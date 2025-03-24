Trình tạo Slideshow AI để tạo Video Trình bày Chuyên nghiệp trong Vài Phút

Chuyển đổi các đề cương, slide hoặc bài viết thành video trình chiếu chuyên nghiệp với HeyGen. Công cụ tạo slideshow bằng AI của chúng tôi kết hợp bố cục slide sạch sẽ, lời thoại chân thực và phụ đề tự động để bạn có thể xuất bản nội dung đào tạo, bán hàng và khóa học mà không cần quay phim hay chỉnh sửa phức tạp. Sản xuất video mang thương hiệu mà thông tin, thuyết phục và mở rộng quy mô.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Thử ngay công cụ chuyển đổi từ Ảnh sang Video miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Bộ bài bán hàng được chuyển đổi thành video có thể chia sẻ

Bộ bài bán hàng được chuyển đổi thành video có thể chia sẻ

Chuyển đổi bản trình bày thành các video ngắn giải thích giá trị, tính năng và các bước tiếp theo để khách hàng tiềm năng có thể xem theo yêu cầu.

Mô-đun đào tạo và tiếp nhận nhân viên

Mô-đun đào tạo và tiếp nhận nhân viên

Chuyển các SOP và slide đào tạo thành bài học có lời bình để nhân viên mới có thể xem và xem lại, nâng cao khả năng ghi nhớ và đồng nhất.

Thông báo sản phẩm và trình diễn tính năng

Thông báo sản phẩm và trình diễn tính năng

Xuất bản hướng dẫn nhanh về tính năng với các điểm nhấn, ảnh chụp màn hình và lời thoại để giảm thiểu các câu hỏi hỗ trợ và tăng tốc độ tiếp nhận.

Các bài nói chuyện tại hội nghị và xem trước các diễn giả

Các bài nói chuyện tại hội nghị và xem trước các diễn giả

Tạo video quảng cáo hoặc các bài nói đã ghi từ bộ slide để tiếp cận khán giả trước, trong và sau các sự kiện.

Nội dung khóa học và tóm tắt bài học

Nội dung khóa học và tóm tắt bài học

Chuyển đổi các slide bài giảng thành các mô-đun video ngắn gọn lý tưởng cho các nền tảng LMS, học tập theo từng phần nhỏ và lớp học đảo ngược.

Cập nhật nội bộ và thông điệp từ ban điều hành

Cập nhật nội bộ và thông điệp từ ban điều hành

Chia sẻ các cập nhật về lãnh đạo dưới dạng các bài thuyết trình có kể chuyện cảm thấy cá nhân, rõ ràng và dễ dàng phân phối cho các đội ngũ.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Slideshow AI Tốt nhất

HeyGen biến các slide tĩnh thành các bài thuyết trình video hấp dẫn giúp giữ chú ý và truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng. Bắt đầu với một PPT, một dàn ý, hoặc một bài viết trên blog, sau đó để AI xây dựng cảnh, thêm lời thoại, và áp dụng thương hiệu một cách nhất quán để thông điệp của bạn được truyền tải mỗi lần.

Sản xuất nhanh hơn, chất lượng đồng nhất

Dành vài phút để làm một bài trình chiếu thay vì mất vài ngày. HeyGen tự động hóa việc cài đặt thời gian cho từng cảnh, các hiệu ứng chuyển cảnh và phụ đề trong khi vẫn giữ nguyên nội dung chính.

Người dẫn chương trình mang lại sự rõ ràng, thiết lập tối giản

Chọn một người thuyết trình hoặc giọng nói ảo phù hợp với phong cách của bạn, thêm ghi chú hoặc kịch bản cho người nói, và tạo một bài thuyết trình có âm thanh sẵn sàng để chia sẻ.

Tái sử dụng và địa phương hóa ở quy mô lớn

Nhân bản dự án, dịch lời thoại và phụ đề, hoặc thay đổi hình ảnh để tạo ra các phiên bản địa phương hóa mà không cần xây dựng lại từ đầu.

Nhập khẩu các slide, đề cương, hoặc URL

Bắt đầu từ các tệp PPTX có sẵn, Google Slides, các dàn ý đã viết, hoặc thậm chí là URL của một blog trực tiếp. HeyGen tự động trích xuất các tiêu đề, cấu trúc và điểm chính, sau đó sắp xếp chúng thành các cảnh quay trực quan sẵn sàng để thuật lại.

Giao diện học trực tuyến với hình ảnh người đàn ông đang cười, tải lên nội dung và các chương của khóa học.

Tạo kịch bản AI và đề xuất thời gian biểu

Chuyển nội dung slide thành kịch bản dễ nghe với tính năng tóm tắt tự động và gợi ý nhịp độ. Trí tuệ nhân tạo đề xuất độ dài cảnh và chuyển cảnh để mỗi ý tưởng có đủ thời gian để thấu đáo. Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa câu, điều chỉnh giọng điệu, hoặc dán ghi chú diễn giả của riêng mình để kiểm soát sáng tạo một cách toàn diện.

Ứng dụng tạo nội dung hiển thị tổng quan kết quả quý 3 với văn bản, bản tóm tắt được tạo ra và hình ảnh của một người đàn ông.

Người dẫn chương trình chân thực và lồng tiếng đa ngôn ngữ

Chọn từ các hình đại diện người dẫn chương trình có vẻ ngoài tự nhiên hoặc tạo ra lời thoại ở nhiều ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau. Tốc độ nói, nhấn mạnh và những khoảng dừng được tối ưu hóa để rõ ràng, giúp những chủ đề phức tạp dễ theo dõi hơn.

