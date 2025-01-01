HeyGen for Business es una plataforma de vídeo con IA orientada a equipos, diseñada para organizaciones que necesitan colaboración segura, uso compartido y creación de vídeos a escala. Incluye créditos acumulativos, controles administrativos, SSO y funciones de gobernanza que no están disponibles en los planes individuales. También ofrece toda la potencia de un generador de vídeos con IA para fines empresariales, creado específicamente para equipos globales.