Käufer mit KI-Videoerstellung im Voraus schulen

Viel zu viele Verkaufsgespräche beginnen mit sich wiederholenden Fragen, die bereits im Vorfeld hätten geklärt werden können. Durch die Nutzung von HeyGen können Sie ein Avatar von sich selbst erstellen und vorab durch KI generierte Videos rund um die Uhr bereitstellen, die Interessenten durch Ihr Verkaufsgespräch oder Ihre Demo führen, sodass sie umfassend informiert sind und bereit, den nächsten Schritt zu gehen.