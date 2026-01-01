Жіночий синтез мовлення
Перетворюйте будь-який сценарій на природне жіноче озвучення та готове відео за лічені хвилини. Обирайте з понад 300 жіночих голосів зі ШІ більш ніж 175 мовами, додавайте ведучу з lip-sync та публікуйте відео без камер, мікрофонів і програм для монтажу.
Можливості жіночого перетворення тексту на мовлення, що виходять за межі звичайного аудіо
Природні жіночі голоси зі ШІ
Введіть або вставте свій текст, і AI voice generator прочитає його з теплою, природною жіночою інтонацією замість плаского, роботизованого звучання старих інструментів. Прослухайте понад 300 жіночих голосів більш ніж 175 мовами безкоштовно онлайн і порівняйте тембри перед фінальним рендером.
Клонуйте власний жіночий голос
Запишіть короткий зразок, і клонування голосу зі ШІ створить жіночий голос, який озвучить будь-який сценарій, зберігаючи Ваш упізнаваний тембр. Команди використовують один клонований голос, щоб підтримувати єдине звучання бренду в кожному відео, без потреби щоразу наймати диктора для нового проєкту.
Жіночі AI-ведучі з синхронізацією губ
Поєднайте свій жіночий озвучення з одним із понад 1 100 аватарів, а покадровий AI lip sync точно синхронізує кожне слово з губами ведучої. Аудіоінструменти дають Вам лише файл, а HeyGen — повністю готове відео, яке можна одразу публікувати на будь-якому каналі.
Керування тоном, темпом і емоціями
Налаштовуйте кожен жіночий голос, змінюючи тон, темп і емоційність у текстовому редакторі в AI Studio так само, як Ви редагуєте документ. Виправте неправильно вимовлене ім'я або змініть тепле прочитання на енергійне, просто відредагувавши скрипт і повторно створивши озвучку — без жодних додаткових записів.
Субтитри та експорт SRT
Автоматично створюйте субтитри за допомогою генератора субтитрів і експортуйте файли SRT разом із Вашим MP4 у HD або 4K. Субтитри утримують увагу глядачів без звуку в соціальних стрічках і відкривають Ваш контент для тих, хто покладається на субтитри, щоб стежити за кожною реплікою.
Використання жіночих голосів зі ШІ для контент-команд
Жіночі озвучування для YouTube
Записувати озвучку дубль за дублем — це гальмує кожне завантаження. Вставте свій сценарій, оберіть жіночий голос і публікуйте готові до каналу пояснювальні відео та Shorts того ж дня, у будь-якому тоні, який пасує Вашій авдиторії.
Озвучування для e-learning та навчальних курсів
Озвучення курсів зазвичай означає час у студії або оплату агенції. Натомість створюйте навчальні модулі зі свого сценарію з чітким, дружнім жіночим голосом, а потім оновлюйте будь-який урок, просто відредагувавши текст і знову створивши аудіо.
Маркетингові та соціальні кліпи
Кампанії зупиняються, коли для кожного варіанта реклами потрібен новий запис голосу. Створюйте кілька жіночих варіантів озвучення з одного сценарію, тестуйте різні інтонації та за один день готуйте локалізовані ролики для кожного розміщення.
Озвучення демонстрації продукту
Огляд продукту потребує послідовного жіночого голосу в кожному релізі. Напишіть сценарій демо один раз, створіть озвучку та перерендерюйте відео щоразу, коли змінюється інтерфейс, без потреби бронювати новий час у студії.
Аудіокниги та довгі форми озвучування
Довгі сценарії дорого озвучувати вручну. Створюйте розділ за розділом одним стабільним жіночим голосом, зберігайте послідовну вимову в усьому проєкті та виправляйте будь-яку репліку, просто відредагувавши текст і перезапустивши створення.
Локалізуйте відео з жіночими голосами
Перезнімання контенту для нових ринків займає місяці й потребує другої знімальної команди. Натомість пропустіть будь-яке готове відео через AI-відео перекладач і за один прохід отримайте локалізований жіночий голос, клонований тембр і синхронізований рух губ.
Як створити жіноче текст-у-мовлення відео в HeyGen
Вставте свій сценарій, оберіть жіночий голос, додайте ведучу та експортуйте готове HD-відео за чотири кроки прямо в браузері.
