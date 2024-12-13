Anleitungsvideos - Anwendungsfall
Wissensteilung leicht gemacht mit Anleitungsvideos und Tutorials
Visuelle Anleitungen sind leichter zu befolgen. Allerdings kann das Erstellen von Anleitungsvideos ohne die richtigen Werkzeuge langsam und kostspielig sein. Mit HeyGen können Sie mühelos professionelle Anleitungsvideos erstellen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials zu bewährten Verfahren in nur wenigen Minuten. Ein Produktionsteam wird nicht benötigt! Ob Sie Mitarbeiter schulen, Kunden einarbeiten oder Tutorial-Videos weltweit teilen, Anleitungsvideos können Ihren Prozess vereinfachen.
Vorteile und Wert
der KI-Videoerzeugung
Erstellen Sie Anleitungsvideos schneller – keine Videoerfahrung erforderlich!
Machen Sie komplexe Anweisungen mit von KI generierten Videos leicht nachvollziehbar
Menschen lernen besser mit Videos. HeyGen ermöglicht es Ihnen, textlastige Anleitungen in klare und ansprechende Tutorial-Videos zu verwandeln. Auf diese Weise kann Ihr Publikum sehen und verstehen, was es tun muss, egal ob es sich um eine Anleitung, eine Einführung oder eine Fehlerbehebung handelt.
Erstellen Sie professionelle Anleitungsvideos ohne ein Produktionsteam
Sie benötigen keine teure Videoausrüstung oder Schnittfähigkeiten, um fantastische Anleitungsinhalte zu erstellen. Mit den Funktionen des HeyGen AI-Videomachers, einschließlich KI-Avataren, Sprachaufnahmen und einfachen Vorlagen, können Sie polierte Videos erstellen. Sie können sogar ein PDF oder Deck hochladen und es mit nur wenigen Klicks mithilfe der KI-Videoerstellungs-Tools in ein Video umwandeln. Erleben Sie diese innovativen Werkzeuge mit unserer kostenlosen Registrierung.
Skalieren Sie Training und Support für jedes Publikum mit unserem KI-Videogenerator
Müssen Teams an verschiedenen Standorten geschult werden? HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Anleitungsvideos sofort zu übersetzen und zu lokalisieren. Ihr Lehrvideoinhalt bleibt weltweit für jeden zugänglich, unabhängig von der Sprache, dank unserer Videotranslator-Funktionen.
Kundenerfahrungen
Entdecken Sie, wie Unternehmen Anleitungen mit von KI generierten Videos verbessern
Pyne verwendet HeyGen, um das Onboarding von Benutzern zu revolutionieren
Durch die Integration der HeyGen-API erstellt Pyne interaktive Demo-Agenten, um das Onboarding zu skalieren, Benutzerreisen zu personalisieren und das Engagement mithilfe von mit KI-Sprachtechnologie generierten Videos um das Zehnfache zu verbessern.
Wie man
Anleitungsvideos mit HeyGen erstellt
Melden Sie sich bei HeyGen an und beginnen Sie in wenigen Momenten mit der Erstellung von professionellen Anleitungsvideos – keine Videobearbeitungsfähigkeiten oder Produktionsmannschaft erforderlich.
Wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen, die für schrittweise Anleitungen, Schulungshandbücher und Videos zu bewährten Verfahren konzipiert wurden. Wenn Sie volle kreative Kontrolle benötigen, beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und verwenden Sie Ihr Marken-Set mit einem Klick für ein nahtloses Erlebnis.
Laden Sie Ihr Lehrskript hoch und wählen Sie aus über 250 lebensechten KI-Avataren, um Ihr Video zu erzählen. Möchten Sie es persönlicher gestalten? Verwenden Sie Ihren digitalen Zwilling, um mehr Engagement und Identifikation zu erreichen.
Nutzen Sie den einfachen Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Text, Schriftarten und Farben anzupassen. Fügen Sie Ihr Logo, Produkt-Screenshots oder Workflow-Visualisierungen hinzu, um die Klarheit zu erhöhen und die Markenkonsistenz zu wahren.
Binden Sie Bilder, Symbole und Animationen aus der Medienbibliothek von HeyGen ein, um komplexe Anweisungen zu veranschaulichen. Dies kann Ihr Publikum fesseln und dabei helfen, wichtige Punkte, entscheidende Aktionen hervorzuheben und das Lernen interaktiv unterhaltsam zu gestalten.
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format. Teilen Sie es per E-Mail, in sozialen Medien, auf Webseiten oder auf internen Schulungsplattformen – überall dort, wo Ihr Publikum es benötigt.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Tutorial-Videos mit Hilfe von KI-Avataren und Vorlagen zu erstellen, ohne ein Produktionsteam zu benötigen. Beginnen Sie noch heute mit der kostenlosen Erkundung der Plattform!
Sie können Videos mit Textelementen, Branding und einer Auswahl von über 250 KI-Avataren anpassen oder mit HeyGen einen digitalen Zwilling erstellen. Entdecken Sie, wie einfach es ist, Ihre Inhalte mit unserer kostenlosen Testversion zu personalisieren.
Ja, HeyGen ermöglicht sofortige Übersetzung und Lokalisierung von Lehrvideos für ein globales Publikum. Sie können Ihre Inhalte effizient für ein internationales Publikum zugänglich machen, was Ihre Reichweite erheblich erweitern kann.
HeyGen beinhaltet einen KI-Skriptgenerator, der Nutzern hilft, ihre Videoskripte einfach zu erstellen und zu planen. Diese Funktion vereinfacht den Prozess der Inhalterstellung und spart Zeit und Mühe.
Sie können Ihre Videos direkt von HeyGen aus per E-Mail, in sozialen Medien, auf Webseiten oder internen Plattformen teilen. Nutzen Sie unsere einfachen Freigabemöglichkeiten, um die Wirkung Ihres Inhalts zu maximieren.