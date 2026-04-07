Cuối cùng, một avatar AI giống bạn đến mức không thể phân biệt được
Sự nhất quán về nhân vật là yếu tố phân biệt một avatar hữu ích với một chiêu trò. Avatar V mang lại điều đó trong mọi góc độ, mọi biểu cảm và mọi video bạn tạo ra.
- Được xếp hạng số 1 về độ chân thực của avatar trên G2
- Tính nhất quán của nhân vật đã được xác minh trên tất cả các cảnh
- Một lần ghi hình, vô số phong cách
Thế hệ tiếp theo của bản thân số hóa của bạn
Avatar V là mẫu avatar AI tiên tiến nhất của HeyGen. Các avatar trước đây bắt đầu từ một bức ảnh và chỉ biết hoạt hình hóa khuôn mặt. Sau đó đến giai đoạn huấn luyện dựa trên video, giúp ghi lại nhiều hơn cách bạn di chuyển và giọng nói của bạn. Avatar V tiến thêm một bước nữa: nó tách biệt danh tính của bạn khỏi ngoại hình, học chính xác cách bạn di chuyển, ra hiệu và thể hiện cảm xúc, để những chuyển động đó có thể được áp dụng cho bất kỳ phiên bản nào của bạn.
Điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần ghi hình một lần, với bất cứ thứ gì bạn đang mặc, ở bất cứ nơi đâu bạn đang ở. Sau đó, bạn có thể tạo ra chính mình trong bất kỳ bối cảnh nào, bất kỳ trang phục nào, bất kỳ diện mạo nào bạn có thể tưởng tượng. Nhân vật đại diện xuất hiện trong video của bạn không chỉ là thứ trông giống bạn. Nó cử động như bạn, phát âm thanh như bạn và giữ trọn vẹn danh tính đó một cách chính xác trong mọi video bạn tạo ra.
Bạn không còn cần một studio chuyên nghiệp, ekip quay phim hay hàng giờ ghi hình nữa. Chỉ với một đoạn quay webcam 15 giây, bạn có thể tạo ra video chất lượng chuyên nghiệp ở mọi quy mô.
Điều duy nhất có thể thay đổi tất cả
Tính nhất quán về nhân vật là khả năng cốt lõi của Avatar V. Điều đó có nghĩa là bản sao kỹ thuật số của bạn trông giống bạn, giọng nói như bạn và cư xử như bạn, không chỉ trong một đoạn video đơn lẻ, mà xuyên suốt mọi cảnh quay, mọi bối cảnh và mọi video mà bạn từng tạo ra.
Tính nhất quán của nhân vật
Avatar V duy trì một danh tính thống nhất, nhất quán trong mọi video bạn tạo. Cùng một gương mặt, cùng những biểu cảm tinh tế, cùng một thần thái xuyên suốt từ đoạn clip 30 giây đến mô-đun khóa học 10 phút. Không lệch, không lỗi hình, không cảm giác giả tạo khó chịu.
Nhiều góc độ
Cảnh rộng, khung trung, cận cảnh – tất cả đều nhất quán, tất cả chỉ từ một lần ghi hình. Những góc máy giúp một avatar duy nhất có thể dùng cho mọi định dạng.
Cảnh động
Chuyển động phần thân trên mượt mà, cử chỉ linh hoạt và sự nhất quán trong từng chuyển cảnh. Đó là khác biệt giữa một avatar chỉ trình bày và một avatar thực sự biểu diễn.
Đồng bộ chuyển động môi chính xác hơn
Độ chính xác đến từng âm vị cho mọi ngôn ngữ được hỗ trợ. Những gì bạn nghe và những gì bạn thấy hoàn toàn trùng khớp ở mọi tốc độ, trong hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ.
Độ chính xác của biểu cảm khuôn mặt
Chuyển động lông mày tự nhiên, giao tiếp bằng mắt chân thật và những biểu cảm vi mô được ghi nhận như thật. Được huấn luyện trên hơn 10 triệu điểm dữ liệu, chính những chi tiết này tạo nên khác biệt giữa sự đáng tin và cảm giác giả tạo.
Giới thiệu về mô hình avatar
Avatar V giới thiệu một bước chuyển căn bản trong cách các mô hình tạo avatar xử lý danh tính. Nếu như các hệ thống trước đây chỉ dựa trên một khung hình tham chiếu duy nhất, thì Avatar V hoạt động trên toàn bộ cửa sổ ngữ cảnh video, cho phép mô hình chọn lọc tập trung vào những khoảnh khắc giàu thông tin nhất trong bản ghi hình của bạn.
Cơ chế chú ý chọn lọc trích xuất các tín hiệu nhận dạng nổi bật trên nhiều khung hình, bao gồm hình dạng môi, cấu trúc đường viền khuôn mặt và các mẫu chuyển tiếp biểu cảm, đồng thời tự nhiên loại bỏ những khung hình mà tư thế, ánh sáng hoặc che khuất làm giảm chất lượng tín hiệu. Kết quả là một vector đặc trưng nhận dạng phong phú hơn, được gắn chặt theo thời gian và duy trì ổn định trong toàn bộ ngữ cảnh sinh dữ liệu.
