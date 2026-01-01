Антон Воронюк — фахівець і викладач з цифрового маркетингу, який першим створив курси про HeyGen для платформи Udemy та Coursera. Як засновник провідного освітнього бренду, Антон побудував свій бізнес на зрозумілому, захопливому та масштабованому відеоконтенті. Але вимоги до постійного створення контенту виявилися надто виснажливими.

«До HeyGen створення професійних на вигляд відео було тривалим і складним процесом, — сказав Антон. — Від написання сценарію та запису до монтажу й постпродакшену це могло займати години, якщо не дні, щоб усе виглядало як слід».

Усе це змінилося з HeyGen. Завдяки передовим AI-аватарам і зрозумілим інструментам для створення відео Антон знайшов спосіб радикально скоротити час виробництва та масштабувати свій викладацький вплив, не жертвуючи якістю чи послідовністю.

Перехід від ручного створення відео до ефективності на основі ШІ

Створення освітнього контенту раніше було повністю ручним процесом. Кожен курс, Instagram Reel, вебінар і промо-відео вимагали, щоб Антон був у кадрі. Це означало налаштовувати світло, робити зачіску й макіяж, знімати, а потім витрачати години на монтаж.

«Я людина, яка глибоко залучена до створення курсів і відеостратегії, — сказав Антон. — Але HeyGen докорінно змінив мій підхід до роботи. Тепер я можу зосередитися на своїх ідеях, сценаріях і дозволити HeyGen подбати про все інше».

Використовуючи цифрові аватари HeyGen, Антон усунув потребу постійно зніматися на камеру. Він міг створювати відшліфовані відео за лічені секунди, без повторних дублів і перезйомок. «Це буквально врятувало мене», — сказав Антон. «Особливо коли потрібно створювати контент у великих обсягах».

Масштабування відеоконтенту на різних платформах і для різних авдиторій

Тепер Антон використовує HeyGen майже в кожній частині своєї контент-стратегії — від курсів на Udemy та дописів у соцмережах до вебінарів і вступів до онлайн-конференцій. Він створив кілька аватарів, кожен із власним тоном і сценарієм використання: один формальний, один динамічний і основний аватар, який з’являється в усьому контенті.

«Ось так я створюю свій контент з нуля за лічені секунди», — сказав Антон. «Це дає мені змогу робити швидкий, якісний контент як для курсів, так і для роботи з клієнтами».

Він використовує можливості HeyGen зі створення багатомовних відео, розширюючи охоплення своїх курсів до глобальної авдиторії. «Я використовував інструкторів, створених за допомогою ШІ, щоб проводити заняття кількома мовами», — сказав Антон. «Це зробило мій контент набагато доступнішим».

Однією з улюблених функцій Антона є можливість використовувати HeyGen для коротких промо-відео. За допомогою інструмента URL-to-video він може швидко перетворювати сторінки курсів або фрагменти подкастів на лаконічні, професійні відео-огляди, що ідеально підходить для кампаній у соцмережах та email-розсилок.

Економія часу без втрати якості

Поки HeyGen відповідає за візуальну частину, Антон керує креативом. Він сам пише й удосконалює сценарії, стежачи, щоб вони залишалися в його викладацькому стилі. Потім, у кілька кліків, він створює повністю готове відео, використовуючи свого цифрового двійника.

За лаштунками Антон разом із командою також досліджують можливості HeyGen, щоб створювати інтерактивні аватари та формати відео, готові до автоматизації. «Ми використовуємо його, щоб нарізати подкаст на фрагменти й перетворювати їх на коротші відео», — розповідає Антон. «Така гнучкість має величезне значення».

Він і далі співпрацює з редакторами-людьми для фінальних штрихів, але основну частину виробництва тепер забезпечує ШІ. «HeyGen дає мені змогу зосередитися на стратегії, дослідженнях та ідеях», — сказав Антон. «Це справжнє творче розкриття потенціалу».

Відтоді як Антон почав використовувати HeyGen, він побачив разючі покращення як у продуктивності, так і в масштабованості:

15,5 години заощаджено щотижня : автоматизоване створення відео значно скоротило час, витрачений на ручну роботу.

: автоматизоване створення відео значно скоротило час, витрачений на ручну роботу. Понад 1 млн студентів охоплено : AI-аватари допомагають Антону масштабувати його навчання на Udemy, Coursera та інших платформах.

: AI-аватари допомагають Антону масштабувати його навчання на Udemy, Coursera та інших платформах. Багатомовний контент, готовий до публікації на платформах : Відео тепер адаптовані для різних мов і авдиторій.

: Відео тепер адаптовані для різних мов і авдиторій. Розширені творчі можливості : Швидкий, якісний контент для курсів, Instagram Reels, конференцій та промо-матеріалів для клієнтів.

: Швидкий, якісний контент для курсів, Instagram Reels, конференцій та промо-матеріалів для клієнтів. Розширюємо можливості студентів для творчості: Використовуючи курси Anton’s HeyGen на Udemy, слухачі повідомляють, що створюють відеоконтент у 40 разів дешевше та у 8 разів швидше.

«Це більше, ніж просто інструмент, це справжній переломний момент», — сказав Антон. «Він дає мені змогу досягати професійних результатів із мінімальними зусиллями».

Тепер Антон виступає за використання відео зі ШІ в освіті та бізнесі, заохочуючи інших креаторів розкрити його потенціал. «HeyGen очолює рух у формуванні майбутнього AI-аватарів», — сказав Антон. «І я не міг би бути більш натхненним».

Незалежно від того, чи Ви викладач, контент-кріейтор або власник бізнесу, Антон переконаний, що HeyGen може змінити Ваш підхід до роботи. «Якщо Ви хочете заощаджувати час, масштабувати своє повідомлення й зберігати професійний рівень контенту — це шлях уперед».