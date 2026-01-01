Escribe tu idea. Haz clic en generar. Obtén un vídeo listo para compartir a partir de texto más rápido de lo que imaginas. No necesitas cámara, software de edición de vídeo ni conocimientos de producción. Descárgalo, edítalo o compártelo al instante.
Crea vídeos de IA a gran escala, sin necesidad de cámara
Genera vídeos profesionales a partir de texto, imágenes o incluso una sola indicación con el generador de vídeo con IA de HeyGen. Elige un presentador realista, añade tu guion y produce contenido con calidad de estudio en más de 175 idiomas, sin necesidad de rodajes, equipos ni software de edición. Todo lo que necesitas para crear vídeos pulidos y dar vida a tus ideas, en una sola plataforma.
No necesitas editar el fondo. Escribe un tema, pega un guion o introduce una URL, y el Agente de Vídeo se encarga del resto. Escribe el guion, crea un storyboard, selecciona los elementos visuales y genera un vídeo con IA completo que puedes publicar o perfeccionar, todo a partir de una única entrada.
Proporciona al creador de vídeos con IA una entrada de blog, un PDF o una breve indicación como entrada y generará toda la narrativa. Las escenas se estructuran automáticamente, los recursos y los diseños se adaptan a tu contenido, y la locución se sincroniza con cada fotograma, ofreciéndote un borrador casi final con un solo clic.
Cada vídeo tiene su propia identidad visual. El generador de vídeo con IA selecciona material de archivo, crea imágenes personalizadas y diseña gráficos en pantalla específicos para tu guion. Sin plantillas recicladas, sin diseños genéricos: cada clip se adapta a tu mensaje y a tu audiencia.
Produce vídeos cortos para redes sociales, campañas de marketing, módulos de formación y comunicaciones internas por una fracción del coste de una producción tradicional. Pasa de publicar un vídeo a la semana a hacerlo a diario, sin equipo de producción, sin cachés de talento y sin perder horas en edición manual.
Mejores prácticas para la generación de vídeos con IA
Combina la velocidad de Video Agent con la precisión de AI Studio. Genera tu primer borrador con escenas, recursos de apoyo y guion, y luego ajústalo para un acabado profesional. Empieza gratis.
Sáltate la página en blanco. Convierte un prompt, una URL o un documento en un borrador de vídeo completo con guion, estructura de escenas y recursos de B-roll generados automáticamente. El creador de vídeos con IA se encarga del trabajo pesado y te lleva un 80 % del camino hacia un resultado pulido.
Selecciona un presentador virtual o utiliza tu propio gemelo digital para la presentación en pantalla. Combínalo con una voz en off de IA natural de la biblioteca o clona tu propia voz para una narración de marca y auténtica en cada vídeo.
Abre cualquier borrador en AI Studio para obtener control a nivel de fotograma. Sustituye el metraje genérico por tus propios recursos de marca, ajusta el ritmo del guion, perfecciona las transiciones, aplica corrección de color y fija el diseño hasta que cada escena se ajuste a tu visión creativa.
Amplía a nuevos mercados con la traducción de vídeo. Dobla tu vídeo final a más de 175 idiomas manteniendo el tono de voz original y la sincronización labial, sin necesidad de volver a grabar.
Generador de vídeo con IA que convierte guiones en vídeos profesionales al instante
El generador de vídeos con IA de HeyGen a partir de texto automatiza el proceso de creación de vídeos, convirtiendo tu guion en vídeos de alta calidad con avatares, locuciones y elementos visuales coherentes. No se necesita cámara ni equipo de grabación.
Crea vídeos con avatares de IA
HeyGen te da acceso a más de 1100 avatares de stock realistas que abarcan decenas de etnias, edades y estilos de habla. También puedes crear un gemelo digital personalizado subiendo un breve vídeo tuyo, lo que te permite producir contenido personalizado sin aparecer ante la cámara. Nuestros avatares cuentan con sincronización labial precisa, gestos naturales y contacto visual, haciendo que tus vídeos con avatares de IA sean indistinguibles de los de talento en cámara.
Convierte texto en vídeo con IA
Nuestra IA de texto a vídeo convierte cualquier contenido escrito (entradas de blog, guiones, viñetas o ideas en bruto) en un vídeo completamente producido en menos de dos minutos. A diferencia de los generadores básicos de texto a vídeo que solo crean presentaciones genéricas, HeyGen combina tus palabras con un avatar de IA realista, una locución sincronizada y B-roll seleccionado, ofreciendo un resultado con calidad de emisión a partir de un único texto de entrada.
Crear vídeo a partir de imágenes
Convierte cualquier imagen en un vídeo en cuestión de segundos. Sube una imagen y añade un guion para transformarla en un vídeo dinámico generado por IA, con sincronización labial realista, tiempos de habla naturales y voces expresivas. Mejora tu vídeo con textos superpuestos, música de fondo y transiciones fluidas, sin necesidad de edición manual. Crea vídeos con IA en más de 175 idiomas y dialectos, con múltiples voces y acentos de IA.
