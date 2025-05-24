AI Smart Ventures, лідер рішень на основі ШІ, з 2015 року є піонером упровадження ШІ. Її місія — підтримувати підприємства та забезпечувати їх внутрішньою експертизою в галузі ШІ, необхідною для лідерства в технологічно розвиненому світі. Завдяки індивідуальним програмам навчання з ШІ, поглибленим послугам з упровадження та змістовному стратегічному консалтингу AI Smart Ventures допомагає компаніям долати складнощі впровадження ШІ в корпоративному середовищі та надає передові рішення на основі ШІ.

Маючи підрозділи, присвячені AI Smart Marketing та AI Smart Insiders, AI Smart Ventures зіткнулася з викликом створення масштабованого, багатомовного відеоконтенту для широкого кола клієнтів. Корпоративним клієнтам була потрібна швидка локалізація навчальних матеріалів, але традиційні методи відеовиробництва були ресурсомісткими, займали багато часу й не мали достатньої гнучкості, щоб задовольнити ці потреби.

Навчання нового покоління можливостям відео зі ШІ

Щоб надати власникам бізнесу та їхнім командам змогу ефективно використовувати інструменти ШІ в усій організації, AI Smart Ventures пропонує 10-тижневу навчальну програму AI Smart Insiders. Завдяки простоті використання, високій якості аватарів і універсальності HeyGen представлено як один із трьох ключових інструментів для створення відео зі ШІ.

«Ми проводимо практичне навчання зі ШІ про те, як широко використовувати ШІ в усій компанії, а потім проводимо поглиблене навчання щодо конкретних інструментів», — сказала Ніколь Доннеллі, засновниця AI Smart Ventures. «Ми навчаємо цьому всі наші когорти в межах програми AI Smart Insiders — як використовувати HeyGen».

HeyGen надала ідеальне рішення для AI Smart Ventures та їхніх клієнтів, запропонувавши інтуїтивну платформу для створення багатомовних відео з реалістичними аватарами та озвученням. Платформа безперешкодно інтегрується в операційну діяльність AI Smart Ventures, даючи змогу команді швидко створювати, локалізувати та поширювати відеоконтент на різних платформах.

«Так багато людей бояться відео. Відгук, який ми отримуємо: “Мені не подобається записувати відео, тому що я дуже невпевнено почуваюся перед камерою”, — сказала Ніколь. — Після того як ми робимо перше відео в HeyGen, їм набагато легше, тому що їм більше не потрібно записувати себе й вони мають інструмент, щоб створювати нові відео».

Оптимізація перекладу відео для you.com

Завдяки використанню HeyGen компанія AI Smart Ventures відкрила нові можливості у створенні багатомовних відео, що дало змогу робити навчальні та маркетингові матеріали швидшими й ефективнішими. Платформа HeyGen стала ключовим інструментом у місії AI Smart Ventures просувати інновації та створювати цінність для клієнтів.

you.com, яким користуються мільйони людей, — це продуктивний рушій на основі ШІ, що виконує поглиблений пошук, запускає код, створює зображення та використовує інструменти для підвищення продуктивності. Щоб оптимізувати процес перекладу відео, you.com залучив AI Smart Ventures для швидкого й ефективного перекладу навчальних та інструктивних відео для бізнесу німецькою мовою.

«Велика частина того, чому ми отримали контракт з you.com, полягала в тому, що ми могли дуже швидко перекладати корпоративні навчальні курси німецькою. Справді, дуже швидко. З HeyGen ми можемо зробити це того ж дня, коли вони створюють англомовні версії, і одразу переключити їх на німецьку», — сказала Ніколь.

Масштабування навчання, що рятує життя, на весь світ