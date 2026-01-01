Tạo một giọng nói AI mới chỉ từ mô tả bằng văn bản hoặc nhân bản một giọng nói mà bạn có quyền sử dụng, rồi áp dụng nó cho mọi video. Cả hai cách đều tuân theo các chính sách dựa trên sự đồng ý với quy trình kiểm duyệt thủ công, điều này đặc biệt quan trọng khi khán giả của bạn là trẻ em và phụ huynh của chúng.