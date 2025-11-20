Створюйте маркетингові відео втричі швидше, ніж за традиційного виробництва
Запуски продуктів, контент для соцмереж, рекламні креативи, історії клієнтів — створюйте професійні маркетингові відео за лічені хвилини без студій, знімальних команд і очікування на ведучих. Масштабуйте свій контент усіма каналами та мовами з єдиного джерела.
- Не потрібна банківська картка
- Миттєво оновлюйте контент, коли змінюються продукти
Подивіться, як маркетингові команди, подібні до Вашої, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки інноваційній платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Кризовий дедлайн маркетингового контенту
Ваш контент‑календар не дає перепочинку. Для запусків продуктів потрібні відео. Соціальні мережі вимагають щоденного контенту. Кампаніям потрібні локалізовані креативи для кожного ринку. Але традиційне відеовиробництво означає бронювати студії, координувати знімальну команду й спікерів, чекати тижнями на монтаж — і витрачати весь бюджет на одну зйомку. Коли контент нарешті готовий, момент уже втрачено. Ваші конкуренти випускають відео щодня, а Ви все ще на етапі препродакшну. А попросити керівництво виступити на камеру? Успіхів у розв’язанні цього календарного кошмару.
HeyGen перетворює Вашу маркетингову команду на потужний відеовиробничий двигун. Напишіть сценарій — або дозвольте ШІ створити його на основі Вашого брифу — оберіть AI-аватар і за кілька хвилин отримайте професійне відео. Демонстрації продукту, пояснювальні відео, контент для соцмереж, креатив для реклами — усе без камер, студій чи координації знімальної команди. Потрібна та сама кампанія для 12 ринків? Перекладіть на 175+ мов за допомогою клонування голосу та синхронізації губ. Створюйте відео з тією швидкістю, на яку розрахований Ваш маркетинговий календар.
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Швидке створення відео
Переходьте від брифу до готового відео за лічені хвилини, а не тижні. Жодних бронювань студії, жодних графіків для акторів, жодних черг на постпродакшн. Ваша маркетингова команда контролює весь робочий процес — від ідеї до експорту — без зовнішніх залежностей.
• Створюйте відео за лічені хвилини
• Не потрібні Studio чи обладнання
• Повний креативний контроль у Вашій команді
Експорт у кілька каналів
Одне відео — усі формати. Експортуйте у 16:9 для YouTube, 9:16 для TikTok і Reels, 1:1 для стрічки Instagram. Припиняйте щоразу переробляти контент під кожну платформу — створіть один раз, експортуйте всюди.
• Співвідношення сторін 16:9, 9:16, 1:1
• Оптимізовано для кожної платформи
• Пакетний експорт для підвищення ефективності
Глобальна локалізація кампаній
Запускайте кампанії по всьому світу без окремих продакшенів для кожного ринку. Переклад відео зі ШІ адаптує Ваші креативи понад 175 мовами з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Ваша німецька кампанія звучить по-німецьки, а не як дубляж.
• Клонування голосу зберігає голос бренду
• Lip-sync синхронізує рухи обличчя
• Один контент — глобальне розповсюдження
Контент у стилі UGC
Контент, що виглядає автентично, без координації з інфлюенсерами. Створюйте UGC-стиль відео, які органічно сприймаються у стрічках соцмереж — формати відгуків, реакції на продукт, невимушені відео з ведучим у кадрі, що справді працюють.
• Різноманітні стилі аватарів
• Натуральна, невимушена подача
• Масштабуйтеся без витрат на інфлюенсерів
Цілісність бренду
Зафіксуйте свій візуальний стиль в кожному відео. Brand Kit забезпечує використання затверджених кольорів, шрифтів, логотипів та вибраних аватарів. Brand Glossary гарантує, що назви продуктів і слогани вимовляються правильно — щоразу й кожним членом команди.
• Централізовані бренд-активи
• Налаштування вимови
• Послідовний результат у всій команді
Персоналізовані відео в масштабі
Перетворіть одне відео на тисячі персоналізованих версій. Динамічні змінні дають змогу налаштовувати імена, компанії та деталі для персоналізованої взаємодії, яка підвищує залученість без ручного створення відео для кожного одержувача.
• Динамічні поля персоналізації
• Пакетне створення
• Таргетинг на окремих глядачів
Почніть із Вашого повідомлення
Вставте свій сценарій, завантажте бриф або дозвольте AI-генератору сценаріїв створити контент на основі цілей Вашої кампанії. Жодних проблем із порожньою сторінкою — почніть із наявних маркетингових матеріалів.
