Videoanzeigen - Anwendungsfall
Erstellung von leistungsstarken KI-Videoanzeigen in Minuten mit dem KI-Video-Generator
Wenn es um Werbekampagnen geht, können Geschwindigkeit und Qualität den Unterschied zwischen Erfolg und verpassten Chancen ausmachen. Mit HeyGen können Vermarkter schnell professionelle, auffällige KI-Videoanzeigen für mehrere Plattformen in einem Bruchteil der Zeit erstellen. Skalieren Sie hochwirksamen, von KI generierten Videoinhalt, ohne Ihr Budget zu strapazieren oder Ihr Team zu erschöpfen.
Vorteile und Wert
Erzielen Sie mehr mit vertrauenswürdigen KI-Videoanzeigen
Erstellen Sie in Minuten beeindruckende KI-Videoanzeigen ohne jeglichen Aufwand
Überspringen Sie die langen Produktionszyklen und hohen Kosten der traditionellen Werbeerstellung. HeyGens KI-Videogenerator ermöglicht es Ihnen, beeindruckende, markengerechte Videoanzeigen in einem Bruchteil der Zeit zu produzieren, sodass Sie enge Fristen einhalten und Ihre Werbekampagnen an der Spitze halten können.
Maximieren Sie den ROI mit dynamischen, personalisierten AI-Videoanzeigen
Holen Sie mehr Wert aus jedem Werbedollar, indem Sie Videos erstellen, die wirklich bei Ihrem Publikum ankommen, während Sie Zeit sparen und das skalieren, was funktioniert. Mit den KI-Videotools und der leistungsstarken API von HeyGen können Sie KI-Videoanzeigen dynamisch für Millionen von Zuschauern auf Plattformen wie YouTube personalisieren, indem Sie Skripte passend zu den Inhalten, die sie gerade ansehen, abstimmen.
Müheloses Testen und Optimieren von Anzeigen für maximale Wirkung
Erzeugen Sie schnell Variationen Ihrer KI-Videoanzeigen, um verschiedene Botschaften, Handlungsaufforderungen oder visuelle Elemente zu testen. Mit der KI von HeyGen können Sie Einblicke gewinnen und Kampagnen schneller optimieren, um sicherzustellen, dass datengesteuerte Entscheidungen die Leistung bei jedem Schritt steigern. Erfahren Sie mehr über Anzeigentests und Optimierungsstrategien, die HeyGen unterstützt.
Kundenerfahrungen
Entdecken Sie, wie führende Marken die Erstellung von Werbeanzeigen skalieren
Trivago spart 3-4 Monate und lokalisiert Werbung für 30 Märkte
Entdecken Sie, wie das Kreativteam von Trivago den KI-Videogenerator von HeyGen genutzt hat, um die Nachbearbeitungszeit um 50% zu reduzieren und die weltweite Lokalisierung von KI-erzeugten Videos zu vereinfachen, während die Markenkonsistenz beibehalten wurde.
Tomorrow.io skaliert personalisierten AI-Videoinhalt
Entdecken Sie, wie das schlanke Marketingteam von Tomorrow.io HeyGen nutzte, um personalisierte, skalierbare, von KI generierte Videos in nur wenigen Stunden zu erstellen, wodurch das Engagement gesteigert und die Inhaltsstrategie vorangetrieben wurde.
Ogilvy verwendet HeyGen, um personalisierte Anzeigen zu erstellen, die singen
Sehen Sie, wie Ogilvy und Milka den KI-Videomacher von HeyGen nutzten, um lebensechte, individuelle Videoanzeigen zu produzieren, die auf emotionaler Ebene mit der Generation Z in Verbindung traten.
„Wir haben Tests mit anderen Unternehmen durchgeführt und HeyGen war immer an der Spitze, was die Qualität betrifft. Wir waren von Anfang an sehr transparent gegenüber ihrem Team, weil wir in einer Situation mit hohem Risiko und hoher Belohnung waren, in der wir dies zum ersten Mal taten und wir ihnen wirklich vertrauten und es hat sich vollkommen ausgezahlt.“
"We did tests with other personalized video platforms, and HeyGen was on top for quality. We were transparent with their team from the beginning due to the high-risk, high-reward environment of trying this for the first time, and the risk was worth it."
Wie man
Videoanzeigen mit HeyGen erstellt
Öffne HeyGen, melde dich an und beginne damit, in nur wenigen Minuten aufsehenerregende, von KI generierte Anzeigen zu erstellen. Entdecke eine große Auswahl an sofort einsatzbereiten Anzeigenvorlagen, die für Produktstarts, Serviceaktualisierungen oder Kampagnen zur Markenbekanntmachung geeignet sind. Wende sofort dein Markenkit an, um ein einheitliches Branding zu gewährleisten.
Laden Sie Ihr Skript hoch und wählen Sie einen realistischen KI-Avatar (oder erstellen Sie Ihren eigenen), um Ihren KI-Videoanzeigen ein nachvollziehbares, menschliches Element zu verleihen. Fügen Sie B-Roll-Material, Produktbilder oder markante Visuals hinzu, um einzigartige Verkaufsargumente hervorzuheben. Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Text, Farbschemata, Schriftarten und Layouts anzupassen und Logos oder Slogans einzubinden, damit alles markenkonform bleibt.
Steigern Sie Ihre KI-Videoanzeigen mit Animationen, Grafiken und Spezialeffekten aus der Asset-Bibliothek von HeyGen, um Ihren Anzeigen den besonderen Pfiff zu verleihen. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihre KI-gestützte Videoanzeige in Ihrem bevorzugten Format und verteilen Sie sie auf den Kanälen Ihrer Wahl.
