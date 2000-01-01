Anuncios de vídeo UGC que convierten sin contratar creadores
Genera anuncios de vídeo UGC auténticos usando avatares de IA que parecen y se sienten como contenido real de creadores. Escala tus creatividades publicitarias para TikTok, Instagram y Meta sin tener que gestionar creadores, negociar tarifas ni esperar a las entregas.
- Actualiza el contenido al instante cuando cambien los productos
El problema de marketing
La crisis del contenido de marketing
Tus anuncios con mejor rendimiento son vídeos de estilo UGC que convierten de 3 a 5 veces mejor que los anuncios de marca pulidos, pero escalarlos es lento y caro. Gestionar a varios creadores, negociar derechos de uso, esperar a las entregas y pagar entre 200 y 500 dólares por vídeo se acumula muy rápido. Los creadores no cumplen los plazos, la calidad varía y los derechos de uso caducan, mientras tú sigues necesitando decenas de variaciones de anuncios para encontrar lo que funciona. Probar nuevos enfoques lleva semanas de briefings y revisiones, lo que frena tu capacidad de competir. Tu velocidad de testeo creativo no puede seguir el ritmo de tus objetivos de crecimiento.
La solución de HeyGen
El creador de anuncios con IA de HeyGen genera anuncios de vídeo UGC auténticos sin necesidad de contratar creadores. Elige entre diversos avatares de IA que producen contenido al estilo de los creadores y que encaja de forma nativa en TikTok e Instagram. Simplemente escribe tu guion, selecciona un presentador y genera anuncios en cuestión de minutos, sin gestión de creadores, sin negociaciones sobre derechos de uso y sin esperas. ¿Necesitas 50 variaciones de anuncios para probar distintos ganchos, enfoques y llamadas a la acción? Genéralas en una sola sesión, probando demos, testimonios, unboxings y tutoriales con el mismo presentador. Lo que costaría 25.000 $ en honorarios de creadores puede hacerse en una sola tarde.
Los presentadores con avatar hablan más de 175 idiomas con una expresión natural y sincronización labial. Lanza el mismo anuncio UGC a nivel global utilizando campañas de vídeo localizadas sin contratar creadores locales ni aumentar el presupuesto.
Todo lo que necesitan los equipos de marketing para crear a gran escala
Pruebas creativas ilimitadas
Genera infinitas variaciones de anuncios probando distintos ganchos, puntos de dolor, beneficios y llamadas a la acción. Haz tests A/B con 10, 20 o 50 versiones hasta encontrar tu fórmula ganadora. Sin costes adicionales de creadores por cada variación. Escala la velocidad de testeo creativo para que vaya al ritmo de tu inversión en publicidad.
Estética de creador auténtico
Los avatares de IA ofrecen el estilo informal y auténtico que hace que los anuncios UGC funcionen. Aspecto de grabación con móvil. Mensaje directo a cámara. Forma de hablar natural. Sensación orgánica que no activa la ceguera ante los anuncios. Tus anuncios se integran en los feeds como si fueran contenido nativo.
Respuesta inmediata
Genera creatividades publicitarias en minutos, no en días. Por la mañana, en la reunión de estrategia, defines un nuevo enfoque. Por la tarde ya lo estás probando en el mercado. Responde a tendencias, movimientos de la competencia y cambios del mercado a la velocidad del performance marketing.
Control creativo total
Tu visión, ejecutada a la perfección. Sin interpretación por parte del creador. Nada de «lo siento, ese no es mi estilo». Escribe exactamente lo que quieres que se diga y cómo quieres que se diga. Itera al instante en función de los datos de rendimiento.
Calidad constante
Cada vídeo mantiene una calidad profesional. Nada de mala iluminación, mal audio ni presentaciones poco cuidadas. Avatar coherente, entorno coherente, entrega coherente. Escala tu contenido sin variaciones en la calidad.
Cero problemas de derechos de uso
Crea una vez y úsalo para siempre. Sin contratos que caduquen. Sin renegociaciones por usos prolongados. Sin restricciones territoriales. Publica anuncios a nivel global, de forma indefinida y en todas las plataformas sin tarifas adicionales.
Del briefing al vídeo publicado en 3 pasos
Escribe tu gancho
Escribe el guion de tu anuncio. Empieza con un gancho que detenga el scroll. Habla del punto de dolor. Presenta la solución. Incluye una llamada a la acción clara. O utiliza el generador de guiones con IA entrenado con fórmulas de anuncios UGC de alto rendimiento. Genera múltiples variaciones de guion para hacer tests.
