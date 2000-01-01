Crea vídeos de testimonios de clientes que generen confianza y aumenten las ventas
Transforma reseñas escritas en testimonios en vídeo atractivos que aumentan las conversiones y acortan los ciclos de venta. No es necesario grabar a los clientes. Genera vídeos auténticos de historias de clientes a partir de comentarios existentes utilizando avatares de IA que aportan prueba social a gran escala.
El problema de marketing
Descubre cómo equipos de marketing como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran el crecimiento con una innovadora plataforma de texto a vídeo con IA.
El Reto del Vídeo Testimonial
Tienes cientos de reseñas de cinco estrellas pero ningún testimonio en vídeo. A los clientes les encanta tu producto, pero no quieren grabar vídeos. Les da vergüenza la cámara, están demasiado ocupados o les preocupa su privacidad. Los pocos que aceptan nunca llegan a hacerlo. La producción de vídeo profesional cuesta entre 2.000 y 5.000 dólares por testimonio. Los vídeos grabados por los propios clientes tienen una iluminación pésima, mal sonido y fondos que distraen. Has pasado semanas coordinando agendas para acabar con material inutilizable. Mientras tanto, tus competidores tienen vídeos de testimonios en cada página, y sabes que los testimonios en vídeo convierten 3 veces mejor que el texto. Tu contenido limitado de testimonios no está a la altura de tus necesidades de marketing. Cada landing page necesita prueba social. Cada página de producto necesita credibilidad. Cada conversación de ventas necesita validación. Pero tu biblioteca de testimonios solo tiene tres vídeos desfasados de 2019.
La solución de HeyGen
HeyGen transforma tus reseñas de clientes escritas en testimonios en vídeo profesionales sin necesidad de que el cliente se grabe. Copia el texto de reseñas de Google, Trustpilot, encuestas o correos electrónicos de clientes. Elige un avatar de IA que se ajuste al perfil demográfico de tu cliente y genera vídeos de testimonios auténticos en cuestión de minutos.
¿Necesitas 50 vídeos de testimonios? Créalos en una sola tarde a partir de tu biblioteca de reseñas. ¿Te estás expandiendo a nivel global? Traduce testimonios a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial usando campañas de vídeo localizadas. ¿El cliente ha cambiado de empresa o de puesto? Edita el guion y regenera al instante. ¿Preocupado por la privacidad? Los avatares de IA protegen la identidad del cliente mientras ofrecen testimonios auténticos.
Todo lo que necesitan los equipos de marketing para crear a gran escala
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a vídeo con IA más innovadora.
Convierte reseñas escritas en vídeo
Deja de esperar a que tus clientes graben testimonios en vídeo. Aprovecha las reseñas que ya tienes. Copia las opiniones de tus clientes desde cualquier fuente y transfórmalas en vídeos profesionales. Avatares con IA presentan los testimonios con emoción auténtica y una comunicación natural. Tu biblioteca de testimonios escritos se convierte en contenido en vídeo.
• Convierte reseñas de texto en testimonios en vídeo
• Conservar las palabras exactas del cliente
• Entonación natural con la emoción adecuada
• Presentación profesional en todo momento
Escalar el contenido de prueba social
Genera vídeos de testimonios ilimitados a partir de tu biblioteca de opiniones de clientes. Diferentes testimonios para distintos públicos, productos u objeciones. Testimonios específicos de producto. Testimonios centrados en funcionalidades. Testimonios específicos de cada sector. Ajusta los testimonios a todas tus necesidades de marketing sin cuellos de botella en la producción.
• Creación ilimitada de vídeos de testimonios
• Testimonios por producto o función
• Contenido específico para cada sector e industria
• Asocia los testimonios con la fase del recorrido del comprador
Testimonios respetuosos con la privacidad
Algunos clientes adoran tu producto, pero no quieren salir en cámara. Políticas de empresa, preocupaciones por la privacidad, preferencias personales. Los avatares de IA permiten que su testimonio se muestre mientras protegen su identidad. Su opinión auténtica se convierte en contenido de vídeo utilizable sin exponerles.
