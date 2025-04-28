Генератор рекламних відео зі ШІ

Створюйте високоефективні відеореклами за допомогою штучного інтелекту. HeyGen AI Video Ad Generator перетворює дані про Ваш продукт, рекламні тексти або сценарій на готові до публікації відео за лічені хвилини. Жодних камер, акторів чи навичок монтажу не потрібно. Лише швидкі, результативні відеореклами, які приносять результат.

  • Створюйте повноцінні відеореклами з тексту або зображення
  • Створіть 50–100 варіантів реклами для A/B-тестування
  • Експортуйте для TikTok, Meta, YouTube та інших платформ
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Відгуки

Як створювати AI-відеорекламу з HeyGen?

HeyGen автоматично створює Вашу відеорекламу — від тексту до фінального відео. Ви можете пройти шлях від ідеї до запущеної кампанії за лічені хвилини.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Додайте свій продукт або сценарій

Завантажте фото чи відео свого продукту, короткий опис або текст оголошення. ШІ знаходить ключові тези, тон і намір авдиторії.

Крок 2

Дозвольте ШІ створити рекламу

HeyGen створює повний рекламний сценарій із візуальними елементами, субтитрами та фоновим аудіо. Він використовує перевірені структури рекламних оголошень і підтримує оптимальний темп, щоб утримувати увагу.

Крок 3

Налаштуйте стиль

Оберіть формат реклами — UGC, lifestyle або explainer. Ви можете змінити аватари, текст, голос чи кольори, щоб узгодити їх із Вашим брендом лише за кілька кліків.

Крок 4

Створіть і експортуйте

Відео буде готове за лічені хвилини. Ви можете переглянути його, відредагувати або створити швидкі варіації, а потім експортувати у форматах, готових до реклами в TikTok, Meta, YouTube або Shopify.

video ad generator

Потужні можливості, які вирізняють наш генератор рекламних AI-відео


Спробуйте безкоштовно зараз
Дізнайтеся більше
Конструктор відео зі ШІ

Конструктор сценаріїв зі ШІ

Перетворюйте короткі вхідні дані, як-от URL-адреси продуктів або кілька рядків тексту, на повноцінний рекламний сценарій. ШІ HeyGen визначає Ваші ключові переваги та вибудовує структуру, яка привертає увагу й стимулює кліки.

Ви можете миттєво відредагувати сценарій або створити кілька швидких варіацій, щоб протестувати різні зачіпки та CTA.

a photo and a video of a woman with curly hair
Конструктор відео зі ШІ

Створення візуального контенту та голосу зі ШІ

HeyGen автоматично створює візуальні матеріали, озвучування та аватари.
Голоси звучать природно, ритм подачі відчувається органічно, а кожна сцена налаштована так, щоб максимально утримувати увагу глядачів.

Ви можете обрати з понад 175 мов і діалектів або використати власний клонований голос для послідовності.

a photo and a video of a woman with curly hair
AI-відеоредактор

Генератор варіацій оголошень

Створюйте кілька варіантів реклами з одного вхідного матеріалу. HeyGen може створити кілька унікальних комбінацій заголовків, візуалів і закликів до дії.

Це допомагає Вам швидше тестувати креативні ідеї та знаходити те, що найкраще працює з Вашою авдиторією.

a photo and a video of a woman with curly hair
Конструктор AI-відео

Кросплатформний результат

Кожен рекламний ролик автоматично адаптується для TikTok, YouTube, Meta та інших платформ.
Ви можете експортувати його у вертикальному, квадратному або горизонтальному форматі, не переймаючись зміною розміру чи кадруванням. Кожен файл одразу готовий до завантаження або поширення.

a photo and a video of a woman with curly hair
Конструктор відео зі ШІ

Цілісність бренду

Завантажте свій логотип, шрифти та кольори один раз. HeyGen автоматично застосує їх до кожного відео, зберігаючи єдиний стиль Вашого бренду в усіх кампаніях.

Ви також можете зберігати власні шаблони для повторного використання.

a photo and a video of a woman with curly hair

Поширені запитання про AI-генератор відеореклами

Як HeyGen створює відеорекламу за допомогою ШІ?

AI-агент відео HeyGen аналізує Ваш продукт, авдиторію та ціль, потім пише сценарій, додає візуальні елементи й створює голос і рух, щоб автоматично підготувати повну рекламну кампанію.

Які відеорекламні оголошення я можу створити за допомогою ШІ?

Ви можете створювати рекламу у форматі UGC, lifestyle, explainer або демонстрації продукту. ШІ адаптує кожен формат під цілі Вашої кампанії та цільову платформу.

Чи можу я завантажити дані про свій продукт або каталог, щоб отримати рекламне відео, створене ШІ?

Так. Ви можете імпортувати інформацію про продукт, і HeyGen автоматично створює рекламні відео для кожного продукту з візуальними матеріалами, текстом і закадровим голосом.

Наскільки можна налаштовувати ці відеореклами зі ШІ?

HeyGen дає змогу миттєво змінювати голос, тон, макет, субтитри та брендинг, щоб створювати персоналізовані варіації для тестування або таргетингу. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29

Скільки коштує відеореклама зі ШІ в HeyGen?

HeyGen пропонує доступні рекламні AI-відео приблизно від $24 на місяць, забезпечуючи реалістичних аватарів, багатомовні озвучування та швидке створення відео, що робить його потужною й економічно вигідною альтернативою традиційному відеовиробництву та студіям

Чи може HeyGen виконувати A/B‑тестування у великому масштабі?

Так. Генератор рекламних відео зі ШІ створює кілька версій кожного відео з різними зачіпками, закликами до дії або пропозиціями, що дає змогу легко протестувати й визначити, що працює найкраще.

Чи готові AI-відеореклами до використання на основних платформах?

Так. Відео створюються у форматах, специфічних для платформ TikTok, Meta, YouTube та інших, оптимізованих для мобільного відтворення, розміщення субтитрів і обмежень тривалості.

Чи можу я використовувати логотип, шрифти та кольори свого бренду в AI-відеорекламі?

Так. Завантажте свій брендбук один раз, і HeyGen автоматично застосує Ваш логотип, шрифти та кольори до кожного відео, щоб забезпечити цілісний фірмовий стиль.

Скільки часу потрібно, щоб створити рекламне відео зі ШІ?

Більшість рекламних роликів створюється менш ніж за п’ять хвилин. Процес повністю автоматизований, тож команди можуть створювати десятки варіантів реклами за одну сесію.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background