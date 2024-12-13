Vídeo Personalizado
Localización
Empresa

Cómo Publicis Groupe utilizó HeyGen para personalizar 100,000 notas de agradecimiento

Publicis Groupe

INDUSTRIAEmpresa
DEPARTAMENTOLocalización
UBICACIÓN🌍 París, Francia

Utiliza las herramientas de HeyGen para crear vídeos con avatares digitales.

Fundado en 1926, Publicis Groupe es ahora el segundo grupo de comunicaciones más grande del mundo y líder en marketing, comunicación y transformación digital de negocios. Cada año, el grupo de liderazgo senior se esfuerza al máximo y crea un video de agradecimiento festivo para los empleados.

Para Publicis Groupe, 2023 fue un año de primicias. Registró finanzas récord y fue la agencia con mejor rendimiento en bolsa, con un aumento del 41% en el precio de sus acciones. También fue el año de la revolución de la IA, sirviendo como una herramienta increíble cuando es guiada por la creatividad humana. Así que, naturalmente, utilizaron la IA para crear las mejores notas de agradecimiento jamás vistas.

Utilizando el Avatar Video de HeyGen, OpenAI, Azure, ElevenLabs y otras herramientas, Publicis Groupe creó un avatar digital de su CEO, Arthur Sadoun, y envió 100.000 notas de agradecimiento a cada empleado. Cada video fue personalizado para celebrar sus intereses y pasiones. El proyecto cambió para siempre la forma en que Publicis Groupe piensa sobre el papel de la IA en la creatividad. No se trataba de la tecnología. Se trataba de hacer que cada persona se sintiera reconocida.

Historias recomendadas

MarketingVideo Translation

Trivago

Descubre cómo trivago utilizó el traductor HeyGen AI para reducir a la mitad el tiempo de postproducción, ahorrando de 3 a 4 meses, y localizar anuncios de manera eficiente en 30 mercados.

altalt
MarketingPersonalized Video

Videoimagen

Explora el poder del marketing de vídeo impulsado por la IA mientras VideoImagem utiliza las herramientas avanzadas de HeyGen para crear contenido convincente y atractivo sin esfuerzo. Visítanos.

altalt
E-LearningVideo Translation

Foro Económico Mundial

Descubre cómo el Foro Económico Mundial utilizó la IA de HeyGen para ofrecer discursos multilingües, superando las barreras del idioma y llegando a una audiencia global.

altalt
Características y beneficios

Localización con un clic

Habla directamente a tu audiencia en su idioma, con un toque cultural que genere confianza.

altalt

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo