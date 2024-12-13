Über FlowShare

FlowShare ist ein Dokumentationswerkzeug, das jeden Schritt eines Benutzer-Workflows auf dem Bildschirm automatisch erfasst, um klare, visuelle Anleitungen zu erstellen. Es hilft Teams, Zeit bei Schulungen, Einarbeitungen und Prozessdokumentationen zu sparen, indem es schrittweise Anweisungen mit kommentierten Screenshots generiert.

HeyGen und FlowShare

Die Integration von HeyGen und FlowShare ermöglicht es Benutzern, schrittweise Prozessanleitungen in ansprechende, von KI generierte Videotutorials mit lebensechten Avataren zu verwandeln. Dies erleichtert es, Schulungen, Einarbeitungen und Dokumentationsbemühungen durch dynamische, menschenähnliche Videoinhalte, die direkt aus erfassten Arbeitsabläufen generiert werden, zu skalieren.