Make an AI explainer video without filming or design skills. Paste a script, upload a document, or type an idea, then choose an AI avatar and get a narrated, captioned video ready to share in minutes. It works for marketing, training, and education.
Các tính năng của video giải thích bằng AI
This AI explainer video generator makes video creation as simple as writing a document, and the AI video maker helps you create professional explainer videos that simplify complex ideas from a script or an existing file.
Bắt đầu từ một kịch bản, PDF hoặc lời nhắc
Paste a video script, upload a PDF or slide deck, paste a URL, or type a single prompt. The AI video generator turns your existing content into a storyboard and scene text, so you can create videos from text and finish a watchable explainer in minutes.
Lồng tiếng AI tự nhiên với mọi sắc thái giọng nói
Kịch bản của bạn sẽ được chuyển thành lời thuyết minh với giọng đọc rõ ràng, tự nhiên như con người. Bạn có thể đặt tông giọng cho một hướng dẫn nhẹ nhàng hoặc một bài giới thiệu sản phẩm sôi động, chọn từ hơn 300 giọng đọc khác nhau và tạo video giải thích với voiceover khớp nhịp độ bạn mong muốn, hoàn toàn không cần phòng thu hay thuê diễn viên lồng tiếng.
Animated scenes and explainer templates
Chọn một bố cục và video giải thích bằng AI sẽ tự động thêm hoạt ảnh, hình ảnh minh họa và chuyển cảnh phù hợp với từng dòng trong kịch bản của bạn. Thay đổi bất kỳ cảnh nào, điều chỉnh thời lượng hoặc làm mới toàn bộ video để luôn đúng với nhận diện thương hiệu và bắt mắt, mà không cần phần mềm chỉnh sửa.
Tự động tạo phụ đề và văn bản trên màn hình
Mỗi từ trong phần thuyết minh đều được chuyển thành phụ đề đồng bộ khi video được render. Tiêu đề trên màn hình và các cụm từ quan trọng sẽ xuất hiện đúng thời điểm, và bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ dòng nào để video giải thích luôn rõ ràng cho người xem đang tắt tiếng hoặc theo dõi bằng ngôn ngữ thứ hai.
One explainer in 175+ languages
Chỉ cần tạo video giải thích một lần, sau đó dịch toàn bộ video sang hơn 175 ngôn ngữ với lồng tiếng khớp khẩu hình và giọng nói được nhân bản. Người dẫn vẫn giữ nguyên khuôn mặt và giọng điệu ở mọi thị trường, vì vậy chỉ với một kịch bản, bạn có thể tạo ra các video chất lượng cao cho khán giả toàn cầu mà không cần quay phim hay thu âm lại.
Video giải thích do agency thực hiện thường mất hàng tuần và tốn hàng nghìn đô. Chỉ cần viết ý tưởng, đưa vào tính năng chuyển kịch bản thành video, và trong cùng một ngày bạn đã có thể tung ra video giải thích sản phẩm 60 giây cho landing page hoặc quảng cáo.
New users sign up and then get lost in setup. A short explainer walks them through the first key action, cuts support tickets, and turns a confusing onboarding into a clear path to the product's value.
Teachers and content creators turn a lesson plan into a narrated educational video with visuals for each concept. Students watch a clear two-minute explainer instead of reading dense slides or sitting through a long lecture.
L&D teams swap dated slide decks for explainers staff finish. Update the script, regenerate the video, and redeploy the new version the same day, so policy and process training stays current across every location.
Dense manuals and reports go unread. Run them through PDF to video and the platform builds a narrated explainer from the document, so the key steps land in three minutes instead of forty pages.
Các đội ngũ toàn cầu thường cần cùng một video giải thích bằng nhiều ngôn ngữ cùng lúc. Hãy sản xuất bản gốc bằng tiếng Anh, sau đó lồng tiếng sang hơn 175 ngôn ngữ với khả năng đồng bộ khẩu hình, giúp bạn tiếp cận mọi khu vực chỉ từ một video nguồn.
How AI explainer video maker works
Go from a written idea to a finished AI explainer video in four simple steps, no filming or editing required.
Dán một đoạn kịch bản, tải lên PDF hoặc slide, dán một đường dẫn, hoặc nhập chủ đề để bắt đầu.
Pick an avatar and voice, or capture your screen for a clean walkthrough explainer.
Chỉnh sửa kịch bản, thay đổi cảnh quay, thêm cảnh B-roll và yếu tố thương hiệu, rồi dịch chỉ với một cú nhấp chuột.
Render ở độ phân giải HD hoặc 4K, tải xuống dưới dạng MP4 và xuất bản lên bất kỳ trang web, nền tảng mạng xã hội hoặc hệ thống LMS nào.
Video giải thích bằng AI là một video ngắn do AI tạo ra, dùng để trình bày rõ ràng một ý tưởng, sản phẩm hoặc quy trình, được tạo bằng phần mềm thay vì một ê-kíp quay phim. Khi tạo video giải thích bằng một công cụ làm video giải thích được hỗ trợ bởi AI, bạn bắt đầu từ một kịch bản, tài liệu hoặc đoạn mô tả (prompt), và công nghệ AI sẽ tự động tạo hình ảnh minh họa, giọng thuyết minh và phụ đề. Tất cả được chạy dưới dạng công cụ trực tuyến ngay trên trình duyệt của bạn.
Not with a realistic AI presenter. Avatar V builds lifelike AI avatars from a 15-second clip and holds one consistent face and voice across every scene, rated #1 for realism on G2. You can produce explainer videos with AI avatars that read as filmed, not as animated clip art.
