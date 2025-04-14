Trình tạo video tri ân miễn phí của HeyGen giúp bạn biến ảnh, đoạn clip và nhạc thành một video tri ân hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. Thêm ảnh và các đoạn video ngắn, lồng tiếng thuyết minh và phụ đề, rồi chia sẻ video tưởng nhớ để tưởng niệm người thân với gia đình ở bất cứ đâu.
Các tính năng của Trình tạo Video Tưởng niệm
Biến những bức ảnh trân quý thành chuyển động
Những bức ảnh tĩnh chỉ có thể truyền tải được từng ấy. Công cụ chuyển ảnh thành video thêm những chuyển động nhẹ nhàng, sống động vào một bức chân dung yêu thích, để bức ảnh tĩnh của người đã khuất như đang hít thở, quay đầu và nhìn lại căn phòng trong buổi lễ hoặc trên màn hình tại nhà.
Mẫu video tưởng niệm trang nhã
Duyệt qua các mẫu tùy chỉnh được thiết kế sẵn cho tang lễ, lễ tưởng niệm, sinh nhật hoặc lễ nghỉ hưu. Chọn một mẫu, và bố cục sẽ tự động sắp xếp các cảnh, thời lượng và thẻ tiêu đề cho bạn. Kéo thả ảnh và video của bạn, rồi tùy chỉnh để tạo nên một video tri ân thật đẹp mà không cần bất kỳ kỹ năng thiết kế nào.
Thuyết minh AI bằng giọng nói bạn chọn
Nhập bài điếu văn hoặc một gợi ý ngắn và để trình tạo giọng nói AI biến những dòng chữ của bạn thành giọng đọc ấm áp, tự nhiên. Chọn một tông giọng phù hợp với người đã khuất, sau đó thêm chữ trên màn hình và lồng tiếng lên ảnh để câu chuyện được lắng nghe, chứ không chỉ được nhìn thấy.
Tạo Không Khí Với Âm Nhạc và Tiêu Đề
Chọn một bài hát từ thư viện media hoặc thêm các đoạn âm thanh của riêng bạn, sau đó đặt các thẻ tiêu đề với phông chữ phù hợp với từng người. Cắt ngắn đoạn nhạc có sẵn cho vừa thời lượng, tạo hiệu ứng fade in và fade out, và giữ mỗi bức ảnh hiển thị đủ lâu để người xem có thời gian chiêm nghiệm và hồi tưởng.
Phụ đề và Thuyết minh bằng Bất Kỳ Ngôn ngữ Nào
Cá nhân hóa phụ đề hiển thị trên màn hình với trình tạo phụ đề, điều chỉnh phông chữ để những câu trích dẫn, bài thơ và lời nói trở nên dễ theo dõi. Trình chỉnh sửa rất dễ sử dụng, và phụ đề giúp bài tưởng niệm trở nên dễ tiếp cận hơn cho người lớn tuổi và bất kỳ ai xem với âm thanh tắt trong buổi lễ tưởng niệm.
Trước đây, các gia đình thường phải dùng phần mềm dựng video hoặc thuê người dựng để làm video tưởng niệm. Giờ đây, bạn có thể tự tạo bằng công cụ làm slideshow: sắp xếp ảnh theo thứ tự, thêm nhạc và có ngay video sẵn sàng phát trong buổi lễ.Khám phá công cụ
Một buổi lễ tưởng nhớ cuộc đời nên ấm áp, không u sầu. Hãy chọn lọc những bức ảnh vui tươi, các đoạn video quay tại nhà và lời nhắn bằng video từ bạn bè để tạo thành một video tri ân vừa khiến mọi người mỉm cười vừa rơi nước mắt, rồi chiếu nó trong buổi gặp mặt để tưởng nhớ người đã khuất.
Những dịp sinh nhật lớn và cột mốc quan trọng xứng đáng được hơn cả một tấm thiệp. Hãy gom những bức ảnh và lời nhắn chân thành từ bạn bè, người thân vào một trong những món quà video nhóm ý nghĩa nhất, rồi bất ngờ dành tặng nhân vật chính một video tri ân được cá nhân hóa – món quà hoàn hảo cho dịp đặc biệt này.
Khi một đồng nghiệp nghỉ hưu hoặc chuyển sang công việc mới, tạo một video tri ân sẽ giúp lưu giữ lại nhiều năm kỷ niệm chỉ trong vài phút. Hãy thu thập lời nhắn, hình ảnh và những câu chuyện nội bộ từ cả đội, rồi phát món quà chia tay này trong buổi gặp mặt tạm biệt.
