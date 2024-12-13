FlowShare + HeyGen

FlowShare ist ein Tool zur schrittweisen Dokumentation, das Arbeitsabläufe automatisch erfasst und sie in visuelle Anleitungen umwandelt, um Schulungen und das Teilen von Prozessen zu vereinfachen.

Über FlowShare

FlowShare ist ein Dokumentationswerkzeug, das jeden Schritt eines Benutzer-Workflows auf dem Bildschirm automatisch erfasst, um klare, visuelle Anleitungen zu erstellen. Es hilft Teams, Zeit bei Schulungen, Einarbeitungen und Prozessdokumentationen zu sparen, indem es schrittweise Anweisungen mit kommentierten Screenshots generiert.

HeyGen und FlowShare

Die Integration von HeyGen und FlowShare ermöglicht es Benutzern, schrittweise Prozessanleitungen in ansprechende, von KI generierte Videotutorials mit lebensechten Avataren zu verwandeln. Dies erleichtert es, Schulungen, Einarbeitungen und Dokumentationsbemühungen durch dynamische, menschenähnliche Videoinhalte, die direkt aus erfassten Arbeitsabläufen generiert werden, zu skalieren.

Anwendungsfälle

  • Mitarbeitereinführung und -schulung: Verwandeln Sie schrittweise Anleitungen, die in FlowShare erfasst wurden, in fesselnde von KI-Avataren geführte Videos mit HeyGen, die es neuen Mitarbeitern ermöglichen, Werkzeuge, Systeme und Arbeitsabläufe schnell mit minimalem manuellen Aufwand zu erlernen.
  • Kundensupport und Anleitungsvideos: Verwenden Sie FlowShare, um komplexe Prozesse zu dokumentieren, und erstellen Sie dann mit HeyGen klare, personalisierte Video-Tutorials, um Benutzern bei der Fehlerbehebung zu helfen oder Produktfunktionen effektiver zu verstehen.
  • Interne Prozessdokumentation im großen Stil: Teams können den internen Wissensaustausch straffen, indem sie routinemäßige Arbeitsabläufe in leicht verständliche Videoanleitungen umwandeln, was die Konsistenz verbessert und die für die Beantwortung wiederkehrender Fragen aufgewendete Zeit reduziert.
logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo