Verwandle interaktive KI-Avatare in deine effizientesten Verkaufsvertreter

Geschwindigkeit ist im Verkauf wichtig, aber Ihr Team kann nicht gleichzeitig überall sein. HeyGens interaktive KI-Avatare dienen als virtuelle KI-Verkaufs-Avatare, die Fragen von Interessenten beantworten, Leads qualifizieren und rund um die Uhr Termine vereinbaren. Sie tragen dazu bei, auf Ihrer Webseite und bei Zoom-Anrufen ein ansprechenderes und persönlicheres Einkaufserlebnis zu bieten und die Konversionsrate deutlich zu erhöhen.