AI Subtitle Generator: створюйте миттєві субтитри

Перетворіть кожне відео на таке, що його додивляються до кінця, завдяки субтитрам зі ШІ, які ідеально синхронізуються з Вашим аудіо. HeyGen автоматично розпізнає мовлення, виставляє таймінги та оформлює субтитри так, щоб більше глядачів могли стежити за відео, навіть без звуку. Жодного ручного набору, жодних незручних інструментів — лише чіткі, привабливі субтитри, що відповідають стилю Вашого бренду.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Шорти та Reels для соцмереж

Шорти та Reels для соцмереж

Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.

Відео для YouTube та кліпи з подкастів

Відео для YouTube та кліпи з подкастів

Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.

Навчання, онбординг та L&D

Навчання, онбординг та L&D

Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.

Маркетинг, реклама та промо

Маркетинг, реклама та промо

Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.

Вебінари, події та демонстрації продукту

Вебінари, події та демонстрації продукту

Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.

Автори курсів та викладачі

Автори курсів та викладачі

Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.

Чому варто обрати AI-генератор субтитрів HeyGen

Зробіть кожну секунду Вашого відео важливою завдяки субтитрам, які є точними, відповідають Вашому бренду й готові до будь-якого каналу. HeyGen бере на себе транскрипцію, таймінг, переклад і стилізацію в одному простому робочому процесі.


Якщо Ви переосмислюєте наявний контент або створюєте нові відео в HeyGen, субтитри створюються та синхронізуються одним кліком. Приділяйте час історії та стратегії, а не покадровому редагуванню, з нашим безкоштовним AI-генератором субтитрів.

Точні субтитри за лічені хвилини, а не години

Завантажте своє відео або створіть його, натисніть «створити» й дозвольте ШІ автоматично підготувати транскрипт і таймінги. Швидко переглядайте та коригуйте будь-який рядок у зручному редакторі, щоб зберегти повний контроль над фінальним результатом.

Фірмові стилі, що відповідають Вашому контенту

Додавайте сміливі субтитри для соцмереж, лаконічні корпоративні субтитри або караоке-виділення слів за лічені секунди. Зберігайте улюблені пресети субтитрів, щоб усі Ваші відео виглядали й сприймалися послідовно в усьому відеоконтенті.

Створено для глобального, доступного відео

Створюйте субтитри та переклади різними мовами в одному робочому просторі за допомогою нашого автоматичного генератора субтитрів. Зробіть свій контент доступним для глухих і людей з порушенням слуху, носіїв інших мов та всіх, хто дивиться відео без звуку.

Автоматичні субтитри в один клік

Виявляйте мовлення, транскрибуйте аудіо та автоматично синхронізуйте субтитри з кожною сценою. Жодного ручного тайм-кодування чи копіювання-вставлення з окремих інструментів транскрипції.

AI video creation software interface displaying a slide titled 'New York's Billiard Scene' with a female avatar and a 'Welcome' button.

Розширене стилювання та анімація

Обирайте серед акуратних субтитрів у нижній третині екрана, сміливих соціальних підписів, форматів «говоряча голова» та караоке-стилю з підсвічуванням слів. Налаштовуйте шрифти, розміри, кольори, фони та таймінг у кілька кліків.

Smiling man with glasses on a green background, with an overlay showing "Intro" completed.

Багатомовний переклад

Створюйте субтитри Вашою основною мовою за допомогою нашого авто генератора субтитрів, а потім миттєво перекладайте їх більш ніж 50 мовами. Ідеально підходить для глобальних брендів, міжнародних команд і креаторів, які локалізують контент у великому масштабі.

Voice cloning

Гнучкі параметри експорту

Вбудовуйте субтитри безпосередньо у своє відео для соцмереж або завантажуйте файли з титрами (наприклад, SRT), щоб додати їх на будь-яку платформу, де Ви розміщуєте відео. Створюйте версії різними мовами без повторного монтажу відео.

UI showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected, and a smiling man in the background.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже щотижня робили фільм. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися генератором субтитрів зі ШІ

Вам не потрібно бути звукорежисером чи професійним субтитрувальником, щоб отримати субтитри високої якості. HeyGen автоматизує всю складну роботу й водночас надає Вам прості інструменти для точного доопрацювання деталей.

Крок 1

Завантажте або створіть своє відео

Почніть з будь-якого відео: запишіть його в HeyGen, завантажте наявний файл або додайте відео, яке Ви вже створили. Наш рушій розпізнає мовлення та готує доріжку для створення субтитрів.

