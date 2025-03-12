Video giải thích bằng AI là một video ngắn do AI tạo ra, dùng để trình bày rõ ràng một ý tưởng, sản phẩm hoặc quy trình, được tạo bằng phần mềm thay vì một ê-kíp quay phim. Khi tạo video giải thích bằng một công cụ làm video giải thích được hỗ trợ bởi AI, bạn bắt đầu từ một kịch bản, tài liệu hoặc đoạn mô tả (prompt), và công nghệ AI sẽ tự động tạo hình ảnh minh họa, giọng thuyết minh và phụ đề. Tất cả được chạy dưới dạng công cụ trực tuyến ngay trên trình duyệt của bạn.