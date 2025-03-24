Конструктор анімованих презентацій для миттєвих відео

Створюйте анімовану презентацію з тексту за допомогою платформи HeyGen для створення відео зі ШІ. Перетворюйте написані ідеї на захопливі презентації з рухом, голосом, візуальними ефектами та динамікою — без створення слайдів, зйомки чи ручного монтажу.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Бізнес-презентації

Traditional animated presentations require heavy design work and rehearsal. With AI video generation, teams convert pitch scripts into clear, animated presentations that highlight key points and keep investors focused.

Підтримка продажів

Sales teams often struggle to keep decks updated. Animated presentations generated from text make it easy to refresh messaging, personalize outreach, and deliver consistent stories to prospects.

Навчальні сесії

Manual slide animation slows training creation. An animated presentation built from written procedures delivers step-by-step clarity with motion and narration that improves understanding.

Навчальні уроки

Educators can turn lesson plans into animated presentations that guide learners visually. Motion, pacing, and voice help explain complex topics more clearly than static slides.

Огляд продукту

Instead of recording demos repeatedly, teams generate animated presentations from product scripts using the presentation maker. Updates are simple, and explanations stay consistent across releases.

Внутрішні комунікації

Company updates often get ignored as static decks. Animated presentations transform written announcements into engaging videos employees are more likely to watch and remember.

Чому HeyGen — найкращий генератор анімованих презентацій

HeyGen допомагає командам швидше створювати анімовані презентації, автоматично перетворюючи сценарії на готові відео. Завдяки вбудованому голосу, візуальним елементам, анімації та багатомовній підтримці презентації залишаються чіткими, послідовними та готовими до масштабного поширення.

Швидше створення презентацій

Створюйте анімовану презентацію безпосередньо з тексту за лічені хвилини. Забудьте про ручний дизайн слайдів і складні таймлайни анімації, водночас отримуючи бездоганний, професійний результат завдяки нашому конструктору презентацій.

Послідовний візуальний сторітелінг

Кожна анімована презентація має чітку структуру, плавну анімацію та збалансований темп, тож ідеї легко сприймати й запам’ятовувати будь-якій авдиторії.

Масштабується для команд

Створіть один анімований шаблон презентації або сотні одночасно. Уніфікуйте меседжинг між відділами, адаптуючи контент для різних авдиторій чи регіонів.

Скриптовий рушій анімації

Почніть із письмового плану або повного сценарію й дозвольте HeyGen автоматично створити анімовану презентацію. Система структурує сцени, додає анімацію та узгоджує візуальні елементи з Вашим повідомленням, щоб Ви зосередилися на змісті, а не на технічних деталях слайдів.

Керування голосом і озвученням

Додайте природне озвучення до Вашої анімованої презентації за допомогою текстової начитки. Налаштовуйте тон, темп і мову, щоб відповідати формальним презентаціям, навчальним сесіям або освітнім виступам без повторного запису аудіо.

Візуальний рух без редагування слайдів

HeyGen застосовує анімацію, переходи та виділення без складних таймлайнів. Ваша анімована презентація виглядає динамічною й сучасною, водночас її легко оновлювати, просто редагуючи текст.

Багатомовний вихід презентації

Створюйте анімовані презентації для глобальної авдиторії з одного сценарію. Перекладайте контент, заново створюйте озвучення та зберігайте однаковий візуальний таймінг усіма мовами для чіткої комунікації будь-де.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже мали випуск, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися генератором анімованих презентацій

Створіть анімовану презентацію за чотири прості кроки — від написаної ідеї до відео, готового до публікації, без традиційного оформлення слайдів, використовуючи шаблон презентації.

Крок 1

Додайте свій скрипт

Вставте свій план або повний сценарій у HeyGen. Платформа проаналізує структуру, логіку викладу та акценти, щоб підготувати Вашу анімовану презентацію.

Крок 2

Оберіть стиль презентації

Оберіть візуальні стилі, макети та темп. HeyGen автоматично застосує рух і переходи, що найкраще відповідають Вашому контенту.

Крок 3

Налаштуйте голос і візуальні елементи

Налаштуйте озвучення, мову, брендинг і таймінг. Точно відкоригуйте анімовану презентацію, редагуючи текст, а не слайди.

Крок 4

Створюйте та діліться

Створіть фінальну анімовану презентацію у форматі відеофайлу, готового до поширення, демонстрації або вбудовування на різних платформах.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке генератор анімованих презентацій?

Інструмент для створення анімованих презентацій перетворює текстовий контент на відеопрезентацію з анімацією, озвученням і візуальними елементами. Замість того щоб створювати слайди вручну, створення відео зі ШІ автоматично відповідає за структуру, анімацію та таймінг.

Чим це відрізняється від інструментів для анімації слайдів?

Традиційні інструменти вимагають ручної анімації кожного слайда. HeyGen створює анімовані презентації зі скриптів, одночасно формуючи візуали, рух і голос, тож оновлення стають швидшими й більш послідовними в будь-якому конструкторі презентацій.

Чи можу я керувати стилем анімації?

Так. Ви можете обрати візуальні теми, темп і тон подачі. Анімована презентація адаптується до професійних, освітніх або маркетингових контекстів без складкого редагування.

Чи підтримує це кілька мов?

Анімовані презентації можна створювати багатьма мовами за допомогою відео-перекладача. Перекладіть сценарій і перезапустіть створення відео, зберігаючи узгодженість руху, структури та чіткості.

Чи можу я оновити анімовану презентацію пізніше?

Авжеж. Відредагуйте текст, налаштуйте візуальні елементи або озвучення й заново створіть анімовану презентацію, використовуючи шаблон презентації. Немає потреби заново збирати слайди чи анімації з нуля.

У яких форматах я можу експортувати?

Ви можете експортувати анімовані презентації як стандартні відеофайли, придатні для зустрічей, навчальних платформ, вебсайтів або внутрішніх інструментів комунікації.

Чи підтримується цілісність бренду?

Так. Додавайте логотипи, кольори та стилі, щоб кожна анімована презентація відповідала вашому бренду в усіх командах і проєктах.

Хто отримує найбільшу користь від анімованих презентацій?

Найбільшу користь отримують команди, яким потрібна чітка комунікація в масштабі, зокрема відділи продажів, навчання, освіти, консалтингу та внутрішніх комунікацій.

