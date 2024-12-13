Vídeo Personalizado
Cómo Ogilvy utilizó HeyGen para que la Generación Z hablara sobre sus emociones

Ogilvy

UBICACIÓN🌍 Ciudad de Nueva York, Nueva York
video thumbnail

Si no puedes decirlo, cántalo

Ogilvy, una de las agencias de publicidad más importantes del mundo, ha estado creando impacto para marcas a través de ideas icónicas, que cambian la cultura y generan valor durante más de 75 años. Milka, una de las marcas de chocolate más queridas y reconocibles, contrató a Ogilvy para crear una campaña centrada en que el 48% de la Generación Z se siente incómodo compartiendo sus sentimientos.

Para compartir sus sentimientos, Ogilvy y Milka se inspiraron en un antiguo proverbio holandés, “Si no puedes decirlo, cántalo”. Por eso se asociaron con Snelle, uno de los raperos holandeses favoritos de la Generación Z, para crear la campaña “Deja que Snelle lo cante por ti”. En cuestión de minutos, cualquiera puede hacer una canción personalizada utilizando su voz, apariencia y estilo de escritura único. Todo lo que tienen que hacer es comprar una barra de Milka, escanear el código y expresar sus emociones.

La campaña utilizó tres motores de IA. OpenAI crea letras en el estilo característico de Snelle, Uberduck clona su voz y HeyGen produce videos realistas con sincronización labial impecable. Juntos, elaboran una experiencia que es atractiva, personal y conmovedora.

