Avatar IV là một công cụ tạo avatar AI thế hệ mới, có thể biến một bức ảnh duy nhất thành một video hoàn toàn được hoạt hình hóa, chân thực. Với công nghệ AI đồng bộ khẩu hình tiên tiến, avatar của bạn sẽ nói với giọng được đồng bộ tự nhiên, biểu cảm khuôn mặt sinh động và cử chỉ tay chân thực. Tạo nội dung chuyên nghiệp cho quảng cáo, đào tạo hoặc mạng xã hội mà không cần máy quay hay diễn viên, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và các định dạng sẵn sàng xuất bản.
Trải nghiệm sức mạnh của Avatar IV đang hoạt động
Khám phá cách các nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và đội ngũ đang sử dụng công cụ tạo avatar AI nói chuyện của HeyGen để biến ý tưởng thành những video đa ngôn ngữ cuốn hút, khiến người xem phải dừng lại. Mỗi ví dụ minh họa đều sử dụng avatar, giọng nói và tính năng đồng bộ khẩu hình mà không cần đến máy quay.
Đổi mới được tích hợp trong từng trình tạo avatar chân thực
Avatar IV mang đến cho bạn nhiều hơn một gương mặt biết nói đơn thuần. Với khả năng đồng bộ khẩu hình bằng AI tiên tiến, cử chỉ tay sinh động và các tùy chọn phong cách linh hoạt, bạn có thể tạo ra những avatar vừa tự nhiên vừa cuốn hút. Dù bạn muốn một bản sao kỹ thuật số siêu chân thực hay một nhân vật được cách điệu, Avatar IV đều cung cấp đầy đủ công cụ để xây dựng sự kết nối chân thật nhất với khán giả của mình.
Avatar biết nói được tạo từ ảnh của bạn không chỉ đơn thuần là nói; nó còn phản ứng và thể hiện cảm xúc dựa trên kịch bản bạn cung cấp. Trải nghiệm nhịp điệu, ngữ điệu và chuyển động tự nhiên, mang đến một phần trình bày sống động và chân thực.
Nâng tầm trình tạo avatar chân thực của bạn với các cử động tay sinh động, đồng bộ hoàn hảo với lời thoại của avatar. Cử chỉ tay rất lý tưởng để nhấn mạnh, tạo sắc thái tinh tế và kể chuyện bằng hình ảnh một cách hiệu quả.
Chọn giữa các bản sao siêu chân thực hoặc nhân vật phong cách. Trình tạo avatar AI của chúng tôi hỗ trợ avatar người, anime và động vật ở cả dạng chân dung và toàn thân.
Với Avatar IV, avatar không chỉ biết nói mà còn biết hành động. Mô hình nâng cấp này phản hồi theo giọng điệu và cảm xúc, mang đến biểu cảm sống động cùng cử chỉ đồng bộ, tạo nên một màn thể hiện giống con người một cách chân thực.
Con đường đến Avatar IV
Khám phá những gì bạn có thể tạo ra với Avatar IV
Khám phá những ví dụ thực tế về các video được tạo bằng công cụ tạo avatar AI biết nói của chúng tôi. Người dùng trên khắp thế giới đang biến những bức ảnh và kịch bản đơn giản thành các hoạt cảnh sống động, lôi cuốn với khả năng đồng bộ khẩu hình tự nhiên và chuyển động cơ thể chân thực. Từ các cảnh quay mang phong cách điện ảnh đến những dự án tạo avatar toàn thân đầy biểu cảm, các sản phẩm mẫu này cho thấy sức mạnh của AI trong việc tạo ra nội dung chất lượng chuyên nghiệp mà không cần máy quay hay diễn viên.
Trình diễn cách Avatar IV hoạt động từ nhiều góc máy khác nhau trong khi vẫn giữ độ chính xác của đồng bộ khẩu hình và thể hiện cảm xúc mượt mà. Đây là ví dụ hoàn hảo cho thấy tính năng video AI đồng bộ khẩu hình của chúng tôi tạo ra phần thể hiện tự nhiên ở mọi góc nhìn như thế nào.
Thể hiện trọn vẹn biểu cảm giọng nói chỉ từ một bức ảnh và một đoạn âm thanh. Được vận hành hoàn toàn bằng AI, avatar này tạo ra chuyển động môi khớp tiếng nói một cách mượt mà mà không cần diễn viên, rất lý tưởng cho đào tạo, tiếp thị và kể chuyện.
Minh họa cảm xúc sống động và giọng nói do AI tạo ra được hòa cùng nhạc gốc, tất cả chỉ từ một bức ảnh. Điều này cho thấy cách một công cụ tạo avatar chân thực có thể thổi hồn vào những bức ảnh tĩnh theo những cách hoàn toàn mới.
Có một chú gấu AI dẫn bản tin — không có diễn viên thật, chỉ cần một hình ảnh và kịch bản.
Tạo một phim ngắn AI lấy cảm hứng từ meme, với các loài động vật biết nói, góc quay điện ảnh và đồng bộ giọng nói hoàn chỉnh.
