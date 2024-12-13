Über Trupeer

Trupeer ist eine KI-Plattform, die Ihnen dabei hilft, grobe Bildschirmaufnahmen in hochwertige Produktvideos und schrittweise Dokumentationen zu verwandeln, ohne dass Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind. Entwickelt für Lern- und Entwicklungsabteilungen, Vertrieb, Marketing und Kundenerfolgsteams, macht es Trupeer einfach, personalisierte, kontextbezogene Inhalte in großem Umfang zu erstellen.

Mit Funktionen wie KI-Sprachausgabe, Avataren, automatischen Zoom-Effekten und mehrsprachiger Übersetzung hilft Trupeer Teams dabei, ihre Einarbeitungszeit zu verkürzen, die Produktakzeptanz zu verbessern und das Engagement durch menschenähnliche Videoinhalte zu steigern. Ob Sie Demos, Benutzerhandbücher oder Schulungsmaterialien erstellen, Trupeer ermöglicht es Ihnen, dies 10-mal schneller mit gleichbleibender Qualität und ohne Rätselraten zu tun.

HeyGen und Trupeer

Durch die Integration von HeyGen können Trupeer-Nutzer personalisierte Videodemos erstellen, die von menschenähnlichen KI-Avataren mit perfekter Lippensynchronisation und natürlichem Vortrag angetrieben werden. Dies ermöglicht es Unternehmen, Produktpräsentationen in fesselnde, markenkonforme Erlebnisse zu verwandeln, die bei ihrer Zielgruppe Anklang finden.

Die Integration unterstützt sowohl vorgefertigte als auch vollständig individuelle Avatare, sodass Teams den Stil, die Persönlichkeit ihres Unternehmens anpassen und sogar Avatar-Versionen von echten Teammitgliedern erstellen können. Sobald eine Bildschirmaufnahme auf Trupeer hochgeladen wurde, können Benutzer leicht ein Video-Demo generieren, das von einem HeyGen Avatar erzählt wird, was den Eindruck erweckt, als würde eine echte Person direkt zu jedem Zuschauer sprechen.

Dieses leistungsstarke Kombi-Angebot ermöglicht es Ihnen, personalisierte, von Avataren geführte Demos in großem Umfang zu senden, ideal für die Verkaufsanbahnung, die Kundenintegration und das Training, ohne Stunden mit manueller Produktion zu verbringen.