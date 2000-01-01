Crear vídeos de redes sociales con IA
Convierte tus ideas en vídeos sociales atractivos en cuestión de minutos. Sin grabar, sin necesidad de saber editar. Genera contenido profesional para Instagram, TikTok, LinkedIn y YouTube con avatares de IA que hablan más de 175 idiomas. Publica más y preocúpate menos.
- Actualiza el contenido al instante cuando cambien los productos
El problema de marketing
Descubre cómo equipos de marketing como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran el crecimiento con una innovadora plataforma de texto a vídeo con IA.
La cinta sin fin del contenido en redes sociales
Escalar significa contratar a más creadores o agencias, con unos costes que se disparan rápidamente. ¿Contenido en varios idiomas para audiencias globales? Eso exige rodajes adicionales o doblajes caros. Tu equipo sabe que el vídeo genera 10 veces más interacción que las publicaciones estáticas, pero el cuello de botella en la producción hace que sigáis publicando solo gráficos y esperando que funcione.
La solución de HeyGen
El creador de vídeos para redes sociales de HeyGen convierte guiones en contenido que detiene el scroll en cuestión de minutos. Escribe lo que quieras decir, elige un avatar de IA que encaje con tu marca y genera vídeos listos para publicar en cualquier plataforma. No necesitas cámara, estudio ni edición. ¿Quieres transmitir el mismo mensaje en Instagram Reels, TikTok, LinkedIn y YouTube Shorts? Créalo una vez y expórtalo automáticamente a todos los formatos.
¿Te estás lanzando a nuevos mercados? Traduce tu contenido de mayor rendimiento a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Tu avatar habla con fluidez español, mandarín, alemán y árabe sin necesidad de volver a grabar. Actualiza tu mensaje cuando cambien las tendencias, se modifiquen los productos o se redirijan las campañas. Lo que antes le llevaba a tu equipo dos semanas ahora lleva diez minutos.
Todo lo que necesitan los equipos de redes sociales para crear a gran escala
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a vídeo con IA más innovadora.
Producción rápida de vídeo
Pasa de un briefing a un vídeo terminado en minutos, no en semanas. Sin reservas de estudio, sin coordinación de talento, sin colas de postproducción. Tu equipo de marketing controla todo el flujo de trabajo —de la idea a la exportación— sin depender de recursos externos.
• Genera vídeos en cuestión de minutos
• No necesitas estudio ni equipo
• Control creativo total interno
Presentadores de avatares de IA
La voz de tu marca, transmitida de forma coherente en cada vídeo. Elige entre más de 120 avatares de IA diversos, con estilos profesionales, informales, enérgicos o autoritarios que encajen con la personalidad de tu marca. Olvídate de cuadrar agendas, negociar derechos de uso o preocuparte por presentadores que se marchan. Tu avatar siempre está disponible, siempre alineado con tu marca y siempre listo para grabar.
• Más de 120 avatares diversos de distintas edades, estilos y etnias
• Creación de avatares personalizados a partir de fotos para mantener la coherencia de la marca
• Varios avatares para distintos tipos de contenido o audiencias
Clonado y traducción de voz
Llega a audiencias globales sin contratar creadores multilingües. Genera tu vídeo en inglés y luego tradúcelo al español, portugués, hindi, japonés o a cualquiera de más de 175 idiomas, con clonación de voz que suena nativa, no doblada. La tecnología de sincronización labial ajusta el movimiento de la boca al audio traducido, para que tu avatar hable de forma natural en cada idioma. Un solo vídeo, mercados ilimitados.
Estas capacidades multilingües van más allá del marketing en redes sociales. Las organizaciones también utilizan la tecnología de traducción de HeyGen para vídeos de formación multilingües, lo que permite a las empresas globales formar a sus empleados en su lengua materna y, al mismo tiempo, mantener un mensaje de marca coherente en todo el mundo.
