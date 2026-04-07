Avatar V là mẫu avatar AI tiên tiến nhất của HeyGen. Các avatar trước đây bắt đầu từ một bức ảnh và chỉ biết hoạt hình hóa khuôn mặt. Sau đó đến giai đoạn huấn luyện dựa trên video, giúp ghi lại nhiều hơn cách bạn di chuyển và giọng nói của bạn. Avatar V tiến thêm một bước nữa: nó tách biệt danh tính của bạn khỏi ngoại hình, học chính xác cách bạn di chuyển, ra hiệu và thể hiện cảm xúc, để những chuyển động đó có thể được áp dụng cho bất kỳ phiên bản nào của bạn.

Điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần ghi hình một lần, với bất cứ thứ gì bạn đang mặc, ở bất cứ nơi đâu bạn đang ở. Sau đó, bạn có thể tạo ra chính mình trong bất kỳ bối cảnh nào, bất kỳ trang phục nào, bất kỳ diện mạo nào bạn có thể tưởng tượng. Nhân vật đại diện xuất hiện trong video của bạn không chỉ là thứ trông giống bạn. Nó cử động như bạn, phát âm thanh như bạn và giữ trọn vẹn danh tính đó một cách chính xác trong mọi video bạn tạo ra.

Bạn không còn cần một studio chuyên nghiệp, ekip quay phim hay hàng giờ ghi hình nữa. Chỉ với một đoạn quay webcam 15 giây, bạn có thể tạo ra video chất lượng chuyên nghiệp ở mọi quy mô.