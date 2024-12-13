Utiliza las herramientas de HeyGen para crear vídeos con avatares digitales.

Fundado en 1926, Publicis Groupe es ahora el segundo grupo de comunicaciones más grande del mundo y líder en marketing, comunicación y transformación digital de negocios. Cada año, el grupo de liderazgo senior se esfuerza al máximo y crea un video de agradecimiento festivo para los empleados.

Para Publicis Groupe, 2023 fue un año de primicias. Registró finanzas récord y fue la agencia con mejor rendimiento en bolsa, con un aumento del 41% en el precio de sus acciones. También fue el año de la revolución de la IA, sirviendo como una herramienta increíble cuando es guiada por la creatividad humana. Así que, naturalmente, utilizaron la IA para crear las mejores notas de agradecimiento jamás vistas.

Utilizando el Avatar Video de HeyGen, OpenAI, Azure, ElevenLabs y otras herramientas, Publicis Groupe creó un avatar digital de su CEO, Arthur Sadoun, y envió 100.000 notas de agradecimiento a cada empleado. Cada video fue personalizado para celebrar sus intereses y pasiones. El proyecto cambió para siempre la forma en que Publicis Groupe piensa sobre el papel de la IA en la creatividad. No se trataba de la tecnología. Se trataba de hacer que cada persona se sintiera reconocida.