Обирайте свій креатив
Обирайте з понад 200 різноманітних AI-аватарів, які відповідають Вашому бренду та авдиторії. Підберіть голоси, фони та візуальні стилі. Або створіть клон ведучого, щоб забезпечити послідовну присутність бренду в усьому контенті.
Створюйте та поширюйте
Натисніть «Створити». За кілька хвилин у Вас буде професійне маркетингове відео. Експортуйте його в усіх форматах сторінок для кожного каналу. Потрібне глобальне охоплення? Перекладіть будь-якою мовою в один клік. Публікуйте контент у темпі Вашого маркетингового календаря.
Відео для запуску продукту
Запускайте контент у перший день, а не на тридцятий. Відео про продукт пояснюють функції, демонструють цінність і стимулюють використання — створені за години, а не тижні. Оновлюйте їх миттєво, щойно змінюються функції.
Сценарій використання: створюйте відео-анонси продукту для сайту, email-розсилок і соцмереж одночасно в день запуску.
Контент для соціальних мереж
Підживлюйте алгоритми, не виснажуючи свою команду. Щоденний контент для соцмереж у TikTok, Instagram, LinkedIn та YouTube — стабільна якість і лише частка звичного часу на виробництво.
Сценарій використання: створіть тижневий обсяг відео для соцмереж за один післяобідній сеанс.
Рекламний креатив
Тестуйте більше концепцій, знаходьте переможців швидше. Створюйте варіанти рекламних оголошень для A/B‑тестування без окремих зйомок для кожного креативу. Різні зачіпки, різні аватари, різні ракурси — все в одному робочому процесі.
Випадок використання: створіть 10 варіацій рекламних оголошень для креативного тестування за той самий час, який зазвичай потрібен, щоб підготувати один традиційний ролик.
Підтверджений результат: Attention Grabbing Media скоротили час виробництва з 3 днів до кількох годин, водночас розширившись більш ніж на 10 нових мов.
Відгуки клієнтів
Масштабований соціальний доказ. Створюйте контент у форматі відгуків, який підвищує довіру, без узгодження розкладів клієнтів і складної організації зйомок.
Сценарій використання: створюйте відео з історіями клієнтів, які демонструють варіанти використання та результати в різних галузях.
Пояснювальний та навчальний контент
Допоможіть клієнтам краще зрозуміти Ваш продукт за допомогою навчальних відео та відео-пояснень. Оновлюйте їх миттєво, щойно Ваш продукт змінюється — без повторних зйомок.
Сценарій використання: Створіть бібліотеку відео-оглядів функцій, які залишаються актуальними з кожним оновленням продукту.
Глобальні маркетингові кампанії
Одна й та сама кампанія для кожного ринку. Адаптуйте креатив для міжнародних авдиторій без окремих виробничих бюджетів для кожного регіону.
Випадок використання: запускайте продуктові кампанії одночасно в 12 ринках із відеокреативом рідною мовою.
Підтверджений результат: Vision Creative Labs допомогла клієнтам перейти від 1–2 відео на рік до 50–60 на день з HeyGen.
Від глобального навчання до відеореклами, HeyGen дає змогу кожному (так, саме Вам) створювати високоякісний, масштабований відеоконтент для будь-яких потреб. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Що таке створення відео зі ШІ для маркетингу?
Створення відео зі ШІ використовує штучний інтелект, щоб створювати професійні маркетингові відео без традиційних вимог до продакшену. HeyGen поєднує AI-аватари, синтез голосу та автоматизований монтаж, щоб перетворювати сценарії на відшліфований відеоконтент — без камер, студій чи знімальних груп. Маркетингові команди можуть створювати продуктові відео, контент для соцмереж і рекламні креативи за лічені хвилини, а не тижні.
Як мені створювати маркетингові відео без продакшн-команди?
Напишіть свій сценарій або дозвольте HeyGen AI script generator створити його на основі Вашого брифу. Оберіть AI-аватар як ведучого у кадрі, підберіть голос і візуальний стиль та створіть своє відео. Увесь процес триває лічені хвилини й не потребує продакшн-експертизи. Для збереження цілісності бренду clone your spokesperson щоб їхній цифровий двійник міг представляти Ваш бренд в усьому контенті.
Чи можу я створювати відео для соцмереж одразу для кількох платформ?
Так — HeyGen експортує відео в кількох співвідношеннях сторін з одного проєкту. Створіть відео один раз, а потім експортуйте його у форматі 16:9 для YouTube, 9:16 для TikTok та Instagram Reels і 1:1 для публікацій у стрічці Instagram. Немає потреби щоразу створювати контент заново для кожної платформи чи керувати кількома виробничими робочими процесами.
