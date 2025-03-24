Chuyển đổi các đề cương, slide hoặc bài viết thành video trình chiếu chuyên nghiệp với HeyGen. Công cụ tạo slideshow bằng AI của chúng tôi kết hợp bố cục slide sạch sẽ, lời thoại chân thực và phụ đề tự động để bạn có thể xuất bản nội dung đào tạo, bán hàng và khóa học mà không cần quay phim hay chỉnh sửa phức tạp. Sản xuất video mang thương hiệu mà thông tin, thuyết phục và mở rộng quy mô.
Chuyển đổi bản trình bày thành các video ngắn giải thích giá trị, tính năng và các bước tiếp theo để khách hàng tiềm năng có thể xem theo yêu cầu.
Chuyển các SOP và slide đào tạo thành bài học có lời bình để nhân viên mới có thể xem và xem lại, nâng cao khả năng ghi nhớ và đồng nhất.
Xuất bản hướng dẫn nhanh về tính năng với các điểm nhấn, ảnh chụp màn hình và lời thoại để giảm thiểu các câu hỏi hỗ trợ và tăng tốc độ tiếp nhận.
Tạo video quảng cáo hoặc các bài nói đã ghi từ bộ slide để tiếp cận khán giả trước, trong và sau các sự kiện.
Chuyển đổi các slide bài giảng thành các mô-đun video ngắn gọn lý tưởng cho các nền tảng LMS, học tập theo từng phần nhỏ và lớp học đảo ngược.
Chia sẻ các cập nhật về lãnh đạo dưới dạng các bài thuyết trình có kể chuyện cảm thấy cá nhân, rõ ràng và dễ dàng phân phối cho các đội ngũ.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Slideshow AI Tốt nhất
HeyGen biến các slide tĩnh thành các bài thuyết trình video hấp dẫn giúp giữ chú ý và truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng. Bắt đầu với một PPT, một dàn ý, hoặc một bài viết trên blog, sau đó để AI xây dựng cảnh, thêm lời thoại, và áp dụng thương hiệu một cách nhất quán để thông điệp của bạn được truyền tải mỗi lần.
Dành vài phút để làm một bài trình chiếu thay vì mất vài ngày. HeyGen tự động hóa việc cài đặt thời gian cho từng cảnh, các hiệu ứng chuyển cảnh và phụ đề trong khi vẫn giữ nguyên nội dung chính.
Chọn một người thuyết trình hoặc giọng nói ảo phù hợp với phong cách của bạn, thêm ghi chú hoặc kịch bản cho người nói, và tạo một bài thuyết trình có âm thanh sẵn sàng để chia sẻ.
Nhân bản dự án, dịch lời thoại và phụ đề, hoặc thay đổi hình ảnh để tạo ra các phiên bản địa phương hóa mà không cần xây dựng lại từ đầu.
Nhập khẩu các slide, đề cương, hoặc URL
Bắt đầu từ các tệp PPTX có sẵn, Google Slides, các dàn ý đã viết, hoặc thậm chí là URL của một blog trực tiếp. HeyGen tự động trích xuất các tiêu đề, cấu trúc và điểm chính, sau đó sắp xếp chúng thành các cảnh quay trực quan sẵn sàng để thuật lại.
Tạo kịch bản AI và đề xuất thời gian biểu
Chuyển nội dung slide thành kịch bản dễ nghe với tính năng tóm tắt tự động và gợi ý nhịp độ. Trí tuệ nhân tạo đề xuất độ dài cảnh và chuyển cảnh để mỗi ý tưởng có đủ thời gian để thấu đáo. Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa câu, điều chỉnh giọng điệu, hoặc dán ghi chú diễn giả của riêng mình để kiểm soát sáng tạo một cách toàn diện.
Người dẫn chương trình chân thực và lồng tiếng đa ngôn ngữ
Chọn từ các hình đại diện người dẫn chương trình có vẻ ngoài tự nhiên hoặc tạo ra lời thoại ở nhiều ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau. Tốc độ nói, nhấn mạnh và những khoảng dừng được tối ưu hóa để rõ ràng, giúp những chủ đề phức tạp dễ theo dõi hơn.
