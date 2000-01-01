Escalar significa contratar a más creadores o agencias, con unos costes que se disparan rápidamente. ¿Contenido en varios idiomas para audiencias globales? Eso exige rodajes adicionales o doblajes caros. Tu equipo sabe que el vídeo genera 10 veces más interacción que las publicaciones estáticas, pero el cuello de botella en la producción hace que sigáis publicando solo gráficos y esperando que funcione.

Con HeyGen

El creador de vídeos para redes sociales de HeyGen convierte guiones en contenido que detiene el scroll en cuestión de minutos. Escribe lo que quieras decir, elige un avatar de IA que encaje con tu marca y genera vídeos listos para publicar en cualquier plataforma. No necesitas cámara, estudio ni edición. ¿Quieres transmitir el mismo mensaje en Instagram Reels, TikTok, LinkedIn y YouTube Shorts? Créalo una vez y expórtalo automáticamente a todos los formatos.

¿Te estás lanzando a nuevos mercados? Traduce tu contenido de mayor rendimiento a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Tu avatar habla con fluidez español, mandarín, alemán y árabe sin necesidad de volver a grabar. Actualiza tu mensaje cuando cambien las tendencias, se modifiquen los productos o se redirijan las campañas. Lo que antes le llevaba a tu equipo dos semanas ahora lleva diez minutos.