• Más de 175 idiomas con síntesis de voz natural
• La clonación de voz mantiene la voz de la marca en todos los idiomas
• Sincronización labial para una interpretación auténtica en cada mercado
Generación de vídeo a partir de guion
¿Sin experiencia en edición de vídeo? No hay problema. Escribe tu guion o tus puntos clave y HeyGen se encarga de todo lo demás. La IA ajusta automáticamente el ritmo, añade las pausas adecuadas y sincroniza tu mensaje a la perfección. ¿Demasiado largo para Instagram? El optimizador de la plataforma te sugiere recortes. ¿Necesitas un gancho en los primeros 3 segundos? Las plantillas integradas te muestran qué funciona.
• Sincronización y ritmo de guion impulsados por IA
• Recomendaciones de scripts específicas de la plataforma
• Controles de énfasis y emoción de la voz
Integración del kit de marca
Consolida tu identidad visual en todos tus vídeos para redes sociales. Sube tu logotipo, colores de marca, tipografías y gráficos aprobados una sola vez. Después, cada vídeo mantiene la coherencia de forma automática. Brand Glossary garantiza que los nombres de productos, términos de la empresa y frases clave se pronuncien correctamente siempre. El primer vídeo de tu becario se verá tan pulido como el de tu director creativo.
• Recursos de marca centralizados para todo el equipo
• Aplicación automática de logotipo y colores
• Control de pronunciación para términos de marca
Creación masiva de vídeos
¿Lanzar una campaña para 50 productos? Crea 50 vídeos. Deja tus guiones en el procesador por lotes de HeyGen y genera todo un calendario de contenidos en una sola sesión. Distintos avatares, distintos fondos, misma calidad profesional sin pasar 50 días en producción. Escala tu producción de contenido para que esté a la altura de tus ambiciones, no del tamaño de tu equipo.
• Genera varios vídeos a partir de un CSV o mediante carga por lotes
• Combina y mezcla avatares, fondos y estilos
• Exporta campañas completas listas para programar
Del briefing al vídeo publicado en 3 pasos
Escribe tu guion
Escribe lo que quieras decir o deja que la IA genere contenido a partir del briefing de tu producto, una entrada de blog o los objetivos de tu campaña. Sin teleprompter. Sin memorizar frases. Solo el mensaje que quieres que escuche tu audiencia. El optimizador de guiones de HeyGen sugiere mejoras para aumentar la interacción según las mejores prácticas de cada plataforma.
Elige tu estilo
Elige un avatar de IA que encaje con tu contenido: profesional para liderazgo de opinión, enérgico para lanzamientos de producto y cercano para contar la historia de tu marca. Selecciona un fondo (estudio, oficina, exterior o personalizado) y añade tu logotipo. Previsualiza en tiempo real para ver exactamente cómo quedará tu vídeo antes de generarlo.
Generar y publicar
Haz clic en generar. En 2-5 minutos tendrás un vídeo terminado, optimizado para todas las plataformas que necesites. Descárgalo para Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts y Facebook, todo desde la misma fuente. Programa la publicación en tu herramienta de redes sociales o publícalo al instante. Llenar tu calendario de contenidos acaba de volverse mucho más fácil.
Diseñado para todas las necesidades de marketing
Vídeos de lanzamiento de productos
Lanza contenido el primer día, no el día treinta. Vídeos de producto que explican las funciones, demuestran el valor y fomentan la adopción, producidos en horas, no en semanas. Actualízalos al instante cuando cambien las funciones.
Caso de uso: Generar vídeos de anuncio de producto para la web, el correo electrónico y las redes sociales simultáneamente el día del lanzamiento.
Contenido para redes sociales
Alimenta al algoritmo sin quemar a tu equipo. Contenido social diario para TikTok, Instagram, LinkedIn y YouTube: calidad constante en una fracción del tiempo de producción.
Caso de uso: producir una semana de vídeos para redes sociales en una sola sesión por la tarde.
Creatividad publicitaria
Prueba más conceptos y encuentra a los ganadores más rápido. Genera variaciones de anuncios para hacer tests A/B sin tener que hacer una sesión de fotos para cada creatividad. Distintos ganchos, distintos avatares, distintos enfoques, todo desde un único flujo de trabajo.
Caso de uso: Crea 10 variaciones de anuncios para pruebas creativas en el mismo tiempo que tardarías en producir una sola pieza tradicional.
