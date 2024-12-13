Clónate a ti mismo
Crea un avatar realista que se vea y suene como tú para vídeos, tutoriales y contenido empresarial. No se necesita estudio ni cámara.
Expresiones
Añade emoción y gestos a tu avatar de vídeo. Ajusta el tono de tu guion para una comunicación más natural y atractiva.
De ordinario a impresionante
Sube una foto para generar un avatar animado con inteligencia artificial que incluye voz y movimiento. Ideal para ventas, soporte y narración de historias.
Estilos Ilimitados
Controla el estilo, el ánimo y el tono de tu avatar. Elige un aspecto profesional o divertido para que coincida con tu identidad personal o de marca.
Solicitar Cualquier Cosa
Sube documentos, preguntas frecuentes, información de productos o guiones personalizados fácilmente; tu avatar lo aprende todo. Escribe una descripción para generar avatares únicos. Úsalo para juegos, personajes, branding o contenido digital basado en fantasía.
Look Packs
Desde un aspecto profesional y pulido hasta uno divertido y peculiar, tú controlas la apariencia, el tono y el estilo de tu avatar para que se alinee perfectamente con tu marca o visión creativa. Aprende más sobre Look Packs.
Biblioteca de Avatares
Elige de una colección curada de avatares listos para usar en videos, marketing y contenido de demostración de productos.
Opciones Específicas por Industria
Elige avatares diseñados para el sector sanitario, educativo, ventas y más. Personaliza el estilo y la voz según sea necesario.
Escale sus anuncios
Crea anuncios de vídeo al estilo de los creadores usando avatares IA. Sube guiones y genera contenido generado por usuarios que tiene éxito en TikTok, Reels y YouTube.
Prueba de guiones infinitos
Scripts de prueba A/B con diferentes voces y estilos. Optimiza el mensaje rápidamente en múltiples variaciones de avatares.
Preguntas frecuentes sobre avatares IA
Un avatar de inteligencia artificial es una representación digital hiperrealista de un humano creada mediante inteligencia artificial. Estos avatares son capaces de ofrecer un habla, expresiones faciales y gestos similares a los humanos, lo que los hace ideales para la creación de videos escalables, comunicación virtual y contenido digital.
En HeyGen, nuestros avatares de IA se construyen con datos consentidos de actores y talentos reales. Nos aseguramos de prácticas éticas de IA compensando a los actores por cada video generado con su imagen, combinando inteligencia artificial generativa de vanguardia con la creación de contenido responsable.
👉 Vea cómo se compara con la producción de video tradicional →
Un generador de avatares AI es una herramienta poderosa que transforma texto en contenido de video realista utilizando avatares digitales. Con HeyGen, puedes crear instantáneamente videos de calidad de estudio sin necesidad de cámaras, actores o software de edición.
Ya estés produciendo vídeos de marketing, módulos de formación, explicaciones de productos o contenido para redes sociales, el generador de avatares AI de HeyGen te ayuda a hacerlo todo, más rápido y a gran escala.
Sí, HeyGen ofrece una versión gratuita para generar avatares con inteligencia artificial, añadir voz y crear vídeos cortos. Los planes Premium desbloquean características avanzadas como renderizado en HD y 4K, personalización y uso comercial.
👉 Descubre qué incluyen los planes gratuitos frente a los premium →
Por supuesto. HeyGen facilita la creación de tu propio avatar de IA personalizado. Simplemente graba un breve vídeo de calibración utilizando nuestro proceso guiado, y nuestra IA generará una versión digital realista de ti (o de tu miembro del equipo) que habla justo como tú.
Es perfecto para la incorporación personalizada, el soporte al cliente, las comunicaciones internas y el contenido de marca, a gran escala.
Además, puedes emparejar tu avatar con cientos de opciones de voz o incluso subir tu propio clon de voz.
👉 Lee la guía completa para crear avatares personalizados →
Empezar con HeyGen es rápido y sencillo:
- Regístrate para obtener una cuenta gratuita de HeyGen
- Elige un avatar de stock o crea tu propio avatar personalizado
- Escribe tu guion—nuestros avatares de IA lo vocalizarán con una sincronización labial perfecta
- Personaliza tu vídeo con elementos visuales, música de fondo, animaciones y marca
- Exporta o publica tu vídeo en cualquier lugar: correo electrónico, sitio web, LMS o redes sociales
Ya estés creando 1 vídeo o 1.000, HeyGen te ayuda a escalar la creación de contenido de alta calidad como nunca antes.
Sí, los avatares de HeyGen hablan más de 175 idiomas y dialectos, lo que los hace ideales para la comunicación global, la formación y la interacción con los clientes.
Observa cómo funcionan nuestros avatares multilingües en este video de demostración.