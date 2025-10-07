Comienza desde textos, diapositivas, PDFs o un breve resumen y obtén módulos de curso pulidos sin cámaras ni edición. HeyGen convierte tu material fuente en lecciones en video narradas, cuestionarios, subtítulos y exportaciones empaquetadas para que los equipos y creadores distribuyan formación más rápidamente.
El proceso de incorporación tradicional requiere sesiones filmadas, formadores en vivo y programación. HeyGen convierte políticas, presentaciones y puntos clave en módulos de incorporación narrados y consistentes con cuestionarios para que los nuevos empleados se adapten más rápidamente y RRHH ofrezca experiencias repetibles.
Las actualizaciones de productos y la formación en características requieren actualizaciones frecuentes. HeyGen crea videos demostrativos cortos, tutoriales paso a paso y controles de evaluación a partir de notas de lanzamiento o URLs para que los equipos de éxito del cliente mantengan los tutoriales actualizados sin necesidad de volver a grabar.
El contenido de cumplimiento requiere precisión y rastreabilidad. HeyGen produce lecciones subtituladas, cuestionarios cronometrados y registros de finalización exportables que cumplen con los requisitos de formación formal mientras simplifica las actualizaciones y auditorías a través de soluciones potenciadas por IA.
Los creadores de cursos y educadores pueden convertir programas de estudio o investigaciones en módulos de cursos en línea completos con videos, cuestionarios y materiales descargables utilizando herramientas de IA. HeyGen reduce el tiempo de producción para que los creadores publiquen más cursos y diversifiquen las fuentes de ingresos.
¿Necesitas repasos justo a tiempo o explicaciones breves? El generador de vídeos con IA de HeyGen genera clips de microaprendizaje y guías de referencia rápida a partir de documentos fuente más extensos para que los aprendices accedan a la ayuda específica exactamente cuando la necesitan.
Expandirse a nuevas regiones generalmente requiere volver a grabar contenido. El traductor de videos de HeyGen recrea la narración y los subtítulos en varios idiomas, preservando el tiempo y el tono para que el aprendizaje se sienta nativo para cada audiencia.
Por qué Heygen es el mejor constructor de cursos de IA
HeyGen automatiza la producción de cursos de principio a fin utilizando la redacción inteligente de guiones, generación de videos con IA y localización para que las organizaciones creen formaciones consistentes a gran escala. Produce lecciones dirigidas por instructores, microaprendizaje y evaluaciones con menos esfuerzo y costo.
Genera borradores completos de cursos a partir de documentos o enlaces en minutos. HeyGen escribe guiones, compone escenas y produce vídeos de lecciones narradas para que te saltes el rodaje, la edición y los largos ciclos de producción, aprovechando las capacidades de creación de cursos con IA.
HeyGen combina lecciones en video con cuestionarios, evaluaciones y elementos interactivos para mejorar la experiencia de aprendizaje. Los subtítulos autogenerados, las rúbricas y las analíticas facilitan la publicación y el seguimiento del progreso de los estudiantes.
Cree rápidamente muchas variantes de cursos. Utilice herramientas de traducción y traductor de vídeo para localizar la narración, subtítulos y elementos visuales, de modo que la formación alcance a equipos globales sin necesidad de reelaboración manual, mejorando la experiencia del curso en línea.
Diseño inteligente de cursos y generación de esquemas
HeyGen analiza documentos subidos, presentaciones o un resumen del curso y genera un esquema estructurado del curso con objetivos de aprendizaje y secuenciación de módulos. La IA sugiere duraciones de lecciones, segmentación y puntos de evaluación para que los diseñadores instruccionales comiencen con un borrador completo que es fácil de perfeccionar.
Lecciones en vídeo con narración natural a partir de texto
Convierte guiones en videos de lecciones de calidad de estudio utilizando el generador de videos AI de HeyGen y modelos de voz. El sistema produce voiceovers con sonido humano, subtítulos sincronizados y presentadores avatar opcionales con sincronización labial precisa para que los videos se sientan pulidos y profesionales sin necesidad de tiempo de estudio.
Evaluaciones interactivas y calificación con IA
Genera automáticamente cuestionarios, preguntas de opción múltiple y ejercicios de respuesta abierta a partir del contenido de la lección. HeyGen puede producir rúbricas y proporcionar calificaciones y retroalimentación instantáneas asistidas por IA, de modo que los estudiantes reciban una evaluación oportuna y consistente, permitiendo a los instructores ahorrar horas en la corrección manual a través de herramientas de IA.