• Proteger la privacidad del cliente
• Opción de testimonio anónimo
• Cumple con la normativa HIPAA para el sector sanitario
• Enfoque compatible con las políticas corporativas
Calidad profesional constante
Los testimonios grabados por los propios clientes varían muchísimo: mala iluminación, mal audio, una forma de hablar poco natural. HeyGen garantiza que cada testimonio mantenga una calidad profesional. Una presentación coherente refuerza la credibilidad de la marca sin problemas de calidad técnica.
• Calidad de vídeo profesional en todo momento
• Imagen de marca y presentación coherentes
• Entrega controlada de mensajes
• Sin variaciones en la calidad de producción
Testimonios multilingües
Traduce testimonios de clientes a cualquier idioma con clonación de voz y sincronización labial. Un testimonio en inglés se convierte en versiones en español, francés, alemán y japonés. Genera confianza en mercados internacionales con prueba social localizada a partir de un único testimonio original.
• Más de 175 idiomas disponibles
• Clonación de voz para una locución natural
• Sincronización labial adaptada al audio traducido
• Generar confianza global a gran escala
Ubicación estratégica de testimonios
Genera vídeos de testimonios optimizados para cada canal de marketing. Testimonios breves para redes sociales. Historias de clientes más extensas para la web. Testimonios específicos de funcionalidades para las páginas de producto. Testimonios para manejar objeciones en presentaciones de ventas.
• Testimonios para la web y las páginas de destino
• Contenido de testimonios para redes sociales
• Testimonios para presentaciones de ventas
• Testimonios de campañas de correo electrónico
• Prueba social en la página de producto
Del briefing al vídeo publicado en 3 pasos
Testimonio de cliente de entrada
Copia texto de reseñas de clientes, respuestas a encuestas, entrevistas de casos de éxito o correos electrónicos de feedback. O redacta un guion de testimonio basado en conversaciones con clientes y en los resultados obtenidos. La IA de HeyGen te ayuda a estructurar testimonios para lograr el máximo impacto, centrándose en el problema, la solución y los resultados.
Seleccionar estilo de presentador
Elige un avatar de IA que se ajuste al perfil demográfico de tus clientes o a tu público objetivo. Presentadores profesionales para testimonios B2B. Personas cotidianas y cercanas para productos de consumo. Avatares específicos por sector para mercados verticales. Selecciona un fondo y un entorno que encajen con la estética de tu marca.
Generar y desplegar
Haz clic en generar. En 2-4 minutos tendrás un testimonio en vídeo profesional exportado en formatos listos para incrustar en tu web, compartir en redes sociales, usar en presentaciones de ventas y en campañas de email. Genera varias versiones a partir del mismo testimonio: una de 30 segundos para redes sociales, otra de 60 segundos para la web y una historia de cliente de 2 minutos para casos de éxito.
Diseñado para todas las necesidades de marketing
Testimonios para sitio web y página de destino
Coloca testimonios en vídeo de forma estratégica en todo tu sitio web. Los testimonios en la página de inicio generan credibilidad inmediata. Los testimonios en las landing pages aumentan las tasas de conversión. Los testimonios en las páginas de producto responden a objeciones concretas. Los testimonios en la página de precios justifican la inversión.
Caso de uso: una empresa SaaS coloca testimonios en vídeo en cada página de producto para abordar dudas específicas sobre cada funcionalidad. Mejora de la tasa de conversión: 45 % en comparación con usar solo testimonios de texto.
Capacitación de ventas y presentaciones
Equipa a los equipos de ventas con vídeos de testimonios que aborden las objeciones más habituales. Responde a «vuestros competidores dicen X» con vídeos de clientes que valoraron a la competencia pero os eligieron a vosotros. Crea una biblioteca de testimonios organizada por sector, tamaño de empresa, caso de uso u objeción.
