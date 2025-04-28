Створюйте високоефективні відеореклами за допомогою штучного інтелекту. HeyGen AI Video Ad Generator перетворює дані про Ваш продукт, рекламні тексти або сценарій на готові до публікації відео за лічені хвилини. Жодних камер, акторів чи навичок монтажу не потрібно. Лише швидкі, результативні відеореклами, які приносять результат.
Як створювати AI-відеорекламу з HeyGen?
HeyGen автоматично створює Вашу відеорекламу — від тексту до фінального відео. Ви можете пройти шлях від ідеї до запущеної кампанії за лічені хвилини.
Завантажте фото чи відео свого продукту, короткий опис або текст оголошення. ШІ знаходить ключові тези, тон і намір авдиторії.
HeyGen створює повний рекламний сценарій із візуальними елементами, субтитрами та фоновим аудіо. Він використовує перевірені структури рекламних оголошень і підтримує оптимальний темп, щоб утримувати увагу.
Оберіть формат реклами — UGC, lifestyle або explainer. Ви можете змінити аватари, текст, голос чи кольори, щоб узгодити їх із Вашим брендом лише за кілька кліків.
Відео буде готове за лічені хвилини. Ви можете переглянути його, відредагувати або створити швидкі варіації, а потім експортувати у форматах, готових до реклами в TikTok, Meta, YouTube або Shopify.
Потужні можливості, які вирізняють наш генератор рекламних AI-відео
Конструктор сценаріїв зі ШІ
Перетворюйте короткі вхідні дані, як-от URL-адреси продуктів або кілька рядків тексту, на повноцінний рекламний сценарій. ШІ HeyGen визначає Ваші ключові переваги та вибудовує структуру, яка привертає увагу й стимулює кліки.
Ви можете миттєво відредагувати сценарій або створити кілька швидких варіацій, щоб протестувати різні зачіпки та CTA.
Створення візуального контенту та голосу зі ШІ
HeyGen автоматично створює візуальні матеріали, озвучування та аватари.
Голоси звучать природно, ритм подачі відчувається органічно, а кожна сцена налаштована так, щоб максимально утримувати увагу глядачів.
Ви можете обрати з понад 175 мов і діалектів або використати власний клонований голос для послідовності.
Генератор варіацій оголошень
Створюйте кілька варіантів реклами з одного вхідного матеріалу. HeyGen може створити кілька унікальних комбінацій заголовків, візуалів і закликів до дії.
Це допомагає Вам швидше тестувати креативні ідеї та знаходити те, що найкраще працює з Вашою авдиторією.
Кросплатформний результат
Кожен рекламний ролик автоматично адаптується для TikTok, YouTube, Meta та інших платформ.
Ви можете експортувати його у вертикальному, квадратному або горизонтальному форматі, не переймаючись зміною розміру чи кадруванням. Кожен файл одразу готовий до завантаження або поширення.
Цілісність бренду
Завантажте свій логотип, шрифти та кольори один раз. HeyGen автоматично застосує їх до кожного відео, зберігаючи єдиний стиль Вашого бренду в усіх кампаніях.
Ви також можете зберігати власні шаблони для повторного використання.
AI-агент відео HeyGen аналізує Ваш продукт, авдиторію та ціль, потім пише сценарій, додає візуальні елементи й створює голос і рух, щоб автоматично підготувати повну рекламну кампанію.
Ви можете створювати рекламу у форматі UGC, lifestyle, explainer або демонстрації продукту. ШІ адаптує кожен формат під цілі Вашої кампанії та цільову платформу.
Так. Ви можете імпортувати інформацію про продукт, і HeyGen автоматично створює рекламні відео для кожного продукту з візуальними матеріалами, текстом і закадровим голосом.
HeyGen дає змогу миттєво змінювати голос, тон, макет, субтитри та брендинг, щоб створювати персоналізовані варіації для тестування або таргетингу. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29
HeyGen пропонує доступні рекламні AI-відео приблизно від $24 на місяць, забезпечуючи реалістичних аватарів, багатомовні озвучування та швидке створення відео, що робить його потужною й економічно вигідною альтернативою традиційному відеовиробництву та студіям
Так. Генератор рекламних відео зі ШІ створює кілька версій кожного відео з різними зачіпками, закликами до дії або пропозиціями, що дає змогу легко протестувати й визначити, що працює найкраще.
Так. Відео створюються у форматах, специфічних для платформ TikTok, Meta, YouTube та інших, оптимізованих для мобільного відтворення, розміщення субтитрів і обмежень тривалості.
Так. Завантажте свій брендбук один раз, і HeyGen автоматично застосує Ваш логотип, шрифти та кольори до кожного відео, щоб забезпечити цілісний фірмовий стиль.
Більшість рекламних роликів створюється менш ніж за п’ять хвилин. Процес повністю автоматизований, тож команди можуть створювати десятки варіантів реклами за одну сесію.
