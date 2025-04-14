Перетворіть свої фото, відеокліпи та музику на професійне слайдшоу онлайн за лічені хвилини. Без зйомки, без програм для монтажу, без навичок дизайну. Оберіть шаблон, додайте свої матеріали та діліться відео де завгодно.
Можливості конструктора відео-слайдшоу
Поєднуйте фото та відеокліпи
Завантажте свої фото та відеокліпи, а потім перетягніть їх у будь-якому порядку на єдину шкалу часу, щоб створити слайдшоу з плавним переходом. Редактор поєднує зображення та відео в єдину візуальну історію, а будь-яке статичне фото Ви можете оживити, перетворивши його на відео за допомогою image to video.
Додайте музику та озвучку зі ШІ
Додайте трек із стокової музичної бібліотеки або завантажте власну фонову музику, щоб задати настрій. Для слайдшоу з озвученням редактор може за лічені секунди створити голос за кадром зі ШІ з Вашого текстового сценарію, тож Вам ніколи не доведеться записувати жодної аудіорепліки.
Шаблони, переходи та ефекти
Почніть з добірки шаблонів слайдшоу-відео для весіль, днів народження, подорожей або бізнесу, а потім налаштуйте стиль за допомогою переходів і динамічних ефектів в один клік. Перетворіть статичну презентацію на анімаційну презентацію, відрегулюйте темп і додайте преміальні титри та текст.
Змініть розмір і експортуйте без водяних знаків
Перемикайте свій слайдшоу між вертикальним, квадратним і широкоформатним форматами, щоб ідеально підігнати його під TikTok, Instagram Reels, YouTube або показ на великому екрані. Коли монтаж виглядає як слід, експортуйте повний MP4 у HD без водяного знака — професійний результат, готовий до публікації, надсилання електронною поштою або показу на зустрічі.
Озвучуйте слайдшоу більш ніж 175 мовами
Створіть одну презентацію — і охопіть усю авдиторію в усьому світі. AI-відео перекладач відтворює Ваш закадровий голос і субтитри більш ніж 175 мовами з точною синхронізацією, тож Ви можете ділитися відео з AI-озвученням на кожному ринку без повної переробки всього проєкту.
Зберіть фото та відео з особливого дня, додайте улюблену пісню й створіть незабутній монтаж, який гостям справді захочеться переглядати. Поділіться посиланням просто на святкуванні або надішліть його рідним, які далеко.
Створіть шанобливий спогад із фотографій усього життя. Додайте ніжний музичний супровід і промову зі спогадами за допомогою AI-генератора голосу, а потім швидко поділіться ним на церемонії або приватно з близькими.
Зберіть разом фото з вечірки, невимушені відео та улюблений трек, щоб за кілька хвилин створити слайдшоу. Змініть його розмір для екрана телефона чи телевізора, а потім надішліть у груповий чат того ж дня.
Перетворіть цілу плівку з фото подорожі та найкращими відео на дайджест, який захочеться переглядати знову. Оберіть шаблон, додайте свої медіа, накладіть музику й опублікуйте стильне тревел-відео в соцмережах.
Використовуйте слайдшоу-відео, щоб презентувати запуск продукту, роздрібну колекцію або оголошення про нерухомість без знімальної команди. Завантажте презентацію в робочий процес PPT To video, додайте озвучення й опублікуйте промо-ролик, готовий до продажів.
Створіть одну слайдшоу-презентацію, а потім публікуйте відео з озвученням зі ШІ для кожного ринку, де Ви працюєте. Перестворюйте субтитри кожною мовою, змінюйте формат для Reels або Shorts і охоплюйте авдиторію по всьому світу без повторного створення відео щоразу.
Як працює конструктор відео-слайдшоу
Створіть слайдшоу-відео за чотири кроки за простою інструкцією — від необроблених фото до готового відео, яким можна ділитися будь-де.
Перетягніть свої фото, відеокліпи та будь-яку музику чи аудіо, які Ви хочете використати у слайдшоу.
Set the order, choose how long each photo holds, and add transitions between slides in a click.
Оберіть саундтрек, створіть озвучення зі ШІ за Вашим сценарієм і додайте титри або субтитри.
Змініть розмір під потрібну платформу, експортуйте HD‑відео MP4 без водяних знаків і публікуйте або надсилайте слайдшоу куди завгодно.
Конструктор відео-слайдшоу допомагає Вам створювати захопливі слайдшоу з фото та відеокліпів із музикою, переходами та налаштуванням тривалості. Ви завантажуєте свої медіафайли, задаєте порядок, додаєте саундтрек або озвучку, а потім експортуєте готовий MP4, щоб поділитися ним.