Вставте свій сценарій
Введіть або вставте свій сценарій у текстовий редактор і за потреби розбийте його на сцени.
Оберіть жіночий голос зі ШІ
Прослухайте жіночі голоси більш ніж 175 мовами, а потім задайте потрібний Вам тон, темп і емоційне забарвлення.
Додайте ведучого або візуальні матеріали
Виберіть аватара, який озвучить Ваш текст із синхронізацією губ, або залиште формат без обличчя з B-roll.
Створюйте та експортуйте у HD
Рендерте своє відео, завантажуйте MP4 у HD або 4K та додавайте субтитри SRT для будь-якої платформи.
Що таке жіночий текст у мовлення та як він працює?
Female text to speech перетворює написаний текст на природне жіноче озвучення, а за потреби поєднує його з візуальним рядом або ведучою з lip-sync. У HeyGen Ви вставляєте сценарій, обираєте жіночий голос і отримуєте готовий MP4, який можна одразу публікувати.
Чи звучатимуть жіночі голоси зі ШІ природно, чи будуть роботизованими, як у старіших інструментів TTS?
Сучасні жіночі голоси зі ШІ звучать природно, з плавною фразою та інтонацією на рівні всього речення, а не з уривчастим ритмом ранніх систем TTS. У HeyGen Ви можете прослухати кілька жіночих голосів, а потім налаштувати темп і емоційність, доки озвучення повністю не відповідатиме Вашому задуму.
Скільки жіночих голосів і мов пропонує HeyGen?
HeyGen пропонує понад 300 голосів зі ШІ, зокрема широкий вибір жіночих, більш ніж 175 мовами та з багатьма регіональними акцентами. Ви можете порівняти теплі, професійні, енергійні та спокійні тембри поруч, перш ніж обрати той, що найкраще підходить для Вашого відео.
Як додати жіночий закадровий голос до відео, нічого не записуючи?
Вставте свій сценарій, оберіть жіночий голос, і HeyGen створить озвучення та автоматично синхронізує його з Вашим аватаром або відео. Увесь робочий процес відбувається в браузері, тож не потрібні ні мікрофон, ні студія, ні програма для монтажу.
Чому варто обрати HeyGen, а не інші інструменти жіночого перетворення тексту на мовлення?
Більшість TTS-інструментів зупиняються на аудіофайлі, який Вам усе одно доведеться монтувати у відео. HeyGen створює жіночий закадровий голос і готове відео одночасно, з понад 1 100 аватарами, lip-sync і повним перекладом відео на одній платформі.
Чи можу я клонувати власний жіночий голос для озвучування відео?
Так. Запишіть короткий зразок, і клонування голосу зі ШІ створить жіночий голос, який озвучуватиме Ваші скрипти, зберігаючи Ваш упізнаваний тембр. Креатори використовують це, щоб звучати як вони самі в кожному відео без необхідності записувати безліч дублів.
Чи можу я керувати тоном і емоціями жіночого голосу?
Так. Ви можете налаштовувати тон, темп і емоційність прямо в редакторі, тож один і той самий сценарій може звучати тепло й заспокійливо для онбордингу або ж драйвово й енергійно для реклами. Відредагуйте текст, створіть озвучку ще раз — і миттєво почуйте зміни.
Чи справді багатомовне аудіо, створене за допомогою ШІ, працює на виробничому масштабі?
Так. AI Smart Ventures навчили понад 10 000 людей за допомогою контенту HeyGen більш ніж 170 мовами, як докладно описано в історії клієнта AI Smart Ventures. Одна платформа забезпечила стабільність голосу та якості на всіх ринках, для яких вони виконували локалізацію.
Чи може HeyGen надати наявному відео жіночий голос іншою мовою?
Так. Завантажте готове відео, і AI-відео перекладач локалізує його з жіночим голосом, клонованою манерою мовлення та синхронізованим рухом губ, тож виглядатиме, ніби спікер записувався одразу новою мовою. Той самий робочий процес працює більш ніж 175 мовами.
Чи є жіночий текст-у-мовлення безкоштовним у HeyGen і що додають платні плани?
Так, у плані Free Ви можете створювати відео з жіночим закадровим голосом без оплати. Платні плани починаються від $24 на місяць і додають довші відео та більше експорту, а для команд, які працюють з великими обсягами, доступні індивідуальні корпоративні плани.
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