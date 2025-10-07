HeyGen logo

Creador de Cursos de IA que Convierte Contenido en Cursos

Comienza desde textos, diapositivas, PDFs o un breve resumen y obtén módulos de curso pulidos sin cámaras ni edición. HeyGen convierte tu material fuente en lecciones en video narradas, cuestionarios, subtítulos y exportaciones empaquetadas para que los equipos y creadores distribuyan formación más rápidamente.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de vídeo a partir de imágenes

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Integración rápida de empleados

Integración rápida de empleados

El proceso de incorporación tradicional requiere sesiones filmadas, formadores en vivo y programación. HeyGen convierte políticas, presentaciones y puntos clave en módulos de incorporación narrados y consistentes con cuestionarios para que los nuevos empleados se adapten más rápidamente y RRHH ofrezca experiencias repetibles.

Formación de producto para el éxito del cliente

Formación de producto para el éxito del cliente

Las actualizaciones de productos y la formación en características requieren actualizaciones frecuentes. HeyGen crea videos demostrativos cortos, tutoriales paso a paso y controles de evaluación a partir de notas de lanzamiento o URLs para que los equipos de éxito del cliente mantengan los tutoriales actualizados sin necesidad de volver a grabar.

Programas de cumplimiento y certificación

Programas de cumplimiento y certificación

El contenido de cumplimiento requiere precisión y rastreabilidad. HeyGen produce lecciones subtituladas, cuestionarios cronometrados y registros de finalización exportables que cumplen con los requisitos de formación formal mientras simplifica las actualizaciones y auditorías a través de soluciones potenciadas por IA.

Escalar catálogos de cursos para educación y creadores

Escalar catálogos de cursos para educación y creadores

Los creadores de cursos y educadores pueden convertir programas de estudio o investigaciones en módulos de cursos en línea completos con videos, cuestionarios y materiales descargables utilizando herramientas de IA. HeyGen reduce el tiempo de producción para que los creadores publiquen más cursos y diversifiquen las fuentes de ingresos.

Microaprendizaje y soporte al rendimiento

Microaprendizaje y soporte al rendimiento

¿Necesitas repasos justo a tiempo o explicaciones breves? El generador de vídeos con IA de HeyGen genera clips de microaprendizaje y guías de referencia rápida a partir de documentos fuente más extensos para que los aprendices accedan a la ayuda específica exactamente cuando la necesitan.

Programas de formación multilingüe

Programas de formación multilingüe

Expandirse a nuevas regiones generalmente requiere volver a grabar contenido. El traductor de videos de HeyGen recrea la narración y los subtítulos en varios idiomas, preservando el tiempo y el tono para que el aprendizaje se sienta nativo para cada audiencia.


Por qué Heygen es el mejor constructor de cursos de IA

HeyGen automatiza la producción de cursos de principio a fin utilizando la redacción inteligente de guiones, generación de videos con IA y localización para que las organizaciones creen formaciones consistentes a gran escala. Produce lecciones dirigidas por instructores, microaprendizaje y evaluaciones con menos esfuerzo y costo.

Producción de cursos más rápida

Genera borradores completos de cursos a partir de documentos o enlaces en minutos. HeyGen escribe guiones, compone escenas y produce vídeos de lecciones narradas para que te saltes el rodaje, la edición y los largos ciclos de producción, aprovechando las capacidades de creación de cursos con IA.

Cadena de herramientas de aprendizaje completa

HeyGen combina lecciones en video con cuestionarios, evaluaciones y elementos interactivos para mejorar la experiencia de aprendizaje. Los subtítulos autogenerados, las rúbricas y las analíticas facilitan la publicación y el seguimiento del progreso de los estudiantes.

Escala con localización y automatización

Cree rápidamente muchas variantes de cursos. Utilice herramientas de traducción y traductor de vídeo para localizar la narración, subtítulos y elementos visuales, de modo que la formación alcance a equipos globales sin necesidad de reelaboración manual, mejorando la experiencia del curso en línea.

Diseño inteligente de cursos y generación de esquemas

HeyGen analiza documentos subidos, presentaciones o un resumen del curso y genera un esquema estructurado del curso con objetivos de aprendizaje y secuenciación de módulos. La IA sugiere duraciones de lecciones, segmentación y puntos de evaluación para que los diseñadores instruccionales comiencen con un borrador completo que es fácil de perfeccionar.

Un hombre sonriente en un fotograma de vídeo, rodeado de tarjetas para subir un PDF y un esquema del curso.

Lecciones en vídeo con narración natural a partir de texto

Convierte guiones en videos de lecciones de calidad de estudio utilizando el generador de videos AI de HeyGen y modelos de voz. El sistema produce voiceovers con sonido humano, subtítulos sincronizados y presentadores avatar opcionales con sincronización labial precisa para que los videos se sientan pulidos y profesionales sin necesidad de tiempo de estudio.

Una interfaz de software con un pop-up que muestra el texto "Resumen de Resultados del T3" a la izquierda, y una diapositiva de presentación con el mismo título y la foto de un hombre a la derecha.

Evaluaciones interactivas y calificación con IA

Genera automáticamente cuestionarios, preguntas de opción múltiple y ejercicios de respuesta abierta a partir del contenido de la lección. HeyGen puede producir rúbricas y proporcionar calificaciones y retroalimentación instantáneas asistidas por IA, de modo que los estudiantes reciban una evaluación oportuna y consistente, permitiendo a los instructores ahorrar horas en la corrección manual a través de herramientas de IA.