Resultado verificado: Attention Grabbing Media redujo el tiempo de producción de 3 días a solo unas horas mientras se expandía a más de 10 nuevos idiomas.
Testimonios de clientes
Prueba social a gran escala. Crea contenido tipo testimonio que genere confianza sin tener que coordinar horarios con clientes ni gestionar la logística de las grabaciones.
Caso de uso: Crear vídeos de testimonios de clientes que destaquen casos de uso y resultados en distintos sectores.
Contenido explicativo y tutorial
Ayuda a tus clientes a entender tu producto con vídeos tutoriales y explicativos. Actualiza al instante cuando tu producto cambie, sin necesidad de volver a grabar.
Caso de uso: Crear una biblioteca de explicadores de funcionalidades que se mantenga actualizada con cada novedad del producto.
Campañas de marketing global
La misma campaña en todos los mercados. Adapta las creatividades para audiencias internacionales sin necesitar presupuestos de producción independientes para cada región.
Caso de uso: lanzar campañas de producto en 12 mercados simultáneamente con creatividades de vídeo en idioma nativo.
Resultado verificado: Vision Creative Labs ayudó a sus clientes a pasar de producir 1-2 vídeos al año a 50-60 al día con HeyGen.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde formación global hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite a cualquiera (sí, a ti) crear contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más valoran nuestros clientes:
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué son los vídeos de redes sociales con IA?
Los vídeos de redes sociales con IA utilizan inteligencia artificial para generar contenido en vídeo con avatares de IA (presentadores digitales) y voces sintéticas. En lugar de grabar con cámaras, equipo y presentadores humanos, solo tienes que escribir un guion y la IA crea un vídeo terminado con un presentador que transmite tu mensaje. HeyGen creador de vídeos para redes sociales produce contenido optimizado para Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube y otras plataformas, listo para publicar sin necesidad de edición.
¿Puedo crear vídeos para Instagram, TikTok y LinkedIn con una sola herramienta?
Sí, esto es exactamente para lo que está diseñado HeyGen. Crea tu vídeo una sola vez y luego expórtalo en varios formatos simultáneamente: vertical 9:16 para Instagram Reels y TikTok, cuadrado 1:1 para el feed de Instagram, horizontal 16:9 para YouTube y LinkedIn. Cada exportación está optimizada según las especificaciones de cada plataforma, incluyendo las dimensiones correctas, el tamaño de archivo y el estilo de los subtítulos. No se requiere reformatear ni redimensionar manualmente.
¿Cuánto se tarda en crear un vídeo para redes sociales?
La mayoría de los vídeos para redes sociales se generan en 2-5 minutos, según su duración y complejidad. Un Reel de Instagram de 60 segundos suele tardar entre 2 y 3 minutos en generarse. Escribir tu guion puede llevarte entre 5 y 10 minutos. Desde la idea hasta el vídeo final listo para publicar: menos de 15 minutos en total. Compáralo con la producción de vídeo tradicional (días o semanas) o incluso con la edición por tu cuenta (1-2 horas por vídeo).
¿Puedo crear vídeos en varios idiomas para audiencias globales?
Sí. HeyGen es compatible con más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Crea tu vídeo en tu idioma principal (inglés, español, etc.) y luego haz clic en traducir para generar versiones en francés, alemán, japonés, árabe, hindi, portugués y más de 170 idiomas adicionales.La clonación de voz garantiza que cada idioma suene natural, no robótico. La sincronización labial ajusta los movimientos de la boca al audio traducido, de modo que tu avatar hable de forma auténtica en cada idioma.
¿Puedo personalizar los avatares de IA para que se adapten a mi marca?
Sí. Elige entre más de 120 avatares diversos ya existentes, o crea un avatar personalizado a partir de fotos que se ajuste al estilo específico de tu marca. Sube imágenes que muestren el estilo, la etnia, el rango de edad y el género que deseas. HeyGen genera un avatar único para tu uso exclusivo. Para lograr la máxima coherencia de marca, clónate a ti mismo o a un miembro de tu equipo para crear un gemelo digital que represente a tu empresa en todo tu contenido en redes sociales.
