Anton Voroniuk là một chuyên gia đào tạo về tiếp thị số, người đầu tiên mang các khóa học về HeyGen lên Udemy và Coursera. Là người sáng lập một thương hiệu giáo dục hàng đầu, Anton đã xây dựng doanh nghiệp của mình dựa trên nội dung video rõ ràng, hấp dẫn và có khả năng mở rộng. Tuy nhiên, yêu cầu phải liên tục tạo nội dung đã trở nên không bền vững.

“Trước HeyGen, việc sản xuất các video trông chuyên nghiệp là một quy trình dài và phức tạp,” Anton nói. “Từ viết kịch bản và ghi hình đến chỉnh sửa và hậu kỳ, có thể mất hàng giờ, thậm chí vài ngày, để mọi thứ trở nên thật hoàn hảo.”

Mọi thứ đã thay đổi với HeyGen. Nhờ các avatar AI tiên tiến và những công cụ tạo video trực quan, Anton đã tìm ra cách cắt giảm mạnh thời gian sản xuất và mở rộng tầm ảnh hưởng trong giảng dạy mà không phải đánh đổi về chất lượng hay tính nhất quán.

Chuyển từ sản xuất video thủ công sang hiệu quả được hỗ trợ bởi AI

Trước đây, việc tạo nội dung giáo dục là một quy trình thủ công. Mỗi khóa học, Instagram Reel, hội thảo trực tuyến và video quảng bá đều yêu cầu Anton phải xuất hiện trước ống kính. Điều đó đồng nghĩa với việc phải dựng đèn, làm tóc và trang điểm, quay phim, rồi dành hàng giờ để chỉnh sửa.

“Tôi là người tham gia rất sâu vào việc xây dựng khóa học và chiến lược video,” Anton nói. “Nhưng HeyGen đã làm thay đổi hoàn toàn cách tôi làm việc. Giờ đây tôi có thể tập trung vào ý tưởng, kịch bản của mình và để HeyGen lo phần còn lại.”

Nhờ sử dụng các avatar kỹ thuật số của HeyGen, Anton đã loại bỏ được nhu cầu phải liên tục xuất hiện trước ống kính để quay video. Anh có thể tạo ra những video chỉn chu trong vài giây, không cần quay lại hay ghi hình thêm lần nào. “Điều đó thực sự đã cứu tôi rất nhiều,” Anton nói. “Đặc biệt là khi sản xuất nội dung với quy mô lớn.”

Mở rộng nội dung video trên nhiều nền tảng và cho nhiều nhóm khán giả

Hiện tại Anton sử dụng HeyGen cho gần như mọi phần trong chiến lược nội dung của mình, từ các khóa học trên Udemy và bài đăng mạng xã hội đến hội thảo trực tuyến và phần giới thiệu cho các hội nghị online. Anh ấy đã tạo ra nhiều avatar, mỗi avatar có một giọng điệu và mục đích sử dụng riêng: một avatar trang trọng, một năng động và một avatar chính xuất hiện xuyên suốt toàn bộ nội dung.

“Đó là cách tôi tạo nội dung của mình trong vài giây từ con số 0,” Anton nói. “Nó cho tôi khả năng tạo ra nội dung nhanh, chất lượng cao, dù là cho các khóa học hay cho công việc với khách hàng.”

Anh ấy tận dụng khả năng của HeyGen trong việc tạo ra các video đa ngôn ngữ, mở rộng phạm vi tiếp cận các khóa học của mình tới khán giả toàn cầu. “Tôi đã sử dụng các giảng viên được tạo bởi AI để giảng dạy bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,” Anton nói. “Điều đó đã giúp nội dung của tôi trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều.”

Một trong những tính năng yêu thích của Anton là khả năng dùng HeyGen để tạo các video quảng bá ngắn. Với công cụ URL-to-video, anh ấy có thể nhanh chóng biến các trang khóa học hoặc đoạn podcast thành những video highlight gọn gàng, chuyên nghiệp, rất phù hợp cho các chiến dịch trên mạng xã hội và email.

