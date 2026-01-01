Vision Creative Labs es un líder mundial en la creación de vídeos con avatares, que permite a las empresas del sector financiero comunicarse a escala mediante vídeo, lograr una mayor interacción e incrementar el ROI. Roger Hirst, cofundador, detectó un problema fundamental en las comunicaciones financieras: una desconexión entre los creadores de vídeo y la industria financiera. «Los profesionales de las finanzas quieren vídeo, pero a menudo no saben cómo producirlo. Mientras tanto, los creativos a menudo no entienden de finanzas», afirmó Roger.

Centrados en producir contenido atractivo a gran escala para empresas financieras y de finanzas descentralizadas, Roger y su cofundador Damien Horner combinaron su experiencia en comprensión del mercado y visión creativa. Juntos se propusieron elevar la narrativa del vídeo financiero, transformando temas áridos y cargados de datos en historias que conectan tanto con los profesionales como con el público general.

Pero crear ese contenido a escala suponía un desafío. Los clientes necesitaban cientos, a veces miles de vídeos al año, a menudo personalizados o localizados, y los querían con rapidez. HeyGen cambió las reglas del juego.

Escalar sin renunciar a la calidad

Antes de HeyGen, Vision Creative Labs se enfrentaba a un cuello de botella fundamental: sus clientes querían más contenido en vídeo, pero los altos costes de producción lo hacían inviable. Muchos se veían obligados a limitar su producción a solo uno o dos vídeos al año, incapaces de escalar sus mensajes sin disparar los presupuestos. "Lo mejor de la IA es la capacidad de escalar la producción de vídeo", dijo Roger.

HeyGen desbloqueó un nuevo nivel de flexibilidad para Vision Creative Labs, permitiéndoles transformar materiales de los clientes como informes de investigación, archivos PDF e incluso correos electrónicos internos en contenido de vídeo atractivo. El verdadero avance fue lo fácil y eficiente que resultaba hacerlo. Los clientes pudieron convertirse en la voz de sus propios productos, creando vídeos auténticos y pulidos sin las cargas tradicionales de tiempo ni de coste. “Antes de HeyGen, eso simplemente no era posible sin enormes equipos de producción y un gran presupuesto”, dijo Roger.

La sencillez y la rapidez de HeyGen se convirtieron en un argumento de venta. Con un esfuerzo mínimo, Vision Creative Labs podía producir ahora decenas de vídeos de alta calidad al día a partir de una sola sesión de grabación. Esta capacidad de escalado transformó el vídeo en una herramienta de comunicación cotidiana y viable para clientes que antes lo consideraban demasiado intensivo en recursos.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Roger utilizó HeyGen para crear un gemelo digital de sí mismo. "Teníamos una serie llamada 'The Man from Macro', y me di cuenta de que podía seguir haciendo estos episodios desde cualquier lugar: en una playa, con una tequila en la mano. Ese fue el momento mágico."

Las capacidades de traducción de HeyGen abrieron nuevas oportunidades a nivel global. Por primera vez, Vision Creative Labs pudo tomar un único guion de vídeo y distribuirlo de forma eficaz en múltiples regiones. Esto permitió a los clientes maximizar el alcance de sus investigaciones y conocimientos sin necesidad de volver a grabar ni traducir manualmente.

Liberando costes, eficiencias y energía creativa

Desde que implementó HeyGen, Vision Creative Labs ha incrementado drásticamente su producción sin sacrificar la calidad ni el control.

Contenido a gran escala : Ha permitido a los clientes pasar de producir 1–2 vídeos al año a 50–60 al día utilizando avatares y contenido con guion.

: Ha permitido a los clientes pasar de producir 1–2 vídeos al año a 50–60 al día utilizando avatares y contenido con guion. Alcance multilingüe : Aprovechó la traducción de HeyGen para llegar a audiencias globales desde una única fuente.

: Aprovechó la traducción de HeyGen para llegar a audiencias globales desde una única fuente. Eficiencia creativa: Liberó tiempo para la narración estratégica al eliminar las barreras logísticas de producción.

La reacción de los clientes y colegas ha sido abrumadoramente positiva. "Les enseñé un vídeo a unos amigos y les dije: ‘Ese es mi avatar’. Se quedaron alucinados. ‘¿No has grabado eso tú?’ Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que las posibilidades son enormes."

Lo más importante es que la plataforma liberó la energía creativa. Al eliminarse las barreras de producción, Roger pudo centrarse por completo en crear narrativas de mercado atractivas desde cualquier lugar. Lo que antes requería un estudio completo ahora podía hacerse desde un coche, una playa o cualquier lugar del mundo, ofreciendo una libertad creativa sin precedentes.

¿Su consejo para los recién llegados? "Pruébalo todo. Empieza con una foto sencilla de ti mismo, usa la función de traducción y enséñasela a tus amigos. La reacción siempre es la misma: ‘¿De verdad eres tú?’"

HeyGen permite a Vision Creative Labs escalar de forma inteligente, atender a clientes en todo el mundo y mantener la narración en el centro de cada mensaje financiero.