¿Los vídeos parecen generados por IA o falsos?
Los últimos avatares de HeyGen ofrecen una calidad fotorrealista con movimientos, expresiones y sincronización labial tan naturales que la mayoría de los espectadores no pueden distinguirlos de una grabación real. Sin embargo, muchas marcas prefieren adoptar la estética de la IA: es distintiva, coherente y transparente respecto a su origen generado por inteligencia artificial. Tanto si quieres avatares hiperrealistas como estilizados, ambas opciones están disponibles y funcionan muy bien en las redes sociales.
¿Cómo funcionan los subtítulos y los rótulos?
Los subtítulos automáticos se generan de forma automática cuando creas tu vídeo. Los subtítulos se sincronizan perfectamente con el audio, incluyen la puntuación adecuada y resaltan las palabras clave para darles énfasis. Puedes personalizar el estilo de los subtítulos, incluyendo la fuente, el tamaño, el color, la posición y la animación, para adaptarlos a las mejores prácticas de cada plataforma o a las directrices de tu marca. Los subtítulos están disponibles en los más de 175 idiomas compatibles para vídeos traducidos.
¿Con qué rapidez puedo crear vídeos de marketing?
HeyGen admite vídeos de distintas duraciones para adaptarse al diseño de tu formación. La mayoría de los módulos de cumplimiento funcionan bien en un rango de 3 a 10 minutos para enfoques de microaprendizaje, pero puedes crear contenidos más largos para temas más completos. Para formaciones extensas (más de 20 minutos), plantéate dividir el contenido en capítulos o módulos para mejorar la implicación del alumnado y el seguimiento.
¿En qué se diferencia HeyGen de la producción de vídeo tradicional?
La producción tradicional de vídeos de marketing requiere coordinar talento, reservar estudios, días de rodaje y edición en postproducción: normalmente de 2 a 4 semanas y entre 5.000 y más de 20.000 dólares por cada vídeo terminado. HeyGen genera una calidad comparable en cuestión de minutos y por una fracción del coste. Cuando cambian las campañas o el contenido necesita actualizaciones, simplemente vuelves a generarlo en lugar de volver a grabar. Los equipos de marketing afirman crear contenido 3 veces más rápido y reducir drásticamente los costes de producción.
¿Pueden varios miembros del equipo colaborar en vídeos para redes sociales?
Sí. HeyGen para Empresas incluye espacios de trabajo en equipo donde tu equipo de redes sociales, diseñadores y creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen avatares aprobados, elementos de marca, guiones y plantillas accesibles para todos. Los controles de administrador te permiten gestionar permisos, revisar el contenido antes de publicarlo y hacer un seguimiento de qué miembro del equipo creó cada vídeo.
¿Puedo usar HeyGen para vídeos de formación de empleados?
Sí. Aunque HeyGen destaca en la creación de contenido social que llama la atención al instante, muchas organizaciones también utilizan la plataforma para vídeos de formación interna. Los mismos avatares de IA, las capacidades multilingües y el rápido proceso de creación funcionan tanto para el marketing externo como para las necesidades internas de formación y desarrollo.
¿Puedo añadir música, efectos de sonido o mi propia voz?
Sí a las tres. HeyGen incluye una biblioteca de pistas de música de fondo con licencia para uso comercial en vídeos para redes sociales. También puedes subir tus propios archivos de audio, incluyendo camas musicales de marca, efectos de sonido o grabaciones de voz. Algunos usuarios crean vídeos híbridos: avatar de IA para la parte visual, pero con su propia grabación de voz para el audio. O utilizan la IA para el contenido principal y superponen su música para mantener la coherencia de la marca.
Explorar más soluciones
Use Cases
Tools
Historias de clientes
Empieza a crear vídeos de marketing hoy mismo
Deja de esperar semanas por contenido que debería estar listo mañana. Genera vídeos de marketing profesionales en cuestión de minutos, localízalos al instante para mercados globales y escala tu producción de contenido sin aumentar tu equipo ni tu presupuesto. Únete a los equipos de marketing de HubSpot, Ogilvy y Publicis que ya han transformado su forma de crear.