Так. Ви задаєте точну послідовність, перетягуючи слайди, і обираєте, скільки секунд кожне фото чи кліп залишатиметься на екрані. Нічого не зафіксовано, тож Ви можете тонко налаштувати темп, щоб він відповідав музиці або озвученню перед експортом.
Завантажте Ваші фото, потім вставте свій сценарій, щоб двотексту до відео рушій створив озвучені сцени навколо кожного зображення. Відкоригуйте порядок і тривалість, додайте музику — і слайдшоу візьме на себе роботу зі створення, тож Ви швидко отримаєте готове відео.
Most tools stop at photos, music, and transitions. As a slideshow maker with music and AI voiceover, HeyGen also regenerates the whole video in more than 175 languages, and every export is watermark-free, so one project can reach a global audience.
Так. Креатори відзначають значну економію часу, коли з процесу прибрано зйомку та монтаж, тож регулярний контент стає простіше створювати. Освітянин Anton Voroniuk заощадив 15,5 години на тиждень і зменшив витрати на виробництво у 40 разів після переходу на HeyGen, водночас охопивши понад мільйон студентів.
Як безкоштовний конструктор слайдшоу, HeyGen дає Вам змогу створювати та експортувати відео-слайдшоу без жодних витрат, а завантаження будуть без водяного знака. Також доступні платні плани, які за потреби додають більшу тривалість відео, вищу роздільну здатність і більше мов.
Обидва варіанти підходять. Оберіть ідеальний трек із вбудованої бібліотеки або завантажте власну композицію, потім обріжте аудіодоріжку до потрібної тривалості й відрегулюйте її гучність відносно озвучення. Аудіо залишатиметься синхронізованим, навіть якщо Ви змінюєте порядок або тривалість слайдів.
Так. Додавайте статичні фото й відеокліпи на одну й ту саму таймлінію, і редактор об’єднає їх в єдине безперервне слайдшоу. Вільно поєднуйте вертикальні та горизонтальні матеріали, доповнюйте їх переходами, а під час експорту відео акуратно змінить розмір під будь-яке співвідношення сторін, яке Ви оберете.
Виберіть проміжок між двома слайдами та оберіть перехід, наприклад згасання або зсув, а потім застосуйте його до всього проєкту або окремо до кожного слайда. Додайте рух до статичних фото, щоб вони панорамувалися та масштабувалися, надаючи Вам творчий контроль над стилем кожної сцени.
Export vertical 9:16 for TikTok, Reels, and Shorts, square 1:1 for feed posts, or widescreen 16:9 for YouTube and presentations. Switch the ratio at any point and the slideshow reframes, so it looks like a pro made it without rebuilding.
Так. Поєднайте фотографії з усього життя людини зі спокійною музичною доріжкою та за бажанням додайте усний спогад, а потім експортуйте відео, щоб показати його під час церемонії або поділитися приватно. Ви зможете повернутися до цього проєкту пізніше й оновити його, якщо з’являться нові фотографії.
Врахуйте подію. П’ятихвилинне слайдшоу зазвичай містить 45–60 фото з кількома короткими кліпами та тривалістю кожного зображення три–п’ять секунд, але Ви можете змінювати довжину відповідно до Вашої історії. Додавайте або видаляйте медіа будь-коли — таймінг оновиться автоматично.
Редактор працює в будь-якому браузері, тож Ви можете створювати відео з телефона, планшета або комп’ютера. Завантажуйте популярні формати, як-от JPG, PNG, HEIC і MP4, а потім експортуйте готовий MP4 разом із файлом субтитрів SRT для доступності.
Ні. Конструктор слайдшоу працює у Вашому браузері, тож не потребує завантаження чи встановлення. Ви можете почати як гість, а безкоштовний акаунт дає змогу кожному користувачу зберігати проєкти, повертатися до процесу створення відео й продовжувати з того місця, де Ви зупинилися.
Так. Різноманітні дизайнерські шаблони, плавні переходи та озвучка зі ШІ допомагають Вашим AI-слайдшоу вражати й утримувати увагу. Підберіть оформлення під свій бренд — і готовий результат виглядатиме професійно створеним, а не нашвидкуруч зібраним.
Так. Відкрийте проєкт знову в AI-відеоредакторі, щоб замінити фото, змінити музику, переписати озвучення або підкоригувати таймінг, а потім експортуйте ще раз. Збережені версії пришвидшують редагування, тож оновлення слайдшоу займає лічені хвилини замість того, щоб починати все спочатку.
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