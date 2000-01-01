Testimonios para sitio web y página de destino Coloca testimonios en vídeo de forma estratégica en todo tu sitio web. Los testimonios en la página de inicio generan credibilidad inmediata. Los testimonios en las landing pages aumentan las tasas de conversión. Los testimonios en las páginas de producto responden a objeciones concretas. Los testimonios en la página de precios justifican la inversión. Caso de uso: una empresa SaaS coloca testimonios en vídeo en cada página de producto para abordar dudas específicas sobre cada funcionalidad. Mejora de la tasa de conversión: 45 % en comparación con usar solo testimonios de texto.



Capacitación de ventas y presentaciones Equipa a los equipos de ventas con vídeos de testimonios que aborden las objeciones más habituales. Responde a «vuestros competidores dicen X» con vídeos de clientes que valoraron a la competencia pero os eligieron a vosotros. Crea una biblioteca de testimonios organizada por sector, tamaño de empresa, caso de uso u objeción. Caso de uso: una empresa de software B2B crea 30 vídeos de testimonios que cubren distintos sectores y tamaños de empresa. El ciclo de ventas se acorta un 25 % gracias a contar con pruebas sociales relevantes en cada etapa.



Historias de éxito de clientes y casos de estudio Transforma casos de estudio escritos en un formato de vídeo atractivo. El cliente describe el reto inicial, por qué eligió tu solución, cómo fue la implementación, los resultados medibles y sus recomendaciones para otros. Los vídeos de historias de clientes de formato largo aportan profundidad para los prospectos que se encuentran en la fase de consideración. Caso de uso: Una firma de servicios profesionales convierte 15 casos de estudio escritos en historias de clientes en vídeo. La interacción de los prospectos aumentó 3 veces y la generación de leads cualificados creció un 60%.



Testimonios sanitarios conformes con la HIPAA Los proveedores de atención sanitaria necesitan testimonios de pacientes respetando al mismo tiempo los requisitos de privacidad de la HIPAA. Los avatares de IA ofrecen historias de éxito de pacientes sin exponer su identidad. Resultados de tratamientos, testimonios sobre la experiencia y recomendaciones de centros son posibles, todo ello con protección de la privacidad. Caso de uso: Una consulta médica genera vídeos de testimonios de pacientes que destacan sus experiencias de tratamiento y resultados, sin infringir la HIPAA ni comprometer la privacidad de los pacientes.

Contenido de testimonios para redes sociales Adapta los testimonios de clientes para su difusión en redes sociales. Clips destacados de testimonios de 15 a 30 segundos para Instagram Reels, TikTok y LinkedIn. Mantener una cadencia regular de vídeos de testimonios de clientes genera prueba social constante como parte de una estrategia continua de contenidos. Caso de uso: una marca de comercio electrónico publica un vídeo de testimonio de clientes tres veces por semana. Las tasas de interacción son 4 veces superiores al contenido solo de producto. Atribución directa al 20% de la adquisición de nuevos clientes.

