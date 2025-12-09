Muévete al ritmo de los negocios
Actualiza o crea nuevos vídeos en minutos, no meses. Sin regrabaciones ni retrasos de agencias. Solo producción instantánea a gran escala. También obtendrás procesamiento prioritario en el plan empresarial.
Precios y soluciones
Potencia tu organización con una producción de vídeo AI sin fisuras, segura y escalable, diseñada para marketing, formación, comunicación global y más.
Tu negocio no se detiene. Tu contenido visual tampoco debería hacerlo.
Actualiza o crea nuevos vídeos en minutos, no meses. Sin regrabaciones ni retrasos de agencias. Solo producción instantánea a gran escala. También obtendrás procesamiento prioritario en el plan empresarial.
Traduzca formaciones, marketing, ventas o comunicaciones internas a más de 175 idiomas y dialectos con clonación de voz natural y sincronización labial que se siente humana.
Tus datos, equipos y marca permanecen protegidos con seguridad y cumplimiento de nivel empresarial, incluyendo SOC 2 Tipo II, GDPR y CCPA.
Los kits de marca centralizados, el acceso basado en roles y el control de versiones mantienen la consistencia del contenido en todos los departamentos, regiones y campañas.
HeyGen se conecta a los sistemas en los que ya confían tus equipos (por ejemplo, plataformas LMS, CRM y herramientas de automatización de marketing), o amplíalo aún más con nuestra potente API.
Desde el primer día, contarás con gestores de éxito dedicados, soporte las 24 horas y un proceso de incorporación diseñado para tu empresa. Estás sumando un socio, no solo comprando software.
Creación de vídeos a nivel empresarial
HeyGen Enterprise está diseñado para organizaciones que necesitan video a gran escala. Crea, personaliza y localiza contenido en todos los departamentos mientras cumples con los estándares de seguridad y cumplimiento más estrictos. Con la creación ilimitada de videos, herramientas avanzadas de colaboración, poderosas integraciones y soporte dedicado, tus equipos pueden moverse más rápido, mantener la identidad de la marca y llegar a audiencias en todas partes, todo desde una sola plataforma.
Descubre la diferencia de HeyGen
Desde plataformas de aprendizaje hasta herramientas de ventas, HeyGen se integra con tu ecosistema tecnológico y se extiende aún más a través de nuestra API.
HeyGen Enterprise es una plataforma completa de video AI y un sistema operativo creativo para equipos grandes. Incluye:
El plan Enterprise está diseñado a medida para sus necesidades de implementación y gobernanza. La inversión varía según los asientos, uso, requisitos de cumplimiento, nivel de soporte y términos del contrato. Conéctese con nuestro equipo para obtener una propuesta personalizada.
Los factores clave incluyen el tamaño del equipo, volumen de uso, necesidades de localización, alcance de seguridad y cumplimiento, complejidad de API e integraciones, formación y habilitación, SLAs y duración del contrato.
Las empresas evalúan el valor total considerando la calidad del resultado, la precisión de la localización, el tiempo de publicación, las características de gobernanza y el esfuerzo de integración. HeyGen ofrece paquetes flexibles para alinearse con su escala y flujo de trabajo. Solicite una evaluación comparativa basada en sus requisitos.
Sí. HeyGen está diseñado para empresas globales que necesitan control de marca, aprobaciones, gestión de identidad, auditabilidad detallada y APIs. Los adoptantes comunes incluyen Marketing, Aprendizaje y Desarrollo, Habilitación y Comunicaciones Corporativas.
Sí. Las opciones incluyen paquetes alineados con el uso, acuerdos anuales o plurianuales, descuentos por uso comprometido y despliegues por fases o pilotos para validar el valor antes de un despliegue más amplio.
HeyGen sigue las mejores prácticas de seguridad empresarial: cifrado en reposo y en tránsito, SSO SAML, aprovisionamiento SCIM, RBAC, registros de auditoría, acceso de mínimo privilegio y controles de gobernanza de datos. Apoyamos los requisitos del GDPR y CCPA y podemos proporcionar documentación de seguridad y detalles de SOC 2 bajo acuerdo de confidencialidad.
¡Sí! HeyGen ofrece un generador de vídeos AI gratuito que te permite crear vídeos con características básicas sin ningún coste. Para personalización avanzada, exportaciones de mayor calidad y herramientas AI adicionales, los usuarios pueden actualizar a un plan premium.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con el video de IA más innovador.