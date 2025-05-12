HeyGen logo

Generador de pódcast con IA

El generador de pódcasts con IA Avatar IV de HeyGen te permite crear pódcasts al instante. Solo tienes que escribir o subir tu guion.
No necesitas micrófono. Nuestra IA convierte el texto en voces claras y realistas, listas para emitir. Perfecto para historias, entrevistas o tertulias.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a vídeo

Podcasts de historias y narraciones

Podcasts de historias y narraciones

Convierte historias escritas en episodios de pódcast pulidos sin necesidad de grabar. El generador de pódcast con IA ofrece una narración clara y un ritmo constante, lo que facilita publicar contenido de narración atractivo a gran escala.

Podcasts de entrevistas y debates

Podcasts de entrevistas y debates

Crea pódcasts tipo entrevista a partir de guiones preparados o conversaciones estructuradas. La IA genera un diálogo natural de ida y vuelta, ayudándote a compartir ideas y debates sin tener que coordinar presentadores ni invitados.

Podcasts de marketing y marca

Podcasts de marketing y marca

Lanza episodios de pódcast de marca que expliquen productos, compartan novedades o cuenten historias de tu marca utilizando un generador de pódcast con IA gratuito. El generador de pódcast con IA permite una producción rápida manteniendo un sonido profesional en todos los episodios.

Formación y comunicación interna

Formación y comunicación interna

Convierte materiales de formación, guías de incorporación o actualizaciones internas en contenido de audio. Así, los empleados pueden acceder a la información bajo demanda sin tener que asistir a sesiones en directo ni leer documentos extensos.

Contenido educativo y de aprendizaje

Contenido educativo y de aprendizaje

Transforma lecciones, clases o materiales escritos en episodios de pódcast accesibles. El generador de pódcast con IA ayuda a los estudiantes a repasar los temas mediante audio, mejorando la flexibilidad y la retención.

Publicación de pódcasts multilingües

Publicación de pódcasts multilingües

Crea episodios de pódcast en varios idiomas a partir de un único guion. La IA adapta la voz y la locución para cada idioma, haciendo que la distribución global de contenidos sea rápida y rentable para tu pódcast profesional.

Por qué los equipos utilizan el Generador de Podcasts con IA de HeyGen

A la hora de buscar el mejor generador de pódcasts con IA, ciertas funciones ayudan a diferenciar unas herramientas de otras. Estas capacidades desempeñan un papel crucial a la hora de determinar lo realistas, versátiles y útiles que serán los pódcasts generados, garantizando una producción de audio de alta calidad en todo momento con nuestro generador de vídeo con IA.

Eficiencia en tiempo y costes

Crea un podcast profesional de 30 minutos en cuestión de minutos, sin pasar horas escribiendo guiones, grabando y editando, gracias a nuestro generador de pódcast con IA. HeyGen elimina la necesidad de micrófonos caros, tratamientos acústicos y alquileres de estudio, convirtiéndolo en el creador de pódcast con IA perfecto.

Voces de IA realistas que atrapan a los oyentes

HeyGen ofrece clonación de voz con IA de sonido natural que expresa claramente el tono, la emoción y el énfasis. Estas voces mantienen a tu audiencia enganchada, evitando la necesidad de actores de voz profesionales o largas sesiones de grabación y permitiéndote crear pódcast profesionales de forma eficiente.

Compatibilidad multilingüe para alcance global

HeyGen te permite generar episodios de pódcast en varios idiomas a partir de un único guion utilizando nuestro creador de vídeos con IA. Esta función garantiza un mensaje coherente mientras te expandes sin problemas a mercados internacionales, sin necesidad de traductores ni actores de voz.

Generación de texto a pódcast

Convierte guiones escritos en episodios de pódcast completos de forma automática. La IA transforma el texto en audio claro y natural sin necesidad de micrófonos, sesiones de grabación ni edición manual. Así se eliminan las barreras técnicas y se acelera la producción de pódcast.

Capturas de pantalla de tres personas sonrientes en videollamadas, con un menú para añadir un agente de vídeo, un guion y documentos.

Clonación de voz realista con IA

Elige entre voces de IA realistas que transmiten el tono, la emoción y el énfasis de forma natural. El generador produce un habla coherente y humana incluso en episodios largos, manteniendo a los oyentes enganchados sin necesidad de actores de voz.

Mujer sonriente junto a una interfaz de "Tono de voz" con "Calma" resaltado, que muestra la frase "Inspira y espira lentamente".

