Über FlowShare
FlowShare ist ein Dokumentationswerkzeug, das jeden Schritt eines Benutzer-Workflows auf dem Bildschirm automatisch erfasst, um klare, visuelle Anleitungen zu erstellen. Es hilft Teams, Zeit bei Schulungen, Einarbeitungen und Prozessdokumentationen zu sparen, indem es schrittweise Anweisungen mit kommentierten Screenshots generiert.
HeyGen und FlowShare
Die Integration von HeyGen und FlowShare ermöglicht es Benutzern, schrittweise Prozessanleitungen in ansprechende, von KI generierte Videotutorials mit lebensechten Avataren zu verwandeln. Dies erleichtert es, Schulungen, Einarbeitungen und Dokumentationsbemühungen durch dynamische, menschenähnliche Videoinhalte, die direkt aus erfassten Arbeitsabläufen generiert werden, zu skalieren.
Anwendungsfälle
- Mitarbeitereinführung und -schulung: Verwandeln Sie schrittweise Anleitungen, die in FlowShare erfasst wurden, in fesselnde von KI-Avataren geführte Videos mit HeyGen, die es neuen Mitarbeitern ermöglichen, Werkzeuge, Systeme und Arbeitsabläufe schnell mit minimalem manuellen Aufwand zu erlernen.
- Kundensupport und Anleitungsvideos: Verwenden Sie FlowShare, um komplexe Prozesse zu dokumentieren, und erstellen Sie dann mit HeyGen klare, personalisierte Video-Tutorials, um Benutzern bei der Fehlerbehebung zu helfen oder Produktfunktionen effektiver zu verstehen.
- Interne Prozessdokumentation im großen Stil: Teams können den internen Wissensaustausch straffen, indem sie routinemäßige Arbeitsabläufe in leicht verständliche Videoanleitungen umwandeln, was die Konsistenz verbessert und die für die Beantwortung wiederkehrender Fragen aufgewendete Zeit reduziert.