Ba cá nhân đa dạng với miệng mở trong những khung hình video tròn riêng biệt trên nền xanh.

Mẫu có thương hiệu, phụ đề và điểm nhấn hình ảnh

Áp dụng màu sắc, phông chữ, logo và phong cách bố cục của thương hiệu để giữ cho mỗi bản trình chiếu đều nhất quán và chuyên nghiệp. Thêm chú thích, phần dưới cùng, và các lời kêu gọi động để nổi bật các điểm chính hoặc dữ liệu. Những tín hiệu hình ảnh này hướng dẫn sự chú ý và làm cho thông tin dễ dàng tiếp thu hơn.

Một người đàn ông da màu đang mỉm cười với các đồ họa phủ lên hiển thị phông chữ, màu sắc của thương hiệu và một hộp văn bản tương tác hiển thị "Hey Maya! Chúng tôi có một ưu đãi đặc biệt dành riêng cho bạn!"

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã làm hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng trình tạo Slideshow AI

Tạo một video trình chiếu hoàn chỉnh chỉ trong bốn bước đơn giản, với các công cụ điều khiển giúp quá trình nhanh chóng và dễ dàng dự đoán.

Bước 1

Tải lên hoặc dán nội dung của bạn

Nhập một bộ slide, tải lên tài liệu, hoặc dán URL của bài viết hoặc đề cương để bắt đầu quá trình chuyển đổi.

Bước 2

Xem lại kịch bản và nhịp độ

HeyGen đề xuất một kịch bản ngắn và thời lượng cảnh, chỉnh sửa câu thoại hoặc ghi chú của diễn giả để phù hợp với giọng nói và khán giả của bạn.

Bước 3

Chọn người thuyết trình, hình ảnh và thương hiệu

Chọn một người thuyết trình hoặc giọng nói, áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn, và thêm ảnh chụp màn hình, biểu tượng, hoặc hình ảnh sẵn có khi cần thiết.

Bước 4

Tạo và xuất

Xuất bản video trình chiếu của bạn, tải về các tệp đã sẵn sàng cho nền tảng, hoặc tạo các phiên bản địa phương hóa với lời thoại và phụ đề đã được dịch.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI slideshow maker là gì?

Một trình tạo slideshow AI là một trình tạo video AI chuyển đổi các bộ slide, dàn ý, hoặc bài báo thành các bài thuyết trình video có lời bình, kết hợp kịch bản nói, hình ảnh, và phụ đề thành một video có thể xuất ra.

Tôi cần có PowerPoint hoặc kỹ năng thiết kế để sử dụng cái này không?

Không. HeyGen tự động hóa bố cục, thời gian và lời thoại. Bạn có thể tải lên một PPTX có sẵn, hoặc dán văn bản và để AI tạo một cuộc trình chiếu có cấu trúc.

Tôi có thể sử dụng các tài sản thương hiệu hiện có của mình không?

Vâng. Áp dụng logo, màu sắc, phông chữ và mẫu của bạn để tất cả các video được tạo ra phù hợp với hướng dẫn thương hiệu của bạn.

Định dạng đầu vào nào được hỗ trợ?

Các đầu vào thông thường bao gồm PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, và văn bản thuần túy hoặc URL. Bạn cũng có thể tải lên hình ảnh và ảnh chụp màn hình để hỗ trợ hình ảnh minh họa.

Tôi có thể chỉnh sửa kịch bản do AI tạo ra trước khi tạo video không?

Vâng. HeyGen cung cấp các kịch bản và thẻ cảnh có thể chỉnh sửa để bạn có thể tinh chỉnh từ ngữ, nhấn mạnh và kêu gọi hành động trước khi render.

Ngôn ngữ nào có sẵn cho lồng tiếng?

HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho việc lồng tiếng và phụ đề. Bạn có thể tạo phiên bản địa phương hóa bằng cách chuyển đổi cài đặt ngôn ngữ và tái tạo giọng nói bằng cách sử dụng tính năng video translator.

Phụ đề có được tạo tự động không?

Vâng. Phụ đề được tạo tự động từ kịch bản và được căn chỉnh theo thời gian nói, và bạn có thể xuất ra các tệp SRT để sử dụng trong các công cụ khác.

Tôi có thể đưa video của người thuyết trình cùng với các slide được không?

Vâng. Chọn một hình đại diện cho người thuyết trình hoặc tải lên một đoạn clip ngắn của người thuyết trình để xuất hiện cùng với nội dung slide, tạo nên trải nghiệm kết hợp giữa hình ảnh người thuyết trình và slide.

Một video trình chiếu nên kéo dài bao lâu?

Hầu hết các video trình chiếu đạt hiệu suất tốt nhất từ 1 đến 10 phút tùy thuộc vào độ sâu của chủ đề. HeyGen giúp bạn phân chia nội dung dài thành các mô-đun ngắn hơn.

Tôi có thể cập nhật video sau khi xuất bản không?

Vâng. Mở lại dự án, chỉnh sửa kịch bản hoặc slide, và tạo ra một video mới. Bạn giữ các phiên bản để việc cập nhật nhanh chóng và được kiểm soát.

Các định dạng xuất khẩu nào có sẵn?

Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho web và mạng xã hội, tỷ lệ khung hình dọc hoặc ngang, và các tệp phụ đề như SRT để hỗ trợ tiếp cận và phân phối.

Nội dung của tôi có an toàn khi đang được xử lý không?

Vâng. Các tệp đã tải lên, kịch bản được tạo ra, và video được render đều được xử lý an toàn, và bạn giữ quyền kiểm soát việc chia sẻ và lưu trữ.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background