Vídeos de colocación de productos
Solo tienes que subir la imagen de tu producto y el guion, y nuestro Generador de Anuncios se encarga del resto, colocando tu producto en la mano de tu avatar; después podrás editar añadiendo música, subtítulos y locuciones. Perfecto para escalar contenido en TikTok, Instagram y Amazon sin enviar muestras ni contratar a un equipo.
Control de voz con IA realista
Selecciona voces de IA realistas que encajen con tu avatar directamente en la interfaz de AI Studio con solo un clic, o captura tu tono exacto usando nuestra función de Espejo de Voz. También puedes añadir música de fondo atractiva de nuestra biblioteca de stock para darle a tus proyectos la banda sonora perfecta.
Los modelos de IA más potentes
Accede a la tecnología generativa más avanzada directamente desde HeyGen. Utiliza modelos avanzados de generación de vídeo con IA como Sora, Google Veo y Kling para crear vídeos B-roll cinematográficos con movimiento fluido, Flux para obtener imágenes generadas por IA de alta fidelidad y ElevenLabs para lograr voces ultrarrealistas. Produce al instante recursos de vídeo profesionales, desde escenas cinematográficas hasta locuciones con voz natural, sin salir de la plataforma.
Casos de uso del creador de vídeos con IA
Descubre cómo empresas como la tuya están escalando la creación de contenido, llegando a audiencias más amplias y logrando un crecimiento real con una de las plataformas de vídeo con IA más innovadoras disponibles hoy en día.
Crea anuncios que detengan el scroll, vídeos explicativos y campañas para redes sociales por una fracción del coste de una agencia. HeyGen permite a los equipos de marketing producir contenido breve y pulido usando avatares realistas, B-roll personalizado y los recursos de tu marca. Genera a diario vídeos cortos para TikTok o traduce automáticamente tus campañas a varios idiomas para mercados globales, todo a partir de un sencillo guion de texto.
Sustituye las costosas grabaciones de vídeo y las repeticiones en directo para la formación de incorporación y cumplimiento normativo. HeyGen permite a los diseñadores instruccionales y a los equipos de RR. HH. importar presentaciones en PowerPoint o PDF y convertirlas automáticamente en módulos de formación atractivos, dirigidos por avatares, con locuciones naturales y un ritmo de entrega perfecto. Haz que la formación corporativa sea escalable y coherente.
Genera demostraciones de producto profesionales y anuncios estilo UGC a gran escala. Sube la imagen de tu producto y el guion, y utiliza los atajos de colocación de producto de HeyGen para crear anuncios pulidos con un portavoz de IA. Ideal para dirigir tráfico a ofertas de afiliación, crear reels para redes sociales y probar ganchos de marketing sin contratar actores ni grabar nuevas escenas.
Convierte una sola idea en un vídeo corto y pulido en cuestión de minutos. Genera contenido con avatar de IA en formatos 9:16, 16:9 y 1:1 a partir de un único guion. No necesitas cámara ni software de edición. Perfecto para mantenerte activo en varias plataformas sin agotarte.
Convierte planes de clase o apuntes de estudio en vídeos explicativos atractivos al instante. HeyGen combina un instructor avatar de IA con tu guion, genera automáticamente recursos visuales de apoyo y añade subtítulos. Tanto si estás creando un curso online como un tutorial, la producción de vídeo profesional está al alcance de cualquiera, sin necesidad de grabar.
¿Quieres salir en vídeo sin ponerte delante de la cámara? Crea un gemelo digital a partir de un breve clip y genera vídeos ilimitados de tipo “talking head” a partir de tu guion. Ideal para vlogs de YouTube, marca personal y proyectos personales. Solo tienes que subir un clip, escribir tu guion y dejar que tu avatar de IA haga el resto.
Cómo generar vídeos con HeyGen
Convierte tus ideas en vídeos pulidos en cuestión de minutos. Con HeyGen, puedes transformar un simple texto en contenido de vídeo atractivo y profesional sin necesidad de grabar, tener conocimientos de edición ni usar herramientas complejas.
Empieza escribiendo tu guion directamente en el editor o pegando contenido existente. HeyGen divide automáticamente tu texto en escenas, lo que ayuda a estructurar tu vídeo y mantener un flujo claro.
Elige entre una variedad de voces de IA naturales para adaptarlas a tu tono y a tu audiencia. Para un toque más personal, también puedes clonar tu propia voz y lograr una narración coherente y auténtica.
Mejora tu vídeo con imágenes, plantillas, subtítulos, logotipos y música de fondo. Ajusta los diseños, edita las escenas y perfecciona el estilo con el editor intuitivo de HeyGen.
