Автоматично створюйте субтитри за допомогою генератора субтитрів і експортуйте файли SRT разом із Вашим MP4 у HD або 4K. Субтитри утримують увагу глядачів без звуку в соціальних стрічках і відкривають Ваш контент для тих, хто покладається на субтитри, щоб стежити за кожною реплікою.