Tiết kiệm thời gian mà không đánh đổi chất lượng

Trong khi HeyGen xử lý phần hình ảnh, Anton phụ trách phần sáng tạo. Anh tự viết và chỉnh sửa kịch bản, đảm bảo chúng luôn phù hợp với phong cách giảng dạy của mình. Sau đó, chỉ với vài cú nhấp chuột, anh tạo ra một video hoàn chỉnh bằng bản sao kỹ thuật số của mình.

Ở hậu trường, Anton và đội ngũ của anh cũng đang khám phá HeyGen để xây dựng các avatar tương tác và những định dạng video sẵn sàng cho tự động hóa. “Chúng tôi dùng nó để cắt nhỏ nội dung podcast và tái sử dụng thành các video ngắn hơn,” Anton nói. “Mức độ linh hoạt như vậy là vô cùng lớn.”

Anh ấy vẫn làm việc với các biên tập viên là con người cho những khâu hoàn thiện cuối cùng, nhưng phần lớn quá trình sản xuất giờ đây do AI đảm nhiệm. “HeyGen giúp tôi tập trung vào chiến lược, nghiên cứu và ý tưởng,” Anton nói. “Đó là một bước đột phá sáng tạo.”

Kể từ khi áp dụng HeyGen, Anton đã chứng kiến những cải thiện vượt bậc cả về năng suất lẫn khả năng mở rộng:

Tiết kiệm 15,5 giờ mỗi tuần : Quy trình sản xuất video tự động đã giúp giảm đáng kể thời gian dành cho các công việc thủ công.

: Quy trình sản xuất video tự động đã giúp giảm đáng kể thời gian dành cho các công việc thủ công. Hơn 1 triệu học viên đã tiếp cận : Các avatar AI giúp Anton mở rộng quy mô giảng dạy của mình trên Udemy, Coursera và nhiều nền tảng khác.

: Các avatar AI giúp Anton mở rộng quy mô giảng dạy của mình trên Udemy, Coursera và nhiều nền tảng khác. Nội dung đa ngôn ngữ, sẵn sàng cho mọi nền tảng : Video hiện được tùy chỉnh cho các ngôn ngữ và đối tượng khác nhau.

: Video hiện được tùy chỉnh cho các ngôn ngữ và đối tượng khác nhau. Phạm vi sáng tạo được mở rộng : Nội dung nhanh chóng, chỉn chu cho các khóa học, Instagram Reels, hội thảo và các video quảng bá cho khách hàng.

: Nội dung nhanh chóng, chỉn chu cho các khóa học, Instagram Reels, hội thảo và các video quảng bá cho khách hàng. Trao quyền sáng tạo cho học viên: Khi học các khóa học HeyGen của Anton trên Udemy, nhiều học viên cho biết họ có thể sản xuất nội dung video rẻ hơn gấp 40 lần và nhanh hơn gấp 8 lần.

“Nó không chỉ là một công cụ; nó là một yếu tố thay đổi cuộc chơi,” Anton nói. “Nó giúp tôi tạo ra những kết quả chuyên nghiệp với nỗ lực tối thiểu.”

Hiện tại Anton đang ủng hộ việc sử dụng video AI trong giáo dục và kinh doanh, khuyến khích các nhà sáng tạo khác nắm bắt tiềm năng này. “HeyGen đang dẫn đầu trong việc định hình tương lai của các AI avatar,” Anton nói. “Và tôi không thể hào hứng hơn nữa.”

Dù bạn là nhà giáo dục, người sáng tạo nội dung hay chủ doanh nghiệp, Anton tin rằng HeyGen có thể thay đổi cách bạn làm việc. “Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian, mở rộng phạm vi thông điệp và giữ cho nội dung của mình luôn chuyên nghiệp, thì đây chính là con đường phía trước.”