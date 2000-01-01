Avatar vượt xa việc chỉ đơn thuần đồng bộ chuyển động môi Avatar IV không chỉ đơn thuần sao chép lời nói; nó còn hiểu được ngữ điệu, nhịp điệu và cảm xúc. Mô hình này tạo ra nét mặt tự nhiên và cử chỉ đồng bộ phản ánh cách con người giao tiếp, mang đến những cuộc trò chuyện chân thực và giàu cảm xúc.

Cử chỉ tay tự nhiên giúp tương tác hiệu quả hơn Với Avatar IV, các avatar chuyển động có chủ đích. Cử chỉ tay được đồng bộ thông minh với giọng nói, mang lại chiều sâu và sắc thái cho từng video. Dù bạn đang giải thích, thuyết trình hay kể chuyện, avatar của bạn sẽ trở nên biểu cảm và sống động.

Sự sáng tạo vượt lên trên mọi giới hạn của con người Avatar IV mở ra những khả năng sáng tạo hoàn toàn mới. Hãy biến một bản phác thảo, một nhân vật hoạt hình, hoặc thậm chí một con vật thành một avatar biết nói, đầy biểu cảm. Từ con người chân thực như đời thật đến các nhân vật anime và sinh vật huyền ảo, bạn có thể thiết kế bất kỳ nhân dạng nào và thổi hồn cho chúng với độ chân thực hiệu năng cao.