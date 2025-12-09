HeyGen logo
Precios y soluciones

Potencia tu organización con una producción de vídeo AI sin fisuras, segura y escalable, diseñada para marketing, formación, comunicación global y más.

Privado y seguro | Controles de Gobernanza de IA | SOC 2 | GDPR | CCPA | Marco de Privacidad de Datos | Normativa del Acta de IA
Las empresas líderes a nivel mundial confían en HeyGen
Beneficios

Por qué las empresas eligen HeyGen

Tu negocio no se detiene. Tu contenido visual tampoco debería hacerlo.

Muévete al ritmo de los negocios

Actualiza o crea nuevos vídeos en minutos, no meses. Sin regrabaciones ni retrasos de agencias. Solo producción instantánea a gran escala. También obtendrás procesamiento prioritario en el plan empresarial.

Conecta con cualquier audiencia

Traduzca formaciones, marketing, ventas o comunicaciones internas a más de 175 idiomas y dialectos con clonación de voz natural y sincronización labial que se siente humana.

Cumplimiento que avanza a tu ritmo

Tus datos, equipos y marca permanecen protegidos con seguridad y cumplimiento de nivel empresarial, incluyendo SOC 2 Tipo II, GDPR y CCPA.

Mantén a todos en la línea de la marca

Los kits de marca centralizados, el acceso basado en roles y el control de versiones mantienen la consistencia del contenido en todos los departamentos, regiones y campañas.

Funciona donde tú trabajas

HeyGen se conecta a los sistemas en los que ya confían tus equipos (por ejemplo, plataformas LMS, CRM y herramientas de automatización de marketing), o amplíalo aún más con nuestra potente API.

Un socio y no solo una plataforma

Desde el primer día, contarás con gestores de éxito dedicados, soporte las 24 horas y un proceso de incorporación diseñado para tu empresa. Estás sumando un socio, no solo comprando software.

Creación de vídeos a nivel empresarial

Aprendizaje y desarrollo potenciados por IA a escala global

HeyGen Enterprise está diseñado para organizaciones que necesitan video a gran escala. Crea, personaliza y localiza contenido en todos los departamentos mientras cumples con los estándares de seguridad y cumplimiento más estrictos. Con la creación ilimitada de videos, herramientas avanzadas de colaboración, poderosas integraciones y soporte dedicado, tus equipos pueden moverse más rápido, mantener la identidad de la marca y llegar a audiencias en todas partes, todo desde una sola plataforma.

Descubre la diferencia de HeyGen

Puntos de dolor

La producción es lenta. Los proyectos de vídeo tradicionales tardan semanas o meses, lo que hace imposible seguir el ritmo del cambio empresarial.
Los recursos creativos son limitados. Los equipos internos de vídeo están desbordados, obligando a las unidades de negocio a competir por tiempo y prioridad.
Los costes se disparan rápidamente. Las agencias, actores, estudios y rodajes adicionales elevan los presupuestos a las nubes, limitando la cantidad de contenido que realmente se puede producir.
El contenido se vuelve obsoleto. Para cuando se termina un video, las políticas, productos o procesos ya pueden haber cambiado.
La localización es un cuello de botella. Traducir y volver a grabar vídeos en varios idiomas añade semanas de retraso y consume presupuestos.
La calidad es inconsistente. Diferentes equipos y proveedores producen vídeos con distintas apariencias, tonos y estándares, diluyendo la marca.

Beneficios

Crea, personaliza y actualiza vídeos en horas en lugar de meses, para que la formación, el marketing y las comunicaciones nunca se queden atrás.
Otorga a las unidades de negocio la capacidad de producir su propio contenido profesional, mientras mantienes al equipo creativo centrado en proyectos de alto valor.
Elimina la necesidad de agencias, estudios y nuevas tomas con avatares y voces generados por IA, manteniendo los presupuestos predecibles.
Mantén el contenido siempre actualizado. Actualiza una sola línea de guion o traduce al instante sin necesidad de volver a grabar, así los vídeos se mantienen precisos y relevantes a medida que cambian las cosas.
Localiza sin demoras. Traduce vídeos a más de 175 idiomas y dialectos con sincronización labial natural y clonación de voz que ahorra semanas de trabajo y costes significativos.
Los kits de marca centralizados, el acceso basado en roles y los avatares estandarizados proporcionan a cada departamento las herramientas para crear contenido que siempre tenga una apariencia y tono acorde a la marca.
Diseñado para el conjunto de aplicaciones de su empresa

Desde plataformas de aprendizaje hasta herramientas de ventas, HeyGen se integra con tu ecosistema tecnológico y se extiende aún más a través de nuestra API.