Genera tu vídeo en solo unos clics. Descárgalo en formato MP4 o compártelo directamente en tu sitio web, redes sociales o plataformas de aprendizaje en el formato que mejor se adapte a tus necesidades.
Los generadores de vídeo con IA son herramientas que utilizan inteligencia artificial para crear vídeos a partir de texto, imágenes o guiones. Se encargan automáticamente de la edición, los elementos visuales y la locución, por lo que no necesitas conocimientos de edición de vídeo para obtener resultados profesionales.
HeyGen es un generador de vídeos con IA líder en el mercado, diseñado para profesionales y especialistas en marketing. Te permite crear vídeos atractivos utilizando plantillas prediseñadas o indicaciones de texto, en cualquier formato, para redes sociales, ventas o contenido empresarial.
Sube un breve clip o una imagen de referencia tuya y luego escribe tu guion en HeyGen. La plataforma genera un vídeo con movimiento y voz de IA realistas. Puedes ajustar el formato, añadir escenas y personalizar el resultado para vídeos explicativos o clips para redes sociales.
Sí, HeyGen ofrece creación de vídeos a partir de texto y vídeos generados por IA de forma gratuita. Los planes de pago incluyen funciones avanzadas de creación de vídeos, herramientas de edición ampliadas y compatibilidad con más formatos, según el plan que elijas.
Puedes utilizar texto, imágenes, imágenes de stock o audio para generar vídeos con IA. HeyGen transforma estos elementos en vídeos explicativos, tutoriales o de marketing utilizando plantillas personalizables en múltiples formatos y estilos.
Sí. Sube tu audio y el sistema de IA de HeyGen generará automáticamente un vídeo. Sincroniza la voz y las imágenes para crear avatares y clips de vídeo realistas, lo que lo hace ideal para pódcasts, vídeos explicativos y contenido educativo.
Sí. El generador de texto a vídeo de HeyGen te permite crear vídeos explicativos y presentaciones pulidas a partir de cualquier texto que introduzcas. Las plantillas de vídeo te ayudan a producir contenido en el formato que prefieras para marketing, formación o demostraciones de producto.
Para la mayoría de las necesidades empresariales, de marketing y de formación, sí. HeyGen te permite animar escenas, añadir movimiento y generar vídeos pulidos sin necesidad de un equipo de producción. Ayuda a los equipos a publicar vídeos más rápido, manteniendo todo el proceso sencillo, escalable y rentable.
La interfaz de HeyGen lo pone muy fácil. Sube tu texto e imágenes, elige una plantilla de vídeo y deja que la IA cree tu vídeo automáticamente. La plataforma está diseñada para que cualquiera pueda producir vídeos impactantes de forma rápida y sin conocimientos técnicos.
Sí. Sube una imagen de referencia a HeyGen y la IA generará vídeos de aspecto natural. Puedes animar avatares, ajustar expresiones y crear vídeos explicativos personalizados o clips de marca con movimiento realista y sincronización de audio.
Sí. Puedes crear vídeos cortos promocionales, clips para redes sociales y anuncios optimizados para TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts. El generador de vídeo con IA se encarga de todo el proceso, para que puedas crear contenido generado por IA al ritmo que exigen tus canales, con vídeos que se ven y suenan profesionales desde el primer render.
HeyGen te permite crear vídeos explicativos, vídeos promocionales, tutoriales, demostraciones de productos, contenidos de formación e incorporación, vídeos de contacto personalizados y clips cortos para redes sociales. Todos los vídeos utilizan avatares de IA realistas, voces naturales y traducción multilingüe para una producción rápida a gran escala.
HeyGen es realmente rápido y muchos vídeos se generan en menos de un minuto. Si tu vídeo es más largo, utiliza más escenas o tiene efectos más complejos, puede tardar un poco más, pero aun así suele completarse en solo unos minutos.
Sí. HeyGen cuenta con la confianza de empresas Fortune 500 y de equipos corporativos de Formación y Desarrollo, marketing, habilitación de ventas y comunicación interna. Las funciones para empresas incluyen SSO, acceso a la API, generación masiva de vídeos, avatares personalizados, controles de identidad de marca, cumplimiento SOC 2 y un equipo dedicado de Customer Success.
Sí. HeyGen te permite crear vídeos con IA optimizados para TikTok, Instagram y otras redes sociales. Elige una plantilla, añade locuciones con voz de IA, personaliza tu vídeo y publica contenido al instante. Está diseñado para seguir el ritmo que exigen tus canales.
Sí. HeyGen mantiene tus datos seguros y crea avatares de forma responsable. Tú eres el propietario de tus vídeos e imágenes generados con IA, por lo que puedes publicar contenido para marketing o formación con total confianza.
Explora más herramientas impulsadas por inteligencia artificial
Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con IA.