Melden Sie sich bei HeyGen an und beginnen Sie in nur wenigen Minuten mit der Erstellung von auffälligen, von KI generierten Anzeigen. Sie können auch aus einem Link mithilfe von URL-zu-Video ein Video-Ad generieren.
Melden Sie sich bei HeyGen an und beginnen Sie in nur wenigen Minuten mit der Erstellung von auffälligen, von KI generierten Anzeigen. Sie können auch aus einem Link mithilfe von URL-zu-Video ein Video-Ad generieren.
Entdecken Sie eine Vielzahl von sofort einsetzbaren Werbevorlagen. Ob es um die Einführung eines Produkts, die Aktualisierung eines Dienstes oder die Förderung der Markenbekanntheit geht, wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrer Vision passt. Wenden Sie sofort Ihr Markenkit an, um ein einheitliches Branding zu gewährleisten.
Entdecken Sie eine Vielzahl von sofort einsetzbaren Werbevorlagen. Ob es um die Einführung eines Produkts, die Aktualisierung eines Dienstes oder die Förderung der Markenbekanntheit geht, wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrer Vision passt. Wenden Sie sofort Ihr Markenkit an, um ein einheitliches Branding zu gewährleisten.
Laden Sie Ihr Skript hoch und wählen Sie einen realistischen KI-Avatar (oder erstellen Sie Ihren eigenen), um Ihrer Werbung ein nachvollziehbares, menschliches Element zu verleihen. Erfahren Sie wie man mit KI gewinnbringende Videoskripte schreibt. Fügen Sie B-Roll-Aufnahmen, Produktbilder oder markante Visuals hinzu, um die einzigartigen Verkaufsargumente hervorzuheben.
Laden Sie Ihr Skript hoch und wählen Sie einen realistischen KI-Avatar (oder erstellen Sie Ihren eigenen), um Ihrer Werbung ein nachvollziehbares, menschliches Element zu verleihen. Erfahren Sie wie man mit KI gewinnbringende Videoskripte schreibt. Fügen Sie B-Roll-Aufnahmen, Produktbilder oder markante Visuals hinzu, um die einzigartigen Verkaufsargumente hervorzuheben.
Laden Sie Ihr Skript hoch und wählen Sie einen lebensechten KI-Avatar aus, um Ihr Produktvideo zu erzählen. Möchten Sie eine persönliche Note? Erstellen Sie digitale Zwillinge Ihres Führungsteams, um Ihre Videos authentischer und ansprechender zu machen.
Laden Sie Ihr Skript hoch und wählen Sie einen lebensechten KI-Avatar aus, um Ihr Produktvideo zu erzählen. Möchten Sie eine persönliche Note? Erstellen Sie digitale Zwillinge Ihres Führungsteams, um Ihre Videos authentischer und ansprechender zu machen.
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Texte, Farbschemata, Schriftarten und Layouts anzupassen. Integrieren Sie Logos oder Slogans, um alles markenkonform zu gestalten.
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Texte, Farbschemata, Schriftarten und Layouts anzupassen. Integrieren Sie Logos oder Slogans, um alles markenkonform zu gestalten.
Bereichern Sie Ihre Videos mit Animationen, Grafiken und Spezialeffekten aus der Asset-Bibliothek von HeyGen, um Ihrer Werbung den besonderen Kick zu geben.
Bereichern Sie Ihre Videos mit Animationen, Grafiken und Spezialeffekten aus der Asset-Bibliothek von HeyGen, um Ihrer Werbung den besonderen Kick zu geben.
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihre KI-gesteuerte Videoanzeige in Ihrem bevorzugten Format und verteilen Sie sie auf den Kanälen Ihrer Wahl.
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihre KI-gesteuerte Videoanzeige in Ihrem bevorzugten Format und verteilen Sie sie auf den Kanälen Ihrer Wahl.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
Der KI-Werbeanzeigengenerator von HeyGen ermöglicht es Marketern, innerhalb von Minuten professionelle und markenkonforme Werbeanzeigen zu erstellen und dabei herkömmlich lange Produktionszyklen zu umgehen. Beginnen Sie kostenlos mit HeyGen, indem Sie sich hier anmelden.
HeyGen ermöglicht die dynamische Personalisierung von Anzeigen, indem es Skripte mit Plattforminhalten wie YouTube abstimmt, um die Resonanz beim Publikum zu erhöhen und den ROI zu maximieren. Probieren Sie es selbst aus, indem Sie sich kostenlos bei HeyGen anmelden hier.
HeyGen bietet Tools, um schnell Werbevarianten zu erstellen, die es Vermarktern ermöglichen, Nachrichten zu testen und zu optimieren, um datengesteuerte Kampagnenverbesserungen zu erzielen. Sie können diese Funktionen kostenlos erkunden, indem Sie sich hier anmelden.
Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung von Anzeigen, die an verschiedene Plattformen angepasst werden können, um ein kohärentes Markenbild und eine effektive Reichweite beim Publikum zu gewährleisten. Erleben Sie diese Vielseitigkeit aus erster Hand, indem Sie sich hier anmelden.
Ja, HeyGen bietet mehrsprachige Unterstützung, die weitreichende und kulturell relevante Werbekampagnen ermöglicht. Beginnen Sie mit der Erstellung vielfältiger Werbeinhalte, indem Sie sich kostenlos bei HeyGen anmelden hier