Genera vídeos profesionales a partir de texto, imágenes o incluso una sola indicación con el generador de vídeo con IA de HeyGen. Elige un presentador realista, añade tu guion y produce contenido con calidad de estudio en más de 175 idiomas, sin necesidad de rodajes, equipos ni software de edición. Todo lo que necesitas para crear vídeos pulidos y dar vida a tus ideas, en una sola plataforma.

De texto a vídeo No necesitas editar el fondo. Escribe un tema, pega un guion o introduce una URL, y el Agente de Vídeo se encarga del resto. Escribe el guion, crea un storyboard, selecciona los elementos visuales y genera un vídeo con IA completo que puedes publicar o perfeccionar, todo a partir de una única entrada.

Producción de vídeo automatizada Proporciona al creador de vídeos con IA una entrada de blog, un PDF o una breve indicación como entrada y generará toda la narrativa. Las escenas se estructuran automáticamente, los recursos y los diseños se adaptan a tu contenido, y la locución se sincroniza con cada fotograma, ofreciéndote un borrador casi final con un solo clic.

Visuales inteligentes Cada vídeo tiene su propia identidad visual. El generador de vídeo con IA selecciona material de archivo, crea imágenes personalizadas y diseña gráficos en pantalla específicos para tu guion. Sin plantillas recicladas, sin diseños genéricos: cada clip se adapta a tu mensaje y a tu audiencia.