Caso de uso: una empresa de software B2B crea 30 vídeos de testimonios que cubren distintos sectores y tamaños de empresa. El ciclo de ventas se acorta un 25 % gracias a contar con pruebas sociales relevantes en cada etapa.
Historias de éxito de clientes y casos de estudio
Transforma casos de estudio escritos en un formato de vídeo atractivo. El cliente describe el reto inicial, por qué eligió tu solución, cómo fue la implementación, los resultados medibles y sus recomendaciones para otros. Los vídeos de historias de clientes de formato largo aportan profundidad para los prospectos que se encuentran en la fase de consideración.
Caso de uso: Una firma de servicios profesionales convierte 15 casos de estudio escritos en historias de clientes en vídeo. La interacción de los prospectos aumentó 3 veces y la generación de leads cualificados creció un 60%.
Testimonios sanitarios conformes con la HIPAA
Los proveedores de atención sanitaria necesitan testimonios de pacientes respetando al mismo tiempo los requisitos de privacidad de la HIPAA. Los avatares de IA ofrecen historias de éxito de pacientes sin exponer su identidad. Resultados de tratamientos, testimonios sobre la experiencia y recomendaciones de centros son posibles, todo ello con protección de la privacidad.
Caso de uso: Una consulta médica genera vídeos de testimonios de pacientes que destacan sus experiencias de tratamiento y resultados, sin infringir la HIPAA ni comprometer la privacidad de los pacientes.
Contenido de testimonios para redes sociales
Adapta los testimonios de clientes para su difusión en redes sociales. Clips destacados de testimonios de 15 a 30 segundos para Instagram Reels, TikTok y LinkedIn. Mantener una cadencia regular de vídeos de testimonios de clientes genera prueba social constante como parte de una estrategia continua de contenidos.
Caso de uso: una marca de comercio electrónico publica un vídeo de testimonio de clientes tres veces por semana. Las tasas de interacción son 4 veces superiores al contenido solo de producto. Atribución directa al 20% de la adquisición de nuevos clientes.
Testimonios de proveedores de servicios y agencias
Las empresas de servicios profesionales, consultores y agencias refuerzan su credibilidad con vídeos de testimonios de clientes. Resultados obtenidos, calidad de la relación de trabajo, experiencia demostrada, valor aportado. Genera testimonios que destaquen diferentes servicios, alineados con las soluciones que tus posibles clientes están evaluando.
Caso de uso: una agencia de marketing crea vídeos de testimonios de clientes por línea de servicio: testimonios de SEO, testimonios de PPC, testimonios de consultoría estratégica. Los posibles clientes ven prueba social relevante para servicios específicos.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde formación global hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite a cualquiera (sí, a ti) crear contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más gustan a nuestros clientes:
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué es la creación de vídeos con IA para marketing?
Los vídeos de testimonios son recomendaciones de clientes en formato vídeo, en las que clientes satisfechos comparten sus experiencias con un producto o servicio. Los testimonios en vídeo generan más confianza que el texto porque los espectadores pueden percibir el tono, la emoción y la autenticidad. Muchos equipos también reutilizan estos testimonios en formatos de estilo creador, como anuncios de vídeo UGC para campañas de pago y difusión en redes sociales.
¿Cómo crear vídeos de testimonios sin que los clientes tengan que grabarse?
HeyGen convierte testimonios escritos en formato de vídeo utilizando avatares de IA. Copia el texto de reseñas de clientes, respuestas a encuestas o correos electrónicos de feedback. Un avatar de IA presenta el testimonio con emoción auténtica y una puesta en escena natural. Las palabras reales del cliente se convierten en un testimonio en vídeo profesional sin necesidad de coordinar con el cliente ni de producir el vídeo. Esto resuelve problemas habituales: clientes demasiado ocupados para grabar, clientes con timidez ante la cámara, preocupaciones sobre la privacidad y calidad de vídeo inconsistente.
