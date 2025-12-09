Muévete al ritmo de los negocios Actualiza o crea nuevos vídeos en minutos, no meses. Sin regrabaciones ni retrasos de agencias. Solo producción instantánea a gran escala. También obtendrás procesamiento prioritario en el plan empresarial.

Conecta con cualquier audiencia Traduzca formaciones, marketing, ventas o comunicaciones internas a más de 175 idiomas y dialectos con clonación de voz natural y sincronización labial que se siente humana.

Cumplimiento que avanza a tu ritmo Tus datos, equipos y marca permanecen protegidos con seguridad y cumplimiento de nivel empresarial, incluyendo SOC 2 Tipo II, GDPR y CCPA.

Mantén a todos en la línea de la marca Los kits de marca centralizados, el acceso basado en roles y el control de versiones mantienen la consistencia del contenido en todos los departamentos, regiones y campañas.

Funciona donde tú trabajas HeyGen se conecta a los sistemas en los que ya confían tus equipos (por ejemplo, plataformas LMS, CRM y herramientas de automatización de marketing), o amplíalo aún más con nuestra potente API.