Kỷ niệm ngày cưới và đám cưới là dịp để nhìn lại câu chuyện của hai bạn. Hãy thả ảnh vào trình chỉnh sửa video AI, dùng các công cụ chỉnh sửa để sắp xếp lại cảnh thành một dòng thời gian, thêm bài hát cho điệu nhảy đầu tiên, xem trước thành phẩm và phát video tri ân trong lúc nâng ly chúc mừng.Khám phá công cụ
Mất đi một thú cưng là một nỗi mất mát thực sự và xứng đáng có một sự tri ân riêng. Hãy biến những bức ảnh và các đoạn clip ngắn về người bạn đồng hành của bạn thành một video tưởng nhớ đầy xúc động với nền nhạc nhẹ nhàng, thêm dòng tiêu đề tưởng niệm, và giữ nó như một lời nhắc nhở lâu dài về niềm vui mà chúng đã mang đến.
Cách hoạt động của trình tạo video tri ân
Tạo video tri ân trực tuyến chỉ với bốn bước. Trình tạo video tri ân trực tuyến này chạy ngay trên trình duyệt của bạn, vì vậy bạn không cần tải xuống bất kỳ phần mềm máy tính nào.
Thêm ảnh và đoạn video của bạn, hoặc ghi lại một thông điệp mới bằng trình ghi âm tích hợp.
Choose a memorial or celebration template, or start from a blank timeline and arrange each scene.
Trim a song, then layer in spoken narration, captions, dates, and quotes to tell the full story.
Preview the final video, export an MP4 or MOV in the format you need, then share your tribute as an online video link with family anywhere.
A tribute video is a short film that honors a person using their photos, video clips, music, and words. A tribute video maker lets you create heartfelt tribute videos by uploading those memories, dropping them into a template, adding narration and captions, then exporting a finished video to share.
Hãy thu thập từ 25 đến 40 bức ảnh yêu thích và bất kỳ đoạn video ngắn nào, sau đó tải chúng lên theo thứ tự bạn muốn. Chọn một mẫu, thêm nhạc và các thẻ tiêu đề cho tên và ngày tháng, thu âm hoặc tạo lời thuyết minh, rồi xuất video để dùng trong buổi lễ hoặc chia sẻ trực tuyến. Bạn không cần có kinh nghiệm dựng video vẫn có thể hoàn thành một video chỉ trong một buổi chiều.
Đối với một đám tang hoặc buổi lễ tưởng niệm, hãy hướng tới độ dài từ năm đến mười phút để người xem có thời gian suy ngẫm mà không bị mất tập trung. Còn trên mạng xã hội hoặc trong một nhóm chat, video dài khoảng một đến ba phút thường giữ được sự chú ý tốt hơn.
Với sự đồng ý và một mẫu ghi âm rõ ràng, Công nghệ nhân bản giọng nói bằng AI có thể tái tạo giọng nói để đọc một thông điệp hoặc bài thơ trong phần tưởng niệm. Hãy sử dụng một cách thận trọng và chỉ khi gia đình đồng ý rằng điều đó phù hợp và thể hiện sự tôn trọng.
Yes. Avatar IV animates a still portrait into subtle, lifelike motion, so a single treasured photo can gently move on screen. It works well for a closing shot or a title image that holds the room's attention.
Many tools only stitch photos into a slideshow. HeyGen also animates still photos into motion, adds natural narration in a voice you choose, and can rebuild the whole tribute in another language, so relatives anywhere can watch it the way they speak. The same quality carries across every video you make.
Yes. The AI video translator can recreate your tribute in 175+ languages with translated captions and voice, so grandparents and relatives abroad can watch it in their own language without a separate edit.
You can upload a meaningful song or choose from the built-in music library. If you plan to post the video publicly on social platforms, check that you have the rights to the song, since copyrighted tracks can be muted or blocked on some sites.
Có, và chỉ với một phần nhỏ chi phí so với quay trong studio. Nhà giáo dục Anton Voroniuk cho biết chi phí sản xuất giảm tới 40 lần và tiết kiệm 15,5 giờ mỗi tuần khi sử dụng HeyGen, cho thấy một người có thể đạt được bao nhiêu mà không cần cả một đội ngũ sản xuất nội dung.
Có, bạn có thể bắt đầu hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn có thể tạo một video tri ân mà không tốn chi phí ban đầu. Các gói trả phí, từ khoảng 24 đô la mỗi tháng, cho phép xuất video dài hơn, tải xuống 4K và nhiều tùy chọn sáng tạo hơn, rất hữu ích khi bạn muốn có một kỷ vật để trình chiếu hoặc lưu trữ.
Khám phá thêm các công cụ được hỗ trợ bởi AI
Biến bất kỳ bức ảnh nào thành sống động với giọng nói và chuyển động siêu chân thực bằng Avatar IV.
Transform your ideas into professional videos with AI.