Cơ chế tổng hợp chéo khung hình có chủ đích này giải quyết hiện tượng trôi nhận dạng (identity drift) – tức là sự sai lệch dần dần giữa danh tính tham chiếu và kết quả được tạo ra, vốn là yếu tố hạn chế tính nhất quán của nhân vật trong các hệ thống chỉ điều kiện theo từng khung hình. Avatar V duy trì biểu diễn danh tính ổn định xuyên suốt các cảnh quay, góc máy và cả những đoạn video dài mà không cần tinh chỉnh thêm hay cung cấp lại dữ liệu tham chiếu.
Ba giai đoạn huấn luyện
Mô hình trước hết học cách sao chép trung thực diện mạo khuôn mặt trong cùng một cảnh, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho việc giữ nguyên danh tính trước khi bất kỳ độ phức tạp nào giữa các cảnh được đưa vào.
Sau đó, mô hình được huấn luyện để thu hẹp khoảng cách miền giữa một video tham chiếu và một cảnh mục tiêu có phông nền, ánh sáng và phân bố tư thế khác nhau, từ đó cho phép thích ứng vững chắc giữa các cảnh.
Ở giai đoạn cuối, học tăng cường chuyên biệt cho từng tác vụ với các tín hiệu thưởng lấy con người làm trung tâm sẽ tối đa hóa mức độ giống nhau về danh tính, đảm bảo hình đại diện được tạo ra giống với người thật nhất có thể.
Một bước tiến đầy ý nghĩa
Avatar IV tạo ra kết quả có thể nhận ra. Avatar V tạo ra kết quả gần như không thể phân biệt. Sự khác biệt nằm ở kiến trúc tham chiếu mới, sử dụng toàn bộ video của bạn thay vì chỉ một khung hình, từ đó trích xuất dữ liệu nhận diện phong phú hơn và loại bỏ hiện tượng lệch giữa các cảnh.
Từ webcam đến bản sao số chỉ với bốn bước
Không cần studio. Không cần ekip quay phim. Không cần thiết lập phức tạp. Chỉ có bạn và một chiếc webcam.
Ghi âm 15 giây của chính bạn
Mở webcam trên laptop và quay một đoạn video ngắn trong đó bạn nói chuyện một cách tự nhiên. Không cần ánh sáng đặc biệt hay thiết bị hỗ trợ.
Avatar V huấn luyện bản sao của bạn
Mô hình xử lý video của bạn như một cửa sổ ngữ cảnh đầy đủ, học cách nhận diện ngoại hình, biểu cảm, cử chỉ và các kiểu chuyển động của bạn.
Chọn khung cảnh của bạn
Chọn bất kỳ phông nền nào: một studio chuyên nghiệp, một văn phòng mang thương hiệu, một địa điểm ngoài trời hoặc một bối cảnh tùy chỉnh. Danh tính của bạn luôn đồng hành cùng bạn.
Tạo và chia sẻ
Nhập kịch bản của bạn và tạo video với độ dài tùy ý. Chất lượng không bị giảm sút và nhân vật của bạn luôn nhất quán từ đầu đến cuối.
Mọi trường hợp sử dụng cần đến bạn, ở quy mô lớn
Từ một video giới thiệu duy nhất đến cả một thư viện nội dung đã bản địa hóa, Avatar V đều xử lý được khối lượng đó.
Đào tạo & hội nhập nhân viên mới
Xây dựng một thư viện đào tạo hoàn chỉnh chỉ một lần. Cập nhật từng mô-đun riêng lẻ mà không cần thu âm lại. Đội ngũ của bạn luôn nhận được hướng dẫn nhất quán, đúng chuẩn thương hiệu trong mọi lần đào tạo.
Hỗ trợ bán hàng
Chỉ cần quay một video tiếp cận khách hàng tiềm năng một lần và cá nhân hóa nó ở quy mô lớn. Avatar V giúp bạn luôn hiện diện và giữ vững uy tín trong mọi hoạt động tiếp cận.
Đa ngôn ngữ
Tạo một video bằng tiếng Anh. Avatar V sẽ trình bày video đó bằng hơn 175 ngôn ngữ với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác, giúp thông điệp của bạn được truyền tải giống nhau ở mọi nơi.
Dẫn dắt tư tưởng
Xuất bản nội dung đều đặn mà không còn vướng bận việc ghi hình thường xuyên. Ý tưởng của bạn, gương mặt của bạn, uy tín của bạn. Được truyền tải với tốc độ đúng như khán giả mong đợi.
Truyền thông cho nhà sáng lập và lãnh đạo điều hành
Luôn hiện diện trong tổ chức của bạn mà không phải sống trong phòng thu. Gửi các bản cập nhật nội bộ, thông báo sản phẩm và thông điệp cho nhà đầu tư theo lịch trình của riêng bạn.
Tiếp thị sản phẩm
Biến nội dung dạng viết thành thông điệp ưu tiên video: demo hướng dẫn, thông báo tính năng mới và nội dung đào tạo khách hàng – tất cả đều có gương mặt của bạn xuất hiện.