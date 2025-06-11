Перетворіть кожне відео на таке, що його додивляються до кінця, завдяки субтитрам зі ШІ, які ідеально синхронізуються з Вашим аудіо. HeyGen автоматично розпізнає мовлення, виставляє таймінги та оформлює субтитри так, щоб більше глядачів могли стежити за відео, навіть без звуку. Жодного ручного набору, жодних незручних інструментів — лише чіткі, привабливі субтитри, що відповідають стилю Вашого бренду.
Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.
Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.
Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.
Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.
Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.
Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.
Чому варто обрати AI-генератор субтитрів HeyGen
Зробіть кожну секунду Вашого відео важливою завдяки субтитрам, які є точними, відповідають Вашому бренду й готові до будь-якого каналу. HeyGen бере на себе транскрипцію, таймінг, переклад і стилізацію в одному простому робочому процесі.
Якщо Ви переосмислюєте наявний контент або створюєте нові відео в HeyGen, субтитри створюються та синхронізуються одним кліком. Приділяйте час історії та стратегії, а не покадровому редагуванню, з нашим безкоштовним AI-генератором субтитрів.
Завантажте своє відео або створіть його, натисніть «створити» й дозвольте ШІ автоматично підготувати транскрипт і таймінги. Швидко переглядайте та коригуйте будь-який рядок у зручному редакторі, щоб зберегти повний контроль над фінальним результатом.
Додавайте сміливі субтитри для соцмереж, лаконічні корпоративні субтитри або караоке-виділення слів за лічені секунди. Зберігайте улюблені пресети субтитрів, щоб усі Ваші відео виглядали й сприймалися послідовно в усьому відеоконтенті.
Створюйте субтитри та переклади різними мовами в одному робочому просторі за допомогою нашого автоматичного генератора субтитрів. Зробіть свій контент доступним для глухих і людей з порушенням слуху, носіїв інших мов та всіх, хто дивиться відео без звуку.
Автоматичні субтитри в один клік
Виявляйте мовлення, транскрибуйте аудіо та автоматично синхронізуйте субтитри з кожною сценою. Жодного ручного тайм-кодування чи копіювання-вставлення з окремих інструментів транскрипції.
Розширене стилювання та анімація
Обирайте серед акуратних субтитрів у нижній третині екрана, сміливих соціальних підписів, форматів «говоряча голова» та караоке-стилю з підсвічуванням слів. Налаштовуйте шрифти, розміри, кольори, фони та таймінг у кілька кліків.
Багатомовний переклад
Створюйте субтитри Вашою основною мовою за допомогою нашого авто генератора субтитрів, а потім миттєво перекладайте їх більш ніж 50 мовами. Ідеально підходить для глобальних брендів, міжнародних команд і креаторів, які локалізують контент у великому масштабі.
Гнучкі параметри експорту
Вбудовуйте субтитри безпосередньо у своє відео для соцмереж або завантажуйте файли з титрами (наприклад, SRT), щоб додати їх на будь-яку платформу, де Ви розміщуєте відео. Створюйте версії різними мовами без повторного монтажу відео.
Як користуватися генератором субтитрів зі ШІ
Вам не потрібно бути звукорежисером чи професійним субтитрувальником, щоб отримати субтитри високої якості. HeyGen автоматизує всю складну роботу й водночас надає Вам прості інструменти для точного доопрацювання деталей.
Почніть з будь-якого відео: запишіть його в HeyGen, завантажте наявний файл або додайте відео, яке Ви вже створили. Наш рушій розпізнає мовлення та готує доріжку для створення субтитрів.
Відкрийте панель Subtitles і натисніть, щоб автоматично створити субтитри. HeyGen транскрибує аудіо, розбиває усні фрази на зручні для читання фрагменти та вирівнює титри відповідно до Вашої таймлайни.
Перегляньте транскрипт, відкоригуйте формулювання та оберіть стиль субтитрів. Налаштуйте шрифти, кольори й ефекти або застосуйте збережений пресет, щоб ваші титри відповідали решті елементів бренду.
За потреби додайте перекладені доріжки субтитрів, потім експортуйте відео з вбудованими субтитрами або завантажте файли субтитрів. Публікуйте його на улюблених платформах і утримуйте увагу Вашої авдиторії, де б вона не дивилася.
AI-генератор субтитрів автоматично транскрибує аудіо у Вашому відео, перетворює його на читабельні субтитри та синхронізує текст із правильними часовими мітками. Замість того, щоб набирати кожен рядок вручну, Ви можете автоматично створити повну доріжку субтитрів за кілька хвилин.
HeyGen використовує передові технології розпізнавання мовлення, щоб створювати надзвичайно точні транскрипти для найрізноманітніших форматів запису. Ви можете швидко переглядати й редагувати будь-який рядок у редакторі субтитрів, щоб фінальні титри відповідали голосу Вашого бренду та його термінології.
Так, Ви можете повністю налаштувати стиль своїх субтитрів. Обирайте шрифти, розміри, кольори, фони та анімації, а потім зберігайте улюблені комбінації як пресети, щоб повторно використовувати їх у всьому своєму відеоконтенті для послідовного вигляду.
Цей генератор може працювати з багатьма основними мовами як для транскрипції, так і для перекладу через відео-перекладач. Ви можете створити субтитри однією мовою, а потім перекласти їх багатьма іншими, щоб Ваш контент знаходив відгук в авдиторій по всьому світу.
Ви можете вбудувати субтитри безпосередньо у відео або експортувати їх як файли субтитрів, наприклад SRT, залежно від того, як плануєте публікувати відео. Це дає Вам гнучкість використовувати одні й ті самі субтитри на різних платформах, які підтримують приховані субтитри.
Субтитри зазвичай збільшують час перегляду та відсоток додивлювань, особливо на мобільних пристроях, де багато хто дивиться відео без звуку. Чіткі, добре читабельні субтитри полегшують сприйняття контенту, що може підвищити залученість і загальну ефективність відео.
Так, генератор субтитрів зі ШІ ідеально підходить для довгого контенту, такого як вебінари, навчальні сесії та презентації. Ви можете автоматично додати субтитри до всієї сесії, а потім перетворити ключові моменти на коротші кліпи з повними субтитрами у форматах vtt або txt.
Не потрібен жоден досвід монтажу. Інструменти для субтитрів створені для нетехнічних користувачів і мають простий інтерфейс та інтуїтивний текстовий редактор для легкого створення відеоконтенту. Якщо Ви вмієте редагувати документ, Ви зможете створювати й удосконалювати субтитри в HeyGen.
Ви можете точно налаштовувати таймінг окремих субтитрів безпосередньо в панелі субтитрів. Зсувайте, об’єднуйте або розділяйте рядки так, щоб вони з’являлися саме тоді, коли Вам потрібно, без складних інтерфейсів таймкоду.
Генератор субтитрів є частиною середовища створення відео в HeyGen, тож Ви можете перейти від написання сценарію та запису до експорту відео з субтитрами в одному місці. Перевірте деталі свого тарифного плану, щоб дізнатися, які опції субтитрів і перекладу доступні для Вашого акаунта.
