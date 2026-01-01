Giọng trẻ em chuyển văn bản thành giọng nói
Tạo giọng đọc trẻ em từ văn bản cho truyện, bài học và kênh của bạn chỉ trong vài giây. Gõ kịch bản, chọn một giọng trẻ em và nhận phần thuyết minh tự nhiên hoặc một video hoàn chỉnh. Không cần thu âm, không cần phần mềm chỉnh sửa.
Các tính năng chuyển văn bản thành giọng nói trẻ em vượt trội hơn hẳn các công cụ chỉ có âm thanh
Tùy chọn giọng trẻ em cho mọi dự án
Duyệt hơn 300 giọng đọc trong trình tạo giọng nói AI của HeyGen và lọc theo độ tuổi, cảm xúc và phong cách để tìm một giọng trẻ trung, tươi sáng phù hợp với kịch bản của bạn. Xem trước các lựa chọn song song, sau đó chọn cố định giọng phù hợp nhất với nhân vật, bài học hoặc câu chuyện của bạn trước khi tạo.
Điều chỉnh trực tiếp giọng điệu, nhịp nói và cảm xúc
Điều chỉnh giọng đọc từng câu một. Tinh chỉnh tốc độ, ngắt nghỉ, cách phát âm và phong cách cảm xúc ngay trong trình soạn thảo văn bản cho đến khi giọng đọc văn bản thành tiếng dành cho trẻ em khớp với nhân vật của bạn, từ người kể chuyện ru ngủ nhẹ nhàng đến người bạn đồng hành hoạt hình đầy phấn khích, để mỗi câu đều được truyền tải đúng như bạn viết.
Nội dung thiếu nhi bằng hơn 175 ngôn ngữ
Chỉ cần thu một lần và vươn ra toàn cầu. HeyGen trình dịch video AI tái tạo phần thuyết minh của bạn bằng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ với giọng nói được nhân bản và khớp khẩu hình, để một câu chuyện hay bài học tạo cho một thị trường có thể tiếp cận khán giả trẻ ở khắp mọi nơi chỉ trong cùng một buổi chiều.
Thiết kế và Nhân bản Giọng nói Tùy chỉnh
Tạo một giọng nói AI mới chỉ từ mô tả bằng văn bản hoặc nhân bản một giọng nói mà bạn có quyền sử dụng, rồi áp dụng nó cho mọi video. Cả hai cách đều tuân theo các chính sách dựa trên sự đồng ý với quy trình kiểm duyệt thủ công, điều này đặc biệt quan trọng khi khán giả của bạn là trẻ em và phụ huynh của chúng.
Từ giọng nói trẻ em đến video hoàn chỉnh
Các công cụ khác chỉ dừng lại ở một tệp MP3. Hãy kết hợp giọng nói của trẻ với cảnh quay, phụ đề, âm nhạc và hình ảnh thông qua chuyển văn bản thành video, và một đoạn kịch bản dán vào sẽ trở thành một đoạn truyện tranh hoặc bài học sẵn sàng chia sẻ chỉ trong vài phút, thay vì chỉ là một tệp âm thanh phải chờ biên tập.
Các trường hợp sử dụng chuyển văn bản thành giọng nói trẻ em trong nội dung truyền thông dành cho trẻ nhỏ
Lời thuyết minh kênh YouTube cho trẻ em
Thuê diễn viên lồng tiếng trẻ em cho mỗi lần đăng tải vừa chậm vừa tốn kém. Hãy tạo giọng đọc trẻ em nhất quán cho từng kịch bản, chèn vào bản dựng của bạn hoặc render toàn bộ video, rồi xuất bản ngay trong cùng ngày.
Truyện kể trước giờ đi ngủ và sách nói
Thuyết minh sách nói cho trẻ em thường đồng nghĩa với thời gian trong phòng thu. Chỉ cần dán một chương truyện tranh thiếu nhi, hoặc soạn thảo bằng trình tạo kịch bản video, bạn sẽ có ngay giọng đọc ấm áp, êm dịu, sẵn sàng cho kênh dành cho phụ huynh hoặc podcast.
