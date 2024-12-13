Vertriebspräsentationen - Anwendungsfall
Erstelle fesselnde KI-Verkaufsvideos, die rund um die Uhr verkaufen
Verkaufsdemonstrationen sollten weder für Sie noch für Ihre Käufer zur Last werden. Standardisieren Sie Ihre Verkaufspräsentation, gewährleisten Sie Konsistenz über alle Vertriebsmitarbeiter hinweg und binden Sie Interessenten mit immer verfügbaren KI-Verkaufsvideos. HeyGen ermöglicht es Ihnen, skalierbare, wirkungsvolle Verkaufspräsentationen zu erstellen, die Käufer informieren und Geschäfte vorantreiben, bevor Sie überhaupt zum Telefonat kommen.
Vorteile und Wert
Verkaufen Sie intelligenter mit ständig verfügbaren KI-Verkaufsvideos
Käufer mit KI-Videoerstellung im Voraus schulen
Viel zu viele Verkaufsgespräche beginnen mit sich wiederholenden Fragen, die bereits im Vorfeld hätten geklärt werden können. Durch die Nutzung von HeyGen können Sie ein Avatar von sich selbst erstellen und vorab durch KI generierte Videos rund um die Uhr bereitstellen, die Interessenten durch Ihr Verkaufsgespräch oder Ihre Demo führen, sodass sie umfassend informiert sind und bereit, den nächsten Schritt zu gehen.
Personalisierte Ansprache skalieren, ohne sich zu wiederholen
Vertriebsmitarbeiter verbringen oft Stunden damit, dieselbe Erkundungspräsentation zu wiederholen. Mit HeyGen können Sie eine ansprechende KI-Videoersteller-Präsentation erstellen und sie für jeden Interessenten wiederverwenden, wobei sowohl die Personalisierung als auch die Wirkung ohne repetitive Arbeit erhalten bleiben.
Beschleunigen Sie Gespräche und halten Sie Geschäfte mit AI-Videos in Bewegung
Käufer fühlen sich häufig von textlastigen E-Mails und traditionellen Präsentationsfolien überwältigt. HeyGen kann Ihre KI-Videoerstellung in prägnante, fesselnde Videos verwandeln, die Aufmerksamkeit erregen, Interesse halten und den Geschäftsabschluss beschleunigen. Verwenden Sie es als Hinterlassenschaft für Stakeholder und Einkaufsgruppen zur Überprüfung.
Kundenerfahrungen
Entdecken Sie, wie Unternehmen KI-Verkaufsvideos skalieren
Wie man
KI-Verkaufsvideos mit HeyGen erstellt
Öffnen Sie HeyGen und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Erstellung wirkungsvoller KI-Verkaufsvideos und Demos – kein Videoproduktionsteam oder Schnittfähigkeiten erforderlich.
Wählen Sie aus anpassbaren KI-Video-Generator-Vorlagen, die für Pitches, Demos und Nachfolgepräsentationen konzipiert wurden. Benötigen Sie volle Kontrolle? Beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und wenden Sie Ihr Marken-Kit an, um ein konsistentes Markenerlebnis zu gewährleisten.
Laden Sie Ihr Verkaufsskript hoch und wählen Sie aus über 700 lebensechten KI-Avataren, um Ihr Angebot oder Ihre Demo zu präsentieren. Möchten Sie eine persönlichere Note? Verwenden Sie Ihren eigenen digitalen Zwilling, um Ihre Botschaft auf eine vertraute und ansprechende Weise zu übermitteln.
Nutzen Sie den Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Text, Schriftarten und Farben anzupassen. Fügen Sie Logos, Produkt-Screenshots, Verkaufspräsentationen und wichtige Statistiken hinzu, um Ihr Wertversprechen zu verstärken und Ihre Botschaft klar und überzeugend zu vermitteln.
Übersetzen und lokalisieren Sie Ihr Verkaufsvideo mühelos in mehrere Sprachen mit KI-gesteuerter Sprachausgabe und Lippen-Synchronisation, um sicherzustellen, dass Ihr Angebot bei globalen Käufern Anklang findet. Erfahren Sie mehr über bewährte Methoden für mehrsprachige Websites, erkunden Sie Strategien für multilinguale Teams, und befolgen Sie Standards für übersetzte Inhalte um Ihren Ansatz zu verbessern.
Sobald Ihr KI-generiertes Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es in Ihrem bevorzugten Format und senden Sie es per E-Mail, LinkedIn oder CRM-Plattformen, um Interessenten vor dem Anruf zu schulen – damit Ihre Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit mit Verkaufen verbringen können, anstatt zu erklären.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
Inhalte zu aktualisieren ist mit HeyGen einfach – bearbeiten Sie einfach das Skript, aktualisieren Sie die Visuals und erzeugen Sie das Video in wenigen Minuten neu. Keine Nachdrehs, keine Verzögerungen, keine kostspieligen Bearbeitungen.
HeyGen bietet generative, interaktive und KI-gesteuerte Video-Avatare, die sich für verschiedene Marken- und Inhaltsanforderungen eignen.
HeyGen kann statische PowerPoint-Folien mithilfe von KI-Avataren und Animationen in dynamische Videos umwandeln.
Ja, HeyGen kann personalisierte Verkaufsvideos erstellen, die es Benutzern ermöglichen, Nachrichten anzupassen, ohne zusätzliche Aufnahmen zu machen. Beginnen Sie heute mit HeyGen.
HeyGen unterstützt die Lokalisierung von AI-Videos in über 70 Sprachen mit natürlicher Sprache und perfekter Lippensynchronisation.