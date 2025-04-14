Так. Поєднайте фотографії з усього життя людини зі спокійною музичною доріжкою та за бажанням додайте усний спогад, а потім експортуйте відео, щоб показати його під час церемонії або поділитися приватно. Ви зможете повернутися до цього проєкту пізніше й оновити його, якщо з’являться нові фотографії.