Voz, música y subtítulos en un solo flujo

Genera vídeos usando voces y música integradas. Crea avatares parlantes con subtítulos sincronizados con el audio. Añade capas de audio sin necesidad de herramientas adicionales. Compatible con múltiples formatos y resoluciones de vídeo.

Una mujer presentando, una diapositiva para «La escena del billar de Nueva York», opciones de texto para «Da vida a tu historia» y la palabra «inolvidable».

Estilos flexibles y control de movimiento

Personaliza la duración del vídeo, la relación de aspecto y el ritmo. Controla las transiciones con comandos de texto como “paneo lento” o “zoom al sujeto”. Esta herramienta de generación de vídeo te da control total sin necesidad de curva de aprendizaje.

fotos de motion graphics a vídeo

Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.

Cómo funciona

Cómo funciona nuestro generador de pódcasts con IA

Crear un pódcast generado con IA es más fácil que con los métodos de grabación tradicionales. Puedes producir contenido de audio profesional sin esfuerzo, sin hablar frente a un micrófono ni editar archivos de sonido, creando pódcasts en cuestión de minutos. Aquí te explicamos cómo crear un pódcast con IA en cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Sube tu foto

Elige una imagen de alta calidad en la que el rostro se vea claramente. Los formatos compatibles incluyen PNG, JPG, HEIC o WebP (hasta 200 MB).

Paso 2

Elige y prepara tu guion

Empieza con un guion, una entrada de blog, un artículo, notas de una reunión o incluso un PDF. Asegúrate de que el texto sea claro, conversacional y no incluya elementos visuales ni formatos inadecuados para audio, de modo que puedas convertir el contenido en un pódcast sin complicaciones.

Paso 3

Elige la voz de IA adecuada

Elige una voz que se adapte al tono de tu contenido, con opciones de género, edad, acento y estilo de locución.

Paso 4

Generar con avatar de IA y finalizar la entrega

Mejora tu pódcast combinando el audio con un avatar de IA realista para crear una versión en vídeo. Previsualiza el resultado, haz los últimos ajustes y luego expórtalo en formato de vídeo o solo audio para su distribución.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, junto a un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es un generador de pódcasts con IA?

El Generador de pódcast de HeyGen es una herramienta de IA que convierte texto, audio o imágenes en vídeos de pódcast de calidad profesional listos para compartir. Utiliza clonación de voz con IA para crear voces naturales y avatares realistas, mejorando la calidad general de tu pódcast en cuestión de minutos. No necesitas micrófono ni actor de voz. Es rápido, admite muchos idiomas y ahorra tiempo y dinero.

¿Existe alguna IA que genere pódcasts?

Sí, varias herramientas de IA crean pódcasts. El Generador de Pódcasts de HeyGen convierte texto o audio en pódcasts en vídeo utilizando clonación de voz con IA y avatares. Funciona sin micrófono ni actor de voz.

¿Qué formatos de archivo pueden procesar los generadores de pódcast con IA?

La mayoría de los generadores de pódcast con IA aceptan archivos TXT, PDF, DOCX, XLSX y HTML, convirtiendo el texto en audio mientras conservan la estructura y la legibilidad.

¿Cuánto suele costar un generador de pódcast con IA?

El precio puede variar mucho según las funciones, pero en general va desde opciones gratuitas hasta planes premium que pueden costar entre 15 y 50 dólares al mes. Empieza a explorar la plataforma HeyGen gratis aquí.

¿Pueden los generadores de pódcast con IA crear contenido en varios idiomas?

Sí, los generadores de pódcast con IA admiten varios idiomas, lo que facilita convertir cualquier contenido en un pódcast con personalización de voz y acento. Prueba esta función en HeyGen aquí.

¿Cuánto se tarda en generar un pódcast con IA?

Un guion de 2.000 palabras puede generarse normalmente en menos de cinco minutos, especialmente cuando se combina con funciones avanzadas como los avatares de IA.

¿Puedo personalizar las voces de IA en mi pódcast?

Sí, puedes ajustar el tono, la velocidad, la emoción y el énfasis para adaptarlos al estilo y al tono de tu pódcast. Prueba estas funciones en HeyGen aquí.

¿Cómo distribuyo los pódcasts creados con un generador de pódcasts con IA gratuito?

Los pódcasts se pueden exportar para las plataformas de audio más populares o mejorarse visualmente con avatares de IA para su distribución en plataformas de vídeo.