Elige tu estilo de creador
Elige un avatar de IA que encaje con tu público objetivo. Presentadores jóvenes y enérgicos para productos dirigidos a la Generación Z. Personas cercanas y cotidianas para el mercado masivo. Avatares sofisticados para marcas premium. Prueba varios presentadores con tu guion hasta encontrar el más adecuado.
Elige el escenario. Dormitorio para una sensación auténtica. Cocina para productos de estilo de vida. Gimnasio para marcas de fitness. Oficina para B2B. Exterior para productos de aventura. O utiliza un fondo personalizado.
Generar y desplegar
Haz clic en Generar. En 2-3 minutos tendrás anuncios de vídeo UGC terminados en formato vertical 9:16 para TikTok e Instagram y en formato cuadrado 1:1 para ubicaciones en el feed. Sube los archivos directamente a Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager o descárgalos para otras plataformas.
Genera 10 variaciones probando distintos ganchos. Otras 10 probando diferentes llamadas a la acción. Otras 10 con distintos énfasis en los beneficios. Lanza una prueba creativa completa en menos de una hora
Diseñado para todas las necesidades de marketing
Anuncios de productos de comercio electrónico
Genera anuncios UGC con estilo de reseña de producto. El avatar hace un unboxing del producto, destaca sus características y comparte su experiencia. Muestra el producto en uso. Responde a las objeciones más habituales. Aumenta los clics a las páginas de producto con un formato de testimonio auténtico.
Campañas de respuesta directa
Crea anuncios UGC de problema-solución. El avatar menciona un dolor concreto que sufre tu audiencia. Presenta tu producto como la solución. Muestra los resultados. Una llamada a la acción potente impulsa la respuesta inmediata.
Testimonios de prueba social
Multiplica el impacto de la prueba social con anuncios de vídeo de testimonios sin perseguir a tus clientes para que graben. Muestra reseñas, resultados e historias de éxito en un formato UGC de alta conversión.
Demostraciones de productos
Contenido UGC en formato tutorial que muestra cómo funcionan los productos. Un avatar recorre las características, demuestra casos de uso y explica los beneficios. Formato educativo que reduce las dudas a la hora de comprar.
Comparación y alternativas
Anuncios del tipo «He pasado de [competidor] a [tu producto]». El avatar explica por qué hizo el cambio, qué es mejor y qué resultados ha conseguido. Posicionamiento frente a la competencia en un formato UGC auténtico.
Estacional y promocional
Genera anuncios UGC oportunos para rebajas, festivos y ofertas limitadas. Urgencia de Black Friday. Guías de regalos navideños. Lanzamientos de productos de verano. Crea contenido estacional rápidamente sin problemas de disponibilidad de creadores en esas temporadas.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde formación global hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite que cualquiera (sí, tú) cree contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más gustan a nuestros clientes:
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué son los anuncios de vídeo UGC?
Los anuncios de vídeo UGC son anuncios con estilo de contenido generado por usuarios que imitan las publicaciones orgánicas de las redes sociales. Muestran a personas reales (o avatares realistas) compartiendo experiencias auténticas, reseñas o demostraciones. Los anuncios UGC superan a los anuncios tradicionales y pulidos porque se sienten nativos de las plataformas sociales, no provocan ceguera ante la publicidad y aprovechan la psicología de la prueba social.
HeyGen creador de anuncios con IA genera vídeos de estilo UGC utilizando avatares de IA que ofrecen una presentación auténtica, similar a la de los creadores, sin necesidad de contratar creadores reales.
¿Cómo puedo crear vídeos de marketing sin un equipo de producción?
Los anuncios de UGC generados con IA suelen rendir tan bien como, o incluso mejor que, el contenido creado por creadores gracias a una iteración más rápida, una calidad constante y pruebas ilimitadas. Muchas marcas utilizan UGC con IA para hacer pruebas rápidas y escalar, y luego recurren al contenido de creadores para campañas principales o vídeos de lanzamiento de producto.
¿Funcionan los anuncios UGC en mi sector?
Los anuncios de vídeo UGC funcionan en todos los sectores: comercio electrónico, DTC, SaaS, apps móviles, suplementos, belleza, moda, fitness, alimentación y bebidas, servicios financieros y servicios B2C. Cualquier marca que se dirija a consumidores en redes sociales se beneficia de contenido auténtico con estilo de creador.