Mẫu có thương hiệu, phụ đề và điểm nhấn hình ảnh
Áp dụng màu sắc, phông chữ, logo và phong cách bố cục của thương hiệu để giữ cho mỗi bản trình chiếu đều nhất quán và chuyên nghiệp. Thêm chú thích, phần dưới cùng, và các lời kêu gọi động để nổi bật các điểm chính hoặc dữ liệu. Những tín hiệu hình ảnh này hướng dẫn sự chú ý và làm cho thông tin dễ dàng tiếp thu hơn.
Cách sử dụng trình tạo Slideshow AI
Tạo một video trình chiếu hoàn chỉnh chỉ trong bốn bước đơn giản, với các công cụ điều khiển giúp quá trình nhanh chóng và dễ dàng dự đoán.
Nhập một bộ slide, tải lên tài liệu, hoặc dán URL của bài viết hoặc đề cương để bắt đầu quá trình chuyển đổi.
HeyGen đề xuất một kịch bản ngắn và thời lượng cảnh, chỉnh sửa câu thoại hoặc ghi chú của diễn giả để phù hợp với giọng nói và khán giả của bạn.
Chọn một người thuyết trình hoặc giọng nói, áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn, và thêm ảnh chụp màn hình, biểu tượng, hoặc hình ảnh sẵn có khi cần thiết.
Xuất bản video trình chiếu của bạn, tải về các tệp đã sẵn sàng cho nền tảng, hoặc tạo các phiên bản địa phương hóa với lời thoại và phụ đề đã được dịch.
Một trình tạo slideshow AI là một trình tạo video AI chuyển đổi các bộ slide, dàn ý, hoặc bài báo thành các bài thuyết trình video có lời bình, kết hợp kịch bản nói, hình ảnh, và phụ đề thành một video có thể xuất ra.
Không. HeyGen tự động hóa bố cục, thời gian và lời thoại. Bạn có thể tải lên một PPTX có sẵn, hoặc dán văn bản và để AI tạo một cuộc trình chiếu có cấu trúc.
Vâng. Áp dụng logo, màu sắc, phông chữ và mẫu của bạn để tất cả các video được tạo ra phù hợp với hướng dẫn thương hiệu của bạn.
Các đầu vào thông thường bao gồm PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, và văn bản thuần túy hoặc URL. Bạn cũng có thể tải lên hình ảnh và ảnh chụp màn hình để hỗ trợ hình ảnh minh họa.
Vâng. HeyGen cung cấp các kịch bản và thẻ cảnh có thể chỉnh sửa để bạn có thể tinh chỉnh từ ngữ, nhấn mạnh và kêu gọi hành động trước khi render.
HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho việc lồng tiếng và phụ đề. Bạn có thể tạo phiên bản địa phương hóa bằng cách chuyển đổi cài đặt ngôn ngữ và tái tạo giọng nói bằng cách sử dụng tính năng video translator.
Vâng. Phụ đề được tạo tự động từ kịch bản và được căn chỉnh theo thời gian nói, và bạn có thể xuất ra các tệp SRT để sử dụng trong các công cụ khác.
Vâng. Chọn một hình đại diện cho người thuyết trình hoặc tải lên một đoạn clip ngắn của người thuyết trình để xuất hiện cùng với nội dung slide, tạo nên trải nghiệm kết hợp giữa hình ảnh người thuyết trình và slide.
Hầu hết các video trình chiếu đạt hiệu suất tốt nhất từ 1 đến 10 phút tùy thuộc vào độ sâu của chủ đề. HeyGen giúp bạn phân chia nội dung dài thành các mô-đun ngắn hơn.
Vâng. Mở lại dự án, chỉnh sửa kịch bản hoặc slide, và tạo ra một video mới. Bạn giữ các phiên bản để việc cập nhật nhanh chóng và được kiểm soát.
Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho web và mạng xã hội, tỷ lệ khung hình dọc hoặc ngang, và các tệp phụ đề như SRT để hỗ trợ tiếp cận và phân phối.
Vâng. Các tệp đã tải lên, kịch bản được tạo ra, và video được render đều được xử lý an toàn, và bạn giữ quyền kiểm soát việc chia sẻ và lưu trữ.