Una mujer sonriente con un atuendo futurista sostiene una tableta, mirando hacia arriba, con una superposición que dice "Informe de Sentimiento de IA 2025".

Controles de marca, plantillas y flexibilidad de exportación

Aplica kits de marca para hacer cumplir logotipos, fuentes, colores y estilos de diapositivas en los cursos. Exporta paquetes como SCORM o LTI, publica en un LMS o comparte mediante un enlace público. La exportación por lotes y los flujos de trabajo con plantillas facilitan la implementación de bibliotecas de cursos en equipos y plataformas.

Cuadro de diálogo que muestra opciones para exportar como SCORM 1.2, con un hombre sonriente en el fondo.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el Constructor de Cursos de IA

Crea cursos completos en cuatro pasos simplificados desde el contenido original hasta módulos listos para los estudiantes.

Paso 1

Sube tu contenido o pega una URL

Proporcione presentaciones, PDFs, documentos o un esquema breve. HeyGen analiza el material, extrae los puntos clave y recomienda una estructura de curso con objetivos.

Paso 2

Elige estilo y ritmo

Selecciona la duración de la lección, un estilo de presentador, tono de voz y kit de marca. Elige plantillas para evaluaciones y elementos interactivos para que cada módulo cumpla con tus estándares.

Paso 3

Previsualizar, editar y añadir interactividad

Revisa las lecciones en video generadas, ajusta los guiones, reordena las escenas y añade cuestionarios o asistentes de chat. El editor de HeyGen te permite perfeccionar el contenido sin necesidad de editar la línea de tiempo tradicional.

Paso 4

Publicar y hacer seguimiento de los alumnos

Exporte como SCORM o LTI, publique directamente en un LMS o comparta enlaces. Haga seguimiento del progreso, la finalización y los resultados de las evaluaciones con analíticas integradas para medir los resultados del aprendizaje.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de cursos de IA y cómo lo utiliza HeyGen?

Un constructor de cursos de IA automatiza el proceso de convertir material de origen en cursos estructurados. HeyGen procesa documentos, diapositivas o resúmenes y genera esquemas, guiones de lecciones, videos narrados, cuestionarios y paquetes de exportación para que produzcas formación completa sin necesidad de filmar o editar de manera compleja.

¿Qué tan realistas y profesionales parecen y suenan los vídeos generados?

HeyGen utiliza Texto a video como una característica del generador de cursos de IA que simplifica la creación de contenido. y imagen a video Además, se utilizan tuberías y modelos de voz de alta calidad para producir lecciones pulidas y de calidad de emisión con componentes generados por IA. Puedes elegir estilos de presentador o presentadores avatar y HeyGen aplica sincronización labial, ritmo natural y mezcla de audio para obtener un resultado profesional.

¿Qué idiomas y traducciones se admiten?

HeyGen admite flujos de trabajo multilingües extensos. Utiliza el traductor de vídeos para convertir guiones y regenerar locuciones y subtítulos en varios idiomas de manera que los cursos parezcan nativos para el público local, manteniendo el ritmo y el tono.

¿Puedo editar los guiones y vídeos después de generarlos?

Sí, las herramientas impulsadas por IA pueden mejorar la creación de cursos. Los borradores generados son completamente editables. Actualiza guiones, cambia escenas, modifica el tono de voz o ajusta los cuestionarios utilizando herramientas de creación de cursos con IA para una experiencia fluida. La función de regeneración de HeyGen aplica las ediciones en las variantes para que los cambios se escalen de manera eficiente.

¿Cómo ayuda HeyGen a mantener la calidad de la marca y las instrucciones?

Sube kits de marca que incluyan logotipos, fuentes y paletas de colores para hacer cumplir los estándares visuales. HeyGen también sugiere objetivos de aprendizaje, puntos de evaluación y las mejores prácticas de ritmo para que la calidad del curso sea consistente y esté alineada con los principios de diseño instruccional.

¿Qué formatos de exportación e integraciones están disponibles?

Exporta como SCORM o LTI para integración con LMS, descarga vídeos de lecciones en MP4, o comparte mediante enlaces seguros. HeyGen también admite la incrustación de cursos, acceso a API para automatización e integraciones con herramientas comunes para agilizar la publicación y el seguimiento.

¿Puede HeyGen generar evaluaciones y calificar las respuestas de los alumnos?

Sí. HeyGen genera cuestionarios y evaluaciones basadas en rúbricas. La plataforma ofrece calificación automática asistida por IA para respuestas objetivas y abiertas y proporciona plantillas de retroalimentación para que los alumnos reciban orientación oportuna en cursos en línea.

¿Están seguros mi contenido y los datos de los alumnos?

HeyGen utiliza seguridad de nivel empresarial, almacenamiento cifrado y controles de acceso para proteger el contenido y los datos de los aprendices en entornos potenciados por IA. Se dispone de controles de administración y opciones de auditoría para necesidades de cumplimiento y gobernanza.

¿Cuáles son las mejores prácticas para crear cursos con HeyGen?

Comience con objetivos de aprendizaje claros, proporcione material de fuente conciso, elija duraciones de lecciones apropiadas para la atención, agregue cuestionarios formativos y localice el contenido donde los alumnos lo necesiten para crear cursos de manera efectiva. Genere múltiples variantes para probar la participación y repita en función de los análisis.

¿Quién posee los derechos de los cursos creados en HeyGen?

Conservas la propiedad de todo el contenido del curso que creas. HeyGen proporciona activos con licencia y resultados generados para uso comercial. Asegúrate de que cualquier material de terceros que subas tenga los permisos adecuados antes de publicar.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background