Ngay cả những bức chân dung vẽ tay cũng trở nên sống động — được hỗ trợ bởi khả năng tạo phong cách của Avatar IV.
Bắt đầu sáng tạo chỉ với một bức ảnh
Tạo một avatar nói chuyện chân thực với Avatar IV chỉ cần vài bước đơn giản. Trình tạo avatar nói chuyện bằng AI của chúng tôi được thiết kế để giúp quy trình trở nên liền mạch, dù bạn muốn một hoạt ảnh chân dung đơn giản hay trải nghiệm tạo avatar toàn thân. Bằng cách kết hợp ảnh đầu vào, đồng bộ giọng nói tự nhiên và chuyển động biểu cảm, bạn có thể tạo ra các video chất lượng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút mà không cần máy quay, studio hay các chu kỳ sản xuất kéo dài.
Hãy chọn một bức ảnh rõ nét của bạn hoặc của nhân vật, có thể là ảnh chân dung, nửa người hoặc toàn thân. Chất lượng ảnh càng tốt thì avatar được tạo ra sẽ trông càng tự nhiên và chân thực.
Nhập kịch bản trực tiếp vào trình soạn thảo hoặc tải lên một tệp âm thanh. Bạn cũng có thể tự ghi âm giọng nói của mình. Trình tạo đồng bộ khẩu hình bằng AI của chúng tôi sẽ đồng bộ văn bản hoặc âm thanh với cử động khuôn mặt và cử chỉ, giúp avatar của bạn nói chuyện một cách tự nhiên.
Chỉ với một cú nhấp chuột, Avatar IV sẽ biến bức ảnh của bạn thành một avatar biết nói sống động. Video sẽ ngay lập tức thể hiện khẩu hình, biểu cảm và cử chỉ, khiến avatar của bạn như thật. Xuất video với độ phân giải cao và chia sẻ lên các nền tảng yêu thích của bạn.
Khám phá các tính năng nâng cao của Avatar IV
Avatar IV không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp. Nó định nghĩa lại những gì có thể làm được với avatar AI. Từ hình ảnh sắc nét hơn đến cử chỉ sống động như thật, nó mang đến một mức độ chân thực và linh hoạt vượt trội cho người sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và những người kể chuyện.
Avatar IV không chỉ đơn thuần sao chép lời nói; nó còn hiểu được ngữ điệu, nhịp điệu và cảm xúc. Mô hình này tạo ra nét mặt tự nhiên và cử chỉ đồng bộ phản ánh cách con người giao tiếp, mang đến những cuộc trò chuyện chân thực và giàu cảm xúc.
Với Avatar IV, các avatar chuyển động có chủ đích. Cử chỉ tay được đồng bộ thông minh với giọng nói, mang lại chiều sâu và sắc thái cho từng video. Dù bạn đang giải thích, thuyết trình hay kể chuyện, avatar của bạn sẽ trở nên biểu cảm và sống động.
Avatar IV mở ra những khả năng sáng tạo hoàn toàn mới. Hãy biến một bản phác thảo, một nhân vật hoạt hình, hoặc thậm chí một con vật thành một avatar biết nói, đầy biểu cảm. Từ con người chân thực như đời thật đến các nhân vật anime và sinh vật huyền ảo, bạn có thể thiết kế bất kỳ nhân dạng nào và thổi hồn cho chúng với độ chân thực hiệu năng cao.
Không giống các phiên bản trước, Avatar IV có thể tạo avatar từ những tư thế nghiêng đầu, chụp ngang hoặc ở các góc khác nhau. Sự linh hoạt này giúp tạo ra hình ảnh chính xác và tự nhiên ngay cả với những bức ảnh đầu vào phức tạp, mang lại cho bạn toàn quyền sáng tạo với nhiều loại tư liệu nguồn khác nhau.
Avatar IV là công nghệ avatar AI tiên tiến của HeyGen, tạo ra các avatar biết nói sống động chỉ từ một bức ảnh, với khả năng đồng bộ giọng nói, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ tay. Bạn có thể bắt đầu khám phá tiềm năng của HeyGen miễn phí bằng cách đăng ký tại đây.
HeyGen sử dụng một công nghệ AI để làm cho ảnh tĩnh trở nên sống động với đồng bộ giọng nói, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ, bạn chỉ cần cung cấp một đoạn kịch bản và một hình ảnh.
Có, các avatar của HeyGen hỗ trợ nhiều phong cách khác nhau như siêu thực, anime và động vật, mang lại sự linh hoạt trong việc thiết kế avatar.
Không, bạn không cần máy quay; Avatar IV tạo video chỉ từ một bức ảnh và một đoạn kịch bản.
HeyGen bản địa hóa video bằng cách điều chỉnh nội dung cho phù hợp với các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, đồng thời vẫn đảm bảo giọng nói tự nhiên và khả năng đồng bộ khẩu hình hoàn hảo.
