Tus anuncios con mejor rendimiento son vídeos de estilo UGC que convierten de 3 a 5 veces mejor que los anuncios de marca pulidos, pero escalarlos es lento y caro. Gestionar a varios creadores, negociar derechos de uso, esperar a las entregas y pagar entre 200 y 500 dólares por vídeo se acumula muy rápido. Los creadores no cumplen los plazos, la calidad varía y los derechos de uso caducan, mientras tú sigues necesitando decenas de variaciones de anuncios para encontrar lo que funciona. Probar nuevos enfoques lleva semanas de briefings y revisiones, lo que frena tu capacidad de competir. Tu velocidad de testeo creativo no puede seguir el ritmo de tus objetivos de crecimiento.

Con HeyGen La solución de HeyGen

El creador de anuncios con IA de HeyGen genera anuncios de vídeo UGC auténticos sin necesidad de contratar creadores. Elige entre diversos avatares de IA que producen contenido al estilo de los creadores y que encaja de forma nativa en TikTok e Instagram. Simplemente escribe tu guion, selecciona un presentador y genera anuncios en cuestión de minutos, sin gestión de creadores, sin negociaciones sobre derechos de uso y sin esperas. ¿Necesitas 50 variaciones de anuncios para probar distintos ganchos, enfoques y llamadas a la acción? Genéralas en una sola sesión, probando demos, testimonios, unboxings y tutoriales con el mismo presentador. Lo que costaría 25.000 $ en honorarios de creadores puede hacerse en una sola tarde.

Los presentadores con avatar hablan más de 175 idiomas con una expresión natural y sincronización labial. Lanza el mismo anuncio UGC a nivel global utilizando campañas de vídeo localizadas sin contratar creadores locales ni aumentar el presupuesto.