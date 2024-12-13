Generador de Avatares IA

Crear avatares parlantes.

Personajes digitales con IA.

Elige entre avatares de foto, video y avatares generativos de IA para crear avatares digitales realistas y personalizables. Comienza gratis y úsalos para contenido, branding y marketing.

Avatar de Video con IA

Conviértete en un avatar de IA que habla.

Haz videos que hablen y se muevan como tú.

Suena como tú

Crea avatares que sincronicen los labios con tu voz en más de 70 idiomas y 175 dialectos. Alcanza a audiencias globales con una localización y entrega perfectas.

Avatar de Foto IA

Crea un avatar parlante a partir de cualquier foto.

Anímalo con voz y movimiento.

Añadir movimiento

Añade voz y movimiento a imágenes estáticas. Crea avatares fotográficos con IA que parecen reales y pueden presentar guiones personalizados bajo demanda.

Avatar Generativo

Genera avatares con solo una indicación.

Descríbelo y deja que la IA haga el resto.

Estilos

Genera avatares interactivos para diferentes casos de uso. Personaliza el tono, la vestimenta y la personalidad para cada escenario.

Avatares de Stock de IA

Descarga más de 100 avatares de IA para vídeos y anuncios.

Úsalos al instante en contenidos o presentaciones.

Ahorra tiempo

Olvídate de filmar y editar. Utiliza avatares que hablen, actúen y presenten al instante en todos tus canales de negocio.

Generador de Avatares AI UGC

Crea contenido generado por usuarios que detenga el desplazamiento con avatares IA.

Crea anuncios en vídeo por una fracción del coste.

Prueba a cientos de creadores

Despliega cientos de personajes avatar sin necesidad de contratar talento. Prueba caras, voces y tonos para encontrar las combinaciones más eficaces.

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

Preguntas frecuentes sobre avatares IA

Un avatar de inteligencia artificial es una representación digital hiperrealista de un humano creada mediante inteligencia artificial. Estos avatares son capaces de ofrecer un habla, expresiones faciales y gestos similares a los humanos, lo que los hace ideales para la creación de videos escalables, comunicación virtual y contenido digital.

En HeyGen, nuestros avatares de IA se construyen con datos consentidos de actores y talentos reales. Nos aseguramos de prácticas éticas de IA compensando a los actores por cada video generado con su imagen, combinando inteligencia artificial generativa de vanguardia con la creación de contenido responsable.

👉 Vea cómo se compara con la producción de video tradicional →

Un generador de avatares AI es una herramienta poderosa que transforma texto en contenido de video realista utilizando avatares digitales. Con HeyGen, puedes crear instantáneamente videos de calidad de estudio sin necesidad de cámaras, actores o software de edición.

Ya estés produciendo vídeos de marketing, módulos de formación, explicaciones de productos o contenido para redes sociales, el generador de avatares AI de HeyGen te ayuda a hacerlo todo, más rápido y a gran escala.

Explora casos de uso para marketing, formación y más →

Sí, HeyGen ofrece una versión gratuita para generar avatares con inteligencia artificial, añadir voz y crear vídeos cortos. Los planes Premium desbloquean características avanzadas como renderizado en HD y 4K, personalización y uso comercial.

👉 Descubre qué incluyen los planes gratuitos frente a los premium →

Por supuesto. HeyGen facilita la creación de tu propio avatar de IA personalizado. Simplemente graba un breve vídeo de calibración utilizando nuestro proceso guiado, y nuestra IA generará una versión digital realista de ti (o de tu miembro del equipo) que habla justo como tú.

Es perfecto para la incorporación personalizada, el soporte al cliente, las comunicaciones internas y el contenido de marca, a gran escala.

Además, puedes emparejar tu avatar con cientos de opciones de voz o incluso subir tu propio clon de voz.

👉 Lee la guía completa para crear avatares personalizados →

▶️ Mira una demostración rápida en YouTube →

Empezar con HeyGen es rápido y sencillo:

  1. Regístrate para obtener una cuenta gratuita de HeyGen
  2. Elige un avatar de stock o crea tu propio avatar personalizado
  3. Escribe tu guion—nuestros avatares de IA lo vocalizarán con una sincronización labial perfecta
  4. Personaliza tu vídeo con elementos visuales, música de fondo, animaciones y marca
  5. Exporta o publica tu vídeo en cualquier lugar: correo electrónico, sitio web, LMS o redes sociales

Ya estés creando 1 vídeo o 1.000, HeyGen te ayuda a escalar la creación de contenido de alta calidad como nunca antes.

👉 Mira tutoriales paso a paso →

Sí, los avatares de HeyGen hablan más de 175 idiomas y dialectos, lo que los hace ideales para la comunicación global, la formación y la interacción con los clientes.

Observa cómo funcionan nuestros avatares multilingües en este video de demostración.

Testimonios

Qué dicen los clientes sobre nosotros