E-learning được thiết kế dành cho học viên nhỏ tuổi
Người dẫn chuyện là người lớn thường khiến trẻ nhỏ nhanh chóng mất tập trung. Giọng đọc văn bản thành tiếng thân thiện, phù hợp độ tuổi của trẻ giúp bài học, bài kiểm tra và ứng dụng học ngôn ngữ luôn hấp dẫn, và khi cần cập nhật một mô-đun, bạn chỉ việc chỉnh sửa kịch bản thay vì phải đặt lịch thu âm lại.
Giọng nói nhân vật hoạt hình và trò chơi
Việc thuê một diễn viên nhí chỉ để lồng tiếng cho một nhân vật phụ hoạt hình hoặc NPC trong game hiếm khi là lựa chọn hiệu quả. Chỉ cần nhập lời thoại, chọn một giọng trẻ trung, tinh nghịch, điều chỉnh mức độ năng lượng, rồi xuất các câu thoại sẵn sàng cho engine hoặc timeline của bạn.
Nội dung đọc theo và nội dung dễ tiếp cận
Những độc giả nhỏ tuổi mắc chứng khó đọc hoặc suy giảm thị lực sẽ tập trung và theo dõi tốt hơn khi được nghe một giọng đọc giống như bạn bè của mình. Kết hợp phần thuyết minh với trình tạo phụ đề để từng từ xuất hiện trên màn hình đúng lúc được đọc lên.
Nội dung thiếu nhi đa ngôn ngữ ở quy mô lớn
Trước đây, việc bản địa hóa nội dung cho trẻ em đồng nghĩa với phải thu âm lại cho từng thị trường. Giờ đây, bạn có thể dịch một câu chuyện hoặc bài học đã hoàn chỉnh sang hơn 175 ngôn ngữ mà vẫn giữ nguyên giọng nhân vật gốc, điều mà bất kỳ trình tạo giọng nói cho trẻ em chỉ giới hạn ở âm thanh đều không thể sánh kịp.
Cách tạo giọng trẻ em từ văn bản trong bốn bước
Biến một kịch bản thành giọng đọc trẻ em chỉ với bốn bước, từ đoạn văn được dán cho đến bản nhạc âm thanh có thể tải xuống hoặc video hoàn chỉnh.
Dán kịch bản của con bạn vào đây
Gõ hoặc dán câu chuyện, bài học hoặc đoạn hội thoại của bạn vào trình soạn thảo. Các kịch bản dài sẽ được chia thành nhiều cảnh.
Chọn một giọng AI trẻ trung
Lọc thư viện giọng nói theo độ tuổi, cảm xúc và phong cách, sau đó nghe thử các bản đọc cho đến khi tìm được giọng phù hợp.
Tinh chỉnh cách truyền đạt
Điều chỉnh nhịp đọc, khoảng ngắt và cảm xúc của từng câu cho đến khi toàn bộ kịch bản nghe thật tự nhiên.
Xuất âm thanh hoặc video
Tải xuống phần thuyết minh, hoặc xuất một video hoàn chỉnh với hình ảnh và phụ đề rồi chia sẻ ở bất cứ đâu.
Giọng trẻ em chuyển văn bản thành giọng nói là gì và nó hoạt động như thế nào?
Giọng trẻ em chuyển văn bản thành giọng nói là giọng nói do AI tạo ra, mô phỏng cao độ, nhịp điệu và năng lượng của một người nói nhỏ tuổi. Trình tạo giọng trẻ em bằng AI sẽ đọc lại đoạn văn bản bạn nhập thành âm thanh tự nhiên cho truyện, bài học, trò chơi và video, mà không cần micro hay diễn viên nhí tham gia.
Giọng em bé có nghe như robot khi kể những câu chuyện dài không?
Không. Giọng của HeyGen vẫn giữ được chất lượng ổn định ngay cả với những kịch bản dài, vì vậy một câu chuyện dài mười phút sẽ mượt mà và vững như một đoạn clip mười giây. Các điều khiển cảm xúc cho phép bạn làm mềm giọng để phù hợp với nhịp kể chuyện trước giờ đi ngủ hoặc làm tươi sáng hơn cho những cảnh phiêu lưu mà không cần phải đổi giọng.
