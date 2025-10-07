HeyGen logo

Creador de Videos Explicativos con IA: Crea Videos Gratis al Instante

Convierte textos estáticos y temas complicados en breves vídeos explicativos que la gente realmente entienda. Con HeyGen, puedes crear explicaciones guiadas por un presentador que combinan voz, visuales y una estructura clara, todo sin necesidad de cámaras ni tiempos de edición. Educa a clientes, equipos y estudiantes de manera más rápida utilizando la creación de vídeos que se mantienen fieles a la marca y son fáciles de actualizar.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Explicaciones de productos y características

Explicaciones de productos y características

Guías de formación interna y de procesos

Guías de formación interna y de procesos

Convierte la documentación interna en videos explicativos con IA para la incorporación, el cumplimiento y la formación de procesos. Los nuevos empleados y el personal existente pueden repasar las lecciones siempre que lo necesiten. Esto reduce la carga de soporte y mantiene los estándares de manera consistente.

Contenido del centro de ayuda y educación para clientes

Contenido del centro de ayuda y educación para clientes

Convierte artículos de ayuda y preguntas frecuentes en videos explicativos que muestran en lugar de contar. Utiliza visuales de pantalla y una narración amigable en tu creador de videos explicativos para que los clientes puedan seguirlo fácilmente. Mejores recursos de autoservicio significan menos tickets y usuarios más felices.

Habilitación de ventas y explicaciones de presentaciones

Habilitación de ventas y explicaciones de presentaciones

Ayuda a los equipos de ventas a explicar ofertas complejas con clips explicativos rápidos y compartibles. Ofrece a los posibles clientes un resumen sencillo que puedan volver a ver o compartir con los interesados. Esto acelera la comprensión dentro de los grupos de compra.

Módulos del curso y explicaciones académicas

Módulos del curso y explicaciones académicas

Los educadores y creadores de cursos pueden convertir el contenido de las lecciones en explicaciones en video estructuradas. Un ritmo claro y visuales apoyan los diferentes estilos de aprendizaje. Los estudiantes se benefician de lecciones breves que son fáciles de repasar.

Política, cumplimiento y comunicación del cambio

Política, cumplimiento y comunicación del cambio

Explica las nuevas políticas, actualizaciones de seguridad o cambios en el sistema mediante videos calmados y estructurados. La gente ve qué está cambiando, por qué es importante y qué deben hacer a continuación. Esto mejora la adopción y reduce la confusión en los equipos.

Por qué elegir HeyGen para vídeos explicativos de IA

HeyGen facilita la conversión de contenido denso en videos explicativos fáciles de digerir en minutos. Comienza desde un documento, guion o URL y deja que la IA esboce escenas, añada narración y estructure tu mensaje. Obtienes videos explicativos que parecen profesionales, a la vez que se mantienen flexibles para ediciones rápidas y nuevas versiones.

Haz que los temas complejos sean fáciles de entender

Desglosa documentos largos, guías técnicas o procesos detallados en escenas cortas y centradas. El texto en pantalla, los visuales y la narración trabajan juntos para que los espectadores comprendan la idea principal rápidamente. Esto mejora el aprendizaje y reduce la confusión entre tu audiencia.

Crea explicaciones sin necesidad de grabar o diseñar

Omite el proceso de grabar locuciones, contratar talento o aprender diseño de movimiento. HeyGen se encarga de los presentadores, los diseños y el tiempo por ti. Tú mantente enfocado en lo que necesita ser explicado en lugar de cómo construir el video.

Explica vídeos escalables para todo tipo de público

Reutiliza estructuras en productos, equipos y regiones mientras cambias el contenido y el idioma. Actualiza rápidamente las secciones cuando los detalles cambien y mantén tu biblioteca de explicaciones precisa. Un flujo de trabajo apoya muchos casos de uso diferentes.

Documento, guion y URL del video explicativo

Comienza con PDFs, artículos de la base de conocimientos o guiones y conviértelos rápidamente en videos explicativos. HeyGen identifica las secciones clave y las transforma en escenas con narración y elementos visuales. Puedes refinar la estructura para que se ajuste al flujo que prefieras.

Una joven habla en una lección en vídeo, con una superposición que muestra una lista de progreso con "Introducción", "Capítulo 1" y "Capítulo 2" todos marcados como completados.

Presentadores de IA y locuciones naturales

Elige presentadores realistas y voces para narrar tu contenido en varios idiomas utilizando el creador de vídeos explicativos con IA. Una entrega amigable y clara en tus vídeos con IA mantiene a los espectadores interesados incluso cuando los temas son complejos. Puedes adaptar el tono a las necesidades de formación, educación sobre productos o marketing.

Un avatar de una mujer sonriente con un menú de 'Tono de Voz' mostrando la opción 'Calma' resaltada, y un globo de chat que dice 'Calma: Respira lenta y profundamente'.

