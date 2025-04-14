Hãy thu thập từ 25 đến 40 bức ảnh yêu thích và bất kỳ đoạn video ngắn nào, sau đó tải chúng lên theo thứ tự bạn muốn. Chọn một mẫu, thêm nhạc và các thẻ tiêu đề cho tên và ngày tháng, thu âm hoặc tạo lời thuyết minh, rồi xuất video để dùng trong buổi lễ hoặc chia sẻ trực tuyến. Bạn không cần có kinh nghiệm dựng video vẫn có thể hoàn thành một video chỉ trong một buổi chiều.