¿Los vídeos de testimonios pueden realmente aumentar las conversiones?
Sí. Las investigaciones demuestran que los testimonios en vídeo aumentan las tasas de conversión entre un 20 % y un 80 %, según el sector y el lugar donde se muestren. Los testimonios en vídeo superan a los de texto porque transmiten más autenticidad, los espectadores perciben el vídeo como más fiable, el vídeo activa varios sentidos, la conexión emocional impulsa las decisiones y el vídeo reduce el riesgo de compra percibido. Las páginas de destino con testimonios en vídeo superan de forma constante a las páginas que solo incluyen texto.
¿Qué hace que un vídeo de testimonios sea eficaz?
Los vídeos de testimonios eficaces incluyen problemas concretos a los que se enfrentaban los clientes, resultados claros obtenidos, un estilo de comunicación auténtico, métricas concretas siempre que sea posible, relevancia para el público objetivo, respuesta a objeciones habituales, calidad de vídeo profesional y una duración adecuada (entre 30 y 90 segundos para la mayoría de los casos). Lo más importante: la especificidad. «Este producto es genial» tiene poco impacto. «Este producto redujo nuestro tiempo de procesamiento de 4 horas a 30 minutos» aporta un valor concreto y creíble.
¿Cuánto deberían durar los vídeos de testimonios?
Redes sociales: 15-30 segundos. Página de inicio de la web: 30-60 segundos. Páginas de producto: 45-90 segundos. Landing pages: 60-90 segundos. Vídeos de casos de éxito: 2-3 minutos. Presentaciones de ventas: 90-120 segundos. Regla general: lo bastante largo para ser creíble y específico, pero lo bastante corto para mantener la atención. La mayoría de los testimonios funcionan mejor por debajo de los 90 segundos.
¿Puedes traducir vídeos de testimonios para mercados internacionales?
Sí. Crea el vídeo de testimonio en tu idioma principal y luego tradúcelo a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. El mismo testimonio de cliente se convierte en versiones en español, francés, alemán, japonés y mandarín con una locución natural de hablante nativo. Los testimonios traducidos generan confianza en los mercados internacionales. Los testimonios en el idioma local superan claramente a los testimonios solo en inglés en los mercados no angloparlantes.
¿Cómo gestionáis la privacidad de los clientes en los vídeos de testimonios?
El enfoque de avatar con IA de HeyGen protege la privacidad de los clientes. El cliente aporta el texto del testimonio, pero no aparece en cámara. Su opinión se convierte en contenido de vídeo sin exponer su identidad. Esto permite obtener testimonios de pacientes del sector sanitario (cumplimiento de la HIPAA), clientes de servicios financieros (requisitos de confidencialidad), compradores corporativos (restricciones por políticas de empresa), pacientes de terapia (privacidad esencial) y cualquier cliente que prefiera el anonimato. Así obtienes el valor del testimonio sin comprometer la privacidad del cliente.
¿Cuántos vídeos de testimonios necesitas?
Producto sencillo: 5‑10 vídeos de testimonios que cubran los principales beneficios. Varios productos: 3‑5 testimonios por cada producto principal. B2B con múltiples sectores: testimonios por cada vertical objetivo. Ventas complejas: testimonios que aborden distintas objeciones. Empieza con 10‑15 vídeos de testimonios que cubran la satisfacción general, funcionalidades específicas, distintos tipos de clientes, objeciones habituales y la experiencia de implantación. Después amplía en función de los datos de rendimiento.
Empieza hoy a crear vídeos de marketing
Deja de esperar semanas por contenido que debería estar listo mañana. Genera vídeos de marketing profesionales en cuestión de minutos, localiza al instante para mercados globales y escala tu producción de contenido sin aumentar tu equipo ni tu presupuesto. Únete a los equipos de marketing de HubSpot, Ogilvy y Publicis que ya han transformado su forma de crear.