Diseños visuales, medios de comunicación y subtítulos

Combina texto, iconos, resaltados de pantalla y medios de apoyo en diseños limpios. Los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad y ayudan a los espectadores a seguir el contenido en entornos sin sonido. La consistencia visual mejora la confianza y el recuerdo.

Una mujer sonriente con un blazer lavanda con "CC" en la parte superior izquierda y "Subtítulos AI" en la parte inferior derecha.

Edición rápida y exportaciones de alta calidad

Actualiza guiones, escenas y ritmo en la creación de tu vídeo sin tener que empezar desde cero. Una vez que estés listo, exporta vídeos explicativos de alta calidad adecuados para plataformas LMS, centros de ayuda, sitios web y canales sociales. Tu contenido sigue siendo fácil de reutilizar.

Interfaz mostrando opciones de exportación SCORM, versión 1.2, con un hombre sonriente en el fondo.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el creador de videos explicativos de IA

HeyGen te ofrece un flujo de trabajo guiado que convierte ideas escritas en videos explicativos claros rápidamente. No necesitas experiencia en edición, solo un mensaje que quieras comunicar mejor.

Paso 1

Comience con su fuente de contenido

Sube un documento, pega un guion o comparte una URL con la información clave.

Paso 2

Elige voz, presentador y estilo

Selecciona una voz y presentador que se ajusten a tu audiencia y al tono de tu marca.

Paso 3

Refinar escenas y mensajes clave

Revisa cada escena y ajusta el texto, ejemplos y énfasis. Añade imágenes de apoyo, iconos o capturas de pantalla donde sean útiles.

Paso 4

Generar, exportar y compartir

Crea el vídeo explicativo final y expórtalo para tus canales preferidos. Intégralo en centros de ayuda, portales de aprendizaje, plataformas internas o páginas públicas.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un vídeo explicativo de IA?

Un video explicativo de IA es un video corto que utiliza inteligencia artificial para convertir texto, documentos o indicaciones en explicaciones visuales. Combina narración, escenas y texto en pantalla para simplificar ideas de modo que las personas las entiendan más rápido y con menos esfuerzo.

¿Necesito habilidades de diseño o edición para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para que expertos en la materia, mercadólogos y educadores puedan crear videos con IA sin necesidad de habilidades de edición. Las plantillas y flujos guiados se encargan del diseño y del tiempo, permitiéndote concentrarte en el mensaje.

¿Puedo crear vídeos explicativos a partir de documentos existentes?

Sí. Puedes subir PDFs, guiones u otro contenido basado en texto y usarlos como base para tu explicador. HeyGen te ayuda a resumir y estructurar el material en una secuencia de escenas fáciles de seguir en tu video explicativo de IA.

¿HeyGen admite varios idiomas para los explicadores?

Sí. Puedes generar locuciones y subtítulos en muchos idiomas mediante la función de traductor de vídeos. Esto facilita la personalización del mismo vídeo explicativo para diferentes regiones o audiencias sin tener que reconstruir los visuales desde cero.

¿Dónde puedo usar explicadores de vídeo con IA?

Puedes utilizar vídeos explicativos en centros de ayuda, plataformas LMS, correos electrónicos de ventas, páginas de aterrizaje, portales internos y canales sociales. Cualquier lugar donde la gente necesite una comprensión clara de un tema puede beneficiarse de un explicativo.

¿Cuánto debe durar un vídeo explicativo?

Muchos vídeos explicativos funcionan mejor entre uno y cinco minutos, dependiendo de la profundidad del tema. HeyGen te permite dividir temas largos en módulos más pequeños en tu vídeo explicativo de IA, para que los espectadores puedan ver lo que necesitan cuando lo necesitan.

¿Puedo actualizar un explicativo cuando la información cambia?

Sí. Puedes reabrir un proyecto, ajustar el guion o las escenas y regenerar solo lo que ha cambiado. Esto mantiene tu biblioteca de explicaciones actualizada sin necesidad de reconstruir todo cada vez que se actualiza algo.

¿Puedo incluir mis propios visuales y grabaciones de pantalla?

Sí. Puedes añadir capturas de pantalla de productos, diagramas y grabaciones de pantalla directamente en tu explicación. Estos elementos ayudan a simplificar ideas abstractas y facilitan su comprensión en tu vídeo explicativo.

¿Es adecuada la calidad del resultado para la formación profesional y el contenido para clientes?

Sí. HeyGen exporta vídeos de alta calidad que funcionan bien para el aprendizaje profesional, la incorporación y las experiencias orientadas al cliente. Visuales limpios, audio claro y subtítulos apoyan casos de uso serios.

¿Pueden los equipos colaborar en la creación de vídeos explicativos?

Sí. Los equipos pueden compartir acceso a proyectos, revisar guiones y proponer ediciones. La colaboración mantiene el contenido preciso y al mismo tiempo permite que la producción de videos avance rápidamente.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