Làm thế nào để tôi biến một kịch bản truyện thiếu nhi thành video có lời thuyết minh?
Dán câu chuyện vào HeyGen, chọn một giọng đọc trẻ trung và tạo video. Kịch bản sẽ tự động được chia thành các cảnh, và trình tạo video AI sẽ thêm hình ảnh, nhạc nền và phụ đề, biến truyện kể trước giờ đi ngủ hoặc bài học trên lớp từ đoạn văn bản vừa dán thành một video hoàn chỉnh, có thể xem được chỉ trong một lần thực hiện.
Tại sao nên chọn HeyGen thay vì các trình tạo giọng nói cho trẻ em khác?
Hầu hết các công cụ giọng nói cho trẻ em chỉ tạo ra một tệp MP3 rồi dừng lại. HeyGen biến cùng một kịch bản thành một video hoàn chỉnh với cảnh quay, phụ đề và giọng nói nhân bản hoặc tùy chỉnh, tất cả trên một nền tảng, giúp bạn xuất bản nội dung cho trẻ em hoàn chỉnh thay vì chỉ có file âm thanh thô phải chờ biên tập.
Một người sáng tạo có thể sản xuất nội dung giáo dục cho trẻ em ở quy mô lớn không?
Có, chỉ một người cũng có thể vận hành trọn vẹn một kênh giáo dục cho trẻ em. Creator Anton Voroniuk đã tiết kiệm được 15,5 giờ mỗi tuần và tiếp cận hơn 1 triệu học sinh với HeyGen, với chi phí sản xuất thấp hơn quay phim 40 lần. Câu chuyện về Anton Voroniuk phân tích chi tiết quy trình làm việc phía sau những con số đó.
HeyGen có gói giọng nói trẻ em chuyển văn bản thành giọng nói miễn phí không?
Có. Gói Free cho phép bạn tạo giọng nói và video mà không cần thẻ tín dụng, và các gói trả phí bắt đầu từ 24 USD mỗi tháng dành cho những người sáng tạo đăng nội dung thường xuyên. Giá được điều chỉnh theo mức độ sử dụng thay vì theo giờ studio hoặc phí cho mỗi diễn viên thu âm.
Tôi có thể dùng giọng trẻ em AI cho nhân vật hoạt hình và trò chơi không?
Có. Hãy tạo lời thoại cho các nhân vật phụ hoạt hình, NPC trong game và lời nhắc hướng dẫn trong ứng dụng, tinh chỉnh mức độ năng lượng và cảm xúc cho từng câu để mỗi nhân vật đều có chất giọng riêng biệt. Xuất file âm thanh sạch cho engine hoặc timeline chỉnh sửa của bạn, và thay đổi giọng cho từng nhân vật ngay trong cùng một kịch bản.
Việc sử dụng giọng nói trẻ em do AI tạo ra có an toàn và phù hợp đạo đức không?
Có. Mọi giọng nói đều được tạo bằng AI, vì vậy không có trẻ em nào tham gia thu âm, và HeyGen bảo chứng điều đó bằng các yêu cầu về sự đồng ý, quy trình kiểm duyệt thủ công, cùng chính sách không sử dụng dữ liệu khách hàng để huấn luyện mô hình. Khung nguyên tắc này đặc biệt quan trọng khi khán giả của bạn bao gồm cả trẻ em và phụ huynh.
Tôi có thể tạo một giọng trẻ tùy chỉnh cho các nhân vật của mình không?
Có. Hãy mô tả bằng văn bản giọng nói bạn muốn và HeyGen sẽ tạo ra một giọng nói tùy chỉnh phù hợp, hoặc sử dụng AI voice cloning với bản ghi âm mà bạn có quyền sử dụng. Dù chọn cách nào, giọng nói cũng sẽ được giữ nhất quán trong mọi tập, bài học hoặc video bạn tạo.
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