Las marcas B2B utilizan un enfoque de UGC adaptado, con presentadores profesionales en contextos empresariales. Mantienen la misma naturalidad en la forma de comunicar, pero en un entorno y con un tono diferentes.
¿Qué hace que un anuncio UGC tenga un alto rendimiento?
Los anuncios UGC eficaces incluyen: un gancho potente en los primeros 3 segundos, una identificación clara del problema, un presentador con el que el público pueda identificarse, un estilo de comunicación auténtico, una demostración visual del producto, elementos de prueba social, una llamada a la acción directa, un formato vertical optimizado para móvil y subtítulos para la visualización sin sonido.
El generador de guiones con IA de HeyGen incorpora estos elementos. O escribe guiones personalizados utilizando marcos probados
¿Puedo crear contenido de estilo UGC con HeyGen?
Crea tu vídeo de formación sobre cumplimiento una sola vez en tu idioma principal. Después, utiliza la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que la persona que presenta suene natural en cada idioma) y sincronización labial (para que los movimientos de la boca coincidan con el audio traducido). Tu versión en español suena como un español nativo, no como una voz doblada del inglés.
¿Puedo probar varias versiones de anuncios rápidamente?
Sí, esta es la principal ventaja de HeyGen. Genera 20, 50 o más de 100 variaciones probando diferentes variables: ganchos (primeros 3 segundos), puntos de dolor que se abordan, beneficios que se destacan, enfoques del producto, llamadas a la acción, estilos de presentador y fondos.
¿Cuánto cuestan los anuncios UGC con HeyGen frente a contratar creadores?
Costes de creadores: 200 $-500 $ por vídeo. Probar 50 variaciones cuesta 10.000 $-25.000 $. HeyGen: suscripción mensual fija. Vídeos ilimitados. 50 variaciones cuestan lo mismo que 5 variaciones: tu cuota de suscripción.
Plazo de ROI: la mayoría de los especialistas en marketing de resultados recuperan el coste de la suscripción en los primeros 10‑20 vídeos generados con IA. Todo lo que viene después es pura mejora del margen.
¿Qué especificaciones y formatos de vídeo ofrece HeyGen?
HeyGen exporta anuncios UGC en formatos compatibles con todas las principales plataformas:
- Vertical 9:16 (1080x1920) para TikTok, Reels de Instagram, Stories
- Cuadrado 1:1 (1080x1080) para feed de Instagram y feed de Facebook
- Horizontal 16:9 (1920x1080) para YouTube, ubicaciones en formato horizontal
- Dimensiones personalizadas para ubicaciones específicas
¿En qué se diferencia HeyGen de la producción de vídeo tradicional?
La producción de vídeos de marketing tradicional requiere coordinar talento, reservar estudios, días de rodaje y edición en postproducción: normalmente de 2 a 4 semanas y entre 5.000 y más de 20.000 dólares por cada vídeo terminado. HeyGen genera una calidad comparable en cuestión de minutos y por una fracción del coste. Cuando cambian las campañas o el contenido necesita actualizaciones, simplemente regeneras el vídeo en lugar de volver a grabarlo. Los equipos de marketing informan de que crean contenido 3 veces más rápido y con unos costes de producción drásticamente inferiores.
¿Puedo traducir anuncios UGC para campañas internacionales?
Sí. Crea un anuncio UGC en tu idioma principal, tradúcelo a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. El mismo avatar habla con fluidez español, francés, alemán, japonés y mandarín con una pronunciación natural.
Lanza campañas internacionales sin contratar creadores locales. Una sola creación de anuncio se convierte en versiones ilimitadas para distintos mercados. Uso típico: crea de 5 a 10 conceptos básicos de anuncio en inglés, traduce cada uno a entre 5 y 10 idiomas de destino y lánzalos con entre 50 y 100 variaciones específicas por mercado.
Empieza hoy mismo a crear vídeos de marketing
Deja de esperar semanas por contenido que debería estar listo mañana. Genera vídeos de marketing profesionales en cuestión de minutos, localízalos al instante para mercados globales y escala tu producción de contenido sin aumentar tu equipo ni tu presupuesto. Únete a los equipos de marketing de HubSpot, Ogilvy y Publicis que ya han transformado su forma de crear.