Як працює багатомовне маркетингове відео?
Створіть своє маркетингове відео основною мовою, а потім скористайтеся функцією перекладу, щоб отримати версії будь-якою з понад 175 підтримуваних мов. Переклад включає клонування голосу (щоб голос Вашого бренду звучав природно кожною мовою) і синхронізацію губ (щоб рухи рота відповідали перекладеному аудіо). Запускайте глобальні кампанії з одного вихідного відео.
Чи можу я створювати контент у стилі UGC за допомогою HeyGen?
Створіть своє навчальне відео з комплаєнсу один раз основною мовою. Потім скористайтеся функцією перекладу HeyGen, щоб створити версії будь-якою з понад 175 підтримуваних мов. Переклад включає клонування голосу (щоб Ваш ведучий звучав природно кожною мовою) і синхронізацію губ (щоб рухи рота відповідали перекладеному аудіо). Ваша іспаномовна версія звучить як справжня іспанська, а не дубльована англійська.
Як мені підтримувати цілісність бренду в усіх відео?
HeyGen має сертифікацію SOC 2 Type II та відповідає вимогам GDPR. Ваш контент шифрується під час передавання та зберігання. Для корпоративних команд із комплаєнсу, які працюють із конфіденційною політичною документацією, HeyGen пропонує виділені робочі простори з інтеграцією SSO та централізованим керуванням користувачами. Ми не навчаємо наші моделі ШІ на Вашому контенті.
Чи можу я персоналізувати відео для окремих глядачів?
Так. HeyGen підтримує динамічну персоналізацію з полями змінних для імен, компаній та індивідуальних деталей. Створіть один шаблон, а потім створіть тисячі персоналізованих версій для маркетингу, орієнтованого на конкретні акаунти (account-based marketing), продажів або кампаній із залучення клієнтів. Videoimagem створила понад 50 000 персоналізованих відео для AB InBev, використовуючи цей підхід.
Як швидко я можу створювати маркетингові відео?
HeyGen підтримує відео різної тривалості, щоб відповідати Вашому формату навчання. Більшість модулів із комплаєнсу добре працюють у діапазоні 3–10 хвилин для мікронавчання, але Ви можете створювати й довші матеріали для комплексних тем. Для розширених тренінгів (20+ хвилин) варто розбивати контент на розділи або модулі, щоб підвищити залученість слухачів і якість відстеження результатів.
Чим HeyGen відрізняється від традиційного відеовиробництва?
Традиційне виробництво маркетингових відео вимагає координації знімальної команди, бронювання студії, знімальних днів і постпродакшн-монтажу — зазвичай це займає 2–4 тижні й коштує $5,000–$20,000+ за одне готове відео. HeyGen створює порівняну за якістю продукцію за лічені хвилини й за частку цієї вартості. Коли кампанії змінюються або контент потребує оновлення, Ви просто створюєте відео заново, а не перезнімаєте його. Маркетингові команди відзначають утричі швидше створення контенту та суттєве зниження витрат на виробництво.
Чи може вся моя маркетингова команда користуватися HeyGen?
Так. HeyGen для бізнесу містить робочі простори для команд, де маркетингові менеджери, контент-креатори та дизайнери можуть співпрацювати. Спільні бібліотеки ресурсів забезпечують доступ усіх учасників до затверджених елементів бренду. Інструменти адміністрування дають змогу керувати правами доступу, відстежувати використання та підтримувати цілісність бренду в усіх матеріалах команди.
Які типи маркетингових відео я можу створювати?
HeyGen підтримує практично будь-який формат маркетингового відео: запуск продуктів, пояснювальні ролики, контент для соціальних мереж, рекламні креативи, відгуки клієнтів, навчальні відео, оголошення компанії, промо-ролики подій, відеоконтент для email-розсилок та багато іншого. Якщо Ви можете написати для цього сценарій, HeyGen зможе створити його — будь-якою мовою й для будь-якого каналу.
Чи є мій маркетинговий контент захищеним?
HeyGen має сертифікацію SOC 2 Type II та відповідає вимогам GDPR. Ваш контент шифрується під час передавання та зберігання. Для корпоративних маркетингових команд, які працюють із конфіденційними матеріалами кампаній або інформацією про ще не випущені продукти, HeyGen пропонує виділені робочі простори з інтеграцією SSO та централізованим керуванням доступом. Ми не навчаємо наші моделі ШІ на Вашому контенті.