Controles de marca, plantillas y flexibilidad de exportación
Aplica kits de marca para hacer cumplir logotipos, fuentes, colores y estilos de diapositivas en los cursos. Exporta paquetes como SCORM o LTI, publica en un LMS o comparte mediante un enlace público. La exportación por lotes y los flujos de trabajo con plantillas facilitan la implementación de bibliotecas de cursos en equipos y plataformas.
Cómo utilizar el Constructor de Cursos de IA
Crea cursos completos en cuatro pasos simplificados desde el contenido original hasta módulos listos para los estudiantes.
Proporcione presentaciones, PDFs, documentos o un esquema breve. HeyGen analiza el material, extrae los puntos clave y recomienda una estructura de curso con objetivos.
Selecciona la duración de la lección, un estilo de presentador, tono de voz y kit de marca. Elige plantillas para evaluaciones y elementos interactivos para que cada módulo cumpla con tus estándares.
Revisa las lecciones en video generadas, ajusta los guiones, reordena las escenas y añade cuestionarios o asistentes de chat. El editor de HeyGen te permite perfeccionar el contenido sin necesidad de editar la línea de tiempo tradicional.
Exporte como SCORM o LTI, publique directamente en un LMS o comparta enlaces. Haga seguimiento del progreso, la finalización y los resultados de las evaluaciones con analíticas integradas para medir los resultados del aprendizaje.
Un constructor de cursos de IA automatiza el proceso de convertir material de origen en cursos estructurados. HeyGen procesa documentos, diapositivas o resúmenes y genera esquemas, guiones de lecciones, videos narrados, cuestionarios y paquetes de exportación para que produzcas formación completa sin necesidad de filmar o editar de manera compleja.
HeyGen utiliza Texto a video como una característica del generador de cursos de IA que simplifica la creación de contenido. y imagen a video Además, se utilizan tuberías y modelos de voz de alta calidad para producir lecciones pulidas y de calidad de emisión con componentes generados por IA. Puedes elegir estilos de presentador o presentadores avatar y HeyGen aplica sincronización labial, ritmo natural y mezcla de audio para obtener un resultado profesional.
HeyGen admite flujos de trabajo multilingües extensos. Utiliza el traductor de vídeos para convertir guiones y regenerar locuciones y subtítulos en varios idiomas de manera que los cursos parezcan nativos para el público local, manteniendo el ritmo y el tono.
Sí, las herramientas impulsadas por IA pueden mejorar la creación de cursos. Los borradores generados son completamente editables. Actualiza guiones, cambia escenas, modifica el tono de voz o ajusta los cuestionarios utilizando herramientas de creación de cursos con IA para una experiencia fluida. La función de regeneración de HeyGen aplica las ediciones en las variantes para que los cambios se escalen de manera eficiente.
Sube kits de marca que incluyan logotipos, fuentes y paletas de colores para hacer cumplir los estándares visuales. HeyGen también sugiere objetivos de aprendizaje, puntos de evaluación y las mejores prácticas de ritmo para que la calidad del curso sea consistente y esté alineada con los principios de diseño instruccional.
Exporta como SCORM o LTI para integración con LMS, descarga vídeos de lecciones en MP4, o comparte mediante enlaces seguros. HeyGen también admite la incrustación de cursos, acceso a API para automatización e integraciones con herramientas comunes para agilizar la publicación y el seguimiento.
Sí. HeyGen genera cuestionarios y evaluaciones basadas en rúbricas. La plataforma ofrece calificación automática asistida por IA para respuestas objetivas y abiertas y proporciona plantillas de retroalimentación para que los alumnos reciban orientación oportuna en cursos en línea.
HeyGen utiliza seguridad de nivel empresarial, almacenamiento cifrado y controles de acceso para proteger el contenido y los datos de los aprendices en entornos potenciados por IA. Se dispone de controles de administración y opciones de auditoría para necesidades de cumplimiento y gobernanza.
Comience con objetivos de aprendizaje claros, proporcione material de fuente conciso, elija duraciones de lecciones apropiadas para la atención, agregue cuestionarios formativos y localice el contenido donde los alumnos lo necesiten para crear cursos de manera efectiva. Genere múltiples variantes para probar la participación y repita en función de los análisis.
Conservas la propiedad de todo el contenido del curso que creas. HeyGen proporciona activos con licencia y resultados generados para uso comercial. Asegúrate de que cualquier material de terceros que subas tenga los permisos adecuados antes de publicar.