Tải tệp lên, AI sẽ đọc, rút ra các ý chính và xây dựng một storyboard từng cảnh với phần thuyết minh. Quy trình chuyển văn bản thành video này cho phép bạn xem lại bản nháp kịch bản, thay đổi hình ảnh minh họa hoặc cắt bớt các đoạn, rồi tạo video chỉ trong vài phút.
Những video giải thích hiệu quả thường mở đầu bằng vấn đề của người xem, bám sát một ý chính và dùng hình ảnh trực quan để đơn giản hóa các chủ đề phức tạp. Để tạo video giải thích hấp dẫn, hãy viết câu chuyện lôi cuốn bằng ngôn ngữ đơn giản, thêm phụ đề và kết thúc bằng một bước tiếp theo thật rõ ràng. AI sẽ xử lý quá trình tạo video để bạn tập trung vào thông điệp.
Hầu hết các công cụ chỉ tạo được một video cho một ngôn ngữ. HeyGen cho phép bạn tạo một video giải thích với người dẫn ảo chân thực một lần, sau đó lồng tiếng sang hơn 175 ngôn ngữ với đồng bộ khẩu hình và cập nhật nội dung chỉ từ văn bản, giúp bạn xuất bản các video giải thích hấp dẫn cho mọi thị trường mà không cần quay lại.
Có, thường là giảm rất mạnh. Nhà giáo dục Anton Voroniuk cho biết quy trình sản xuất của anh ấy rẻ hơn 40 lần và tiết kiệm 15,5 giờ mỗi tuần sau khi chuyển sang HeyGen, giúp nhóm của anh tạo video nhanh hơn và tiếp cận hơn một triệu học viên. Xem câu chuyện của Anton Voroniuk.
Không. Việc tạo video AI trên nền tảng được hỗ trợ bởi AI này hoạt động giống như chỉnh sửa một tài liệu, nên bạn không cần cài đặt gì và cũng không phải học cách dùng timeline phức tạp. Chỉ cần nhập hoặc dán nội dung, chọn một người dẫn chương trình AI, và nền tảng sẽ tự động tạo video động mà bạn có thể tinh chỉnh bằng cách chỉnh sửa văn bản.
Có. Gói miễn phí cho phép bạn tạo một video miễn phí, thử các presenter và giọng đọc, và xuất file MP4 để bạn có thể kiểm thử quy trình làm việc trước khi nâng cấp. Các gói trả phí bổ sung xuất HD và 4K, video dài hơn, nhiều ngôn ngữ hơn và các tính năng dành cho đội nhóm.
Đối với nội dung marketing, độ dài 60 đến 90 giây là hiệu quả nhất và phù hợp với thời gian xem trung bình của đa số khán giả. Video đào tạo và giải thích mang tính giáo dục có thể dài từ ba đến năm phút nếu chủ đề đòi hỏi. Hãy mở đầu bằng một câu “móc câu” thật ấn tượng để thu hút sự chú ý, giữ mỗi video chỉ xoay quanh một ý chính và cắt bỏ mọi chi tiết không phục vụ cho ý đó.
Một video giải thích do agency sản xuất riêng thường có giá từ 3.000 đến 15.000 đô la và mất vài tuần để hoàn thành. Làm video bằng AI chuyển chi phí đó thành một gói thuê bao hàng tháng và chỉ mất vài phút cho mỗi video, nên chi phí cho mỗi video giải thích giảm mạnh khi bạn sản xuất từ hơn một video trở lên.
Có. Lời thoại sẽ được chuyển thành phụ đề đồng bộ khi video được render, và trình tạo phụ đề cho phép bạn chỉnh sửa câu chữ, kiểu dáng và thời gian hiển thị. Phụ đề giúp tăng tỷ lệ xem hết video đối với những người xem ở chế độ tắt tiếng.
Bạn không cần quay phim hay ghi âm. Chỉ cần nhập hoặc tải nội dung của bạn lên, chọn người dẫn và giọng đọc, nền tảng sẽ tự động tạo video, lời thuyết minh và phụ đề. Máy quay, micro và phần mềm chỉnh sửa đều là tùy chọn, không bắt buộc.
Có. Công nghệ nhân bản giọng nói sẽ thu giọng của bạn từ một đoạn mẫu ngắn và dùng nó để thuyết minh cho bất kỳ kịch bản nào, vì vậy mọi video giải thích đều mang đúng giọng của bạn. Bạn cũng có thể giữ nguyên giọng đã nhân bản khi video được dịch sang các ngôn ngữ khác.
Có. Hãy tạo video giải thích một lần, sau đó video AI trình dịch sẽ lồng tiếng sang hơn 175 ngôn ngữ với khẩu hình khớp và giọng nói được nhân bản. Người dẫn vẫn giữ nguyên diện mạo, nên mỗi phiên bản trông như bản gốc chứ không phải chỉ là phụ đề.
Có. Vì video được tạo từ văn bản nên bạn có thể chỉnh sửa video bằng cách thay đổi kịch bản, thay cảnh hoặc đổi giọng đọc, rồi tạo lại chỉ trong vài phút. Không cần quay lại, vì vậy bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa giá hoặc chính sách và cập nhật các video giải thích một cách nhanh chóng.
Bạn có thể bắt đầu từ một kịch bản đã viết, một tệp PDF hoặc bộ slide, một URL trang web, hoặc chỉ một đoạn mô tả ngắn về chủ đề. Dù bạn có loại nội dung đầu vào nào, bạn đều có thể tạo một video chuyển nó thành video giải thích có thuyết minh và phụ đề, giúp bạn tận dụng nội dung mà bạn đã sở hữu.
Khám phá thêm các công cụ được hỗ trợ bởi AI
Biến bất kỳ bức ảnh nào thành sống động với giọng nói và chuyển động siêu chân thực bằng Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.