Historias de clientes

Por qué los equipos de formación, marketing y localización confían en HeyGen

100%

aumento de la capacidad de vídeo

25%

aumento en las tasas de finalización

10x

aumento de la velocidad de producción de vídeos

10-15

idiomas por vídeo

80%

reducción en los costos de traducción

€1,000

ahorrado por minuto de vídeo

90%

tasa de finalización de vídeo

¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas

¿Qué está incluido en el plan empresarial de HeyGen AI?

HeyGen Enterprise es una plataforma completa de video AI y un sistema operativo creativo para equipos grandes. Incluye:

  • Gobernanza empresarial: SAML SSO, SCIM, acceso basado en roles, registros de auditoría
  • Controles de administrador: Espacios de trabajo, aprobaciones, plantillas de marca, retención de contenido
  • Rendimiento y escalabilidad: Renderizado prioritario, mayor rendimiento, acceso a API
  • Seguridad y privacidad: Cifrado en tránsito y en reposo, soporte DPA
  • Creación avanzada: Avatares privados o controlados, traducción de vídeo, personalización
  • Servicio de incorporación y soporte Whiteglove: Incorporación dedicada, formación y recursos para el éxito

¿Cuánto cuesta un plan empresarial de IA en comparación con los planes estándar?

El plan Enterprise está diseñado a medida para sus necesidades de implementación y gobernanza. La inversión varía según los asientos, uso, requisitos de cumplimiento, nivel de soporte y términos del contrato. Conéctese con nuestro equipo para obtener una propuesta personalizada.

¿Qué factores influyen en el costo de implementar la IA en la producción de videos empresariales?

Los factores clave incluyen el tamaño del equipo, volumen de uso, necesidades de localización, alcance de seguridad y cumplimiento, complejidad de API e integraciones, formación y habilitación, SLAs y duración del contrato.

¿Cómo se compara la tarificación de la IA empresarial de HeyGen con otras plataformas?

Las empresas evalúan el valor total considerando la calidad del resultado, la precisión de la localización, el tiempo de publicación, las características de gobernanza y el esfuerzo de integración. HeyGen ofrece paquetes flexibles para alinearse con su escala y flujo de trabajo. Solicite una evaluación comparativa basada en sus requisitos.

¿Es adecuado el plan empresarial de HeyGen para grandes organizaciones B2B?

Sí. HeyGen está diseñado para empresas globales que necesitan control de marca, aprobaciones, gestión de identidad, auditabilidad detallada y APIs. Los adoptantes comunes incluyen Marketing, Aprendizaje y Desarrollo, Habilitación y Comunicaciones Corporativas.

¿Ofrece HeyGen opciones de precios flexibles para soluciones empresariales de IA?

Sí. Las opciones incluyen paquetes alineados con el uso, acuerdos anuales o plurianuales, descuentos por uso comprometido y despliegues por fases o pilotos para validar el valor antes de un despliegue más amplio.

¿Cómo garantiza HeyGen la seguridad y el cumplimiento (SOC 2, GDPR, CCPA) para las empresas?

HeyGen sigue las mejores prácticas de seguridad empresarial: cifrado en reposo y en tránsito, SSO SAML, aprovisionamiento SCIM, RBAC, registros de auditoría, acceso de mínimo privilegio y controles de gobernanza de datos. Apoyamos los requisitos del GDPR y CCPA y podemos proporcionar documentación de seguridad y detalles de SOC 2 bajo acuerdo de confidencialidad.

¿Cuáles son los beneficios de la IA generativa para las empresas que utilizan HeyGen?

¡Sí! HeyGen ofrece un generador de vídeos AI gratuito que te permite crear vídeos con características básicas sin ningún coste. Para personalización avanzada, exportaciones de mayor calidad y herramientas AI adicionales, los usuarios pueden actualizar a un plan premium.

Empieza a crear vídeos con IA

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con el video de IA más innovador.

