KI-SDRs - Anwendungsfall

Verwandle interaktive KI-Avatare in deine effizientesten Verkaufsvertreter

Geschwindigkeit ist im Verkauf wichtig, aber Ihr Team kann nicht gleichzeitig überall sein. HeyGens interaktive KI-Avatare dienen als virtuelle KI-Verkaufs-Avatare, die Fragen von Interessenten beantworten, Leads qualifizieren und rund um die Uhr Termine vereinbaren. Sie tragen dazu bei, auf Ihrer Webseite und bei Zoom-Anrufen ein ansprechenderes und persönlicheres Einkaufserlebnis zu bieten und die Konversionsrate deutlich zu erhöhen.

Vorteile und Wert

Beschleunigen Sie Ihren Vertriebsprozess und leiten Sie Kunden auf den richtigen Weg

Personalisieren Sie die Vertriebsansprache im großen Maßstab, ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen

Jeder Interessent wünscht sich eine schnelle, relevante Antwort. HeyGen’s interaktive Avatare, die als KI-Verkaufs-Avatare fungieren, bieten personalisierte Erlebnisse im großen Maßstab. Sie passen sich an verschiedene Fragen der Käufer an und leiten Kunden durch den Verkaufstrichter – ohne dass mehr SDRs benötigt werden.

Interessenten rund um die Uhr ansprechen und qualifizieren, um jede Gelegenheit zu nutzen

Im Vertrieb ist Timing alles, aber die meisten Vertriebsteams können nicht sofort reagieren. HeyGen's KI-Vertriebsavatare nutzen interaktive Avatare, um wie Ihre Verkaufsmitarbeiter zu agieren. Sie bieten sofortige, konsistente und personalisierte Antworten auf Fragen von Interessenten zu jeder Stunde.

Befreien Sie Ihr Team, damit es sich auf Geschäfte mit hohem Wert konzentrieren kann

Ihr Vertriebsteam sollte sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren, nicht auf das Beantworten wiederkehrender Fragen. Die KI-Verkaufs-Avatare von HeyGen kümmern sich um die erste Interaktion und Qualifizierung auf Ihrer Webseite. Dies ermöglicht Ihren Vertriebsmitarbeitern, mehr Zeit mit qualifizierten Interessenten zu verbringen, die bereit sind zu kaufen.

Kundenerfahrungen

Entdecken Sie, wie Vertriebsteams KI-Verkaufs-Avatare effektiv nutzen

Wie man
mächtige KI-Verkaufs-Avatare mit HeyGen erstellt

Öffnen Sie HeyGen und melden Sie sich an, um Ihren interaktiven Avatar einzurichten, der Interessenten anspricht, Fragen beantwortet und Leads qualifiziert – rund um die Uhr, ohne dass ein menschliches Verkaufsteam erforderlich ist.

Wählen Sie aus den öffentlichen Avataren von HeyGen oder verwenden Sie Ihren eigenen Avatar für ein Markenerlebnis. Klicken Sie auf „Wissen“, um eine Wissensdatenbank zu erstellen oder zu bearbeiten, damit Ihr KI-Verkaufsavatar im Einklang mit Ihrer Markenstimme antwortet.

Passen Sie die Stimme, Sprache und Persönlichkeit des Avatars an Ihre Zielgruppe an. Benennen Sie den Avatar um und verfeinern Sie die Kommunikation, sodass sie mit Ihrer KI-Verkaufsavatar-Strategie übereinstimmt.

Vor dem Einsatz führen Sie ein Testgespräch, indem Sie auf „Neuen Chat starten“ klicken. Feinabstimmung der Antworten des KI-Verkaufsavatars, Anpassung des Tons und Optimierung der Lead-Qualifizierung.

Integrieren Sie Ihren KI-Verkaufsavatar auf Ihrer Website, Landingpages oder Chatbots, um Besucher in Echtzeit zu engagieren. Sie können ihn auch zu Zoom-Anrufen hinzufügen, um häufig gestellte Fragen zu beantworten und Interessenten auch ohne einen Live-Vertreter zu binden.

Nach dem Testen starten Sie Ihren KI-Verkaufsavatar auf Ihren Plattformen. Ob es darum geht, Fragen zu beantworten, Lead-Daten zu erfassen, oder Meetings zu buchen, HeyGens interaktiver Avatar stellt sicher, dass Ihr Verkaufsprozess rund um die Uhr läuft.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

FAQ

KI-Verkaufs-Avatare sind virtuelle Assistenten, die den Verkauf fördern, indem sie Fragen beantworten, Leads qualifizieren und rund um die Uhr Termine vereinbaren. Melden Sie sich kostenlos an und entdecken Sie heute, wie sie Ihren Verkaufsprozess transformieren können.

HeyGens interaktive Avatare leiten Interessenten durch den Verkaufstrichter mit personalisierten Interaktionen und gewährleisten so die Lead-Qualifizierung im großen Maßstab. Erfahren Sie mehr und beginnen Sie noch heute effizient mit der Lead-Qualifizierung.

Ja, Sie können die KI-Avatare von HeyGen nutzen, um die Lead-Qualifizierung zu übernehmen, sodass sich Ihr SDR-Team auf das Abschließen von verkaufsbereiten Interessenten konzentrieren kann. Erwägen Sie, ein kostenloses Konto zu erstellen, um zu sehen, wie sie Ihren Anforderungen entsprechen.

Integrieren Sie Ihren interaktiven Avatar auf Ihrer Website, indem Sie HeyGens Lösung für Echtzeit-Interaktion mit Besuchern nutzen. Probieren Sie es kostenlos aus und erleben Sie eine nahtlose Integration.

Ja, Sie können HeyGens Avatare in Zoom-Anrufen nutzen, um häufig gestellte Fragen zu beantworten und Interessenten ohne einen Live-Vertreter zu engagieren. Erleben Sie Live-Interaktion, indem Sie sich kostenlos anmelden.

Die Avatare von HeyGen integrieren sich nahtlos in bestehende Verkaufstools, um den Arbeitsablauf zu verbessern, ohne den Betrieb zu stören. Starten Sie eine kostenlose Testversion, um die Integrationen noch heute zu erkunden.

Ja, HeyGens interaktive Avatare können in mehreren Sprachen kommunizieren und sich so an ein weltweites Publikum richten. Starten Sie kostenlos und kommunizieren Sie weltweit.

Das Einrichten eines interaktiven Avatars mit HeyGen geht schnell, sodass Sie nahezu sofort mit dem Einbinden von Interessenten beginnen können. Erstellen Sie ein kostenloses Konto und optimieren Sie Ihren Einrichtungsprozess.

Branchen wie Vertrieb, Marketing, Bildung und weitere können von HeyGens interaktiven Avataren für verbesserte Interaktion und Effizienz profitieren. Testen Sie eine kostenlose Probeversion und sehen Sie, wie sie den Anforderungen Ihrer Branche entspricht.

