas
Negocios
Perfecto para organizaciones que necesitan una forma segura y escalable de permitir que los equipos creen, personalicen y localicen rápidamente vídeos de alta calidad con IA.
5 veces más uso de generación
5 avatares personalizados
SAML/SSO
Colaboración en el espacio de trabajo
Comentarios y edición de borrador de vídeo
Cobro centralizado
Compras adicionales de crédito flexible
Recarga automática opcional
Invitaciones y gestión de equipo
Generación de vídeo ampliada con Avatar IV
Derechos de uso comercial para vídeos
Acceso a los modelos de vídeo más recientes (Avatar IV, Sora 2, Veo 3)
Vídeos de hasta 60 minutos
Procesamiento prioritario
Integra con Zapier, HubSpot, Make, n8n y más
Escala tu marca con activos centralizados
Escala el vídeo en todos los departamentos
Vea cómo empresas como la suya escalan la creación de vídeos y potencian el crecimiento con la plataforma de vídeo con IA más innovadora.
Transforma blogs, PDF y campañas en vídeos personalizados bajo demanda. Produce más contenido en menos tiempo, manteniendo siempre una alta calidad.
Recursos de nivel empresarial
Fortalezca su empresa con herramientas seguras, colaborativas y coherentes con la marca, diseñadas para optimizar cada etapa de la creación de vídeos.
SAML/SSO
Habilite el acceso seguro y sin fricciones para equipos con inicio de sesión único (SSO) y gestión de identidad de nivel empresarial.
Facturación centralizada
Gestione todos los asientos, créditos y facturas desde un único centro de cobro organizado para toda la empresa.
Derechos de uso comercial
Cree y publique vídeos con confianza, con todos los derechos comerciales incluidos para uso empresarial.
Listo para integración
Conecte HeyGen de manera integrada con sus herramientas y flujos de trabajo existentes, como Zapier, HubSpot, Make y n8n.
Gestión de equipos
Control de roles, permisos y activos compartidos para mantener a todos los equipos alineados y con la marca.
Procesamiento prioritario
Genere vídeos más rápidamente con colas de renderización acelerada reservadas para usuarios empresariales.
5 veces más uso de generación
Obtenga significativamente más capacidad de generación mensual para que los equipos puedan crear a escala sin interrupciones.
Vídeos de hasta 60 minutos
Produce contenidos largos y de alto impacto con soporte para vídeos de hasta 60 minutos de duración.
Principales capacidades que las empresas adoran
Gemelo Digital
Cree una versión realista de usted mismo o de cualquier presentador aprobado para cámara. Añada una presencia humana a cualquier vídeo con movimientos y expresiones naturales.
Clonación de voz
Combina tu voz real con alta fidelidad. Edita una frase o actualiza un párrafo sin necesidad de volver a grabar para mantener la coherencia del tono y la energía en todos los vídeos.
Actualizaciones fáciles
Edita el guion, cambia una pantalla y activa la generación. Sin nuevas grabaciones, sin esperas. Mantén el contenido actualizado para tener siempre disponibles los mejores vídeos.
Colaboración
Trabajad juntos en espacios de trabajo compartidos donde los equipos pueden revisar, comentar y mejorar vídeos. Cread más rápido y mantened la alineación sin largos ciclos de retroalimentación.
Leyendas y subtítulos
Añada subtítulos y leyendas precisos automáticamente para una visualización clara y accesible. Perfecto para contenidos globales, en silencio o multicanal.
Kit de Marca
Sube los elementos de tu marca para asegurar la consistencia en todos los vídeos. Mantén los colores, fuentes y logotipos unificados en toda tu biblioteca para cada usuario.
Recursos
Empieza a crear vídeos con HeyGen Academy
Cómo las empresas dan vida a las historias con HeyGen
Percepciones del informe de tendencias de IA de 2026
Utilizado por las principales empresas paraescalar la producción de vídeos
Miro
It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums.
Steve Sowrey, Learning Media Designer
¿Tiene preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué es HeyGen para Empresas?
HeyGen for Business es una plataforma de vídeo con IA orientada a equipos, diseñada para organizaciones que necesitan colaboración segura, uso compartido y creación de vídeos a escala. Incluye créditos acumulativos, controles administrativos, SSO y funciones de gobernanza que no están disponibles en los planes individuales. También ofrece toda la potencia de un generador de vídeos con IA para fines empresariales, creado específicamente para equipos globales.
¿En qué se diferencia el plan Business de los otros planes?
Los planes individuales están diseñados para la creación de vídeos personales. El plan Empresarial está destinado a equipos, ofreciendo espacios de trabajo compartidos, créditos acumulables, asientos a costes más bajos, facturación centralizada, funciones personalizadas y autenticación y seguridad preparadas para empresas.
¿Cómo funcionan los créditos acumulados?
Cada espacio de trabajo empresarial recibe mensualmente un conjunto de créditos generativos que se comparten entre todos los usuarios. Los asientos no aumentan ese conjunto, pero los administradores pueden añadir capacidad de uso mediante recargas automáticas o paquetes adicionales para lograr una ampliación predecible.
¿Mi equipo puede colaborar dentro de HeyGen?
Sí. Los equipos pueden trabajar juntos en espacios de trabajo compartidos para revisar, comentar y mejorar vídeos de forma colaborativa. Los recursos compartidos, las plantillas, los avatares y los kits de marca ayudan a que todos se mantengan alineados.
¿HeyGen ofrece soporte para traducción y localización?
Por supuesto. Puedes traducir cualquier vídeo a más de 175 idiomas y dialectos con sincronización labial natural y revisión de texto integrada. Esto permite que la comunicación y la formación globales sean rápidas, coherentes y económicas.
¿Es seguro HeyGen para negocios?
Sí. HeyGen para Negocios incluye SSO, acceso basado en roles y seguridad de nivel empresarial. HeyGen es compatible con SOC 2 Tipo II, GDPR, CCPA y el Marco de Privacidad de Datos, con controles estrictos para proteger sus datos.
¿Es HeyGen adecuado para grandes organizaciones?
Sí. El plan Business está diseñado para empresas con 100 a 100.000 empleados. Ayuda a los equipos a adoptar rápidamente el vídeo AI con una configuración sencilla, gestión flexible de asientos y la opción de migrar a los planes Enterprise cuando estén listos.
¿Qué tipos de vídeos puede crear mi equipo?
Los equipos pueden crear cualquier tipo de video, como entrenamientos, integración, explicaciones de productos, comunicaciones internas, contenido de marketing, prospección de ventas, tutoriales de soporte al cliente y más. Puedes generar, actualizar y localizar videos en minutos utilizando el mejor generador de videos AI para negocios.
Empieza a crear vídeos con IA
