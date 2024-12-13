Durante más de cuatro décadas, Videoimagem ha estado a la vanguardia de la producción de videos corporativos en Brasil. La agencia ha construido una sólida reputación creando contenido de alta calidad para capacitación, comunicaciones internas, lanzamientos de productos y cumbres corporativas. A medida que las expectativas de los clientes evolucionaron, Videoimagem reconoció una creciente demanda de contenido más personalizado, interactivo y escalable.

Inicialmente, la agencia utilizó otras herramientas de vídeo potenciadas por IA para crear contenido personalizado, pero se enfrentó a limitaciones en la calidad del avatar, el realismo de la voz y la escalabilidad. Estas restricciones obstaculizaron su capacidad para entregar los vídeos atractivos y de alta calidad que los clientes requerían.

Videoimagem necesitaba producir contenido de video personalizado a gran escala asegurando al mismo tiempo una experiencia fluida para sus clientes, por lo que recurrió a HeyGen.

Lanzamiento de campañas de video personalizadas para AB InBev con HeyGen

Videoimagem utilizó la plataforma de HeyGen para lanzar campañas de video personalizadas para AB InBev, dirigidas específicamente a clientes en las aplicaciones BEES y Zé Delivery. Estas campañas tenían como objetivo profundizar las relaciones con los clientes a través de contenido personalizado y atractivo que contaba con la participación de celebridades brasileñas.

Para la aplicación BEES de AB InBev, que conecta a la empresa con clientes comerciales como bares y supermercados, Videoimagem produjo más de 50,000 videos personalizados. Estos videos incluían contenido promocional a medida, con clientes nombrados por su nombre y mostrando contenido relevante a su historial de compras.

Para la campaña de Zé Delivery, que se dirigía a consumidores individuales, Videoimagem utilizó avatares de exfutbolistas populares representando a los principales equipos de Río de Janeiro. Estos vídeos personalizados celebraban los equipos deportivos favoritos de los clientes, creando una conexión emocional. “Nos han dicho... que el compromiso se multiplica por más de tres veces en comparación con los vídeos no personalizados”, compartió Mathias. Inicialmente produciendo más de 3.000 vídeos, la campaña mostró un inmenso potencial para escalar.

Permitiendo a Videoimagem escalar la producción de videos personalizados

La avanzada plataforma de personalización de vídeos de HeyGen proporcionó la solución perfecta. Al integrar la API de HeyGen, Videoimagem mejoró su producción de vídeos con avatares realistas y capacidades de clonación de voz muy verosímiles, las cuales eran esenciales para alcanzar los altos niveles de compromiso que sus clientes exigían. Como explicó Mathias Eichbaum, socio de Videoimagem, "La calidad del avatar es mucho mejor que las opciones que hemos utilizado o visto", enfatizando las características superiores de la plataforma.

La integración de la API de HeyGen con herramientas como Eleven Labs permitió a Videoimagem agilizar la clonación de voz y producir miles de videos personalizados sin sacrificar calidad, convirtiéndola en una opción ideal para campañas a gran escala. La colaboración entre Videoimagem y HeyGen se caracterizó por un soporte receptivo y práctico, lo cual ayudó a Videoimagem a superar desafíos y optimizar la plataforma para sus necesidades específicas.

Impulsando el compromiso y las conexiones con los clientes

Los resultados de las campañas de vídeo personalizadas fueron impresionantes. Las tasas de participación para los vídeos se triplicaron con creces en comparación con las campañas no personalizadas. Los clientes informaron mejoras significativas en las interacciones de los usuarios, demostrando que el contenido personalizado era más efectivo para fomentar conexiones más profundas con los clientes.

Mathias quedó particularmente impresionado con la ejecución impecable de las campañas, declarando, “Nos impresionó muchísimo... absolutamente ningún problema. Todo estuvo bien, sin errores ni fallos.” La calidad de los avatares, las voces que sonaban naturales y la fiabilidad general de la plataforma jugaron un papel clave para garantizar que estas campañas resonaran con su audiencia.

Los videos personalizados fueron bien recibidos por los clientes y los clientes de Videoimagem, quienes elogiaron la capacidad de producir campañas a gran escala sin sacrificar calidad o compromiso. Al aprovechar la plataforma de HeyGen, Videoimagem ofreció una experiencia de comunicación más personalizada e impactante, estableciendo un nuevo estándar en el marketing de video.

El futuro del vídeo personalizado con HeyGen

La avanzada tecnología de IA de HeyGen transformó el enfoque de Videoimagem hacia la producción de video personalizado, ayudando a entregar contenido altamente atractivo a gran escala. Al superar los desafíos anteriores relacionados con la calidad del avatar, el realismo de la voz y la escalabilidad, Videoimagem pudo ayudar a sus clientes a conectar con los consumidores de una manera más profunda y personal.

Mirando hacia el futuro, Videoimagem planea ampliar el uso de la plataforma de HeyGen para alcanzar audiencias aún más amplias, consolidando aún más su posición como líder en la creación de contenido de video personalizado. "HeyGen nos ayuda a llegar a las personas de una manera mucho más personal, y eso nos ayuda a conectar con ellas", dijo Mathias.

A través de esta colaboración, Videoimagem no solo ha mejorado la participación de los clientes, sino que también ha descubierto nuevas posibilidades para el marketing de video personalizado, consolidando el papel de HeyGen como un actor clave en el futuro de las comunicaciones digitales.