Відео для запуску продукту Запускайте контент у перший день, а не на тридцятий. Відео про продукт пояснюють функції, демонструють цінність і стимулюють використання — створені за години, а не тижні. Оновлюйте їх миттєво, щойно змінюються функції. Сценарій використання: створюйте відео-анонси продукту для сайту, email-розсилок і соцмереж одночасно в день запуску.

Контент для соціальних мереж Підживлюйте алгоритми, не виснажуючи свою команду. Щоденний контент для соцмереж у TikTok, Instagram, LinkedIn та YouTube — стабільна якість і лише частка звичного часу на виробництво. Сценарій використання: створіть тижневий обсяг відео для соцмереж за один післяобідній сеанс.

Рекламний креатив Тестуйте більше концепцій, знаходьте переможців швидше. Створюйте варіанти рекламних оголошень для A/B‑тестування без окремих зйомок для кожного креативу. Різні зачіпки, різні аватари, різні ракурси — все в одному робочому процесі. Випадок використання: створіть 10 варіацій рекламних оголошень для креативного тестування за той самий час, який зазвичай потрібен, щоб підготувати один традиційний ролик. Підтверджений результат: Attention Grabbing Media скоротили час виробництва з 3 днів до кількох годин, водночас розширившись більш ніж на 10 нових мов.

Відгуки клієнтів Масштабований соціальний доказ. Створюйте контент у форматі відгуків, який підвищує довіру, без узгодження розкладів клієнтів і складної організації зйомок. Сценарій використання: створюйте відео з історіями клієнтів, які демонструють варіанти використання та результати в різних галузях.

Пояснювальний та навчальний контент Допоможіть клієнтам краще зрозуміти Ваш продукт за допомогою навчальних відео та відео-пояснень. Оновлюйте їх миттєво, щойно Ваш продукт змінюється — без повторних зйомок. Сценарій використання: Створіть бібліотеку відео-оглядів функцій, які залишаються актуальними з кожним оновленням продукту.