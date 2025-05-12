Paso 1 Sube tu foto Elige una imagen de alta calidad en la que el rostro se vea claramente. Los formatos compatibles incluyen PNG, JPG, HEIC o WebP (hasta 200 MB).

Paso 2 Elige y prepara tu guion Empieza con un guion, una entrada de blog, un artículo, notas de una reunión o incluso un PDF. Asegúrate de que el texto sea claro, conversacional y no incluya elementos visuales ni formatos inadecuados para audio, de modo que puedas convertir el contenido en un pódcast sin complicaciones.

Paso 3 Elige la voz de IA adecuada Elige una voz que se adapte al tono de tu contenido, con opciones de género, edad, acento y estilo de locución.