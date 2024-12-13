Wie man

Videoanzeigen mit HeyGen erstellt

Öffne HeyGen, melde dich an und beginne damit, in nur wenigen Minuten aufsehenerregende, von KI generierte Anzeigen zu erstellen. Entdecke eine große Auswahl an sofort einsatzbereiten Anzeigenvorlagen, die für Produktstarts, Serviceaktualisierungen oder Kampagnen zur Markenbekanntmachung geeignet sind. Wende sofort dein Markenkit an, um ein einheitliches Branding zu gewährleisten.

Laden Sie Ihr Skript hoch und wählen Sie einen realistischen KI-Avatar (oder erstellen Sie Ihren eigenen), um Ihren KI-Videoanzeigen ein nachvollziehbares, menschliches Element zu verleihen. Fügen Sie B-Roll-Material, Produktbilder oder markante Visuals hinzu, um einzigartige Verkaufsargumente hervorzuheben. Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Text, Farbschemata, Schriftarten und Layouts anzupassen und Logos oder Slogans einzubinden, damit alles markenkonform bleibt.

Steigern Sie Ihre KI-Videoanzeigen mit Animationen, Grafiken und Spezialeffekten aus der Asset-Bibliothek von HeyGen, um Ihren Anzeigen den besonderen Pfiff zu verleihen. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihre KI-gestützte Videoanzeige in Ihrem bevorzugten Format und verteilen Sie sie auf den Kanälen Ihrer Wahl.