Крок 2

Автоматично створюйте субтитри за допомогою ШІ

Відкрийте панель Subtitles і натисніть, щоб автоматично створити субтитри. HeyGen транскрибує аудіо, розбиває усні фрази на зручні для читання фрагменти та вирівнює титри відповідно до Вашої таймлайни.

Крок 3

Редагуйте та оформлюйте свої субтитри

Перегляньте транскрипт, відкоригуйте формулювання та оберіть стиль субтитрів. Налаштуйте шрифти, кольори й ефекти або застосуйте збережений пресет, щоб ваші титри відповідали решті елементів бренду.

Крок 4

Перекладайте, експортуйте та публікуйте

За потреби додайте перекладені доріжки субтитрів, потім експортуйте відео з вбудованими субтитрами або завантажте файли субтитрів. Публікуйте його на улюблених платформах і утримуйте увагу Вашої авдиторії, де б вона не дивилася.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке генератор субтитрів зі ШІ?

AI-генератор субтитрів автоматично транскрибує аудіо у Вашому відео, перетворює його на читабельні субтитри та синхронізує текст із правильними часовими мітками. Замість того, щоб набирати кожен рядок вручну, Ви можете автоматично створити повну доріжку субтитрів за кілька хвилин.

Наскільки точними є субтитри HeyGen?

HeyGen використовує передові технології розпізнавання мовлення, щоб створювати надзвичайно точні транскрипти для найрізноманітніших форматів запису. Ви можете швидко переглядати й редагувати будь-який рядок у редакторі субтитрів, щоб фінальні титри відповідали голосу Вашого бренду та його термінології.

Чи можу Я налаштувати вигляд своїх субтитрів?

Так, Ви можете повністю налаштувати стиль своїх субтитрів. Обирайте шрифти, розміри, кольори, фони та анімації, а потім зберігайте улюблені комбінації як пресети, щоб повторно використовувати їх у всьому своєму відеоконтенті для послідовного вигляду.

Чи підтримує генератор субтитрів зі ШІ кілька мов?

Цей генератор може працювати з багатьма основними мовами як для транскрипції, так і для перекладу через відео-перекладач. Ви можете створити субтитри однією мовою, а потім перекласти їх багатьма іншими, щоб Ваш контент знаходив відгук в авдиторій по всьому світу.

Чи можу я експортувати файли субтитрів, наприклад SRT?

Ви можете вбудувати субтитри безпосередньо у відео або експортувати їх як файли субтитрів, наприклад SRT, залежно від того, як плануєте публікувати відео. Це дає Вам гнучкість використовувати одні й ті самі субтитри на різних платформах, які підтримують приховані субтитри.

Чи допоможуть субтитри покращити мої результати в соцмережах?

Субтитри зазвичай збільшують час перегляду та відсоток додивлювань, особливо на мобільних пристроях, де багато хто дивиться відео без звуку. Чіткі, добре читабельні субтитри полегшують сприйняття контенту, що може підвищити залученість і загальну ефективність відео.

Чи можу я використовувати субтитри зі ШІ для довгих відео, наприклад вебінарів?

Так, генератор субтитрів зі ШІ ідеально підходить для довгого контенту, такого як вебінари, навчальні сесії та презентації. Ви можете автоматично додати субтитри до всієї сесії, а потім перетворити ключові моменти на коротші кліпи з повними субтитрами у форматах vtt або txt.

Чи потрібен мені досвід монтажу, щоб користуватися субтитрами HeyGen?

Не потрібен жоден досвід монтажу. Інструменти для субтитрів створені для нетехнічних користувачів і мають простий інтерфейс та інтуїтивний текстовий редактор для легкого створення відеоконтенту. Якщо Ви вмієте редагувати документ, Ви зможете створювати й удосконалювати субтитри в HeyGen.

Чи можу я відкоригувати таймінг, якщо субтитрам потрібні невеликі правки?

Ви можете точно налаштовувати таймінг окремих субтитрів безпосередньо в панелі субтитрів. Зсувайте, об’єднуйте або розділяйте рядки так, щоб вони з’являлися саме тоді, коли Вам потрібно, без складних інтерфейсів таймкоду.

Чи входить AI Subtitle Generator до набору відеоінструментів HeyGen?

Генератор субтитрів є частиною середовища створення відео в HeyGen, тож Ви можете перейти від написання сценарію та запису до експорту відео з субтитрами в одному місці. Перевірте деталі свого тарифного плану, щоб дізнатися, які опції субтитрів і перекладу доступні для Вашого акаунта.

